Willkür: Sanktionen gegen EU-Bürger?

Freitagsgedanken

Die unbestätigte Meldung von correctiv, dass Alina Lipp und Thomas Röper unter das 17. EU-Sanktionspaket fallen sollen, wäre eine Sensation, wenn sie sich bestätigt, denn damit wäre der Rechtsstaat endgültig Makulatur, weil Regierungen eigene Bürger ohne Gerichtsbeschluss enteignen würden.

Seit correctiv gemeldet hat, dass Alina Lipp und ich nächste Woche in das 17. EU-Sanktionspaket aufgenommen werden sollen, steht mein Telefon nicht still. Die Meldung ist natürlich noch nicht bestätigt, die Sanktionen sollen am 20. Mai bestätigt und damit Kraft gesetzt werden, weshalb auch erst am 20. Mai bekannt sein wird, ob das tatsächlich stimmt.

Sollte das stimmen, wäre das eine echte Sensation, denn nach meinem Kenntnisstand ist bisher noch kein einziger EU-Bürger von der EU sanktioniert worden. Und das aus gutem Grund, denn Sanktionen bedeuten, dass alle Vermögenswerte des Sanktionierten eingefroren werden, angefangen von Bankkonten bis hin zu Immobilien oder Firmenbeteiligungen. Eigene Staatsbürger nur aufgrund eines Regierungsbeschlusses de facto zu enteignen, ist jedoch juristisch eigentlich gar nicht möglich, dazu bräuchte es ein Vergehen, eine Anklage und ein rechtskräftiges Gerichtsurteil.

Wenn die Meldung also stimmt, wäre das der offiziell verkündete Übergang vom angeblichen Rechtsstaat zum willkürlichen Unterdrückungsstaat, in dem die Regierung einfach der Dekret alle Kritiker enteignen und bestrafen kann. Das ist keineswegs übertrieben, denn genau das scheinen die Sanktionen gegen Alina Lipp und mich zu bedeuten.

Ob auf der Liste noch andere EU-Bürger stehen, weiß ich nicht, aber ich sehe die Sanktionierung von uns als Testlauf an, denn wenn das durchgeht und nicht irgendwo juristisch gekippt wird, dann kann sich jeder an drei Fingern abzählen, was in einem Jahr passiert. Dann werden die anfangen, Schritt für Schritt kritische Journalisten, regierungskritische Aktivisten, sogenannte „Rechte“ und was weiß ich wen noch alles zu sanktionieren.

Für jemanden der in der EU lebt, würde das bedeuten, dass er kein Bankkonto mehr haben kann und wahrscheinlich auch keiner Arbeit mehr nachgehen kann, weil EU-Bürgern jede berufliche Zusammenarbeit mit Sanktionierten verboten ist und außerdem der Lohn als Vermögen eingefroren werden könnte. Wie soll man dann seine Miete zahlen? Und all die anderen Kosten, die nun einmal anfallen?

Für Russen bedeutet die Sanktionierung, dass ihr Vermögen in der EU eingefroren wird und dass sie nicht mehr in die EU einreisen können. Ich habe kein Vermögen in der EU und einreisen will ich da auch nicht, weshalb mir das eigentlich egal sein kann. Aber: Das würde bedeuten, dass EU Bürgern die Einreise in ihre Heimat verboten wird.

Das ist ziemlich absurd, weshalb ich nicht ausschließe, dass für sanktionierte EU-Bürger möglicherweise andere Beschränkungen eingeführt werden als für sanktionierte Nicht-EU-Bürger, wie beispielsweise Russen.

Ich bin nicht einmal sicher, ob Alina oder ich juristisch dagegen vorgehen könnten. Der Grund ist, dass wir ja keine Anwälte bezahlen können, wenn wir sanktioniert sind und all unser Vermögen in der EU eingefroren wäre. Und ob Anwälte sich strafbar machen, wenn sie uns vertreten (mit uns dürfte es je keine berufliche Zusammenarbeit mehr geben), ist auch die Frage. Als russische Geschäftsleute gegen ihre Sanktionierung geklagt haben, mussten sie dazu sehr verschachtelte Konstrukte nutzen.

Warten wir also mal ab. Vielleicht ist die Meldung von correctiv ja eine Falschmeldung, auch wenn ich das nicht glaube, denn correctiv ist so eng mit der Regierung verbunden, dass ich vermute, dass die Meldung stimmt. Am Dienstag wird die Liste veröffentlicht, dann wissen wir mehr. Und dann wissen wir auch, welche Beschränkungen tatsächlich eingeführt werden und ob das vielleicht auch andere EU-Bürger betrifft.

Da es ab nächsten Dienstag verboten sein könnte, meine Arbeit mit einer Spende zu unterstützen, bleibt mir jetzt nur noch, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen und mich, wie bei den „Freitagsgedanken“ üblich, bei allen bedanken, die meine Arbeit (bisher) unterstützt haben.

Ohne Ihre Unterstützung könnte ich den Anti-Spiegel (wahrscheinlich) nicht betreiben!

Ich betreibe den Anti-Spiegel alleine und im Hauptberuf, aber meine Rechnungen muss ich, wie jeder andere, auch bezahlen, daher bin ich auf Unterstützung angewiesen.

Seit einige meiner Bücher wieder verfügbar sind, können Sie meine Arbeit unterstützen, indem sie hier auf das Cover eines meiner Bücher klicken. Dieser Link führt Sie in den Shop des Kopp-Verlages und wenn Sie über den Link hineingehen, bekomme ich für alle Ihre Einkäufe eine kleine Provision.

Außerdem können Sie mir auch spenden. Das geht entweder über Kryptowährungen oder über mein russisches Konto, denn ein deutsches Konto habe ich nicht.

Auf Telegram hat jeder User eine Wallet, die man kinderleicht aktivieren kann: Man gibt in die Telegram-Suche einfach „@Wallet“ ein und schon öffnet sich ein Chat mit einem Bot. Man kann sein Wallet dann mit nur wenigen Klicks aktivieren, was keine zehn Sekunden dauert. In diesem Video wird das sehr ausführlich und mit vielen Zusatzinformationen erklärt, allerdings kann man das auch ohne das Video kinderleicht selbst machen.

Im Telegram-Wallet stehen drei Coins zur Auswahl, die man kostenlos an andere User überweisen kann. Dazu braucht man nur den Namen des Users. Daher können Sie mich nun über Telegram unterstützen, indem Sie einfach Coins an @HelpingThomas oder an die unten angegebenen Wallets schicken.

Auch Coins zu bekommen, ist denkbar einfach, man kann sie mit seiner Kreditkarte kaufen. Das funktioniert wie auf einem Marktplatz. Man drückt auf einen Knopf und entscheidet, ob man Coins in eine normale Währung (in Deutschland wahrscheinlich Euro) tauschen oder umgekehrt für Euros Coins kaufen möchte. Dann erscheinen Angebote anderer User und wenn einem ein Angebot gefällt, klickt man es an und der Tausch wird eingeleitet. Wie das funktioniert, wird in diesem kurzen Video erklärt.

Für „Fortgeschrittene“ Coin-Benutzer sind hier meine Wallet-Nummern für diverse Coins:

USDT über TRC20: TTQAaVUiQe9tkMTBAqPKHNXAovXAXt4TfG

Für Bitcoin: bc1qn3vt5xeldttv7upujxhe6ahhs6gvvpx6knda89

Für Ethereum: 0xcCde54dDE64ad6F3a474BCCC519111127903d8CC

Meine Kartennummer, auf die Sie, wenn Sie ein russisches Bankkonto haben, überweisen können, lautet 2202 2050 4608 0872



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen