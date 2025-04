Ein wissenschaftlicher Blick auf die Techniken der Propaganda

Warum Russland böse sein muss

Propaganda ist eine Wissenschaft, die der Westen traditionell besser beherrscht als der Rest der Welt. Ein norwegischer Professor hat in einem lesenswerten Artikel erklärt, wie Propaganda funktioniert, warum sie so effektiv ist und warum der Westen Russland als böse darstellen muss.

Eines meiner Steckenpferde ist die Funktionsweise von Propaganda und das Erklären von Propaganda-Techniken. Leider komme ich wegen der schier unendlichen Flut internationaler Meldungen und Krisen in letzter Zeit nicht oft dazu, mich um dieses Thema zu kümmern und die Wirkungsweise und die Tricks der Propaganda aufzuzeigen.

Zufällig bin ich auf einen Artikel von Professor Glenn Diesen gestoßen, der das Thema sehr verständlich behandelt. Professor Diesen ist Norweger und lehrt an einer norwegischen Universität, allerdings wird er als pro-russisch kritisiert, weshalb sein Artikel kaum eine weiter Verbreitung im Westen finden dürfte.

Ich habe seinen Artikel übersetzt, weil er in meinen Augen sehr gut erklärt, wie und warum die westliche Propaganda so effektiv und wirksam ist. Und er erklärt auch, warum im Westen bestritten wird, dass westliche Medien Propaganda betreiben.

Beginn der Übersetzung:

Die Wissenschaft hinter der antirussischen Propaganda

Propaganda ist die Wissenschaft der Überzeugung, die häufig die rationalen Überlegungen des Einzelnen umgeht und stattdessen die unbewusste Gruppenpsychologie anspricht. Das Bewusstsein neigt zwar zur Rationalisierung, doch menschliches Verhalten und Handeln werden weitgehend vom Unbewussten, den Urinstinkten und Emotionen geprägt. Selbst der rationale Einzelne verspürt einen starken Impuls, sich der Gruppe anzupassen. Daher zielt Propaganda darauf ab, die irrationale Gruppenpsychologie zu beeinflussen.

Propaganda als eine Wissenschaft

Sigmund Freud erforschte die Irrationalität der Gruppenpsychologie, durch die die rationalen und kritischen Fähigkeiten des Einzelnen außer Kraft gesetzt werden. Freud erkannte, dass „eine Gruppe außerordentlich leichtgläubig und beeinflussbar ist; sie besitzt keine Kritikfähigkeit“. [1]

Die Konformität mit den Vorstellungen der Gruppe ist gerade deshalb so mächtig, weil sie unbewusst wirkt. Freud definierte Gruppenpsychologie als „sich mit dem einzelnen Menschen als Angehöriger einer Rasse, einer Nation, einer Kaste, eines Berufsstandes, einer Institution oder als Bestandteil einer Menschenmenge zu befassen“, die ein kollektives Gruppenbewusstsein, einen sozialen Instinkt, einen Herdentrieb oder eine Stammesmentalität bilden. [2]

Der Neffe von Sigmund Freud, Edward Bernays, baute auf der Arbeit seines Onkels auf und entwickelte die grundlegende Literatur zur politischen Propaganda. Bernays zielte darauf ab, das kollektive Bewusstsein und die Identität einer Gruppe zu manipulieren, um die Herzen und Köpfe der Massen zu kontrollieren – ohne dass diese sich der Manipulation bewusst werden:

„Die Gruppe besitzt mentale Merkmale, die sich von denen des Einzelnen unterscheiden, und wird von Impulsen und Emotionen angetrieben, die sich mit den Erkenntnissen der Individualpsychologie nicht erklären lassen. Daher stellt sich natürlich die Frage: Wenn wir die Mechanismen und Motive des Gruppenbewusstseins verstehen – ist es dann nicht möglich, die Massen nach unserem Willen zu kontrollieren und zu reglementieren, ohne dass sie es bemerken?“ [3]

Edward Bernays und Walter Lippmann waren beide an der Propaganda der Regierung von Woodrow Wilson beteiligt. Bernays trug dazu bei, die US-amerikanische Öffentlichkeit vom Eintritt in den Ersten Weltkrieg zu überzeugen, indem er den Krieg als Mittel zu ewigem Frieden verkaufte – mit Slogans wie: „Der Krieg, der alle Kriege beendet“ oder „Die Welt für die Demokratie sicher machen“.

Nach dem Ersten Weltkrieg nutzte Bernays seine erworbene Expertise, um die öffentliche Meinung im Rahmen von Marketingkampagnen zu kommerziellen Zwecken zu manipulieren. So leitete er beispielsweise eine Kampagne unter dem Slogan „Fackeln der Freiheit“, mit der Frauen davon überzeugt wurden, dass das Rauchen von Zigaretten weiblich und emanzipatorisch sei. Bernays bezahlte Frauen dafür, bei der Osterparade 1929 in New York zu rauchen. Dieses Vorgehen folgt dem Prinzip der Glaubwürdigkeit der Quelle: Propaganda ist wirksamer, wenn Menschen der Quelle, aus der sie stammt, vertrauen – und sich nicht bewusst sind, dass es sich um Propaganda handelt.

Bernays wandte dieselben Marketingprinzipien auch für politische Zwecke an, nachdem er von der United Fruit Company engagiert worden war. Anlass war die Einführung neuer Arbeitsgesetze in Guatemala zum Schutz der Arbeitnehmer. Bernays überzeugte die US-amerikanische Öffentlichkeit, der liberal-kapitalistische Präsident Guatemalas sei ein Kommunist, der grundlegende Freiheiten bedrohe. Nachdem er die öffentliche Meinung in den USA durch Täuschung beeinflusst hatte, leitete Präsident Eisenhower unter dem Vorwand des Kampfes gegen den Kommunismus und zur Verteidigung der Freiheit eine militärische Intervention ein, um die Regierung Guatemalas zu stürzen.

In den 1920er-Jahren wurde Joseph Goebbels, der spätere Minister für Volksaufklärung und Propaganda im nationalsozialistischen Deutschland, ein glühender Bewunderer Bernays’ und übernahm dessen Propagandatechniken. Später gab Bernays zu: „Die Nationalsozialisten benutzten meine Bücher als Grundlage für einen zerstörerischen Feldzug gegen die Juden Europas.“ [4]

Mit zunehmender Komplexität der Welt griff die Öffentlichkeit verstärkt auf kognitive Abkürzungen zurück, die oft auf zugewiesenen Identitäten beruhen, um komplexe Fragen zu verarbeiten. Menschen müssen täglich Hunderte, wenn nicht Tausende von Interpretationen und Entscheidungen treffen. Völlig rationale Entscheidungen setzen eine umfassende Abwägung von Alternativen und Wissen über alle relevanten Variablen voraus. Faustregeln (Heuristiken) werden durch die Konstruktion von Stereotypen auf Grundlage realer oder fiktiver Erfahrungen und Verhaltensmuster manipuliert.

Die meisten führenden Propagandaforscher erkannten, dass Demokratien besonders zur Anwendung von Propaganda neigen, da der Bedarf an Kontrolle der Massen größer ist, wenn das Volk als Souverän gilt. Propaganda wird zwar häufig mit staatlichen Medien in Verbindung gebracht, ist jedoch auf die Glaubwürdigkeit der Quelle angewiesen. Eine Botschaft entfaltet umso größere Wirkung, wenn sie über scheinbar neutrale oder harmlose Dritte verbreitet wird.

Die US-amerikanische und britische Propaganda war während des Kalten Krieges effektiver als die sowjetische, da sie über private Unternehmen und NGOs verbreitet werden konnte. Propaganda galt lange als gewöhnliches Instrument, bis die Deutschen im Ersten Weltkrieg dem Begriff eine negative Konnotation verliehen. Edward Bernays benannte Propaganda deshalb in „Public Relations“ (Öffentlichkeitsarbeit) um, um zwischen „unserer guten Propaganda“ und „ihrer bösartigen Propaganda“ zu unterscheiden.

Antirussische Propaganda: Das tugendhafte „Wir“ gegen die bösen „Anderen“

Menschen organisieren sich in Gruppenstrukturen wie Familien, Stämmen, Nationen oder Zivilisationen, um durch die Reproduktion der Gruppe Sinn, Sicherheit und sogar ein Gefühl der Unsterblichkeit zu erlangen. Die Konformität mit der Gruppe wird durch starke Instinkte angetrieben, sich um gemeinsame Überzeugungen, Ideen und Moralvorstellungen organisieren, während die Gruppe den Einzelnen für mangelnde Anpassung bestraft. Gruppenkonformität ist ein Überlebensinstinkt, der sich in der Konfrontation mit der fremden Gruppe noch verstärkt.

Die „Andersartigkeit“ eines Volkes oder Staates trägt dazu bei, die wahrgenommene Homogenität der eigenen Gruppe zu überhöhen und die kollektive Identität sowie Solidarität zu stärken, während die fremde Gruppe als ihr genaues Gegenteil dargestellt und delegitimiert wird. Stereotype werden eingesetzt, um Vernunft und Realität – wie etwa die Menschlichkeit des Gegners – zu verschleiern. Propaganda bedeutet, an das Beste im Menschen zu appellieren, um das Publikum davon zu überzeugen, das Schlechteste im Menschen zu tun.

Russland wird dem Westen seit Jahrhunderten als zivilisatorisch „anders“ dargestellt. Der Westen und Russland wurden als Gegensätze inszeniert: westlich versus östlich, europäisch versus asiatisch, zivilisiert versus barbarisch, modern versus rückständig, liberal versus autokratisch – und schließlich gut versus böse. Während des Kalten Krieges verliefen die ideologischen Trennlinien scheinbar selbstverständlich, indem die Debatten als Kapitalismus versus Kommunismus, Demokratie versus Totalitarismus und Christentum versus Atheismus geframt wurden.

Nach dem Kalten Krieg erlebte die antirussische Propaganda eine Wiederbelebung, indem alle politischen Fragen durch das vereinfachende, binäre Stereotyp von Demokratie versus Autoritarismus gedeutet wurden – ein Raster, das kaum noch einen erfahrungsbasierten Wert für das Verständnis der komplexen Beziehungen bietet.

Die Darstellung Russlands als barbarisches Gegenstück suggeriert, der Westen müsse Russland zivilisieren, eindämmen oder zerstören, um die eigene Sicherheit zu wahren. Darüber hinaus suggeriert eine zivilisierende Mission oder sozialisierende Rolle des Westens, dass Dominanz und Feindseligkeit wohlwollend und wohltätig seien – was die positive Selbstwahrnehmung des Westens bestärkt. Alle konkurrierenden Machtinteressen werden in der wohlwollenden Sprache von Liberalismus, Demokratie und Menschenrechten verschleiert.

Russophobie ist kein vorübergehendes zivilisatorisches Phänomen, sondern hat sich aufgrund ihrer geopolitischen Funktion als äußerst beharrlich erwiesen. Im Gegensatz zur zeitlich begrenzten Germanophobie oder Frankophobie, die mit bestimmten Kriegen assoziiert werden, weist die Russophobie eine Dauerhaftigkeit auf, die mit der des Antisemitismus vergleichbar ist. Von den Bemühungen Peters des Großen, Russland im frühen 18. Jahrhundert zu europäisieren, bis hin zu Jelzins Bestreben in den 1990er-Jahren, „nach Europa zurückzukehren“, konnte sich Russland nie von der Rolle des „Anderen“ befreien. Die Ablehnung einer inklusiven europäischen Sicherheitsarchitektur durch den Westen nach dem Kalten Krieg zugunsten eines „neuen Europas ohne Russland“ wurde weitgehend durch die vermeintlich unüberwindbare Spaltung zwischen dem Westen und Russland gerechtfertigt.

Walter Lippman bemerkte vor über einem Jahrhundert, dass Propaganda gut für den Krieg, aber schlecht für den Frieden ist. Propaganda stärkt die innere Solidarität und hilft, Ressourcen gegen einen Gegner zu mobilisieren. Die Öffentlichkeit wird jedoch einen tragfähigen Frieden ablehnen, solange sie an einen Kampf zwischen Gut und Böse glaubt. Lippman argumentierte, um die Trägheit der Öffentlichkeit gegenüber Konflikten zu überwinden, müsse „der Feind als personifiziertes Böses, als absolute und angeborene Bosheit dargestellt werden. Infolge dieses leidenschaftlichen Unsinns wird die öffentliche Meinung so dermaßen vergiftet, dass die Bevölkerung einen tragfähigen Frieden nicht mehr akzeptieren wird.“ [5]

Diese Erkenntnis gilt auch heute noch. Die Darstellung eines bösen und imperialistischen Russlands, das einen nicht provozierten Angriff auf eine blühende Demokratie lancierte, rechtfertigte die Anheizung eines Stellvertreterkriegs und die Ablehnung jeglicher Verhandlungen. Die Hitler-Analogie wirkt dabei besonders eindringlich, da ein Frieden als Sieg verstanden werden muss, während Diplomatie als Beschwichtigung – Appeasement – gilt. Ein tragfähiger Frieden ist heute somit schwerer denn je zu erreichen, weil er als Kompromiss mit dem Bösen wahrgenommen wird.

Der Artikel enthält Auszüge aus dem Buch „Russophobie: Propaganda in der internationalen Politik“ von Professor Glenn Diesen

Ende der Übersetzung



