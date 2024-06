Putin schreibt einen Artikel über die Beziehungen zwischen Russland und Nordkorea

Vor Besuch in Nordkorea

Der russische Präsident Putin wird heute Nordkorea besuchen und es ist schon Tradition, dass Putin vor einem Staatsbesuch einen Artikel über die Beziehungen zwischen Russland und dem Gastland schreibt. Hier finden Sie den Artikel in deutscher Übersetzung.

Es ist inzwischen Tradition, dass der russische Präsident Putin vor einem wichtigen Staatsbesuch einen Artikel über die Beziehungen zwischen Russland und dem zu besuchenden Land veröffentlicht. Nun reist Putin – übrigens zur großen Beunruhigung der US-Regierung, die verkündet hat, den Besuch „genau beobachten zu wollen – in die nordkoreanische Hauptstadt. Das ist ein Antwortbesuch auf den Besuch des nordkoreanischen Staatschefs in Russland im September letzten Jahres.

Bevor wir zu dem Artikel kommen, will ich dem noch einige Anmerkungen vorwegschicken.

Der Westen zwingt den Rest der Welt zur Zusammenarbeit

Der Westen wirft Nordkorea vor, Russland in der Ukraine zu unterstützen, und man kann nicht ausschließen, dass da was dran ist, denn in seinem Artikel schreibt Putin, Russland wüsste es „sehr zu schätzen, dass die Demokratische Volksrepublik Korea die russische Militäroperation in der Ukraine nachdrücklich unterstützt“. Das kann man natürlich auch als politische Unterstützung interpretieren, aber das soll jeder für sich entscheiden.

Man könnte es Nordkorea jedenfalls nicht verdenken, wenn es Russland tatsächlich unterstützt, denn der US-geführte Westen hat Nordkorea schon vor Jahrzehnten zu einem seiner Hauptfeinde erklärt und versucht seit Jahrzehnten, das Land durch massive Wirtschaftssanktionen zu erdrosseln. Auch an den Hungersnöten, die Nordkorea durchleiden musste, war der Westen mit seinen Sanktionen, die ja – wegen angeblicher Double-Use-Technik – auch landwirtschaftliche Technik einschließen, bei weitem nicht unschuldig. Dass es Nordkorea daher herzlich egal ist, was man im Westen denken mag, ist nicht überraschend. Und dass Nordkorea daher Russland unterstützen könnte, wenn Russland sich im Kampf gegen den Hauptgegner Nordkoreas befindet, kann auch nicht überraschen.

Da der US-geführte Westen immer mehr Länder zu Bösewichten erklärt und sie mit Sanktionen und sogar Kriegen bekämpft, muss sich niemand wundern, dass diese Länder zusammenrücken, um sich gegen die Aggression aus dem Westen zu wehren. Daher kann es nicht ernsthaft überraschen, dass auch die Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea immer enger wird, zumal die beiden Staaten Nachbarn sind.

Das beobachten wir überall im sogenannten Globalen Süden: Die nicht-westlichen Staaten lehnen sich immer offener gegen die neokoloniale Ausbeutung und Bevormundung durch den Westen auf. In Afrika verliert der Westen an Einfluss, in Asien werden die Länder immer selbstbewusster und sogar im US-amerikanischen „Hinterhof“ Lateinamerika werden immer mehr Länder aufmüpfig. Der Rest der Welt hat die Vorherrschaft des Westens satt und schließt sich zusammen, wie beispielsweise das wachsende Interesse an den BRICS zeigt.

Ein paar Worte über Nordkorea

Ich betone es immer wieder: Wenn die Legenden des Westens, dass andere Wirtschaftssysteme als das westliche nicht funktionieren, stimmen würden, bräuchte es keine westlichen Sanktionen, denn solche Länder würden sich dann auch ganz ohne westliche Sanktionen selbst wirtschaftlich zu Grunde richten.

Man kann zu Nordkorea und seinem System stehen, wie man will, aber eines kann niemand bestreiten: Unter seinem jetzigen Staatschef hat das Land einen Aufschwung genommen, den es früher in dem Land nicht gab. Das wird im Westen gerne verschwiegen, aber es ist so und es ist keine Propaganda. Sogar Arte – immerhin ein staatlicher TV-Sender, der nicht für die Verbreitung russischer oder gar nordkoreanischer Propaganda bekannt ist – hat vor einigen Jahren eine Doku gezeigt, die das eindrücklich bestätigt hat. Sie trägt den Titel „Have Fun in Pjöngjang“ und wird leider bei YouTube immer wieder gelöscht, weil offenbar nicht gewollt ist, dass Menschen im Westen sehen, wie sich das Land in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich verlinke die sehr sehenswerte Arte-Doku hier, sollte YouTube das Video löschen, suchen Sie die Doku im Netz unter ihrem Titel.

Have Fun in Pjöngjang Doku ARTE

Dieses Video auf YouTube ansehen

Nun kommen wir zu dem Artikel, den der russische Präsident Putin vor seinem Nordkorea-Besuch geschrieben hat, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Wladimir Putins Artikel in der Zeitung Nodong Shinmun „Russland und die Demokratische Volksrepublik Korea: Traditionen der Freundschaft und Zusammenarbeit im Laufe der Jahre“

Am Vorabend meines Staatsbesuchs in der Demokratischen Volksrepublik Korea möchte ich dem koreanischen und ausländischen Publikum der Zeitung Nodong Sinmun meine Gedanken über die Perspektiven der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen unseren Ländern und deren Bedeutung in der modernen Welt mitteilen.

Die Beziehungen der Freundschaft und guten Nachbarschaft zwischen Russland und der Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK), die auf den Grundsätzen der Gleichheit, der gegenseitigen Achtung und des Vertrauens beruhen, sind mehr als sieben Jahrzehnte alt und reich an ruhmreichen historischen Traditionen. Unsere Völker bewahren die Erinnerung an den schwierigen gemeinsamen Kampf gegen den japanischen Militarismus und ehren die gefallenen Helden. Im August 1945 besiegten sowjetische Soldaten im Schulterschluss mit koreanischen Patrioten die Kwantung-Armee, befreiten die koreanische Halbinsel von den Kolonialherren und ebneten dem koreanischen Volk den Weg zu einer unabhängigen Entwicklung. Das 1946 zu Ehren der Befreiung Koreas durch die Rote Armee errichtete Denkmal auf dem Moranbong-Hügel im Zentrum von Pjöngjang ist ein Symbol der Brüderlichkeit der beiden Völker.

Die Sowjetunion war die erste Nation der Welt, die die junge Demokratische Volksrepublik Korea anerkannte und diplomatische Beziehungen zu ihr aufnahm. Und bereits am 17. März 1949, während des ersten Besuchs des Gründers der DVRK, Genosse Kim Il Sung, in Moskau, wurde der Vertrag über wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit zwischen der UdSSR und der DVRK unterzeichnet, der die rechtliche Grundlage für die weitere Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit bildete. Unser Land half unseren koreanischen Freunden beim Aufbau der Volkswirtschaft, beim Aufbau des Gesundheitswesens, bei der Entwicklung von Wissenschaft und Bildung sowie bei der Ausbildung von professionellem Verwaltungs- und Fachpersonal.

Während der schwierigen Zeit des Vaterländischen Befreiungskrieges 1950-1953 reichte die Sowjetunion dem Volk der DVRK ebenfalls die helfende Hand und unterstützte es in seinem Kampf um die Unabhängigkeit. In der Folgezeit leistete sie erhebliche Hilfe bei der Wiederherstellung und Stärkung der Volkswirtschaft des jungen koreanischen Staates und bei der Schaffung eines friedlichen Lebens.

Mein erster Besuch in Pjöngjang im Jahr 2000 und der Gegenbesuch des Vorsitzenden des Staatlichen Verteidigungskomitees der DVRK, Genosse Kim Jong Il, in Russland im folgenden Jahr wurden zu neuen wichtigen Meilensteinen in den Beziehungen zwischen unseren Ländern. In den damals unterzeichneten bilateralen Erklärungen wurden die wichtigsten Prioritäten und Richtungen unserer konstruktiven multidimensionalen Partnerschaft für die kommenden Jahre festgelegt.

Der gegenwärtige Staatschef der DVRK, Genosse Kim Jong-un, folgt selbstbewusst dem von seinen Vorgängern – den hervorragenden Staatsmännern und Freunden des russischen Volkes, den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il – eingeschlagenen Kurs. Davon konnte ich mich bei unserem Treffen im September letzten Jahres in Russland auf dem Kosmodrom Wostotschny einmal mehr überzeugen.

Heute wie damals entwickeln Russland und die Demokratische Volksrepublik Korea aktiv eine vielseitige Partnerschaft. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass die Demokratische Volksrepublik Korea die russische Militäroperation in der Ukraine nachdrücklich unterstützt, sich in wichtigen internationalen Fragen mit uns solidarisch zeigt und bereit ist, auf der Plattform der Vereinten Nationen gemeinsame Prioritäten und Ansichten zu vertreten. Pjöngjang war und bleibt unser überzeugter Anhänger und Unterstützer, der bereit ist, sich dem Bestreben des kollektiven Westens, die Errichtung einer multipolaren Weltordnung auf der Grundlage von Gerechtigkeit, gegenseitiger Achtung der Souveränität und Rücksichtnahme auf die Interessen des anderen zu verhindern, entschlossen entgegenzustellen.

Die USA bemühen sich, der Welt die sogenannte regelbasierte Ordnung aufzuzwingen, die in Wirklichkeit nichts anderes ist als eine globale neokoloniale Diktatur, die auf Doppelmoral beruht. Länder, die mit diesem Ansatz nicht einverstanden sind und eine unabhängige Politik verfolgen, sehen sich einem immer stärkeren Druck von außen ausgesetzt. Die US-Führung sieht in dem natürlichen und legitimen Wunsch nach Autonomie und Unabhängigkeit eine Bedrohung für ihre Vorherrschaft in der Welt.

Die USA und ihre Satelliten erklären offen, dass es ihr Ziel ist, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen. Sie tun alles, um den Konflikt in der Ukraine, den sie selbst durch die Unterstützung und Organisation des bewaffneten Staatsstreichs in Kiew im Jahr 2014 und des anschließenden Krieges im Donbass provoziert haben, zu verlängern und weiter zu verschärfen. Gleichzeitig haben sie in all diesen Jahren alle unsere Versuche, die Situation friedlich zu lösen, immer wieder zurückgewiesen. Russland war und wird auch weiterhin für einen gleichberechtigten Dialog über alle schwierigen Fragen offen sein. Darüber habe ich kürzlich bei einem Treffen mit russischen Diplomaten in Moskau erneut gesprochen.

Gleichzeitig versorgen unsere Gegner das neonazistische Regime in Kiew weiterhin mit Geld, Waffen und nachrichtendienstlichen Informationen und erlauben ihm, ja drängen es sogar, moderne westliche Waffen und Ausrüstungen für Angriffe auf russisches Territorium zu verwenden. Und zwar meistens bewusst auf zivile Ziele. Sie drohen damit, ihre Militärkontingente in die Ukraine zu schicken. Gleichzeitig versuchen sie, unsere Wirtschaft mit immer mehr Sanktionen zu zermürben und eine Zunahme der sozialen und politischen Spannungen im Lande zu provozieren.

Doch so sehr sie sich auch bemühen, alle ihre Versuche, Russland einzudämmen und zu isolieren, sind gescheitert. Wir bauen weiterhin selbstbewusst unser Wirtschaftspotenzial auf, entwickeln Industrie, Technologie, Infrastruktur, Wissenschaft, Bildung und Kultur.

Es ist erfreulich, dass unsere koreanischen Freunde – trotz jahrelangen wirtschaftlichen Drucks, Provokationen, Erpressungen und militärischer Drohungen seitens der USA – ihre Interessen ebenso wirksam verteidigen. Wir sehen, mit welcher Kraft, Würde und welchem Mut die Menschen in der DVRK für ihre Freiheit, Souveränität und nationalen Traditionen kämpfen. Es erzielt kolossale Ergebnisse, echte Durchbrüche bei der Stärkung der Verteidigung und der technologischen, wissenschaftlichen und industriellen Macht des Landes. Gleichzeitig hat die Führung des Landes unter Führung des Genossen Kim Jong-un wiederholt den Wunsch geäußert, alle bestehenden Differenzen friedlich zu lösen. Washington weigert sich jedoch, zuvor getroffene Vereinbarungen zu erfüllen, und stellt ständig neue, immer härtere und bewusst unannehmbare Forderungen.

Russland hat die DVRK und das heldenhafte koreanische Volk in ihrer Konfrontation mit dem heimtückischen, gefährlichen und aggressiven Feind, in ihrem Kampf um Unabhängigkeit, Identität und das Recht, ihren eigenen Entwicklungsweg zu wählen, stets unterstützt und wird dies auch weiterhin tun.

Wir sind auch bereit, eng zusammenzuarbeiten, um die internationalen Beziehungen demokratischer und stabiler zu gestalten. Zu diesem Zweck werden wir alternative Mechanismen für den Handel und die gegenseitige Beilegung von Streitigkeiten entwickeln, die sich der Kontrolle des Westens entziehen, und uns gemeinsam gegen unrechtmäßige einseitige Beschränkungen wenden. Dabei werden wir in Eurasien eine Architektur der gleichen und unteilbaren Sicherheit aufbauen.

Natürlich werden wir die humanitäre Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern ausbauen. Wir planen, die akademische Mobilität zwischen russischen und koreanischen Universitäten zu intensivieren. Wir werden die gegenseitigen touristischen Reisen, den Kultur-, Bildungs-, Jugend- und Sportaustausch weiter ausbauen. Alles, was die Kommunikation zwischen Ländern und Völkern „humanisiert“, stärkt das Vertrauen und das gegenseitige Verständnis.

Ich bin fest davon überzeugt, dass es uns durch unsere gemeinsamen Anstrengungen gelingen wird, die bilateralen Beziehungen auf ein noch höheres Niveau zu bringen, was zur Entwicklung einer für beide Seiten vorteilhaften und gleichberechtigten Zusammenarbeit zwischen Russland und der DVRK, zur Stärkung unserer Souveränität, zur Vertiefung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, zur Entwicklung der Kontakte im humanitären Bereich und letztlich zur Verbesserung des Wohlergehens der Bürger beider Länder beitragen wird.

Ich wünsche dem Genossen Kim Jong-un und dem ganzen befreundeten Volk der DVRK gute Gesundheit, Frieden und große Erfolge auf dem Weg der Entwicklung.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen