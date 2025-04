Trumps 100-Tage-Deadline rückt näher und der Druck wächst

Ukraine-Verhandlungen

Nach seinem Amtsantritt hat Trump für die Lösung des Ukraine-Konfliktes 100 Tage angesetzt. Generell sind die ersten 100 Tage im Amt die Zeit für eine erste Bilanz eines US-Präsidenten. Der innenpolitische und psychologische Druck auf Trump, eine Lösung zu finden, steigt also an.

In den USA wird nach den ersten 100 Tagen eines US-Präsidenten im Amt eine erste Bilanz gezogen. Und gerade bei Trump, der mit lauten Versprechungen ins Amt gestartet ist, ist der Druck sehr hoch. Da Trump auch versprochen hat, den Ukraine-Konflikt zu beenden, war das das wichtigste Thema des Berichts des USA-Korrespondenten, den das russische Fernsehen am Sonntagabend in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick gezeigt hat und den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Trumps 100 Tage im Amt werden zur Deadline für die Ukraine

14.000 Kilometer in weniger als einem Tag, komplexe Zeremonien, bei denen es für Amerikaner wie immer schwierig ist, die Kleiderordnung zu erraten, und Gespräche mit fremden und sogar unverständlichen Menschen. So dürfte Donald Trump sich seine erste Auslandsreise nach seiner Wiederwahl nicht vorgestellt haben, und Melania Trump ihren 55. Geburtstag auch nicht, den sie schließlich irgendwo über dem Atlantik gefeiert hat. Was sollen sie in Rom?

Kurz gesagt, daran möchte man sich nicht erinnern. Außerdem wurde Trump auch im Vatikan von der Macht der liberalen amerikanischen Medien verfolgt.

Der New York Times-Korrespondent Peter Baker kommentierte: „Viele Katholiken unterstützen Präsident Trump, obwohl sie den Papst natürlich verehren. Dieser Papst war für die amerikanische Rechte sehr umstritten. Die amerikanische Rechte hielt ihn für zu liberal. Ich habe gehört, dass konservative Katholiken in den USA ihn Obamas Papst nennen.“

Trump bezeichnet den Konflikt in der Ukraine, mit dem er sich aufgrund der Umstände auseinandersetzen muss, als Obamas und auch als Bidens Krieg, wie er auf TruthSocial schrieb: „Ich hatte mit diesem dummen Krieg nichts zu tun, außer am Anfang, als ich der Ukraine Javelins und Obama ihnen Decken gab. Dies ist der Krieg von Sleepy Joe Biden, nicht meiner. Er war von Anfang an verloren und er hätte nicht stattfinden dürfen und hätte auch nicht stattgefunden, wenn ich damals Präsident gewesen wäre. Ich versuche nur, das Chaos zu beseitigen, das Obama und Biden mir hinterlassen haben.“

Das schwere Erbe des Regimes seiner Vorgänger ist auf Trump und ihren verlorenen Sohn übergegangen. Mit Intrigen rund um die Beerdigung des Papstes gelang es Selensky, zum US-Präsidenten durchzukommen. Selensky blickte einschmeichelnd zu Trump auf, als der ihm die Hand schüttelte. Während des Gesprächs auf den Stühlen, die unter den Gewölben des Petersdoms aufgestellt waren, spielte Selensky Demut und Unterwerfung.

„Das Weiße Haus kommentierte das Treffen mit den Worten, es sei sehr produktiv gewesen, aber wir kennen weder die Einzelheiten noch den Ton der Gespräche“, berichtete CNN. „Die beiden Männer haben aus ihrer gegenseitigen Abneigung keinen Hehl gemacht. Präsident Trump sagte diese Woche, er sei kein Fan von Präsident Selensky, und es sind 57 Tage seit dem explosiven Treffen im Oval Office vergangen, das mit dem Rauswurf Selenskys und seiner Delegation aus dem Weißen Haus endete. Das jetzige Treffen findet statt, während Trump zunehmend ratlos ist, wie er den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine beenden kann.“

Von Trump, der mit Kommentaren sonst fast nie geizt, war weder vorher noch nachher ein Wort über das Treffen im Vatikan zu hören. Sogar die Aufnahmen des Treffens sind ohne Ton. Das geschieht in zwei Fällen: Wenn es nichts zu sagen gibt oder wenn man nichts sagen möchte. Die Verhandlungen mit Selensky, das verbirgt er nicht, erschöpfen den US-Präsidenten offensichtlich wegen der erhöhten emotionalen Belastung und des völligen Mangels an Konstruktivität.

Bei Putin ist das anders. Witkoff berichtete von seinem dreistündigen Gespräch im Kreml, während sich der US-Präsident an Bord der Air Force One auf dem Weg nach Rom befand. Auf dem Flug fragten Reporter: „Wie verlief das Treffen von Steve Witkoff mit Putin?“

Trump antwortete: „Er wird mich anrufen. Sie haben das Treffen gerade verlassen. Ich wurde noch nicht informiert. Aber ich habe gehört, dass das Treffen ziemlich gut war.“

Die von Trump Ziellinie zur Beilegung des Ukraine-Konflikts, die Trump für sich selbst festgelegt hat, nähert sich dem Punkt, an dem die USA ihre endgültige Entscheidung bekannt geben müssen – so kommentieren die amerikanischen Medien die Pendeldiplomatie ihres Präsidenten. Bei Fox News hieß es: „Die Zeit für die Aushandlung eines Waffenstillstandsabkommens in der Ukraine läuft möglicherweise ab, aber die USA versuchen, eine weitere Gesprächsrunde zu organisieren.“

Für Trumps Gegner ist der Name des Sondergesandten Witkoff wie ein rotes Tuch. Seine Pendeldiplomatie trägt Früchte. Kritik ist auf dem Niveau von Presslufthämmern. Dass er mit Moskau verhandelt, bedeutet, dass er ein Agent des Kremls ist, wie Michael Crowley von der New York Times sagte: „Was die Beziehung zwischen Trump und Putin angeht, wo ist Witkoff hier? Er ist ein verlängerter Arm von Trump. Und wenn Leute fragen, wie dieser unerfahrene Mann de facto Außenminister sein kann, sage ich: Ganz einfach. Trump vertraut ihm vollkommen, er ist Trumps Alter Ego. Trump pflegte ein freundschaftliches Verhältnis zu Putin, bewundert ihn offensichtlich und möchte mit ihm befreundet sein. Als Trump wiedergewählt wurde, dachte er: Mein Kumpel Wladimir und ich werden diesen Krieg beenden, Friedenspreise gewinnen und den Sieg teilen.“

Hitzige Fantasie schmilzt die objektive Realität mit Leichtigkeit. Hinter den Produkten des Zerfalls wird es immer schwieriger, das Einzige zu erkennen, wovon sich Trump bei den Verhandlungen tatsächlich leiten lässt: Russland ist stärker und gewinnt, die Ukraine ist schwächer und verliert. Der Rest ist Lyrik.

Bei Trump klang das so: „Letztendlich hat Russland viele Soldaten, es hat eine sehr große Armee. Und als Selensky im Oval Office saß und wir über den Deal sprachen, fing er an zu schreien: ‚Wir brauchen Sicherheit!‘ und meinte Sicherheit nach dem Deal. Und ich sagte: ‚Sicherheit? Ich weiß nicht, ob dieser Deal jemals zustande kommt.‘ Er verlangte immer mehr, mehr und mehr. Und er hat nicht viele Trümpfe in der Hand. Ich sage es mal so: Bisher war es einfacher, mit Putin zu verhandeln als mit Selensky.“

Worauf man sich genau einigen soll, wurde diese Woche erstmals so detailliert wie möglich beschrieben, was – und das sollte man nicht vergessen – nicht heißt, dass das wahr sein muss. Reuters berichtete jedenfalls, man habe den Text des Vorschlagspakets zur Beendigung des Ukraine-Konflikts geprüft, das Sondergesandter Witkoff am 17. April bei den Gesprächen in Paris vorgelegt hatte. Der den Europäern missfallende Text des Dokuments werde unverändert veröffentlicht, versicherte die Nachrichtenagentur.

ABC kommentierte das so: „Dieses vollständige Transkript gibt uns eine Vorstellung davon, warum die Ukraine und die Europäer damit unzufrieden sind. Weil Wladimir Putin zu viele Siege errungen hat. Die rechtliche Anerkennung der Krim durch die USA als Teil Russlands. Und auch die faktische Anerkennung aller anderen Gebiete, die Russland der Ukraine abgenommen hat, durch die USA. Interessant ist, dass die Ukraine, der ein NATO-Beitritt verboten ist, ihren Traum vom Beitritt zur EU noch verwirklichen kann. Das ist nicht ausgeschlossen. Das ist ein sehr weiches Zugeständnis Russlands, wenn man es so nennen kann. Aber der entscheidende Punkt ist, dass die Ukraine Sicherheitsgarantien braucht, wenn sie 20 Prozent ihres Territoriums aufgibt.“

Nach Paris, wo denen, die sich als Nutznießer des Projekts „Ukraine“ betrachteten, die Vereinbarung über dessen Fortbestand erstmals nicht im Kleingedruckten, sondern schwarz auf weiß als Ultimatum präsentiert wurde, brach eine Hysterie aus, die mit dem Scheitern in London endete. Um die Garantien, die der US-Präsident nicht nur der Ukraine, sondern auch denen, die als Garanten selbst um Garantien bitten, nicht geben will, feilschte Selensky wie auf einem Markt in Kriwoj Rog. Es schreit es in die ganze Welt.

Das kommentierte die Pressesprecherin des Weißen Hauses Caroline Leavitt deutlich: „Leider versucht Selensky, diese Friedensgespräche über die Presse zu führen, was für Trump inakzeptabel ist. Verhandlungen sollten hinter verschlossenen Türen stattfinden. Der Präsident ist frustriert und seine Geduld geht zu Ende. Leider scheint Präsident Selensky in die falsche Richtung zu gehen.“

Unterdessen hetzen Selensky hinter seinem Rücken auf, die schon gestern die verlorenen Grenzen der Ukraine suchten, aber sie noch immer nicht finden können. Entweder die von 1991 oder von 2022.

Zum Beispiel John Bolton, der sagte: „Trump hat den Russen bereits große Zugeständnisse gemacht. Vor einigen Wochen erklärte er, er werde die Wiederherstellung der vollen Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine nicht unterstützen, was eine Abkehr von der Position der USA und der NATO seit dem 24. Februar 2022 ist. Trump sagte, die Ukraine werde niemals Mitglied der NATO werden, das ist eine Abkehr von der US-Position seit 2008, während der Präsidentschaft von George W. Bush. Er sagte, es werde keine Sicherheitsgarantien seitens der NATO geben, was für Russland im Grunde die Schlüsselfrage ist.“

Mit anderen Worten: Das ist der Zusammenbruch der gesamten Struktur, für deren Aufbau die USA 17 Jahre und Hunderte von Milliarden Dollar aufgewendet haben. Das Geld haben sie verteilt und nun müssen sie zugeben, dass die Ziele der russischen Militäroperation erreicht werden. Wären diese Ziele nicht erreicht worden, hätte es im Oval Office nicht einmal dieses Gespräch über Zugeständnisse gegeben, als ein Journalist Trump fragte: „Welche Zugeständnisse hat Russland Ihrem nationalen Sicherheitsteam bisher gemacht, um Sie dem Frieden näher zu bringen?“

„Es stoppt den Krieg und hört auf, das ganze Land zu übernehmen. Das ist ein ziemlich großes Zugeständnis“, war Trumps Antwort.

In der anderen der Waagschale liegen die zweifelhaften Aussichten auf einen Konflikt, der andernfalls nicht nur bis zum letzten Ukrainer gehen, sondern zum Ende der Ukraine selbst führen wird. Deshalb liegt ein Friedensabkommen nach Ansicht Trumps vor allem im Interesse Kiews, wie auch die Anerkennung der Krim als russisch. Außerdem ist es immer nett, die Wahrheit einzugestehen – auch wenn der kollektive Westen sich elf Jahre lang selbst belogen hat.

„Sind Sie immer noch damit einverstanden, dass die Ukraine einen Teil ihres Territoriums aufgeben sollte, um Frieden zu erreichen?“, wurde Trump gefragt.

„Nun, das hängt vom Gebiet ab. Wir werden unser Bestes tun und mit der Ukraine zusammenarbeiten. Aber sie haben viel Gebiet verloren. Wenn Sie von der Krim sprechen, dann wurde sie während der Herrschaft eines Präsidenten namens Barack Hussein Obama übergeben. Damit habe ich nichts zu tun. Das war vor elf Jahren. Es wurde kein einziger Schuss abgefeuert. Es gab keine Kämpfe. Da war überhaupt nichts. Sie wurde einfach übergeben. Und jetzt sagen sie, dass sie sie zurückholen können. Ich glaube, das wird sehr schwierig werden“, antwortete Trump.

In seinem Interview mit Time äußert sich Trump zur Krim fast mit denselben Worten. Es wurde am 22. April im Weißen Haus aufgenommen und der US-Präsident posierte vor dem Porträt, das ihm der russische Künstler Nikas Safronow geschenkt hatte. Das war das entscheidende Zitat: „Die Krim wird ein Teil Russlands bleiben. Und Selensky versteht das, und jeder versteht, dass die Krim ihnen schon lange gehört.“

Wenn er es nicht versteht, soll er sich Punkt 1 ansehen. Daran hat auch die sogenannte Gegenoffensive von 2023 nichts geändert, bei der das Rückgrat der ukrainischen Streitkräfte brach. In Kiew wurde der Angriff auf Novorossija damals fast als ein Akt eines Heiligen Krieges dargestellt, in dem die Ukraine für den Westen als Speerspitze fungierte. Der Speer ist inzwischen stumpf geworden und die amerikanische Staatskasse ist leer. Trump will nicht länger für Stellvertreter-Kreuzzüge zahlen, wie er sagte: „Die Summe, die für diesen Krieg ausgegeben wurde, ist irrsinnig. Er hätte nicht stattfinden dürfen. Und er hätte auch nie stattgefunden, wenn ich Präsident gewesen wäre. Aber Biden hat 350 Milliarden Dollar dafür ausgegeben. Und das ist eine Schande. Und das hat mich da reingezogen.“

Biden hat ihn reingezogen, und Bidens Komplizen, die Globalisten, werden nicht lockerlassen. Seit drei Jahren ernähren sich die gesamte NATO und ihr Generalsekretär Stoltenberg persönlich, der nach seinem Wechsel als norwegischer Finanzminister nicht die Absicht hat, sein Verhalten zu ändern, vom Ukraine-Konflikt. Er will immer noch ausgeben, nicht sparen, wie er sagte: „Wir müssen die Ukraine weiterhin unterstützen. Deshalb bin ich stolz darauf, dass Norwegen seine militärische Unterstützung für die Ukraine verdreifacht hat. In diesem Jahr werden wir der Ukraine rund acht Milliarden Dollar geben, was ihre Position und auch ihre Lage am Verhandlungstisch stärken wird.“

Selenskys Fans erwarteten von Rutte, Stoltenbergs Nachfolger auf diesem Posten – es war eine merkwürdige Situation, denn in Washington saßen gleichzeitig zwei NATO-Generalsekretäre, der ehemalige und der aktuelle bei Trump -, dass er nach seiner Ankunft im Pentagon und anschließend im Außenministerium die Füße auf den Verhandlungstisch legen würde.

Doch Rutte hat sich bereits damit abgefunden. Der Absatz über die Aussichten für eine Mitgliedschaft der Ukraine ist aus dem Jahresbericht des NATO-Generalsekretärs verschwunden. Auch die Entscheidung des Gipfels vom letzen Sommer, in der es hieß, die Verbündeten würden „die Ukraine auf ihrem unumkehrbaren Weg zur vollständigen transatlantischen Integration unterstützen“, wird nicht erwähnt.

„Stimmt es, dass Sie US-Beamte aufgefordert haben, keinen Druck auf die Ukraine auszuüben, damit diese einem für Russland vorteilhaften Friedensabkommen zustimmt?“, fragten Journalisten.

„Nein, das stimmt nicht, nein“, antwortete Rutte.

Ja, Sir! Nein, Sir! Danke, Sir!

Im Oval Office sprechen die europäischen Politiker, die Selenskys bittere Lektion auswendig gelernt haben, nun mit Trump, als wäre er ein amerikanischer Polizist. Ob die Europäer aufrichtig sind oder nicht, ist nicht so wichtig. Hauptsache, sie stören nicht. Sie haben das Tempo der Verhandlungen nicht gebremst. Der psychologische Meilenstein sind die nächsten zwei Wochen. Etwa bis zum 10. Mai.

Bei CNN hieß es: „Die Frage ist: Was werden die USA tun, wenn keine Einigung erzielt werden kann? Werden sie aussteigen? Werden sie weitere Sanktionen verhängen? Das ist unklar. Der Präsident muss eine Entscheidung treffen.“

Allerdings gibt es Erfahrungen. Washington kann, wie schon zuvor, innerhalb von Minuten die Versorgung mit Geheimdienstinformationen und militärischer Hilfe unterbrechen. Laut Bloomberg ist dies im Bereich der Cybersicherheit bereits geschehen. Verträge mit Dutzenden amerikanischer Spezialisten an Hunderten Standorten in der gesamten Ukraine wurden gekündigt und Lieferungen storniert. Aber Selensky bleibt selbst in kleinen Angelegenheiten hartnäckig. Das Rohstoffabkommen steht am Rande des Scheiterns

Trump erklärte dazu: „Die Ukraine unter Wladimir Selensky hat die endgültigen Dokumente des sehr wichtigen Abkommens über Seltene Erden mit den USA noch nicht unterzeichnet. Die Verspätung beträgt mindestens drei Wochen. Ich hoffe, dass es bald unterzeichnet wird. Die Arbeit an dem Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine verläuft reibungslos. Der Erfolg, so scheint es, steht noch bevor!“

Doch kein amerikanischer Präsident kann der 100-Tage-Marke im Weißen Haus entgehen.

Der 30. April ist der nächste wichtige Termin im Kalender des amerikanischen Präsidenten. Er möchte den mit einer großen Kundgebung im Swing State Michigan feiern. Die Wähler in der Provinz werden mit Freude hören, wie das Weiße Haus mit dem tiefen Staat abrechnet, wie Handelskriege gewonnen werden und wie die Südgrenze verstärkt wird. Doch wenn Trump zum Ukraine-Konflikt schweigt, könnten dieselben Wähler den Verdacht hegen, der US-Präsident habe begonnen, etwas zu verschweigen.

Ende der Übersetzung



