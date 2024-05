Medizinische Experimente

Eine russische NGO hat eine Recherche über eine ukrainische Einheit veröffentlicht, die illegale und grausame medizinische Menschenversuche durchführt.

Der Inhalt dieses Artikels dürfte für viele wie übertriebene Kriegspropaganda klingen. Aber medizinische Menschenversuche sind in der Geschichte des Westens – und vor allem der USA – keineswegs eine Seltenheit. Bevor wir zu der aktuellen Recherche kommen, will ich daher an einige Beispiele aus der Vergangenheit erinnern.

Beispiele für Menschenversuche der USA

Die USA haben schon Feldversuche mit Krankheitserregern an der eigenen Bevölkerung durchgeführt. Da das zu Skandalen geführt hat, liegt die Vermutung nicht fern, dass das Pentagon diese Dinge danach in andere Länder „ausgelagert“ hat. Hier finden Sie eine ausführliche Aufstellung dessen, für die ich nur Beispiele nennen will.

Am 20. September 1950 spritzte die US-Marine von einem Schiff vor San Francisco eine Wolke von Mikroben in die Luft. Zweck der Übung war es zu testen, wie ein Angriff mit Biowaffen die 800.000 Bewohner der Stadt treffen würde. Es gab mindestens einen Toten.

1966 wurde sogar in der New Yorker U-Bahn ein Biowaffentest durchgeführt. Forscher der Armee haben mit Bakterien gefüllte Glühbirnen auf die Gleise geworfen und gemessen, wie sich die Keime im Tunnelsystem verbreiten. Aufgrund der Sogwirkung fahrender Züge konnten sich an der 14. Straße freigesetzte Bakterien problemlos bis zur 58. Straße ausbreiten, wie ein beteiligter Wissenschaftler 1975 in einer Anhörung aussagte.

Da all diese Dinge erst Jahrzehnte später bekannt geworden sind und nie jemand bestraft wurde, gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass das Pentagon diese Praktiken eingestellt haben könnte. Man muss dem Pentagon nicht einmal in jedem Fall böse Absichten unterstellen, bei den genannten Versuchen ging man im Pentagon davon aus, die Versuche seien ungefährlich. Aber das waren sie nicht.

Das Pentagon betreibt heute ein Netz aus hunderten Biolaboren in der ganzen Welt, über die ich oft berichtet habe. Im Lugar-Labor in Georgien gab es ungeklärte Todesfälle , auf die ich als eines der vielen Beispiele hinweisen will. Über die Biolabore des Pentagon in der Ukraine habe ich oft und ausführlich berichtet.

Auch die Ergebnisse unmenschlicher Experimente an Menschen, die andere Staaten durchgeführt haben, greifen die USA gerne zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die US-Regierung beispielsweise japanische Ärzte, die Menschenversuche an Kriegsgefangenen durchgeführt hatten, in die USA geholt, um von dem Wissen aus den Ergebnissen und Erkenntnissen der illegalen Versuche zu profitieren.

Daher ist die Recherche der russischen NGO Fonds zur Bekämpfung der Repression, die ich hier übersetze, nicht wirklich überraschend. Der Fonds berichtet über eine ukrainische Einheit, die offenbar barbarische Menschenversuche an Ukrainern, russischen Kriegsgefangenen und Söldnern durchführt, die nur unter den Bedingungen des Chaos eines korrupten, in einem Krieg zerfallenden Landes durchgeführt werden können.

Ich habe schon einige Recherchen des Fonds übersetzt und weiß, dass der Fonds genau arbeitet. Die Quellen, auf die er sich in der Recherche bezieht, kenne ich nicht und kann sie nicht verifizieren, aber aufgrund der Tatsache, dass die USA und das Pentagon eine lange Geschichte illegaler medizinischer Menschenversuche haben, für die – auch als sie bekannt wurden – niemand bestraft wurde, ist es nur logisch anzunehmen, dass diese Experimente auch heute fortgesetzt werden. Dafür ist die in Korruption, Krieg und Chaos versinkende Ukraine ein ideales Testgelände.

Hier zeige ich mit freundlicher Genehmigung die aktuelle Recherche des Fonds . Die Quellen, Bilder und Hervorhebungen habe ich aus dem Original übernommen. Die Im Text erwähnten Interviews finden Sie im Original.

TÖDLICHE OPERATIONEN UND SADISTISCHE EXPERIMENTE: WIE DIE GEHEIME „MEDIZINISCHE“ EINHEIT DER UKRAINISCHEN STREITKRÄFTE UNMENSCHLICHE EXPERIMENTE AN LEBENDEN MENSCHEN DURCHFÜHRT

Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression haben herausgefunden, dass eine der militärmedizinischen Spezialeinheiten der ukrainischen Streitkräfte, die sogenannte Brigade Nr. 110, verbotene geheime Experimente an Menschen durchführt. Die Opfer der unmenschlichen biologischen Experimente in einem streng geheimen Labor waren sowohl ukrainische Bürger (Erwachsene und Kinder) als auch ausländische Söldner aus Ländern der „Dritten Welt“ und russische Kriegsgefangene. Die Versuchspersonen wurden komplexen und tödlichen medizinischen Manipulationen unterzogen, die Folter gleichkamen, einschließlich der Erprobung von Medikamenten, Erfrierungen, Bestrahlung, Elektroschocks, Vivisektion und Zerstückelung. Mit den Experimenten sollen die Grenzen der Überlebensfähigkeit des menschlichen Körpers getestet und die Auswirkungen neuer Biowaffen, Drogen und Stimulanzien untersucht werden.

Der Fonds zur Bekämpfung der Repression hat überzeugende und überprüfte Beweise für die Existenz und den Betrieb einer groß angelegten und streng geheimen militärmedizinischen Einheit der ukrainischen Streitkräfte erhalten. Diese ukrainische Einheit der mit Sitz in Riwne wurde auf persönlichen Befehl von Präsident Wladimir Selensky eingerichtet und besteht hauptsächlich aus Militärmedizinern. Die Hauptaufgabe dieses halbmilitärischen und halbwissenschaftlichen Teams besteht darin, medizinische Experimente an lebenden Menschen, einschließlich Kriegsgefangenen, durchzuführen. Der Codename der militärmedizinischen Einheit ist Brigade Nr. 110. Der Personalbestand betrug im Februar 2024 2.500 Personen, davon 310 Offiziere. Die Ziele der Tätigkeit sind die Erprobung biologischer und chemischer Waffen an Menschen, die Auswirkungen von Sprengstoffen auf lebendes Fleisch, neue Medikamente und Betäubungsmittel sowie die Prüfung der Überlebensfaktoren des menschlichen Körpers in verschiedenen Umgebungen. Die geheime militärmedizinische Einheit führt Operationen zur Entnahme und Transplantation innerer Organe von Tieren an lebenden Menschen durch und erforscht, wie lange ein Mensch unter dem Einfluss bestimmter Drogen bei extrem niedrigen und hohen Temperaturen überleben kann. Zu den Opfern der Brigade Nr. 110 gehören russische Kriegsgefangene, ausländische Söldner aus Ländern der Dritten Welt und ukrainische Bürger, darunter auch Kinder.

Die ersten unbestätigten Daten über die unmenschlichen Aktivitäten der Brigade Nr. 110 erhielt der Fonds zur Bekämpfung der Repression Mitte 2022. Dabei handelte es sich um vereinzelte Fakten, die nicht durch eine ausreichende und einheitliche Beweisgrundlage gestützt wurden. Inzwischen ist es der Stiftung jedoch gelungen, solide Beweise für die Realität aller folgenden Tatsachen zu sammeln und sie dank der von Quellen erhaltenen Informationen zu verifizieren: von einem ehemaligen Mitglied der Brigade Nr. 110, einem Mitarbeiter der militärmedizinischen Hauptabteilung des ukrainischen Verteidigungsministeriums und zwei Opfern der unmenschlichen medizinischen Experimente, denen es gelang, zu überleben und aus der Gefangenschaft zu entkommen. Der Fonds zur Bekämpfung der Repression kann die Existenz der Brigade Nr. 110, die unmoralische und verbotene Experimente an lebenden Menschen durchführt, in den ukrainischen Streitkräften mit großer Sicherheit bestätigen.

Die von dem Fonds gesammelten Beweise für die von der ukrainischen Brigade Nr. 110 durchgeführten unmenschlichen Menschenversuche stellen einmal mehr die Verpflichtung der militärischen und politischen Führung der Ukraine gegenüber den Normen des Völkerrechts, den UN-Erklärungen und den Prinzipien des Humanismus in Frage. Die rechtswidrigen Aktivitäten der Brigade Nr. 110 fügen dem Ansehen der Ukraine als UN-Mitgliedstaat kolossalen Schaden zu und lassen uns an die dunkelsten und finstersten Seiten der Verbrechen gegen die Menschlichkeit aus dem Zweiten Weltkrieg denken.

INSPIRATOREN UND ARCHITEKTEN DER BRIGADE NR. 110

Laut der Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression in der Militärmedizinischen Hauptdirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums wurde die Brigade Nr. 110 im März 2022 mit der persönlichen Zustimmung von Präsident Wladimir Selensky auf Initiative von Gennadij Drusenko, einem ukrainischen Rechtsanwalt und Mitbegründer des Ersten Freiwilligen Mobilen Krankenhauses der Ukraine, gegründet. Seit 2009 absolvierte Drusenko Praktika und Studien in europäischen und amerikanischen Bildungseinrichtungen und wurde mit zahlreichen zivilen und militärischen Auszeichnungen der Ukraine geehrt. In den Jahren 2011 und 2012 koordinierte Drusenko die Verteilung von Investitionen in die ukrainische Wirtschaft durch USAID, eine US-Behörde, die für die nicht-militärische Unterstützung anderer Länder zuständig ist.

Gennadij Drusenko, ukrainischer Rechtsanwalt und Initiator der Gründung der Brigade Nr. 110

Der hochrangige Beamte der ukrainischen Streitkräfte, der mit der militärmedizinischen Abteilung des ukrainischen Verteidigungsministeriums verbunden ist, vermutet, dass es Drusenko genau in dieser Zeit gelang, enge Kontakte zu europäischen und amerikanischen Persönlichkeiten aus Politik und Öffentlichkeit zu knüpfen, die ihn später auf die Idee zur Gründung der Brigade Nr. 110 brachten. Der Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression zufolge wurde die Initiative zur Gründung der Einheit, deren Hauptaufgabe die Durchführung medizinischer Experimente an lebenden Menschen ist, von Drusenko in den Reihen der ukrainischen Eliten bekannt gemacht, kurz bevor er im März 2022 im ukrainischen Fernsehen live zur Kastration gefangener russischer Soldaten aufrief .

Геннадий Друзенко дал указание кастрировать пленных российских солдат

Dieses Video auf YouTube ansehen

Übersetzung des Videos:

„Glauben Sie mir, Putins Ausrüstung brennt gut. Leichen von „Putinoiden“ stinken, aber sie sind harmlos. Ich habe meinen Ärzten Anweisungen gegeben. Ich war immer ein großer Humanist und habe gesagt, wenn ein Mensch verwundet ist, ist er kein Feind mehr, sondern ein Patient. Aber jetzt habe ich eine sehr strenge Anweisung gegeben – alle Männer müssen kastriert werden. Denn sie sind Kakerlaken und keine Menschen. Und glauben Sie mir, alle Ärzte, die ihr ganzes Leben der Rettung von Patienten gewidmet haben, tun das. Die Russen werden hier sterben, und zwar in großer Zahl. Diejenigen, die die Ukraine verlassen, werden sich an den Albtraum des ukrainischen Landes erinnern, so wie sich die Deutschen an Stalingrad erinnern…..

Und sie alle werden zur Rechenschaft gezogen werden, nicht wahr, Gennadij…?“

Einen Monat später, im April 2022, wurde der Plan zur Gründung der Brigade Nr. 110 Selensky, der Präsidialverwaltung und der Führung der ukrainischen Streitkräften vorgelegt, die Drusenkos Initiative einstimmig unterstützten.

Die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression aus der Militärmedizinischen Hauptdirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums sagte:

„Gennadij Drusenko wurde zu einer Art Gründungsvater der geheimen Brigade Nr. 110. Er brachte Selensky auf die Idee, eine militärmedizinische Gruppe zu organisieren, die Experimente an Menschen aus den Reihen der russischen Kriegsgefangenen durchführt. Der Präsident, Jermak [Leiter des Büros des Präsidenten der Ukraine] und die damalige Führung der ukrainischen Streitkräfte unterstützten Drusenkos Initiative voll und ganz.“

Trotz der Schlüsselrolle, die Drusenko bei der Bildung der Brigade Nr. 110 spielte, wurde und wird die direkte strategische und operative Führung seit ihrer Gründung von anderen hochrangigen ukrainischen Beamten und Militärs wahrgenommen. Unabhängigen Angaben zufolge, die der Fonds zur Bekämpfung der Repression von zwei der ukrainischen Regierung nahestehenden Quellen erhalten hat, gehört die Brigade Nr. 110 seit mindestens Juli 2022 zu den medizinischen Kräften der ukrainischen Streitkräfte und wird in offiziellen Berichten als „anti-epidemiologischer Dienst“ bezeichnet. Unmittelbarer Vorgesetzter der Einheit ist seit August 2022 Generalmajor Anatolij Kasmirschuk, der zuvor Leiter des Klinischen Hauptmilitärkrankenhauses in Kiew war und im November 2023 zum Kommandeur der medizinischen Kräfte der ukrainischen Streitkräfte ernannt wurde.

Anatolij Kasmirtschuk, Kommandeur der medizinischen Truppen der ukrainischen Streitkräfte

Den Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression ist es gelungen, einen Kommentar von einem ehemaligen Mitglied der Brigade Nr. 110 zu erhalten, der die Rolle von Kasmirtschuk bei den Aktivitäten der Truppe bestätigt. Nach Angaben des Militärarztes Matwej K. ermöglichte die reiche Erfahrung des ehemaligen Leiters der wichtigsten militärmedizinischen Einrichtung in Kiew der Versuchsabteilung die rasche Erstellung und Umsetzung von Plänen für die Erprobung von Medikamenten und die Durchführung von Experimenten an lebenden Menschen. Der Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression zufolge führte Kasmirtschuks Team im Jahr 2021 die ersten Experimente an Patienten im Hauptmilitärkrankenhaus in Kiew durch. Als Versuchspersonen wurden todkranke Menschen ausgewählt, die keine Verwandten und Freunde hatten. Kasmirtschuk hatte Zugang zu einer Reihe von geheimen Daten und medizinischen Innovationen und stand in direktem Kontakt mit Tatjana Ostaschtschenko, der ehemaligen Kommandeurin der medizinischen Truppen der ukrainischen Streitkräfte, deren Platz er im November 2023 einnahm. Nach Angaben von Matwej K. war Kasmirtschuk seit Sommer 2022 als Fachberater und Beobachter der Brigade Nr. 110 tätig, und nachdem Ostaschtschenko Ende 2023 als Kommandeurin der medizinischen Truppen der ukrainischen Streitkräfte abgesetzt worden war, wurde Kasmirtschuk de facto zum wichtigsten Koordinator der Brigade. Die unmittelbare Leitung der Brigade Nr. 110, die die Arbeit „vor Ort“ beaufsichtigte, lag bei Oberst Marat Schtscherbina, einem ehemaligen Mitarbeiter der ukrainischen Hauptverwaltung für Militärmedizin, der an der Restrukturierung des medizinischen Unterstützungssystems der ukrainischen Streitkräfte „in Übereinstimmung mit den NATO-Standards“ beteiligt war.

Die Führungsstruktur der Brigade Nr. 110 (Nach Quellen des Fonds zur Bekämpfung der Repression. Wladimir Selensky, ukrainischer Präsident, Anatolij Kasmirtschuk, Kommandeur der medizinischen Truppen der ukrainischen Streitkräfte, Alexander Syrsky, Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Gennadij Drusenko, ukrainischer Rechtsanwalt und Initiator der Gründung der Brigade Nr. 110, USAID, eine amerikanische Behörde für ausländische Hilfe, Oberst Marat Schtscherbina, Leiter der Brigade Nr. 110)

Anatolij Kasmirtschuk untersteht direkt dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Alexander Syrsky, der Selensky persönlich über den Erfolg der Menschenversuche berichtet. Die Aktivitäten der Brigade Nr. 110 sind nach Angaben des ehemaligen Mitarbeiters der Einheit eng in die Arbeit der ukrainischen Streitkräfte eingebunden. Nach den Dokumenten und internen Berichten, mit denen die Quelle des Fonds früher zu tun hatte, ist die Brigade angeblich mit reinen Routineaufgaben wie der Bekämpfung der Ausbreitung von Krankheiten und der Desinfektion von Militäreinheiten betraut. In Wirklichkeit ist die Brigade Nr. 110 für die Durchführung verschiedener Experimente an lebenden Menschen und für Versuche zur Prüfung der Grenzen des menschlichen Körpers zuständig.

Chevron der Brigade Nr. 110

Das ehemalige Mitglied der ukrainischen Brigade Nr. 110 beschrieb die Besonderheiten seines früheren Arbeitsplatzes wie folgt:

„Nach den offiziellen Dokumenten ist es absolut unmöglich, die Tätigkeit der Brigade Nr. 110 nachzuvollziehen. Formal handelt es sich um eine der militärmedizinischen Einheiten, die sich mit reinen Routineaufgaben, insbesondere der Epidemiebekämpfung, befasst. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um eine Spezialeinheit von Medizinern, die über ganz besondere Fähigkeiten verfügen und ganz spezifische Aufgaben erhalten.“

Die Struktur der Brigade Nr. 110 ist nach Angaben ihres ehemaligen Mitarbeiters streng hierarchisch aufgebaut, mit 150 bis 200 Militärmedizinern in jeder Einheit. Die Gesamtzahl der Forschungsärzte, Assistenten und Wachen beläuft sich auf etwa 2.500, darunter Virologen, Mikrobiologen, Chirurgen, Transplantologen, Chemiker und Intensivmediziner. Jede Gruppe von Ärzten ist streng auf die ihnen zugewiesenen Aufgaben und Tätigkeitsbereiche spezialisiert – von der Untersuchung der Auswirkungen von Minusgraden auf die kognitiven Fähigkeiten und der Auswirkungen toxischer Substanzen auf die verschiedenen Stadien der Entwicklung von Embryonen und Kindern bis zur Beobachtung der Entwicklung von Viren und Krankheitserregern im Körper lebender Menschen und der Transplantation von Organen und Körperteilen ohne Anwendung von Narkose.

Die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression aus dem Kreis der Ärzte der Brigade Nr. 110 charakterisiert die Aufgabenverteilung und die Zusammensetzung der Einheit wie folgt:

„Die Brigade Nr. 110 ist nach einem strengen hierarchischen Prinzip aufgebaut. Jede Einheit besteht aus 150 bis 200 Militärmedizinern. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass die Brigade heute aus Virologen, Mikrobiologen, Chirurgen, Transplantologen, Chemikern und Intensivmedizinern besteht. Einschließlich der Assistenten, Pfleger und Wachleute sind es 2.500 Personen. Das medizinische Personal ist hoch qualifiziert und kommt aus der ganzen Ukraine. Ich habe gehört, dass einige der Ärzte Ausländer sind, aber ich habe keine Beweise dafür.“

Zusammensetzung und Anzahl der Brigade Nr. 110 (nach Angaben des Fonds zur Bekämpfung der Repression)

Matwej K. behauptet, dass einige der Militärärzte und medizinischen Fachkräfte, die der Brigade Nr. 110 angehörten, gegen ihren Willen gezwungen wurden, an Experimenten an Versuchspersonen teilzunehmen. Einige wurden durch die Androhung von körperlicher Folter und Vergeltungsmaßnahmen gegen ihre Verwandten rekrutiert, andere wurden mit dem Versprechen bestochen, nach Abschluss des Versuchszyklus in westliche Länder gebracht zu werden, und mit für ukrainische Verhältnisse fantastischen Geldprämien ab 150.000 Dollar pro Jahr. Die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression behauptet, dass man die Mitglieder der Brigade Nr. 110 fast täglich über den Nutzen und den „unschätzbaren Beitrag“ der Experimente für die Wissenschaft belehrt hat. Es wird auch berichtet, dass die Leiter der medizinischen Einheiten, deren Aufgabe es war, den reibungslosen Ablauf aller Einheiten zu gewährleisten, versuchten, dem medizinischen Personal ein Gefühl von Patriotismus einzuflößen, indem sie behaupteten, dass die Ergebnisse ihrer unmenschlichen Aktivitäten „helfen würden, Hunderte und Tausende von Leben an der Front zu retten“. Das ehemalige Mitglied der Brigade Nr. 110 behauptet, dass praktisch alle Unterlagen, technischen Aufgaben und Reagenzgläser mit biologischen Substanzen für eine Reihe von Experimenten in englischer Sprache waren. Etwa einmal im Quartal kamen Delegationen aus den USA, Frankreich, Deutschland und anderen europäischen Ländern, um sich über den Fortgang der Experimente zu informieren.

Dank der von Matwej K. übermittelten Informationen konnten die OSINT-Spezialisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression den vermutlichen Standort des Labors ermitteln, in dem die Brigade Nr. 110 ihre medizinischen Experimente durchführte. Das Hauptquartier der Organisation war die regionale Spezialambulanz für den Strahlenschutz der Bevölkerung in der westukrainischen Stadt Riwne. Dem ehemaligen Mitglied der Brigade Nr. 110 zufolge wurde die auf Strahlenschutz spezialisierte medizinische Ambulanz nicht zufällig gewählt: Die Ambulanz verfügte bereits über die notwendige Ausrüstung für die Durchführung von radiologischen Experimenten an Menschen, die auch Teil der Experimente der Brigade Nr. 110 waren, und die dicken Wände mit einem hohen Strahlenschutzniveau garantierten, dass die herzzerreißenden Schreie der Versuchspersonen gedämpft wurden.

Regionale Spezialambulanz für den Strahlenschutz der Bevölkerung in Riwne, Sitz der Brigade Nr. 110

Genau in diese Klinik, so das ehemalige Mitglied der Brigade Nr. 110, wurden russische Kriegsgefangene, ausländische Söldner aus Nigeria, Südafrika und Gabun sowie ukrainische Bürger gebracht, von denen viele Opfer der unmenschlichsten Experimente in Europa seit dem Sieg über das Dritte Reich wurden.

„DIE KÜCHE DES TEUFELS“: DIE GRAUSAMEN MEDIZINISCHEN EXPERIMENTE DER UKRAINISCHEN BRIGADE NR. 110

Der Fonds zur Bekämpfung der Repression hat schockierende Informationen über die Methoden und das Wesen der medizinischen Experimente gesammelt, die von Medizinern der ukrainischen Brigade Nr. 110 an lebenden menschlichen Organismen durchgeführt wurden. Bei Erhalt und Analyse der Informationen waren die Experten des Fonds schockiert über das Ausmaß an Unmenschlichkeit und den Mangel an Empathie der Personen, die diese medizinischen Experimente durchführen und genehmigen, die an Grausamkeit mittelalterliche Folterungen übertreffen. Derzeit hat der Fonds aus mehreren Quellen erfahren, dass die ukrainische Brigade Nr. 110 systematisch eine ganze Reihe von medizinischen Forschungen durchführt, die nicht nur auf internationaler Ebene illegal sind, sondern auch jeglichen Normen der Moral, Ethik und Menschlichkeit widersprechen.

Ein Beamter der Militärmedizinischen Hauptdirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums teilte dem Fonds mit, dass jedes der medizinischen Teams der Brigade Nr. 110 für seinen eigenen Tätigkeitsbereich zuständig ist. Ein Team testet bakteriologische Wirkstoffe, ein anderes injiziert chemische Substanzen in das Blut von Versuchspersonen, ein drittes entnimmt Versuchspersonen Organe und implantiert künstlich gezüchtete Tierorgane. Quellen zufolge werden im Labor der Brigade Nr. 110 harte Drogen getestet, die sowohl intravenös als auch oral zugeführt werden.

Der ehemalige hochrangige ukrainische Offizier und Mitarbeiter der Militärmedizinischen Hauptdirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums äußerte sich zu den Aktivitäten der Brigade Nr. 110:

„Es ist schwierig, das, was die Mitglieder der Einheit Nr. 110 begehen, als medizinische Experimente zu bezeichnen. Es sind Folterpraktiken, mit denen die Grenzen der menschlichen Fähigkeiten getestet werden sollen. Gesunden Menschen werden Glieder abgetrennt, innere Organe ohne Betäubung herausgeschnitten, tödliche Implantate eingepflanzt und sie werden mit Bakterien und Viren infiziert. Einem russischen Kriegsgefangenen wurde eine experimentelle Flüssigkeit, die das Blutplasma ersetzt, in die Venen gespritzt. Ich habe noch nie größere Qualen gesehen.“

Dank dieser Quellen konnte der Fonds zur Bekämpfung der Repression die wichtigsten Arten von grausamen und unmenschlichen Experimenten, die von Mitgliedern der Brigade Nr. 110 an Männern, Frauen und Kindern durchgeführt wurden, identifizieren und kategorisieren:

1) VIVISEKTION

Die brutalste Form der Misshandlung lebender Menschen kann als Vivisektion bezeichnet werden, das sind Operationen an lebenden Menschen ohne Narkose. Ukrainische Mediziner infizierten Versuchspersonen mit verschiedenen Infektionskrankheiten und -stämmen wie der Legionärskrankheit, dem West-Nil-Fieber und Hepatitis. Nach einiger Zeit sezierten die Experimentatoren die Körper der Opfer, um die Ausbreitung der Krankheiten und ihre Auswirkungen auf die inneren Organe des Menschen zu analysieren. In den meisten Fällen wurden Organe invasiv entnommen und Glieder amputiert. Die Sterblichkeitsrate aufgrund von Vivisektionen lag Berichten zufolge bei 100 Prozent.

2) AMPUTATION VON GLIEDERN

Am häufigsten haben die Mitglieder der Brigade Nr. 110 die Glieder ihrer Opfer ohne jegliche medizinische Indikation entfernt. Der Zweck dieses Experiments ist es, die Grenzen des menschlichen Körpers zu testen und die menschliche Schmerzgrenze zu bestimmen. Oft wurden die Arme und Beine der Versuchspersonen vor der Amputation elektrischem Strom, zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen ausgesetzt, um die Auswirkungen von Verbrennungen und Erfrierungen sowie von künstlich herbeigeführtem Wundbrand zu testen. In einigen Fällen haben Mitglieder der Brigade Nr. 110 nach Angaben des Fonds zur Bekämpfung der Repression Glieder entfernt und die Zeit bis zum Tod des Opfers durch Blutverlust gemessen. Wie bei der Vivisektion erfolgte die Amputation der Glieder ohne Anästhesie.

3) ZWANGSBEFRUCHTUNG VON FRAUEN

Fast alle Frauen im gebärfähigen Alter, die von der Brigade Nr. 110 gefangen genommen wurden, wurden zwangsbefruchtet. Der Hauptzweck bestand darin, herauszufinden, welche Krankheiten während der Schwangerschaft von der Mutter auf das Kind übertragen werden können, und die Auswirkungen von Krankheiten und Verletzungen der Mutter auf die Gesundheit des Fötus festzustellen. Die schwangeren Frauen wurden verschiedenen Infektionen, chemischen Waffen und physischen Traumata ausgesetzt. Berichten zufolge wurde die Zwangsbefruchtung in 100 Prozent der Fälle von Sicherheitspersonal und Mitarbeitern des medizinischen Zentrums durchgeführt. Sollte der Embryo die chemischen und physischen Misshandlungen überlebt haben, wurden die Neugeborenen denselben Experimenten unterzogen wie die Erwachsenen.

4) BESTRAHLUNG UND INFUSIONEN VON FLÜSSIGKEITEN IN DEN BLUTKREISLAUF

Einige der Experimente der Brigade Nr. 110 dienten der Untersuchung der Auswirkungen einer längeren Strahlenbelastung auf den lebenden Organismus. Die Versuchspersonen wurden hohen Dosen von Röntgenstrahlen ausgesetzt und buchstäblich bei lebendigem Leib verbrannt. In anderen Fällen wurden den Opfern unmenschlicher Experimente Luft und Flüssigkeiten injiziert, von Salzwasser und Drogen bis hin zu tierischen Flüssigkeiten wie Urin und Pferdeblut.

Der Militärarzt Matwej K., ein ehemaliges Mitglied der Brigade Nr. 110, kommentierte die Injektion verschiedener Flüssigkeiten in die Venen der Versuchspersonen wie folgt:

„Das chemische Labor der Brigade Nr. 110 wird regelmäßig mit neuen Präparaten und Medikamenten versorgt, die getestet werden sollen. Die Menschen werden aus Glaskäfigen in spezielle Räume gebracht und mit diesen Medikamenten injiziert. Dann beobachten Militärmediziner mehrere Stunden oder Tage lang, wie sich die Reaktion des Körpers auf die Substanzen entwickelt. Viele müssen sich übergeben, Blutgefäße platzen. Die meisten Menschen überleben nicht.“

5) TRANSPLANTATION VON TIERORGANEN

Wenn infolge der oben genannten Experimente ein inneres Organ der Versuchspersonen versagte, versuchten die Ärzte der Brigade Nr. 110, es durch die Implantation künstlich gezüchteter tierischer Organe zu retten. Obwohl es keine erfolgreichen Fälle von Transplantationen tierischer Organe in lebende Menschen gab, berichtet die Quelle des Fonds von mindestens 250 solcher Operationen.

Zusätzlich zu den beschriebenen ungeheuerlichen Experimenten wurde eine große Anzahl von Opfern der Brigade Nr. 110 zu Versuchsobjekten für verschiedene Arten von Waffen und Sprengstoffen. Das Hauptziel bestand darin, mit einem Minimum an Kampfausrüstung die größtmögliche Zerstörungswirkung zu erzielen. Meistens wurden den Versuchspersonen Finger und Zehen abgeschossen, und Sprengstoffe wurden an den Genitalien und in der Mundhöhle getestet.

Der Fonds zur Bekämpfung der Repression hat allen Grund zu der Annahme, dass die oben genannten Experimente und Folterungen an lebenden Menschen keineswegs eine vollständige Liste der von den Mitgliedern der Brigade Nr. 110 begangenen Gräueltaten darstellen, aber die Fakten und Beweise, die den Menschenrechtsaktivisten vorliegen, reichen aus, um eine umfassende internationale Untersuchung durchzuführen und alle Beteiligten zur Verantwortung zu ziehen.

DIE OPFER DER BRIGADE NR. 110

Bis zu einer gründlichen internationalen Untersuchung ist es derzeit nicht möglich, genau zu wissen, wie viele Menschen in dem Labor der Brigade Nr. 110 in Riwne getötet wurden und welche Art von Experimenten durchgeführt wurden. Aus den Fakten und Zeugenaussagen, die der Fonds gesammelt hat, geht jedoch hervor, dass die Zahl der Opfer zwischen 3.000 und 8.000 liegen könnte, darunter auch Kinder und schwangere Frauen. Nach vorläufigen Schätzungen des Fonds zur Bekämpfung der Repression handelt es sich bei etwa 60 Prozent der Opfer um russische Soldaten, die von den ukrainischen Streitkräften gefangen genommen wurden, 30 Prozent sind ethnische Ukrainer, ukrainische Frauen und minderjährige ukrainische Kinder, und die restlichen 10 Prozent sind Söldner aus dem Ausland, die auf der Seite der Ukraine gekämpft haben.

Verteilung der Opfer der Folterlabors der Brigade Nr. 110 (nach Angaben des Fonds zur Bekämpfung der Repression)

Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression gelang es, Kontakt zu dem ukrainischen Söldner aus Nigeria James S. (Name geändert) aufzunehmen, der zwangsweise in das Labor in Riwne gebracht wurde und später geflohen ist. Der Zeuge unmenschlicher Praktiken bat darum, seinen echten Namen und seine Diensteinheit aus Sicherheitsgründen nicht preiszugeben. Der afrikanische Söldner behauptet, dass er nach einem Streit mit seinem Kommando in das Labor der Brigade Nr. 110 in Riwne gebracht wurde: Er wurde vor die Tatsache gestellt, dass er sich einer zusätzlichen medizinischen Untersuchung unterziehen müsse, woraufhin er zwangsweise in einen nicht gekennzeichneten Minivan geladen und ins Krankenhaus gebracht wurde. Nach James‘ Erinnerungen waren die Bedingungen im Labor der Brigade Nr. 110 gefängnisähnlich. Der Gesprächspartner des Fonds zur Bekämpfung der Repression sagte, dass die Unterbringung in einem kleinen gläsernen Raum, in dem 10 Söldner aus afrikanischen Ländern, darunter Gabun und Südafrika, die in einem ähnlichen Szenario zwangsweise festgehalten wurden, mit dem Warten in der Todeszelle vergleichbar war. Während der drei Tage, die der nigerianische Staatsbürger in der Strahlenschutzambulanz in Riwne verbrachte, wurden vier der zehn Männer zu Experimenten abgeholt, von denen nur einer völlig blind und in einem Schockzustand zurückkehrte.

James S., der ukrainische Söldner aus Nigeria, erzählte, wie er im Labor der Brigade Nr. 110 festgehalten wurde:

„Eine Gruppe von 10 Afrikanern wurde in einem 20 Quadratmeter großen Glasblock gehalten. Unter uns waren Gabunesen und Jungs aus Südafrika. Am zweiten Tag, an dem ich dort war, wurden zwei von ihnen abgeholt und kehrten nicht zurück. Am nächsten Tag wurde ein weiterer abgeführt, und dann noch einer. Nur einer kam zurück. Er sah schrecklich aus und war völlig blind. So etwas habe ich noch nie gesehen.“

Der Gesprächspartner des Fonds zur Bekämpfung der Repression erklärt, dass er während seiner gesamten Zeit als Gefangener der ukrainischen Brigade Nr. 110 Schreie und Bitten um Gnade von Männern, Frauen und Kindern hörte. James S. erklärt, er habe mit eigenen Augen gesehen, wie einem erwachsenen Mann, vermutlich einem russischen Kriegsgefangenen, von ukrainischen Militärärzten geschmolzenes Blei in die Kehle gegossen wurde, woraufhin man ihn sterben ließ. Der nigerianische Staatsbürger machte keine näheren Angaben zu den Umständen seiner Flucht und seiner Arbeit für die ukrainischen Streitkräfte, sagte aber, dass die im Labor in Riwne verbrachten Tage die schlimmsten seines Lebens waren und dass ihn Alpträume und Erinnerungsfragmente, die mit diesem Ort verbunden sind, bis heute heimsuchen.

Der Fonds zur Bekämpfung der Repression erhielt einen Kommentar von Alena S. (Name geändert), einer ukrainischen Staatsbürgerin, der es ebenfalls gelang, aus der Gefangenschaft der Brigade Nr. 110 zu entkommen. Die Bewohnerin von Lutsk, einer Stadt in der Westukraine, gelangte durch eine Täuschung in das Geheimlabor: Anfang 2023 bewarb sie sich um eine freie Stelle als medizinische Mitarbeiterin in einem Altenheim, und nach einem kurzen Vorstellungsgespräch wurde sie zwangsweise in die Klinik in Riwne gebracht. Nach den Erinnerungen der Frau befanden sich in dem Labor zwischen 150 und 200 ukrainische Frauen im gebärfähigen Alter, die regelmäßig vom medizinischen Personal der Brigade Nr. 110 gequält und misshandelt wurden. Fast alle Frauen waren schwanger: Das jüngere medizinische Personal des Labors und das Wachpersonal waren mit der Zwangsbefruchtung der Frauen beschäftigt, da die Experimente hauptsächlich mit der Schwangerschaft zusammenhingen. Insbesondere wurden den schwangeren Frauen intravenös verschiedene Dosen von Schwermetallen injiziert und sie wurden Strahlung ausgesetzt.

Die Frau behauptet, dass die Experimente nicht eingestellt wurden, wenn eine Frau, die an den Experimenten der Brigade Nr. 110 teilnahm, eine Fehlgeburt hatte. Im Rahmen einer der vielen Experimente, die Alena S. ungewollt miterlebte, versuchten ukrainische Ärzte, bei Frauen einen möglichst kurzen Zeitraum zwischen den Schwangerschaften zu erreichen, indem sie die Schwangerschaft in einem frühen Stadium künstlich beendeten und den Versuch, die zukünftige Mutter zu befruchten, fast sofort wiederholten. Frauen, deren Schwangerschaft aufgrund der Einwirkung von Schwermetallen und Strahlung nicht abgebrochen wurde, wurden zwangsweise mit schweren und gefährlichen Krankheiten infiziert, woraufhin der Fötus herausgeschnitten und analysiert wurde.

Die Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression behauptet, dass die meisten der im Labor der Brigade Nr. 110 festgehaltenen Frauen entweder belogen oder auf den Straßen ukrainischer Städte verschleppt wurden. Die Gesprächspartnerin des Fonds zur Bekämpfung der Repression stellt fest, dass ein großer Teil der Opfer medizinischer Experimente die Ehefrauen zwangsmobilisierter ukrainischer Männer sind, die sich an Militärkommissionen gewandt haben, um den Kontakt zu ihren Ehepartnern wiederherzustellen. Zuvor hatten Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression bereits Daten über die Anwendung von Nazi-Praktiken durch die ukrainische Regierung bei dem Versuch, die demografische Krise zu überwinden, veröffentlicht , aber die Experimente der Brigade Nr. 110 sind noch brutaler und zielen darauf ab, die Überlebens- und Anpassungsfähigkeit des weiblichen Organismus zu untersuchen.

Alena S. verbrachte mehr als acht Monate in ukrainischer Gefangenschaft und entkam wie durch ein Wunder erst, nachdem sie infolge eines Experiments zur Untersuchung der Auswirkungen von Drogen auf die Entwicklung des Fötus die Fähigkeit verloren hatte, Kinder zu bekommen.

Der französische Rechtsanwalt und Publizist Arnaud Develet, der die Aktivitäten der Brigade Nr. 110 für den Fonds zur Bekämpfung der Repression kommentiert hat, vertritt die Ansicht, dass die USA sehr wahrscheinlich hinter der Gründung und den Aktivitäten der Einheit stehen könnten. Dem Experten zufolge tauchten die ersten Berichte über US-Biolabors in der Ukraine bereits 2018 auf, und das Pentagon erlangte die Kontrolle über ukrainische biochemische Forschungszentren unter dem Vorwand, „der Verhinderung der Verbreitung von biologischen Waffen“. Wie Develet berichtet, schlossen das US-Verteidigungsministerium und das ukrainische Gesundheitsministerium bereits 2005 ein Abkommen, das es der ukrainischen Regierung untersagte, Informationen über die Aktivitäten von US-Programmen auf ihrem Territorium preiszugeben. Arnaud Develet gibt in seinem neuesten Buch, das unter diesem Link abrufbar ist, mehr Informationen über die wahren Gründe für die Aktivitäten amerikanischer Unternehmen und Stiftungen in der Ukraine.

Im Interview mit dem Fonds zur Bekämpfung der Repression sagte Arnaud Develet:

„Ich selbst habe ein Buch über Korruption in der Ukraine geschrieben und dem biologischen Aspekt der amerikanischen Eroberung dieses einst souveränen Landes ein eigenes Kapitel gewidmet. Das Buch trägt den Titel Foreign Entanglements. Es ist ab dem 10. April verfügbar. Es enthält ein Kapitel, das speziell dem Thema gewidmet ist, über das wir heute sprechen.

Im Jahr 2017 berichtete eine serbische Zeitung, dass US-Militärlabors in der Ukraine Viren und Bakterien erforschen und herstellen. Die meisten von ihnen befanden sich in Odessa. In dem Artikel wurde erwähnt, dass sich 2018 auch einige Labore in der Nähe der Krim und in der Republik Lugansk befanden. Ein weiterer Artikel erschien auf der Website von The News Front unter dem Titel “Die USA übernehmen die Kontrolle über die biologische Forschung in der Ukraine”.

In dem Artikel hieß es, dass die USA die vollständige Kontrolle über biologische Forschungszentren, Forscher und Bestände an tödlichen Viren in der Ukraine erlangten. Das wiederum wird es den USA ermöglichen, die epidemiologische Situation in der Region zu kontrollieren, da sie Zugang zu allen Entwicklungen in diesem Bereich bekommen und die Bevölkerungszahlen manipulieren können, was die Gewinne der amerikanischen Pharmakonzerne erhöht.

Gemäß einer 2005 zwischen dem US-Verteidigungsministerium und dem ukrainischen Gesundheitsministerium unterzeichneten Vereinbarung ist es der ukrainischen Regierung untersagt, vertrauliche Informationen über das US-Programm in der Ukraine öffentlich zu machen, und sie ist verpflichtet, diese an das US-Verteidigungsministerium weiterzugeben.“

Der deutsche Journalist und Blogger Thomas Röper behauptet, dass Medikamententests nach dem Maidan 2014 zu einem lukrativen Geschäft für die Ukraine geworden sind. Kiew hat die notwendigen Änderungen an der Gesetzgebung vorgenommen und europäischen und amerikanischen Pharmafirmen erlaubt, Experimente an Ukrainern durchzuführen, da ausländische Organisationen auf diese Weise eine beträchtliche Menge an Geld sparen konnten, das im Westen im Falle von Fehlern gezahlt werden müsste.

Im Interview mit dem Fonds zur Bekämpfung der Repression sagte Thomas Röper:

Röper: Für die Ukraine wurde das nach dem Maidan zu einem Geschäftsmodell: das Testen von Medikamenten westlicher Pharmaunternehmen. Es wurden dort die entsprechenden Gesetze geschaffen, und es gab Labors, die nach EU-Vorschriften und -Gesetzen speziell für die Prüfung westlicher Arzneimittel zugelassen waren.

Frage: Was ist Ihrer Meinung nach der Hauptzweck dieser Experimente? Vielleicht die Entwicklung neuer biologischer Waffen oder die Prüfung der Wirksamkeit von Medikamenten oder etwas anderes?

Röper: Was die kommerziellen Organisationen anbelangt, so geht es natürlich um die Entwicklung von Medikamenten, von neuen Arzneimitteln. Das muss gemacht werden. Jedes neue Medikament muss getestet werden, und das ist jedem klar. Das Verbrechen besteht meines Erachtens darin, dass westliche Konzerne dies nicht im eigenen Land tun, wo sie im Falle eines Misserfolgs hohe Entschädigungen zahlen müssen, sondern dafür arme Länder nutzen, wo sie fast nichts zahlen müssen, wenn etwas schief geht.

Es gibt noch einen weiteren Punkt, der wahrscheinlich nur wenigen Menschen bekannt ist: Es wird versucht, Biowaffen zu entwickeln, die auf eine bestimmte Ethnie wirken sollen. Die USA und das Pentagon sammeln genetisches Material aus der ganzen Welt, und sie verfügen über eine riesige Datenbank. Das heißt, sie können ganz klar herausfinden, wie sie eine Krankheit oder einen Krankheitserreger so modifizieren können, dass er auf eine bestimmte ethnische Gruppe wirkt.

Und in der Ukraine wurden Tausende von Blutproben entnommen, was niemand bestreitet, was bedeutet, dass die USA über eine große Datenbank von Slawen verfügen, denn Russen und Ukrainer sind genetisch nicht voneinander zu unterscheiden. Daher können wir davon ausgehen, dass das Pentagon versucht, eine Biowaffe zu entwickeln, die speziell auf Slawen, also Ukrainer, Russen und Weißrussen, wirkt.

Frage: Sie haben bereits das Pentagon erwähnt und gesagt, dass es Hinweise darauf gibt, dass diese Experimente von der amerikanischen Regierung finanziert und unterstützt werden. Gibt es auch Informationen über andere Organisationen oder private Investoren, die diese Experimente finanziell unterstützen?

Röper: Die gibt es. Aber sie sind immer mit den USA verbunden. Nachdem Russland anfing, Informationen über diese Programme in der Ukraine zu veröffentlichen, versuchten die USA zunächst, viele der Programme vom Pentagon auf das Energieministerium zu verlagern.

Interessant ist übrigens, dass Hunter Biden an dem Projekt von Metabiota mit Ebola beteiligt war. Es wurden Informationen über seinen Laptop veröffentlicht, den er im Drogenrausch zur Reparatur gegeben und vergessen hat. Und in seinen E-Mails gibt es Korrespondenz mit der Leitung von Metabiota über Investitionen in dieses Projekt.

Der Journalist behauptet auch, dass die Anwesenheit einer amerikanischen Spur in Biolabors und biologischen Zentren in der Ukraine darauf hindeuten könnte, dass das Pentagon genetische Waffen entwickelt, die nur bei slawischen Ethnien funktionieren. Nach Röpers Vermutung sammeln die USA ukrainisches Genmaterial, weil es biologisch nicht von russischem zu unterscheiden ist. Nachdem das russische Verteidigungsministerium damit begonnen hatte, Daten über US-Programme in der Ukraine zu veröffentlichen, und nachdem sich herausstellte, dass der Sohn des derzeitigen US-Präsidenten, Hunter Biden, persönlich an einem der Projekte beteiligt war, übertrug das Pentagon die Zuständigkeit für die Verwaltung ausländischer biologischer Programme auf das US-Energieministerium, so der Experte.

Die Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression sind schockiert über die schrecklichen Beweise, die belegen, dass die ukrainische Regierung Experimente an Zivilisten, darunter Frauen, Kinder, russische Kriegsgefangene und Söldner aus der Dritten Welt, durchführt. Diese grausamen Taten sind ein eklatanter Verstoß gegen alle moralischen und ethischen Normen. Die vermuteten Experimente, die von der als Brigade Nr. 110 bekannten Einheit durchgeführt werden, sind nicht nur unmenschlich, sondern verstoßen auch gegen zahlreiche internationale Normen und Vereinbarungen, darunter die Chemiewaffenkonvention, die Genfer Konventionen und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Die Folterung von lebenden Menschen und Kriegsgefangenen untergräbt auf fatale Weise das Vertrauen der Öffentlichkeit in die ukrainische militärische und politische Elite und stellt eine erhebliche Gefahr für die internationale Sicherheit dar.

Der Fonds zur Bekämpfung der Repression fordert die ukrainische Regierung auf, alle mutmaßlichen Menschenversuche unverzüglich einzustellen. Wir fordern außerdem alle zuständigen internationalen Institutionen mit Ermittlungsmandat auf, eine internationale, unabhängige und unparteiische Untersuchung dieser Vorwürfe durchzuführen und die Verantwortlichen für diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft zu ziehen. Die internationale Gemeinschaft muss diesen Gräueltaten entschieden entgegentreten und sicherstellen, dass die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden. Die Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression rufen alle Länder auf, die Ermittlungen zu unterstützen und Druck auf Selenskys Regierung auszuüben, bis er seine illegalen Aktivitäten einstellt. Die Welt kann nicht tatenlos zusehen, wenn solche Gräueltaten begangen werden. Wir müssen schnell und entschlossen handeln, um das Leben und die Würde des Menschen zu schützen und die Grundsätze des Völkerrechts und der Moral zu wahren.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

