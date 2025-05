Deutschland

In Russland werden die Aussagen der Mitglieder der kommenden Bundesregierung aufmerksam verfolgt und aus russischer Sicht wird die neue Regierung den deutschen Abwärtstrend weiter verstärken.

In Russland blickt man schon seit Jahren mit immer größerer Verwunderung und inzwischen offenem Entsetzen auf Deutschland. Deutschland hatte in Russland einen hervorragenden Ruf, Deutsche waren beliebt, vor Deutschland hatte man Respekt und so weiter.

Die politische Entwicklung der letzten Jahre mit der Peinlichkeit auf zwei Beinen namens Baerbock als Außenministerin oder mit einem Kanzler Scholz, der sich von Biden offen mit der Zerstörung wichtiger Projekte der deutschen Industrie drohen ließ, ohne ein einziges Widerwort zu geben, haben die Russen nicht weniger schockiert, als die irrsinnige Propaganda für den LGBT-Unsinn und die verrückte, die eigene Industrie vernichtende grüne Energiepolitik.

In seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick hat das russische Fernsehen einen Kommentar über die neue Bundesregierung gesendet, den ich übersetzt habe, denn er zeigt, wie sehr die deutschen Regierungen der letzten Jahre den einst hervorragenden Ruf Deutschlands in Russland zerstört haben.

Beginn der Übersetzung:

Deutschland könnte in kurzer Zeit verlieren, worauf es jahrzehntelang stolz war

Deutschland galt in den letzten Jahrzehnten als Lokomotive Europas oder, wenn man so will, als Flaggschiff der europäischen Flotte. Die deutsche Industrie war die beste, die deutsche Wirtschaft die stärkste, das deutsche Schuldbewusstsein für die Verbrechen des Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg war vorbildlich, die deutsche Ordnung war beispielhaft.

Sogar bei den massenhaften Geschlechtsumwandlungen waren sie führend und was Schwulenparaden angeht, sind sie im europäischen Vergleich die besten. Auf der Welle des Erfolgs reitend, öffnete Angela Merkel als deutsche Bundeskanzlerin die Grenzen für Migranten aus dem Süden und beruhigte alle Zweifler mit dem Slogan: „Wir schaffen das!“

Und so hat das deutsche Schiff in einer historisch gesehen kurzen Zeitspanne ein Loch nach dem anderen bekommen. Die Migranten assimilieren sich nicht wie gewünscht und spalten im wahrsten Sinne des Wortes die Gesellschaft. Auf Druck der Grünen hat Merkels Regierung alle Atomkraftwerke im Land abgeschaltet. Das billige Gas aus Russland durch Pipelines hat die Amerikaner verärgert. Zunächst zwangen die USA den Deutschen aus politischen Gründen ihr viel teureres Flüssiggas auf, und dann sprengten sie auf brutalste Weise die Nord Stream-Pipelines, was die Energiepreise im Land in die Höhe getrieben hat. Das vielleicht fatalste Loch für die deutsche Wirtschaft sind die rücksichtslosen Sanktionen gegen Russland, die, wie die Erfahrung bereits gezeigt hat, den Deutschen selbst mehr schaden als Russland. Die Folge: Die deutsche Wirtschaft steckt in einer negativen Wachstumsphase fest und kann sich kaum über Wasser halten.

Aber was wollen Sie? Eine Meuterei auf einem Schiff wäre in diesem Fall ein Piratenklassiker. Es ist verständlich, warum die neue politische Partei AfD ein rasantes Wachstum verzeichnet. Bei der jüngsten Bundestagswahl landete die Partei mit knappem Abstand auf dem zweiten Platz hinter der CDU/CSU-Fraktion, und einer aktuellen Umfrage des Forsa-Instituts zufolge liegt die AfD mit 26 Prozent der Stimmen zwei Prozentpunkte vor der CDU/CSU. Die CDU/CSU kommt nur auf 24 Prozent.

Und jetzt kommt der interessanteste Teil. Deutschland reagiert auf die Herausforderungen mit einer Transformation, und zwar auf irrationale Weise, unter Verletzung eben jener demokratischen Traditionen, auf die das Land seit Jahrzehnten stolz ist. Die Geschwindigkeit der Veränderung ist beeindruckend. Am Freitag veröffentlichte der deutsche Verfassungsschutz – der Inlandsgeheimdienst, die Spionageabwehr -, der nichts anderes als eine Abteilung des Innenministeriums ist, eine trockene Pressemitteilung ohne jede Begründung, in der er die größte und beliebteste politische Partei des Landes, die AfD, zu nichts weniger als einer „rein rechtsextremistischen Bewegung“ erklärt.

Offiziell. Es ist verrückt.

Formal bedeutet das, dass die AfD in ihrem Status mit extremistischen fundamentalistischen Organisationen wie dem Islamischen Staat, Al-Qaida oder der Muslimbruderschaft gleichgesetzt wird. In Deutschland werden ihre Zellen vom Inlandsgeheimdienst überwacht. Dasselbe kann nun sowohl mit der AfD selbst als auch mit ihren einzelnen Mitgliedern geschehen. Nun, im Großen und Ganzen ist das der letzte Schritt vor einem vollständigen Verbot der AfD.

Es liegt nahe, Parallelen zu der Tatsache zu ziehen, dass es in der deutschen Geschichte bereits eine dunkle Periode gab, in der politische Parteien verboten waren. Ich möchte jetzt nicht darüber reden. Wichtig ist, dass derartige Verbote letztlich niemanden glücklich gemacht haben, im Gegenteil.

Und interessant im bürokratischen Europa ist, dass weder Königin Ursula noch die kleine Kallas in irgendeiner Weise auf den deutschen Skandal reagiert haben. Es scheint, als ob das alles den europäischen Standards entspricht. Doch in Amerika ist die Reaktion mehr als eindeutig und intensiv.

„Die AfD ist die beliebteste Partei in Deutschland und sicherlich die repräsentativste in Ostdeutschland. Jetzt versuchen die Bürokraten, sie zu zerstören. Der Westen hat gemeinsam die Berliner Mauer niedergerissen. Und sie wurde wieder aufgebaut – <…> vom deutschen Establishment“, sagte US-Vizepräsident J.D. Vance.

„Das ist keine Demokratie – das ist verdeckte Tyrannei. Was wirklich extrem ist, ist nicht die populäre AfD, die bei der letzten Wahl nur zweitplatzierte war, sondern die mörderische Politik der offenen Grenzen des Establishments, die die AfD ablehnt. Deutschland muss seinen Kurs ändern“, forderte US-Außenminister Marco Rubio.

„Ein Verbot der zentristischen AfD, Deutschlands beliebtester Partei, wäre der ultimative Angriff auf die Demokratie“, schrieb Elon Musk.

In Europa denkt man inzwischen über etwas anderes nach. Ursula von der Leyen, die nicht gewählte Spitzenbürokratin der EU, bereitet den Kontinent unter falschen Vorwänden auf einen Krieg vor. In ihrer Rede auf dem Kongress der Europäischen Volkspartei in Valencia heizte sie die Spannungen weiter an, als sie sagte: „Frieden in Europa erfordert, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs viel mehr Verantwortung in die eigenen Hände nehmen. Die militärische Bedrohung durch Russland wird nicht mit der Zeit verschwinden.“

Kaja Kallas steht noch immer unter dem Einfluss der anti-russischen Sanktionen. Sie ist wie ein Aufziehspielzeugauto ohne Rückwärtsgang, sie kracht gegen die Wände, das ist der ganze Spaß. Es stellt sich heraus, dass die EU, falls Ungarn die Verlängerung der EU-Wirtschaftssanktionen gegen Russland im Juli blockiert, immer noch über irgendeinen Plan B verfügt. Da bekommt ja jetzt schon Angst…

„Es gibt einen Plan B, aber wir müssen an Plan A arbeiten, denn sonst konzentrieren wir uns auf Plan B und das passiert“, sagte Kallas.

Überhaupt sind die Sanktionen gegen Russland das Schädlichste, mit dem Europa in den letzten drei Jahren konfrontiert war. Es gab und gibt nichts, was für ihre Wirtschaft zerstörerischer wäre. Und einige europäische Bürokraten, die von niemandem gewählt sind, quälen ihr Volk weiterhin mit diesen Sanktionen. Vielleicht sollten die alle ihr Gehirn einschalten? Wozu das Ganze überhaupt? Für den Bandera-Neonazismus in der Ukraine? Für das Verbot politischer Parteien in Europa? Für die Zensur? Für die Wirtschaftskrise? Am Ende gar für Krieg? Nun, in die Richtung geht es.

Und hier ist Friedrich Merz typisch, der bereits jetzt rapide an Popularität verliert, aber aus Trägheit am kommenden Dienstag zum deutschen Bundeskanzler gewählt wird. Das heißt, der Abwärtstrend geht weiter. Deutschland hat, wir erinnern uns, Europa schon mal irgendwie vereint. Auf den Gürtelschnallen ihrer Soldaten stand: „Gott mit uns!“ Nun hat Merz auch ein großes Projekt für Europa, doch die Worte klingen, als kämen sie aus der tiefen Vergangenheit.

Merz spürt die Skepsis der Amerikaner gegenüber Europa und drängt nun darauf, die NATO abzuschaffen und selbst das Ruder zu übernehmen. Aber mit welchem Ziel?

Ende der Übersetzung



