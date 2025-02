Nächster Schock für EU

Bei den Verhandlungen in Rias haben die russische und die US-Delegation nicht nur über die Ukraine gesprochen, sondern vor allem konkrete Schritte zur Verbesserung der russisch-amerikanischen Beziehungen beschlossen. In der EU dürfte das einen neuen Schock auslösen.

Delegationen aus Russland und den USA haben sich in Saudi-Arabien getroffen. Während deutsche Medien vor allem darüber berichten, dass sie dort ohne Kiew und Brüssel über die Ukraine sprechen, waren tatsächlich weit mehr Themen auf dem Tisch. Es ging anscheinend vor allem um eine Verbesserung der russisch-amerikanischen Beziehungen, um die Wiederbelebung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, was ein Ende der Sanktionen bedeuten würde, und um die Frage der diplomatischen Vertretungen, nachdem die Biden-Regierung immer mehr Beschränkungen für die Arbeit russischer diplomatischer Vertretungen in den USA beschlossen und sogar Russland gehörende Immobilien faktisch enteignet hatte.

Ich übersetze hier die Presseerklärung, die das russische Außenministerium nach dem Treffen in Riad veröffentlicht hat und bei Interesse finden Sie hier eine Übersetzung der kurzen Pressekonferenz, die der russische Außenminister Lawrow nach dem Treffen gegeben hat.

Beginn der Übersetzung:

Im Einklang mit der Vereinbarung zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump, die Kontakte zu internationalen Fragen und der bilateralen Agenda zu intensivieren, haben der russische Außenminister Sergej Lawrow und der Berater des Präsidenten der Russischen Föderation Juri Uschakow am 18. Februar in Riad Gespräche mit einer amerikanischen Delegation, bestehend aus Außenminister Rubio, dem Nationalen Sicherheitsberater des Präsidenten Waltz und dem Sonderbeauftragten des Präsidenten für den Nahen Osten Whitkoff geführt.

Sie haben ein breites Spektrum von Themen besprochen, einschließlich der Aussichten auf eine Normalisierung der bilateralen Beziehungen. Beide Seiten kamen überein, so bald wie möglich Botschafter zu ernennen und Konsultationen auf der Ebene der stellvertretenden Außenminister aufzunehmen, um die Beschränkungen für die Tätigkeit der diplomatischen Vertretungen beider Länder aufzuheben. Die Seiten kamen überein, einen Dialog aufzunehmen, um Wege zur Wiederaufnahme der Zusammenarbeit in der Wirtschaft, einschließlich Energie, Raumfahrt und anderen Bereichen von beiderseitigem Interesse zu vereinbaren.

Beide Seiten tauschten ihre Ansichten über die Lage in der Ukraine aus. Beide Seiten bekräftigten ihren gegenseitigen Willen zur Lösung des Konflikts. Die russische Seite betonte die Notwendigkeit, die Ursachen des Konflikts zu beseitigen, die Voraussetzungen für einen dauerhaften und langfristigen Frieden zu schaffen und die Sicherheit und die legitimen Interessen aller Länder in der Region zu gewährleisten. Es wurde vereinbart, die gemeinsame Arbeit in diesem Bereich durch Sonderbeauftragte fortzusetzen, die in naher Zukunft ernannt werden sollen.

Die Seiten kamen überein, die Kommunikationskanäle zu anderen internationalen Fragen wieder aufzunehmen und dabei die besondere Verantwortung Russlands und der USA in Friedens- und Sicherheitsfragen zu berücksichtigen, die sie als Atommächte und ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats tragen. Es wurde das Interesse bekräftigt, die gemeinsame Arbeit an den Vorbereitungen für das Treffen zwischen dem russischen und dem amerikanischen Präsidenten fortzusetzen.

Während ihres Aufenthalts in Riad wurden Sergej Lawrow und Juri Uschakow von Kronprinz Mohammed bin Salman Al Saud, dem Vorsitzenden des saudi-arabischen Ministerrats, empfangen und bedankten sich für die hervorragende Organisation der russisch-amerikanischen Verhandlungen. Sie erörterten die Umsetzung der Vereinbarungen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Kronprinz bin Salman über die umfassende Entwicklung der bilateralen Beziehungen.

Ende der Übersetzung



