Selensky zeigt Trump den Stinkefinger und wie der Spiegel darüber desinformiert

Angriffe auf Energie-Infrastruktur

Nachdem Russland auf Trumps Vorschlag hin ein Moratorium für Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung erklärt hat, greift Kiew demonstrativ russische Energie-Infrastruktur an. Spiegel-Leser erfahren davon jedoch nichts.

US-Präsident Trump hat dem russischen Präsidenten Putin bei deren Telefonat vor einigen Tagen vorgeschlagen, Russland und die Ukraine sollten für 30 Tage ihre Angriffe auf die Energie-Infrastruktur des jeweils anderen einstellen. Putin war damit einverstanden und hat dem russischen Militär sofort die entsprechende Anweisung gegeben.

Während Russland seitdem derartige Angriffe eingestellt hat, hat die Ukraine ihre Angriffe auf russische Energie-Infrastruktur sogar noch verstärkt. In der Nacht nach dem Telefonat hat die Ukraine ein Öldepot im russischen Gebiet Krasnodar beschossen. Und in der Nacht auf Freitag hat die Ukraine eine Gasmessstation im gerade von Russland befreiten Sudscha im Gebiet Kursk angegriffen.

Selensky hat am Tag nach dem Telefonat von Putin und Trump auch offen gesagt, dass er die Vereinbarung für eine 30-tägige Pause für Angriffe auf Energie-Infrastruktur nicht einhalten will. Stattdessen hat er gefordert, das Thema bei dem in einigen Tagen mit den USA anstehenden Treffen in Saudi-Arabien zu besprechen und eine Liste von Objekten zu erstellen, die nicht mehr angegriffen werden sollen, wobei er auch andere Infrastrukturen in die Liste aufnehmen will.

Selenskys Verhalten ist vor allem deshalb merkwürdig, weil die Ukraine sich seit Monaten über die russischen Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung beschwert, er nun aber ein Ende dieser Angriffe faktisch ablehnt, indem er sich dem Moratorium für die Angriffe nicht angeschlossen hat. Damit hat er gezeigt, dass er an einer Deeskalation nicht interessiert ist.

Putin lässt Trump eigene Erfahrungen mit Kiew machen

Ich bekomme den Eindruck, dass Putin Trump eigene Erfahrungen mit Verhandlungen mit Kiew machen lässt. Putin hat diese Erfahrungen seit 2014 gemacht, denn seitdem hat die Ukraine keine einzige mit Russland getroffene Vereinbarung eingehalten. Das bekannteste Beispiel war das Minsker Abkommen, das die Ukraine zu keinem Zeitpunkt umgesetzt hat. Und auch alle danach getroffenen Absprachen im Normandie-Format über Schritte zur Umsetzung des Minsker Abkommens hat die Ukraine gebrochen.

Zur Erinnerung: Im Minsker Abkommen vom Februar 2015 war ein klarer Fahrplan zum Frieden im Donbass festgeschrieben, wobei die Ukraine dazu direkte Verhandlungen mit den Rebellen im Donbass aufnehmen sollte. In den Punkten 9 und 11 des Abkommens war klar festgelegt, dass die Ukraine schon Ende 2015 die volle Kontrolle über den Donbass zurückbekommen sollte, wenn sie bis dahin Neuwahlen im Donbass und eine Festschreibung von Autonomierechten für den Donbass mit den Rebellen aushandelt, die Details inklusive dem Text des Abkommens finden Sie hier.

Allerdings hat sich die Ukraine danach konsequent geweigert, direkt mit den Rebellen zu verhandeln, obwohl das ein Kernpunkt des Minsker Abkommens war, und auch die anderen Punkte des Abkommens umzusetzen. Das Ergebnis war die Fortsetzung des Donbass-Krieges und schließlich die Eskalation im Februar 2014.

Putin hat in den Jahren also reichlich Erfahrungen gemacht, was Absprachen mit der Maidan-Ukraine angeht. Anscheinend will Putin nun Trump diese Erfahrungen machen lassen, denn Lernen aus eigenem Erleben ist wesentlich wirksamer als alle Argumente und Erklärungen.

Ich kann mir buchstäblich vorstellen, wie ein Teil des Telefonats zwischen Putin und Trump abgelaufen ist. Trumps Team hatte mit der Ukraine den Vorschlag eines 30-tägigen Waffenstillstandes ausgehandelt und Trump wird Putin diesen Vorschlag am Telefon gemacht haben. Putin wird darauf geantwortet haben, indem er Trump die Probleme bei der praktischen Umsetzung aufgezählt hat, die es nun einmal gibt und die bei einer 2.000 Kilometer langen Frontlinie eine gute Vorbereitung brauchen, um einen Waffenstillstand auch tatsächlich überwachen zu können.

Daraufhin dürfte Trump vorgeschlagen haben, dass man dann eben mit einem 30-tägigen Moratorium für Angriffe auf Energie-Infrastruktur beginnen könnte. Das ist relativ leicht umzusetzen und wäre ein Zeichen des guten Willens beider Seiten, einen Weg zu einem Waffenstillstand zu finden.

Putin war damit wahrscheinlich aus mindestens zwei Gründen einverstanden. Erstens sind diese Ziele für Russland keine Priorität mehr, aus militärischer Sicht sind diese Angriffe inzwischen verzichtbar. Und auch die Ukraine kann darauf verzichten, weil sie Russland mit ihren Angriffen keinen militärisch wichtigen Schaden zufügen kann.

Und zweitens dürfte Putin klar gewesen sein, dass Selensky darauf nicht eingeht, sondern nach bekannter Manier zu tricksen beginnt. Und genau so ist es ja auch gekommen.

Damit lässt Putin Trump nun eigene Erfahrungen damit machen, dass Kiew an keiner Deeskalation interessiert ist und wie es sich an Absprachen hält. Und Selensky und seine Leute waren dumm genug, die Angriffe auf die russische Energie-Infrastruktur fortzusetzen und Trump so zu zeigen, was sie von seinen Initiativen zur Deeskalation halten. Trump dürfte darüber nicht erfreut sein und sicherlich wird das ein Thema bei den Gesprächen zwischen der Ukraine und den USA in Saudi-Arabien.

Wie deutsche Medien davon ablenken

Die deutschen Medien sehen ihre Aufgabe darin, sämtliche Provokationen der Ukraine zu verheimlichen, wie man an diesem Beispiel wieder sehr schön sehen kann.

Am Morgen nach dem Telefonat zwischen Trump und Putin veröffentlichte der Spiegel einen Artikel mit der Überschrift „Krieg in der Ukraine – Russland fliegt Luftangriffe – nach Putins Telefonat mit Trump“ und stellte es so dar, als halte Putin die Absprache mit Trump nicht ein. Dass Russland sich an die Absprache gehalten und keine ukrainische Energie-Infrastruktur angegriffen hat, hat der Spiegel natürlich nicht erwähnt. Außerdem hat der Spiegel verschwiegen, dass die Ukraine in der Nacht das Öllager im russischen Krasnodar angegriffen hat. Davon wissen Spiegel-Leser immer noch nichts.

Nachdem die Ukraine in der Nacht auf Freitag die Gasmessstation in Sudscha angegriffen hat, veröffentlichte der Spiegel einen Artikel mit der Überschrift „Schläge gegen Odessa und Saporischschja – Russland überzieht Ukraine vor Verhandlungen mit Drohnenangriffen“, in dem er die Explosion in Sudscha mit keinem Wort erwähnte, aber es wieder so aussehen ließ, als sabotiere Russland die Verhandlungen, obwohl Russland sich einseitig an das Moratorium für Angriffe auf Energie-Infrastruktur hält (wovon Spiegel-Leser ja nichts wissen).

Und Russland will sich trotz der Kiewer Provokationen auch weiterhin demonstrativ daran halten, wie Kremlsprecher Peskow nach dem Angriff auf die Gasmessstation erklärte. Er warf Wladimir Selensky Wortbruch vor und fügte hinzu:

„Daher kann jeder sehen, wie sehr wir Selenskys Worten und denen anderer Vertreter des Kiewer Regimes vertrauen können. Davor haben wir unsere Gesprächspartner übrigens wiederholt gewarnt.“

Der letzte Satz lässt ahnen, dass Putin Trump in dem Telefonat bereits gesagt hat, dass er kaum erwartet, dass Kiew sich an einem Moratorium für Angriffe auf die Energie-Infrastruktur halten werde. Und Trump sieht nun, dass Putin sein Wort hält, während Kiew Trumps Idee sabotiert.

Kremlsprecher Peskow versprach auch, dass Russland Verzicht auf Angriffe die Energie-Infrastruktur weiterhin einhalten werde, denn Putins Befehl sei „in Kraft und die russischen Streitkräfte sehen von Angriffen auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine ab“. Darüber haben der Spiegel und andere deutsche Medien natürlich nicht berichtet.

Stattdessen hat der Spiegel am 21. März in einem weiteren Artikel geschrieben (Link aus dem Original übernommen):

„Trotz dieser dünnen Einigung zwischen Trump und Putin meldeten die ukrainischen Streitkräfte in der vergangenen Nacht erneut russische Angriffe auf zivile Infrastruktur und Energieanlagen. Der Kreml warf seinerseits der Ukraine vor, die Abmachung zu sabotieren.“

Dass der Spiegel die Behauptung, es habe „in der vergangenen Nacht erneut russische Angriffe auf zivile Infrastruktur und Energieanlagen“ gegeben, mit einem Link unterlegt, soll für den Leser überzeugend wirken. Dafür scheint es ja Belege zu geben, suggeriert der Link.

Aber das ist bewusste Irreführung der Leser, denn der Link führt zu einem schon zwei Tage alten Artikel, also kann er nichts belegen, was „vergangene Nacht“ passiert ist. Den Artikel, zu dem der Link führt, habe ich eben schon erwähnt. Es ist der Artikel mit der Überschrift „Krieg in der Ukraine – Russland fliegt Luftangriffe – nach Putins Telefonat mit Trump“, in dem der Spiegel seinen Lesern suggeriert hat, Putin halte sich nicht an die Absprache mit Trump. Und obwohl der Spiegel mit dem gesetzten Link den Eindruck erweckt, der Link würde „russische Angriffe auf zivile Infrastruktur und Energieanlagen“ belegen, werden in dem Artikel keine Angriffe auf die ukrainische Energie-Infrastruktur erwähnt.

Der Spiegel führt seine Leser also bewusst in die Irre, während er ihnen gleichzeitig verschweigt, dass Kiew weiterhin die russische Energie-Infrastruktur angreift und dass Russland sich trotzdem an das Moratorium hält. Das ist per Definition Kriegspropaganda.



