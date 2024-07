Der Umgang der „angelsächsischen Inquisitoren“ mit der Pressefreiheit

Freilassung von Assange

Die Freilassung von Assange war die beste Nachricht der letzten Woche, die auch in Russland, dessen Regierung sich immer für Assange eingesetzt hatte, eine wichtige Rolle in den Medien gespielt hat.

In Russland wurde die Freilassung von Assange wie ein Grund zum Feiern aufgenommen. Ich habe es selbst erlebt, wie die Nachricht an dem Tag das wichtigste Thema in vielen privaten Gesprächen in Russland war. Daher hat das russische Fernsehen in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick an die Geschichte von Assange erinnert. Da westliche Medien kaum so über Assange berichten würden, habe ich den russischen Bericht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die angelsächsischen Inquisitoren haben aus Assange einen reuigen Sünder gemacht

Es ist ein großes Ereignis für den weltweiten Journalismus, dass Julian Assange frei ist. Darüber zeigen wir gleich einen ausführlichen Bericht. Interessant sind aber auch die Hintergründe. Der Westen schränkt die Meinungsfreiheit weiter ein. Am 25. Juni trat ein Verbot „jeglicher Sendetätigkeit“ für drei russische Medien in der EU in Kraft. RIA Novosti, Iswestija und Rossijskaja Gaseta fielen unter die Zensur.

Das russische Außenministerium kündigte daraufhin Vergeltungsmaßnahmen an. „Die russische Seite hat wiederholt und auf verschiedenen Ebenen davor gewarnt, dass politisch motivierte Schikanen gegen unsere Journalisten und ungerechtfertigte Verbote gegen russische Medien in der EU nicht unwidersprochen bleiben werden. Dennoch haben Brüssel und die anderen EU-Länder den Weg der Eskalation gewählt und Moskau mit einem weiteren unrechtmäßigen Verbot zu spiegelbildlichen und verhältnismäßigen Gegenmaßnahmen gezwungen.“

Zu diesen spiegelbildlichen Maßnahmen gehört das Verbot von etwa 80 europäischen Medien in Russland, darunter Spiegel, Zeit und Frankfurter Allgemeine Zeitung aus Deutschland, Le Monde aus Frankreich, La Stampa aus Italien, El Mundo und El País aus Spanien und so weiter.

Die Vorwürfe des Sprechers des amerikanischen Außenministers Matthew Miller gegen Russland bezüglich des Verbots europäischer Medien in Russland sind in diesem Zusammenhang lächerlich: „Ich glaube, dies ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die russische Regierung gegen den Journalismus vorgeht, weil sie Angst hat, dass ihr eigenes Volk die Wahrheit erfährt, die Wahrheit über die Handlungen Russlands innerhalb Russlands, über die Handlungen der Regierung zur Unterdrückung der eigenen Bevölkerung, über die Handlungen Russlands zur Invasion und Besetzung des Territoriums seines Nachbarn. Wir beobachten seit einiger Zeit, wie dort gegen Journalismus vorgegangen wird, und leider geht das weiter.“

Auch mit Assanges Freilassung ist es nicht so einfach. US-Präsidentschaftskandidat Robert Kennedy Jr. brachte es auf den Punkt: „Das bedeutet, dass es den USA gelungen ist, den Journalismus zu kriminalisieren und ihre Gerichtsbarkeit auf Nicht-Staatsbürger auf der ganzen Welt auszudehnen.“

Was bedeutet es, einen Beruf zu „kriminalisieren“? Das soll wohl heißen, dass diejenigen, die wie Assange investigativen Journalismus betreiben wollen, wissen müssen, dass sie ein Verbrechen begehen. Es ist ein Verbrechen, über die Erschießung von Zivilisten im Irak-Krieg zu schreiben. Und es ist ein Verbrechen, über die amerikanischen Gewalttaten in Afghanistan zu schreiben.

Hier ein Auszug aus dem Interview unseres Großbritannien-Korrespondenten mit Julian Assange 2015:

„Ich glaube, russische Seeleute auf einem U-Boot fühlen sich genauso,“ sagte Assange über seinen Aufenthalt in der ecuadorianischen Botschaft in London.

„Aber doch nicht drei Jahre?“

„Ja, natürlich nicht alle drei Jahre. Gut, dann haben die russischen Kosmonauten ungefähr die gleichen Herausforderungen wie ich. Aber auch nicht so lange. Zumindest sehen sie ab und zu die Sonne.“

Als wir dieses Interview aufgenommen haben, konnte niemand ahnen, dass die Gefangenschaft in London so lange dauern würde. Die Verfolgung von Julian Assange dauerte fast 14 Jahre. Sieben davon verbrachte er in einem Gebäude im Zentrum Londons, der ecuadorianischen Botschaft. Dort wurde ihm ein bescheidenes Zimmer zugewiesen, das er kaum verlassen konnte. Weitere fünf Jahre verbrachte er im Londoner Belmarsh-Gefängnis, in dem besonders gefährliche Kriminelle und Terroristen inhaftiert sind.

Von dort wurde Assange in den frühen Morgenstunden des 24. Juni in einem Konvoi von sechs Polizeifahrzeugen, begleitet von einem Hubschrauber, zum Londoner Flughafen Stansted gebracht. Nach einer kurzen Formalität musste er ein Flugzeug besteigen, das ihn auf die Pazifikinsel Saipan brachte, die unter amerikanischer Gerichtsbarkeit steht. Gemäß der Vereinbarung mit dem US-Justizministerium musste sich Assange der Verschwörung zum Diebstahl von Staatsgeheimnissen schuldig bekennen. Nur 25 Journalisten durften den Gerichtssaal betreten. Der 26. war der Angeklagte selbst.

Julian Assange sagte vor Gericht, er habe damals geglaubt, die Meinungsfreiheit sei ihm garantiert: „Als Journalist habe ich meine Quelle ermutigt, Informationen zu liefern, die angeblich geheim waren, um sie zu veröffentlichen. Ich habe geglaubt, dass der erste Zusatzartikel zur US-Verfassung der diese Tätigkeit schützt.“

Den Zusatzartikel gibt es, aber Freiheit ist nicht für alle da. Assange wurde wegen Spionage zu fünf Jahren Haft verurteilt, kam aber sofort frei, weil er diese Zeit im britischen Gefängnis verbracht hat. Das war der Sinn des Deals. Ohne die Fragen der Journalisten zu beantworten, setzte sich Assange wieder ins Flugzeug und flog zurück nach Australien, wo er 2006 mit Gleichgesinnten die Website WikiLeaks gegründet hat. Diese Idee brachte ihm weltweiten Ruhm und aber auch die Probleme ein.

Am Flughafen von Canberra wurde er von seiner Frau und seinem Vater begrüßt. Die Emotionen bei diesem Treffen waren verständlich, da Assange in den letzten fünf Jahren nur auf kurze Besuche bei seiner Familie in dem Londoner Gefängnis hoffen konnte. Den Journalisten wurde eine Pressekonferenz versprochen, doch der WikiLeaks-Gründer war nicht unter denen, die vor die Mikrofone traten.

Stella Assange, seine Frau, erklärte: „Er braucht Zeit, er muss sich erholen. Ich bitte Sie, geben Sie uns Raum und Ruhe, damit unsere Familie eine Familie bleiben kann, bevor er zu einem für ihn angemessenen Zeitpunkt wieder sprechen kann.“

Assanges Anwälte erklärten, dass in den vergangenen zwei Wochen intensiv über die Einigung verhandelt worden sei. Die Gründe für die Eile sind aber unklar. Vermutet wird unter anderem, dass die Biden-Administration vor der Debatte mit Trump dringend etwas Spektakuläres brauchte.

So kommentiert das amerikanische Sky News die Nachricht: „Es scheint, als wäre es für die Biden-Administration an der Zeit, etwas zu unternehmen, denn genau das würde Trump tun, wenn er wieder ins Amt käme. Warum also nicht jetzt handeln und es zu einer Entscheidung der Biden-Administration machen, wenn man bedenkt, wie viel Zeit vergangen ist?“

Assange hatte also die Wahl: Entweder er akzeptierte den Deal oder er musste damit rechnen, früher oder später an die USA ausgeliefert zu werden, wo ihm eine enorme Haftstrafe von 175 Jahren drohte.

Barry Pollack, der Anwalt des Freigelassenen, kommentierte: „Die Verfolgung von Julian Assange ist beispiellos. In den 100 Jahren, in denen es das Spionagegesetz gibt, haben die USA noch nie einen Verleger oder Journalisten strafrechtlich verfolgt. Assange hat wahrheitsgemäße, wichtige und berichtenswerte Informationen veröffentlicht, einschließlich der Enthüllung von Kriegsverbrechen, die die USA begangen haben. Und er hat in seinem Kampf für die Meinungsfreiheit, für die Pressefreiheit und dafür, dass die amerikanische Öffentlichkeit und die Weltgemeinschaft wahre und wichtige Informationen erhalten, viel gelitten.“

Und das sagte Vaughan Smith, ein Journalist und Freund von Julian Assange: „Die USA haben stur versucht, irgendetwas zu kriegen, und das finde ich bedauerlich. Das Verhalten Washingtons und Londons ihm gegenüber ist sehr abscheulich, weil er in den meisten Teilen der Welt als politischer Gefangener betrachtet wird und uns als Heuchler dastehen lässt.“ Vaughan Smith war einer derer, die Julian Assange im Jahr 2010 in London aufgenommen haben.

Mit der Veröffentlichung geheimer Dokumente aus dem Pentagon und dem US-Außenministerium sorgte WikiLeaks weltweit für Aufsehen. Am skandalösesten war eine Videoaufnahme von der Erschießung irakischer Zivilisten und Reuters-Journalisten durch US-Soldaten.

Auf diese Veröffentlichungen folgte ein schwedischer Haftbefehl gegen Assange. Ihm wurde vorgeworfen, dort Sexualstraftaten begangen zu haben. Damit wurde die juristische Verfolgungsmaschinerie gegen den WikiLeaks-Gründer in Gang gesetzt. Der Wahrheitsgehalt der Vorwürfe war von Anfang an höchst zweifelhaft.

Julians Bruder Gaboriel Shipton erklärt: „Eigentlich gab es keine Anzeigen. Es war das längste Ermittlungsverfahren in der schwedischen Geschichte. Die Staatsanwälte haben es dreimal unterbrochen, dreimal wieder aufgenommen und schließlich eingestellt, weil sie nicht genug Beweise hatten, um Assange anzuklagen.“

UN-Experten haben die Verfolgung von Assange wiederholt als illegal und als psychologische Folter bezeichnet. Aber was ist die UNO für die USA, wenn US-Geheimdienste den Generalsekretär der Organisation, Ban Ki-moon, schamlos ausspioniert haben? Gleichzeitig schreckten sie nicht davor zurück, die Telefone ihrer Verbündeten, der Spitzenpolitiker Westeuropas, abzuhören. Dies wiederum wurde von Assange und seiner Website WikiLeaks aufgedeckt.

Ein weiterer Auszug aus unserem Interview mit Assange 2016:

„Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel, der ehemalige französische Präsident Sarkozy, der italienische Ministerpräsident Berlusconi, der israelische Ministerpräsident Netanjahu und sogar UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Gab es Reaktionen auf Ihre Enthüllungen und waren diese für Sie zufriedenstellend?“, fragte unser Journalist.

„Ja, in einigen Ländern gab es Reaktionen. In Italien wurde der US-Botschafter einbestellt und und es wurden Erklärungen gefordert. Dort wurde eine Untersuchung der Vorfälle eingeleitet. Das ist sehr wichtig, denn die italienische Staatsanwaltschaft ist sehr unabhängig vom Staat und hat viel Erfahrung im Kampf gegen die Mafia. Noch interessanter ist, dass es keine Reaktion von Ban Ki-moon gab. Weder er noch die Vereinten Nationen haben etwas gesagt. Auch Angela Merkel hat trotz des Lärms in der deutschen Presse geschwiegen.“

In den USA hingegen gab es eine Reaktion. Die amerikanischen Geheimdienste, die auf Rache aus waren, arbeiteten an Plänen, Assange zu entführen oder sogar zu töten. In der Botschaft wurde er mit versteckten Kameras und eingebauten Mikrofonen überwacht. Die spanische Firma, die dafür zuständig war, leitete alle Aufnahmen an die CIA weiter.

In unserem Interview mit Assange sagte er 2016:

„Großbritannien verfügt über ein vom Außenministerium verwaltetes Budget zur Verteidigung der Menschenrechte in der Welt. Dort stehen 10,4 Millionen Pfund zur Verfügung. Aber für den Polizeieinsatz, um mich zu bewachen, hat Großbritannien bereits 14 Millionen Pfund ausgegeben. Das heißt, sie geben hier vier Millionen mehr für meine Inhaftierung aus, deren Unrechtmäßigkeit von der UNO nachgewiesen wurde, als für die Verteidigung der Menschenrechte in der Welt.“

„Und Sie werden immer noch überwacht?“

„Ja.“

Im Jahr 2019 haben wir alle die peinliche Szene gesehen, als britische Polizisten Assange unter Ausnutzung des Verrats der ecuadorianischen Regierung gewaltsam aus der ecuadorianischen Botschaft zerrten. Alleine auf der Bühne, nicht mehr versteckt hinter den Haftbefehlen anderer, traten die USA auf und forderten seine Auslieferung.

Die gerichtlichen Auseinandersetzungen in London wurden wieder zu einem schmerzhaften Hin und Her. Mal wurde entschieden, ihn auszuliefern, dann wieder nicht. Die ganze Zeit über saß Assange in einem Hochsicherheitsgefängnis. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich, eine Freilassung wurde immer unwahrscheinlicher. Er musste sich also Spionage gestehen, um nicht hinter Gittern zu verschwinden.

Der ehemalige Chefredakteur des Guardian, Alan Rusbridger, erklärte: „Wer immer Assange war, er war kein Spion. Er war Verleger, Journalist, Aktivist, Informationsanarchist, Whistleblower und Impresario. Aber niemand, nicht einmal die US-Regierung, hat ernsthaft behauptet, dass das, was er in den Jahren 2010 und 2011 getan hat, Spionage war. Seine Handlungen, kombiniert mit drakonischen Gesetzen in Ländern wie Großbritannien und Australien, werden zweifellos eine abschreckende Wirkung auf die ehrliche und legitime Berichterstattung über Fragen der nationalen Sicherheit haben. Dies wird aber nur Regierungen und Geheimdienste betreffen. Für den Rest wird sich nicht viel ändern.“

Die Vereinbarung mit dem US-Justizministerium sieht keine Einschränkungen für Assanges zukünftige Aktivitäten vor. Ja, er darf nicht mehr in die USA einreisen, aber dorthin und nach Großbritannien wird er jetzt wohl nicht mehr reisen wollen. Und er hat andere Sorgen. Assange muss Geld auftreiben, um seine Schulden zu begleichen. Für den Flug von London über Saipan nach Canberra schuldet der WikiLeaks-Gründer der australischen Regierung eine halbe Million Dollar. So kam er nicht nur gesundheitlich angeschlagen, sondern auch völlig verschuldet aus dem britischen Gefängnis.

In all den Jahren, in denen um Assanges Freilassung gekämpft wurde, hofften seine Unterstützer, dass die USA die Strafverfolgung endlich einstellen würden, und sei es nur als nette Geste. Aber das war nicht passiert. Die modernen Inquisitoren brauchten einen reuigen Sünder, damit kein anderer in seine Fußstapfen treten würde.

Ende der Übersetzung



