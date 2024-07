Wie in Russland über die Präsidentschaftsdebatte berichtet wird

Alle gegen Biden

Natürlich war die peinliche US-Präsidentschaftsdebatte in Russland ein großes Thema und die Berichte über sie nehmen viel Platz in russischen Medien ein.

Die US-Präsidentschaftsdebatte war ein, wenn auch erwarteter, politischer Donnerschlag, weil Biden über Nacht praktisch alle Unterstützer in Politik, Medien und Wirtschaft verloren hat. Das Thema war auch in Russland so wichtig, dass ihm im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens fast eine halbe Stunde gewidmet wurde. Ich habe diesen Teil der Sendung komplett übersetzt, um zu zeigen, wie detailliert und interessiert in Russland darüber berichtet wurde.

Beginn der Übersetzung:

Bidens gescheiterte Debatte ist für die Demokraten zur Falle geworden

Die Washington Post hat am Montag eine Umfrage über die Unterstützung von LGBT im Land veröffentlicht und war geschockt. In den letzten Jahren verliert die Idee an Rückhalt, und zwar sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten.

Die Zeitung erinnerte daran, dass die Unterstützung für die gleichgeschlechtliche Ehe in den USA Mitte der 90er Jahre weniger als 30 Prozent betrug. Im Jahr 2022 lag sie bereits bei 70 Prozent. Zwei Jahre später ist die Unterstützung für die gleichgeschlechtliche Ehe im Land um sechs Punkte auf 64 Prozent gesunken. Das ist auch viel, aber das Pendel scheint zurückgeschlagen zu haben.

2022 hielten 85 Prozent der Demokraten und 56 Prozent der Republikaner gleichgeschlechtliche Beziehungen für „moralisch zulässig“. Heute stimmen nur noch 40 Prozent der Republikaner dieser Ansicht zu. Das ist ein Rückgang um ganze 16 Prozent. Auch bei den Demokraten ist ein Rückgang der Zustimmung zu verzeichnen, und zwar um vier auf 81 Prozent.

Natürlich ist es noch zu früh, um zu sagen, dass das eine Art tektonische Verschiebung ist. Aber die Aktivisten der Bewegung sind schockiert. Die Washington Post zitiert ihre Äußerungen: „Schockierend“, beschwerte sich Vic Basile, ehemaliger Geschäftsführer der Human Rights Campaign. „Verheerend“, echote die Lobbyistin Hilary Rosen. „Ich bin verzweifelt“, resümierte Elizabeth Burch, die von 1995 bis 2004 als Geschäftsführerin der Human Rights Campaign tätig war. „Ich meine, wir haben die Herzen und Köpfe der meisten Amerikaner gewonnen. Und das ist ein kolossaler Misserfolg.“

Aber wenn man darüber nachdenkt, war dieses Ergebnis vorhersehbar. Die Dreistigkeit und Aggressivität, mit der den Amerikanern die LGBT-Agenda aufgezwungen wurde, musste früher oder später zu einer natürlichen Ablehnung führen.

Ernüchterung macht sich breit: Die LGBT-Agenda ist auf dem Rückzug, sogar in den USA. Aber was ist mit denen, die sich, der Mode erlegen, chirurgisch ihrer primären und sekundären Geschlechtsmerkmale entledigt haben, ihren Kindern im Schulalter Hormone verabreicht haben, ihre Psyche zerstört haben oder Selbstmordversuche unternommen haben? Zehntausende von Amerikanern sind dadurch dauerhaft zu Invaliden worden. Schließlich kann man, wie man sagt, Hackfleisch nicht mehr zurückdrehen.

Überhaupt sind die Prozesse in Amerika eindeutig destruktiv. Die Debatten der Präsidentschaftskandidaten wurden zu einem sichtbaren Beispiel für den Verfall. Sowohl Biden als auch Trump repräsentieren die amerikanische Oberschicht. Und deren Auswahl scheint für viele Menschen überraschend zu sein.

Aus den USA berichten unsere Korrespondenten.

Es war Donald Trump, der Debatten noch vor den Parteitagen vorgeschlagen hat. In Bidens Stab wurde das damals als Schlag unter die Gürtellinie empfunden, aber man konnte es nicht ablehnen. Also beschloss man, das Risiko einzugehen und zu versuchen, den Präsidenten der Öffentlichkeit auf die bestmögliche Weise zu präsentieren. Zu diesem Zweck wurde Biden eine Woche lang in Camp David eingesperrt, wo er in einem zum Studio umgebauten Hangar trainiert wurde. Ein spezieller Assistent spielte Trump.

CNN sorgte dafür, dass die Debatte nicht zur Possenreißerei wurde. Beim letzten Mal unterbrach Trump Biden 145 Mal, jetzt gibt es auf der Tribüne eine farblich gekennzeichnete Anzeige für Redefreiheit: grün heißt reden, gelb heißt zum Ende kommen, rot heißt, das Mikrofon ist aus.

„Nehmen wir an, bei mir ist das grüne Licht an. Während ich spreche, ist das Mikrofon von Phil ausgeschaltet, und das passiert, wenn er versucht, mich zu unterbrechen“, erklärten die Organisatoren und es war zu sehen, wie Phil redete, ohne dass man ihn hörte.

In dem neuen CNN-Sendekomplex, in den das Sprachrohr der amerikanischen Propaganda Anfang des Jahres aus dem alten Gebäude umgezogen ist, trafen die Präsidentschaftskandidaten getrennt ein, um an der Debatte teilzunehmen. Biden war der erste, der direkt aus seinem Trainingslager in Camp David anreiste. Nach einer dramatischen Pause traf dann auch Trump ein. Doch der Secret Service und die Polizei von Atlanta hatten das Viertel, in dem sich das Fernsehstudio befindet, bereits am Vortag abgesperrt.

Zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte haben zwei Präsidenten gleichzeitig an einer Debatte teilgenommen. Der ehemalige und der amtierende Präsident sind Menschen, die eine Vorstellung davon haben, wie die globale Maschinerie der USA funktioniert, mit maximalem Zugang zu allen Informationen. Dabei sind sie formal gesehen noch nicht einmal Kandidaten. Die Debatte hätte ein Gespräch über das Schicksal der Welt sein können, doch von Anfang an kamen Zweifel auf, ob das möglich sein würde.

Mit schlurfendem Gang und gemurmelten Begrüßungen erschien Biden auf der rechten Seite. Nach der Auslosung hat er dieses Podium zugewiesen bekommen, es gilt als Glücksbringer. Seine Aufgabe war es bei dieser Debatte, zu zeigen, dass er für eine zweite Amtszeit bereit ist.

Der zweite, der die Bühne betrat, war Trump. Sie haben sich seit vier Jahren, seit der letzten Debatte, nicht mehr gesehen, und die Zeit hat sie unterschiedlich behandelt. Biden und Trump nahmen ihre Plätze auf dem Podium ein, ohne sich zu begrüßen, die Hände zu schütteln oder sich auch nur anzuschauen. Die Debatte begann mit den wichtigsten Themen für die Wähler, der Inflation und den steigenden Preisen. Und schon bei den ersten Worten Bidens wurde klar: Es ist kein Wunder geschehen.

Der Präsident sah blass und sogar verängstigt aus, sprach langsam, mit dumpfer und heiserer Stimme. Er wurde versichert, habe Biden eine Erkältung.

Trump antwortete entschlossen und selbstbewusst, „unter ihm waren die USA die größte Wirtschaft“. Doch als Biden über die Gesundheitsversorgung sprach, war es der Mann vor dem Publikum, der selbst medizinische Hilfe brauchte. „Wir müssen dafür sorgen, dass jede einzelne Person, die behauptet, das zu sein, was ich mit Covid tun kann. Tut mir leid, mit all den Dingen, die wir tun müssen. Schauen Sie, wenn wir endlich das Medicaid-Programm in Ordnung bringen“, stammelte Biden.

„Ja, da hat er völlig recht. Er hat sich um das Medicaid-Programm gekümmert. Er hat nichts unversucht gelassen, es zu zerstören“, so Trump.

Zehn Minuten nach dem Beginn wurde der Kontrast zwischen den Kandidaten deutlich. Zu diesem Zeitpunkt begann im Lager der Demokraten die Panik, als sie erkannten, dass der 81-jährige Biden alle Chancen auf eine zweite Amtszeit zunichte macht. Trumps Hauptaufgabe bei dieser Debatte war es, nicht Trump zu sein, also jemand, der etwa die Hälfte der Amerikaner abstößt. Das ist ihm fast gelungen. Er zeigte ungewöhnliche Zurückhaltung. Trump hat ruhig und selbstbewusst Thesen aufgestellt, aber gleichzeitig hat er gottlos gelogen. Am Ende wurden bei ihm drei Dutzend Fälle von Übertreibung und Lügen gezählt. Er jonglierte mit Zahlen, leugnete, Migranten als Raubtiere bezeichnet zu haben, schrieb Biden etwas zu, was der nicht gesagt hatte, und sagte sogar, dass die Demokraten Kinder töten. „Sie sind Radikale. Sie nehmen das Leben eines acht Monate alten Babys, eines neun Monate alten Babys und sogar nach der Geburt“, sagte Trump.

Aber selbst während Trump sprach, haben alle aufmerksam auf Biden geschaut. Er stand ohne zu blinzeln da, starrte mit leerem Blick irgendwo zur Seite und erstarrte gelegentlich mit offenem Mund. Magische Pillen und Training haben offensichtlich nicht geholfen und vor Millionen von Zuschauern entfaltete sich die politische Katastrophe, die Bidens Mitarbeiter am meisten befürchtet haben: der oberste Befehlshaber der USA geht unter. „Und ich werde so lange weitermachen, bis wir ein totales Verbot für diese ganze Initiative haben, die damit zusammenhängt, was wir tun werden, damit wir mehr Grenzpatrouillen und mehr Beamte in den Asylbehörden haben“, sagte Biden.

„Ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, was er am Ende gesagt hat. Ich glaube, er hat es selbst nicht verstanden“, antwortete Trump.

Trump hat Biden vor Publikum besiegt. Nachdem er seine Kräfte gesammelt hat, und das ist offenbar das Ergebnis des Trainings, zog Biden seine wichtigste Waffe: Trumps Strafanzeigen. Der ehemalige Präsentation wurde in 34 Fällen verurteilt. „Es gibt nur einen einzigen verurteilten Verbrecher auf dieser Bühne. Und ich sehe ihn gerade an“, verkündete Biden.

Das Niveau der Diskussion sank und es gelang nicht, über die Zukunft Amerikas zu sprechen. Die CNN-Moderatoren Jake Taper und Dana Bash versuchten, die Kandidaten wieder auf die eigentlichen Themen zu lenken, aber beide bespuckten sich bereits offen gegenseitig. Der Skandal um Trumps außereheliche Affäre, während seine Frau schwanger war, war auch eine Bidens Hausaufgaben. „Wie viele Milliarden Dollar müssen Sie noch für die öffentliche Belästigung einer Frau zahlen? Für all diese Dinge? Für den Sex mit einem Pornostar? Und das, obwohl Ihre Frau schwanger ist! Sie haben eine Moral wie eine streunende Katze“, behauptete Biden.

„Ich hatte keinen Sex mit einem Pornostar, um damit zu beginnen! Die Leute wissen, dass das alles ein Schwindel ist. Und dieser Kerl versucht so sehr, seinen politischen Rivalen zu vernichten, denn schließlich kann er auf ehrliche Weise nicht gewinnen“, parierte Trump.

Bidens Emotionen kochten hoch, als er Trump vorwarf, tote amerikanische Soldaten nicht zu respektieren. Aber auch hier geriet er durcheinander und sagte, sein Sohn Beau sei im Irak gestorben, während er in Wirklichkeit an einer schweren Krankheit starb. „Er hat sich geweigert, die gefallenen Soldaten zu ehren. Er sagte: ‚Das ist ein Haufen von Loser und Versagern.‘ Mein Sohn war kein Loser und Versager. Sie sind derjenige, der ein Loser und Versager ist“, wetterte Biden.

„Erstens ist das ein erfundenes Zitat über Loser und Versager. Sie haben es selbst erfunden. Glauben Sie wirklich, dass ich, wenn ich vor den Generälen stehe, von Losern und Versagern reden würde? 19 Personen haben bestätigt, dass ich das nie gesagt habe. Das ist alles erfunden, genau wie die Gerüchte über ‚Russland, Russland, Russland'“, antwortete Trump.

Die Konfrontation mit Russland zog sich durch die gesamte Debatte, obwohl über die Außenpolitik nur elf Minuten lang gesprochen wurde. Biden „wird uns in den Dritten Weltkrieg treiben“, wiederholte Trump mehrmals, woraufhin der Chefideologe des Ukraine-Konflikts Trump vorwarf, Russland ermutigt zu haben. Wenn man Biden nicht kennt, ist es allerdings fast unmöglich zu verstehen, wovon er sprach, als man Trump mit Putin verwechselte. „Wenn man sich ansieht, was Trump in Bezug auf die Ukraine getan hat. Dieser Typ hat der Ukraine gesagt, er hat Trump gesagt: Macht, was wollt. Das ist genau das, was Trump zu Putin gesagt hat. Er hat ihn ermutigt, zu tun, was er will“, behauptete Biden.

Biden machte den Wählern Angst mit der Rückkehr des Sowjetimperiums. Und als er alle Beherrschung verlor, beleidigte er den russischen Präsidenten erneut und drohte, dass Russland Weißrussland übernehmen würde, das er bereits als NATO-Mitglied bezeichnet hat. „Tatsache ist, dass Putin ein Kriegsverbrecher ist. Er hat Tausende von Menschen getötet. Und er hat eines klar gemacht: Er will das wiederherstellen, was ein Teil des Sowjetimperiums war. Nicht nur einen Teil, sondern die ganze Ukraine. Das ist es, was er will. Und glauben Sie, dass er damit aufhören wird? Glauben Sie, dass er aufhören wird, wenn er die Ukraine übernimmt? Was ist mit Polen? Was ist mit Weißrussland? Was glauben Sie, was mit diesen NATO-Ländern passieren wird?“, fragt Biden.

Auf die Frage, ob Trump bereit ist, die Bedingungen zu akzeptieren, die Moskau gestellt hat, um das Feuer einzustellen und an den Verhandlungstisch zu kommen, gab der republikanische Präsidentschaftskandidat eine verwirrte Antwort. Vor der Debatte war Trumps sogenannter Plan, mit dem der Konflikt beendet werden könnte, ohne auf seinen Amtsantritt zu warten, der Presse zugespielt worden. Stattdessen, so Trump, pumpe Biden Waffen nach Kiew und die Zahl der Toten in der ukrainischen Armee habe eine halbe Million überschritten.

„Dieser Krieg hätte nicht beginnen dürfen, wenn wir einen Führer hätten. Er hat der Ukraine bereits 200 Milliarden oder noch mehr gegeben. Er hat 200 Milliarden an die Ukraine überwiesen. Das ist eine riesige Menge Geld! Ich glaube nicht, dass irgendwer jemals so etwas gesehen hat! Jedes Mal, wenn Selensky zu uns kommt, nimmt er 60 Milliarden Dollar mit. Er ist der größte Geschäftsmann der Geschichte. Wir hätten nicht so viel Geld für diesen Krieg ausgeben sollen“, erklärte Trump.

Die Frage, die in der Luft hing, war, ob Biden sich für eine zweite Amtszeit als Präsident geeignet hält. Mit der Sturheit eines schrulligen alten Mannes antwortete er „Ja“, obwohl die ganze Welt in der Zeit, die seit dem Beginn der Debatte vergangen war, bereits verstanden hatte, dass die amerikanische Demokratie – oder vielmehr das System, das solche Kandidaten zur Wahl stellt – in einer schweren Krise steckt.

„Ich bin ein sehr alter Politiker. Aber das ist ein Typ, der drei Jahre jünger ist als ich, und er ist weit weniger kompetent. Sehen Sie sich die Zahlen an. Schauen Sie sich an, wie ich mit dem schrecklichen Erbe, das er mir hinterlassen hat, klar gekommen bin“, sagte Biden.

Es war ein leeres Gespräch, das statt über die Zukunft zu sprechen, zu einem Streit darüber verkam, wer der bessere Golfer ist. Trump brüstete sich mit seinem im Vergleich zu Biden guten Gedächtnis und seiner körperlichen Fitness. Und den Wählern wurde einmal mehr klar, warum sie keinen der beiden als US-Präsidenten wollen. „Ich habe zwei kognitive Tests gemacht und sie perfekt bestanden. Aber er nicht einen. Ich würde gerne sehen, wie er sie besteht, sogar den einfachsten. Ich habe gerade zwei Golfturniere gewonnen. Er schlägt nicht einmal einen Fünfziger. Und er hat mich auch zu einem Golfspiel herausgefordert“, meinte Trump.

„Ich würde gerne gegen ihn spielen. Als ich Vizepräsident war, hatte ich ein Golf-Rating, ein Handicap, von fast Level 6. Und übrigens, ich würde gerne gegen Sie spielen, wenn Sie Ihre eigene Tasche tragen können, wenn Sie spielen. Schaffen Sie das?“, antwortet Biden.

Der amerikanische Wähler verfolgte dieses Duell zwischen den zwei alten Kandidaten, die von Zeit zu Zeit ins Kindische fielen, mit Trauer und Unverständnis. In Restaurants und Bars im ganzen Land organisierten die Anhänger von Biden und Trump sogenannte „Debattenpartys“. Sie erwarteten eine glanzvolle Show und Hoffnungen für die Zukunft, wurden aber völlig enttäuscht.

„Ich denke, Biden wird es schwer haben, die Amerikaner davon zu überzeugen, dass unsere Wirtschaft in bester Verfassung ist. Biden spricht davon, dass er die USA nicht in einen Krieg hineingezogen hat. Aber wissen Sie, die Tatsache, dass wir jetzt riesige Geldsummen in die Ukraine schicken, um einen Krieg gegen Russland zu finanzieren, stößt bei den meisten Amerikanern auf große Ablehnung“, erklärte der Trump-Unterstützer Gal McDowell.

„Donald Trump beweist, dass er der Mann ist, der am besten geeignet ist, Präsident zu werden. Und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Joe Biden geeignet ist, Präsident der USA zu sein“, fügte der Trump-Anhänger Brad Carver hinzu.

Bei Bidens Anhängern hängt in einer Kneipe der Demokraten ein Foto von Obama an der Wand. Bei all dem Wunsch, die Augen vor den schwindenden geistigen Fähigkeiten ihres Präsidenten zu verschließen, ist das unmöglich. Allerdings würden viele von ihnen trotzdem für Biden stimmen, nur damit Trump nicht wieder Präsident wird.

„Es ist nicht seine stärkste Leistung, die ich je gesehen habe, aber er sagt die Wahrheit und Trump lügt einfach über alles. Er weiß einfach nicht, wie man die Wahrheit sagt, und sie interessiert ihn auch nicht“, meinte die Biden-Unterstützerin Julie.

Wen Amerika bei dieser Debatte gesehen und was Amerika gehört hat, muss der Wähler erst noch verarbeiten. Hinter der äußeren Fassade der Lenkbarkeit und der Geschichten über den fröhlichen Präsidenten war die politische Realität unangenehm. Bidens Auftritt war der schwächste Auftritt eines US-Präsidentschaftskandidaten in der Geschichte, seit John F. Kennedy und Richard Nixon 1960 die Tradition der Fernsehdebatten begründeten.

Schockierende CNN-Umfrageergebnisse unmittelbar nach der Debatte: 67 Prozent gaben Trump den Sieg in der Debatte und nur 33 Prozent Biden. Nach eineinhalb Stunden auf den Beinen wurde Biden an der Hand der First Lady und, wie sich herausstellte, der Hauptideologin seiner politischen Qualen Jill Biden, aus dem Studio geführt.

Der Himmel, ein Flugzeug, ein Opa: Nachdem Joe Biden aus Atlanta abgeflogen war, landete er in New York. Die hohe Treppe überwand er erfolgreich, seine Frau hatte ihn gestützt. Aber unten lauerten Reporter, die versuchten, entweder das Dröhnen der Turbinen oder den Wind of Change zu übertönen.

Biden schwieg mit verärgertem Gesicht. Es war nicht der beste Moment, um die Wahrheit zu verkünden, denn der US-Präsident war auf dem Weg zu den ängstlichsten und wichtigsten Menschen – seinen Geldgebern. Im mondänen East Hampton bog die Wagenkolonne in das Haus des Milliardärs Barry Rosenstein ein, wo weitere Prominente auf den US-Präsidenten warteten. Unter ihnen waren Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick. Ihnen und anderen wie ihnen ist die Titelseite des Time-Magazins gewidmet, auf der ein abgehender Biden und das Wort „Panik“ auf rotem Grund zu sehen sind.

Bill Sammon, ehemaliger Korrespondent des Washington Times im Weißen Haus, sagte: „Neben der Panik haben sie sich auch in zwei Lager gespalten. Das erste ist ‚lasst uns ihn jetzt rauswerfen‘, und das zweite ist ‚lasst uns nichts übereilen, lasst uns erst die Umfragen abwarten und ihn dann rauswerfen.‘ Der New York Times-Artikel wird einen Exodus aus dem zweiten Lager in das erste provozieren, wenn schon die New York Times sowas schreibt.“

Die New York Times ist das Sprachrohr des liberalen Amerikas. Der Präsident, so heißt es, lese sie jeden Tag. Am Tag nach der Debatte veröffentlichte sie einen vernichtenden Leitartikel. Die Schlagzeile klingt wie ein Urteil: „Um das Land zu retten, muss Biden das Rennen verlassen“. Die Zeitung zerlegt ihn buchstäblich in seine Einzelteile: „Der Präsident hat sich am Donnerstagabend als Schatten eines großen Staatsdieners erwiesen. An diesem Punkt ist der Präsident in ein rücksichtsloses Glücksspiel verwickelt. Es gibt keinen Grund für die Partei, die Stabilität und Sicherheit des Landes zu riskieren, indem sie die Wähler zwingt, zwischen Trumps und Bidens Unzulänglichkeiten zu wählen.“

Und das war nur die erste Salve des Beschusses. Danach wurde es zu einem Sperrfeuer. Bidens persönlicher Freund, der Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger Paul Krugman, und so einflussreiche Journalisten wie Tom Friedman und David Ignatius drückten ab. Führende Kolumnisten des Wall Street Journal, der Financial Times und von The Atlantic fordern den US-Präsidenten auf, so schnell wie abzutreten. Für populäre TV-Komiker ist er nun ein Objekt des Spottes.

„Haben Sie die Debatte gesehen? Wenn Sie sie verpasst haben, machen Sie sich keine Sorgen, das Gleiche hat einer der Teilnehmer getan. Trump hat eine Lüge nach der anderen erzählt, eine Lüge nach der anderen. Er wäre niemals damit durchgekommen, wenn Joe Biden dabei gewesen wäre. Den ganzen Abend lang schwafelte und stolperte er. Bei einem Schönheitswettbewerb sind die Kandidatinnen besser im Beantworten von Fragen“, sagte der Komiker Bill Mar.

Im Weißen Haus herrscht gedrückte Stimmung. Am Morgen nach der Debatte blieben viele Mitarbeiter „im Homeoffice“. Einige begannen sogar, ihre Lebensläufe zu bearbeiten. Sie kamen erst am Freitagnachmittag zu sich und begannen eine ohrenbetäubende Verteidigung.

Axios markierte den Appell der oligarchischen Entourage des US-Präsidenten. Nur das Küchenkabinett allein kann ihn dazu bewegen, das Oval Office zu verlassen. Zum Ältestenrat gehören Bidens jüngere Schwester Valerie, der 85-jährige Ted Kaufman, ein langjähriger Freund und ständiger Berater des Präsidenten, und natürlich seine Frau Jill. Sie hat nach der Debatte die Hand ihres Mannes ergriffen und lässt sie nicht mehr los.

Die Kundgebung in North Carolina am Tag nach dem Albtraum in Atlanta war ein verzweifelter Versuch, zu beweisen, dass es noch nicht vorbei ist. Anfangs gelang das sogar. „Ich weiß, ich bin nicht mehr jung. Ich weiß, dass ich nicht mehr so leicht laufe wie früher, dass ich nicht mehr so zusammenhängend spreche wie früher, dass ich nicht mehr so gut diskutieren kann wie früher, aber ich weiß, was ich weiß. Ich weiß, wie man die Wahrheit sagt“, versicherte Biden.

Die Wahrheit zu sagen, ist bekanntermaßen einfach. Und es ist am einfachsten, sie zu sagen, wenn man einen Teleprompter hat. Aber sobald Biden vom geschriebenen Text abwich, war er wieder da, der vertraute abwesende Gesichtsausdruck. Da war die Bühne, die Fans, seine Frau Jill war neben ihm, nur der US-Präsident war wieder weggetreten, und es ist unklar, wann er zurückkommen wird.

Während Joe Biden mit weggetretenem Blick neben ihr stand, feuerte Jill Biden das Publikum an: „Ich habe damals denselben Charakter in ihm gesehen, den ich heute in ihm sehe. Obwohl er unvorstellbare Tragödien erlebt hat, ist sein Optimismus ungebrochen, seine Kraft unerschütterlich, seine Hoffnung ungebrochen. Und in den letzten Jahren hat Joe dazu beigetragen, unser Land zu heilen, indem er uns allen geholfen hat, uns von dem Chaos der letzten Regierung zu erholen.“

Wer könnte Joe selbst heilen? Der Mann, dessen Kraft unerschütterlich ist, ist erstarrt, als er seiner Frau mit offenem Mund zuhört und mit leeren Augen an ihr vorbei schaut. Wer also führt Biden und damit Amerika als Ganzes?

Seymour Hersh galt noch vor kurzem als Verschwörungstheoretiker, jetzt sind seine Kolumnen über die zunehmende Isolation des US-Präsidenten fast schon Mainstream. Biden ist allein, das Weiße Haus ist im Chaos. Möglicherweise ist es ein kontrollierbares Chaos.

Der ehemalige US-Präsidentschaftskandidat Vivek Ramaswamy sagte dazu: „Das Lager der Demokraten, das in gewisser Weise Bidens Lager ist, aber eigentlich ist es der demokratische Apparat, war für diese Debatte und hat sie aus gutem Grund ausgehandelt. Aber jetzt müssen sie dem amerikanischen Volk gegenüber ehrlich sein. Wer regiert das Land wirklich? Wer hat das Sagen in den USA? Ich bezweifle, dass irgendein Zeuge der letzten Debatte immer noch glaubt, dass es Biden ist, denn so ist es eindeutig nicht.“

Und dieselbe Maschinerie hat ihr Bestes getan, um einen halbwegs lebendigen Biden in die Mittsommerdebatte zu drängen. Trump hatte sich mit dem üblichen Termin einverstanden erklärt, im Herbst, nach den Parteitagen. Die Daily Mail berichtete unter Berufung auf einen ehemaligen Berater von Hillary Clinton, dass diese geheimen Mechanismen nicht ohne Grund in Gang gesetzt wurden. „Bidens innerer Kreis forderte eine frühe Debatte. Es gibt die wachsende Wahrnehmung, dass dies ein ’sanfter Putsch‘ war, weil sie wissen, dass er nicht in der Lage ist, das Land zu führen und sie dies schon seit einiger Zeit wissen“, schrieb die Daily Mail.

Die Urheber des Palastputsches halten sich noch im Verborgenen, aber die eifrigsten Nutznießer haben sich bereits zu erkennen gegeben. Die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, die als eine der möglichen Nachfolgerinnen Bidens im Rennen gilt, hat vor einigen Wochen heimlich ein Vorauskommando nach Washington entsandt. Es gibt auch Hinweise auf Barack Obama, der sich in den letzten Tagen in der Öffentlichkeit verdächtig loyal gegenüber Biden gezeigt hat, den er noch nie mochte. „Schlechte Debattenabende kommen vor. Glauben Sie mir, ich weiß das. Aber diese Wahl ist eine Wahl zwischen jemandem, der ein Leben lang für die einfachen Leute gekämpft hat, und jemandem, der sich nur um sich selbst kümmert“, behauptete Obama.

Die Frage ist nun auch, mit wem man diesen Herbstmarathon gemeinsam läuft. Für die Demokraten ist Kamala Harris wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung über ihre düsteren Wahlaussichten, die Wirklichkeit geworden ist.

Es stellte sich heraus, dass Harris bereits angedeutet worden war, ihren Posten als Vizepräsidentin im Tausch gegen einen Richterposten am Obersten Gerichtshof aufzugeben – sogar Hillary Clinton wurde anscheinend sogar als Zweitbesetzung für Biden gehandelt -, aber Kamala sagte nein. Die Zeit arbeitet für sie. Sie hat sogar etwas zu lachen. „Die Wahl ist noch 130 Tage entfernt. Ich glaube nicht, dass der Ausgang dieses Rennens an einem Abend im Juni entschieden wird“, sagte Harris.

Harris sitzt – wenn auch als erste auf der Ersatzbank – in Kalifornien trotzdem auf der Ersatzbank. Nachdem die Washington Post die Demokratische Partei beschuldigt hat, „den Kopf in den Sand zu stecken und sich vor den Herausforderungen von Bidens Alter und geistigem Zustand zu verstecken“, stellte sie eine Liste von zehn Demokraten vor, die ihn ersetzen könnten. Darunter ist Verkehrsminister Pete Buttigieg, er ist offen schwul, und eine ganze Reihe von Gouverneuren.

Jonah Goldberg, Chefredakteurin von The Dispatch, sagte: „Ich denke, Gretchen Whitmer hat gute Chancen in Michigan. Ich denke, auch der Gouverneur von Pennsylvania. Ich denke, die Gouverneure insgesamt. Gouverneure sind die letzten Politiker in diesem Land, denen das Regieren und der Umgang mit vielen Wählern wirklich am Herzen liegt und die wissen, wie man mit ihren Wählern spricht.“

Der bekannteste der Ersatzgouverneure ist Gavin Newsom aus Kalifornien. Er sieht sehr nach Hollywood aus, wie ein Präsident aus einem Apokalypse-Blockbuster. Bislang tut er so, als sei er an dem Casting nicht interessiert.

Es geht natürlich um Biden. Aber wenn die Zeit sie auswählt, werden sie Trump gegenübertreten müssen. Und dann stehen die Chancen für keinen von Bidens Stellvertretern gut.

Sie verlieren alle nach Punkten gegen den Republikaner. Harris liegt bei 45 zu 48, Newsom bei 44 zu 47. Der Gouverneur von Illinois, Pritzker, und Minister Buttigieg verlieren mit demselben Ergebnis. Gouverneurin Whitmer liegt ebenfalls im Minus, ebenso wie Michelle Obama – dort wurde zuletzt im März gemessen, und Trumps Vorsprung betrug ebenfalls drei Punkte.

Der letzte Parteitag, bei dem der demokratische Kandidat direkt auf dem Parteitag gewählt wurde, anstatt nur das Ergebnis der Vorwahlen zu bestätigen, war der Parteitag in Chicago im Jahr 1968. Dort findet er auch 2024 statt.

Es gibt noch weitere Parallelen: Lyndon Johnson kündigte damals an, dass er nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren würde. In einem nahezu chaotischen Klima, das durch die Proteste gegen den Vietnamkrieg und die Ermordung von Martin Luther King geprägt war, wählten die Demokraten schließlich Hubert Humphrey, der Richard Nixon krachend unterlag, zu ihrem Kandidaten.

„Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist die Regierungspartei sechsmal ohne den amtierenden Präsidenten zu einer Wahl angetreten, und wissen Sie, wie oft sie die Wahl gewonnen hat? Null! Wenn Biden bleibt, haben die Demokraten eine viel bessere Chance zu gewinnen“, meinte der Politikwissenschaftler Alan Lichtman.

Alan Lichtman ist es wert, dass man ihm zuhört. Seit 1984 hat er den Ausgang aller amerikanischen Wahlen vorhergesagt. Nur im Jahr 2000 lag er falsch. Seine berühmten Schlüssel zum Weißen Haus, so heißt Lichtmans Methode, hat er dieses Jahr noch nicht zusammengestellt.

Auch Donald Trump hat seine eigenen Vorhersagen. Nach der Debatte sprach der 45. US-Präsident in Virginia. Biden hat so sehr nachgelassen, dass auch das jetzt ein Swing State ist. In Virginia sagte Trump: „Nach dem Auftritt von gestern Abend sagen viele, dass Joe Biden aus dem Rennen aussteigt. Aber das glaube ich nicht wirklich, denn er schneidet in den Umfragen besser ab als jeder andere Demokrat. Diese Wahl ist eine Entscheidung zwischen Stärke und Schwäche, Kompetenz und Inkompetenz, Krieg oder kein Krieg. Wissen Sie, sie mögen Kriege, sie mögen es, Menschen zu töten. Das ist großartig. Aber Sie wissen, dass ich der einzige Präsident seit Jahrzehnten bin, der keinen Krieg begonnen hat.“

Trump versprach, dass Russland, China und Nordkorea keine Feinde für die USA sein würden, wenn ein „vernünftiger Präsident“ im Weißen Haus säße. Ein unvernünftiger Präsident ist einfach gefährlich: sowohl für Amerika als auch für die Welt.

Die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Green sagte: „Das ist der Mann, der die Atomwaffencodes besitzt. Er ist der Oberbefehlshaber des mächtigsten Militärs der Welt. Er ist der Präsident der USA und jeder weiß seit langem über seinen Zustand Bescheid, aber sie haben versucht, es zu verbergen. Das ist eine Lüge gegenüber dem amerikanischen Volk.“

Taylor Greens Kollegen rufen zum Handeln auf. Eine Möglichkeit ist der 25. Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung. Ihn einzusetzen, hat der Sprecher des Kongresses, Mike Johnson, vorgeschlagen. Der Zusatz tritt in Kraft, wenn das Staatsoberhaupt handlungsunfähig ist.

„Ich möchte die Kabinettsmitglieder bitten, in ihre Herzen zu schauen. Sehen Sie, Sie haben den ganzen Tag über die Panik berichtet, die in der Demokratischen Partei aufgekommen ist. Ich würde auch in Panik geraten, wenn ich heute ein Demokrat wäre und das unser Kandidat wäre. Ich denke, sie haben erkannt, dass sie ein ernstes Problem haben. Aber es geht nicht nur um Politik. Es geht nicht nur um die Demokratische Partei, es geht um das ganze Land“, sagte Johnson.

Es sind nicht nur einige abstrakte Mandatsträger, die in ihre Herzen schauen sollten, sondern die Mehrheit, einschließlich Vizepräsidentin Kamala Harris, die vom Zusatzartikel profitieren würde. Sie ist diejenige, die Biden dann ersetzen müsste.

In der Vergangenheit wurde der 25. Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung oft angewandt, wenn sich Präsidenten einer medizinischen Untersuchung unterzogen haben und daher nicht arbeiten konnten. Das letzte Mal war übrigens bei Biden selbst, als er sich einer Darmspiegelung unterzog. Aber er wurde noch nie benutzt, um jemanden zwangsweise abzusetzen. Doch für Amerika, das sich selbst kaum wiedererkennt, ist jetzt vieles wie beim ersten Mal.

Ende der Übersetzung



