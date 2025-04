USA

Dass US-Präsident Trump hohe Zölle auf Waren aus fast allen Ländern der Welt eingeführt hat, wurde von US-Medien als "wirtschaftlicher Weltkrieg" bezeichnet. Aber wie wurde in Russland darüber berichtet?

Die Welt der Wirtschaft ist von Trumps Einführung hoher Zölle auf Waren aus fast allen Ländern der Welt schockiert. Trump-freundliche US-Medien sprechen gar vom „wirtschaftlichen Weltkrieg“, den man gewinnen müsse.

Weil gegen Russland keine Zölle eingeführt wurden, von den Zöllen also nicht betroffen ist, ist es interessant, sich anzuschauen, wie in Russland darüber berichtet wurde. Am Sonntag zeigte das russische Fernsehen einen langen Bericht seiner USA-Korrespondenten, in dem es nicht nur um die Zölle, sondern auch über die Verhandlungen zwischen den USA und Russland und andere Themen der politischen Woche in den USA ging. Ich habe den russischen Korrespondentenbericht wie jede Woche übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Trumps Entscheidung über Zölle löst weltweit einen Sturm der Gefühle aus

Die Entscheidung des US-Präsidenten, die Zölle im Handel mit fast zweihundert Ländern weltweit zu erhöhen, löste weltweit einen Sturm der Gefühle aus. Manche Kritiker verdächtigen Donald Trump sogar, er sei wahnsinnig. Doch in dieser Hysterie schwingt auch eine Art Eifersucht mit, schließlich ist Trump in seinen Entscheidungen konsequent, wenn es darum geht, die Interessen der USA so zu verteidigen, wie er sie versteht.

Dies betrifft Migration, traditionelle Werte und Außenpolitik. Er hat einen kühlen Kopf und verlässt sich auf Berechnungen.

Im Kampf gegen den tiefen Staat, der nicht über Nacht zerstört werden kann, setzt Donald Trump auf einen Sieg nach Punkten. Selbst, wenn diese Punkte auf dem Golfplatz erzielt werden. Gerade hat er zum Unmut der Liberalen ein Finale erreicht, wie CNN entrüstet berichtete: „Während wir die Proteste im ganzen Land beobachten, veröffentlicht das Weiße Haus eine offizielle Erklärung, in der es heißt, der Präsident habe sein Match bei der Veterans Club Championship gewonnen und sei in die nächste Runde eingezogen.“

Die Schlagzeilen holen den Präsidenten zurück in die feindselige Realität. In seiner gepanzerten Limousine liest er einen Artikel über Chinas drakonische Zölle, wie ein Foto zeigt. 34 Prozent sind Pekings Reaktion auf die US-Zölle.

Donald Trumps Lieblingszeitung, die New York Post, titelte „Der globale Handelskrieg ist wie der Dritte Weltkrieg“ und verdeutlicht damit, wie viel in dem Kampf auf Leben und Tod auf dem Spiel steht, den der US-Präsident der globalen Weltordnung erklärt hat.

Und wie im Falle des „Washingtoner Sumpfes“ ist Trump lediglich bereit, dessen Kapitulation zu akzeptieren.

Der „Sumpf“ versucht, anhand von Teilnehmerzahlen zu gewinnen. Die Organisatoren der „Hände weg“-Proteste, die in allen 50 Bundesstaaten stattfand und zum größten Protest gegen Trump seit Beginn seiner Präsidentschaft wurden, ließen bewusst offen, wovon der Republikaner genau seine Hände lassen sollte. Einfach von allem. Für alles Gute und gegen alles Schlechte.

Die Geographie ist typisch für liberale Proteste: die Hauptstadt Washington, an der gegenüberliegenden Küste Portland und Boston. Zur Kundgebung wurden ukrainische Flaggen mitgebracht, denn wie kann man ohne sie gegen Trump kämpfen? Und die Rädelsführer sind immer noch dieselben: Harris und Obama sind aus ihrem Winterschlaf erwacht.

„Es ist leicht zu sagen, man sei progressiv, für soziale Gerechtigkeit oder für freie Meinungsäußerung, und dafür keinen Preis zu zahlen“, sagte Barack Obama. „Und gerade jetzt befinden wir uns in einem jener Momente, in denen es nicht ausreicht, einfach zu sagen, dass man für etwas ist. Man muss vielleicht tatsächlich etwas tun und etwas opfern.“

Den Demokraten zufolge kann man Trump nur loyal sein, wenn man auf der dunklen Seite steht. Sie sehen sich selbst natürlich auf der hellen Seite, wie der der Abgeordnete Jamie Raskin erklärte: „Wir haben das Recht, für die richtigen Dinge zu protestieren und nicht verhaftet, abgeschoben oder entlassen zu werden! Wir haben sogar das Recht, den Präsidenten für verrückt zu erklären, weil er unsere Wirtschaft zum Absturz gebracht, Vermögen im Wert von sechs Billionen Dollar vernichtet und aus meiner 401.000-Dollar-Rente 201.000 Dollar gemacht hat.“

Diese Mathematik versteht jeder Amerikaner: 401(k) ist der beliebteste Rentenplan in den USA. Aktien und Anleihen sind ein obligatorischer Bestandteil. Innerhalb von zwei Tagen fiel der Wert amerikanischer Aktien um insgesamt 6,6 Billionen Dollar.

Der Präsidentenhubschrauber mit dem Rufzeichen Marine One landet auf einem Golfplatz außerhalb von Miami, während die US-Zölle auf die Weltwirtschaft losgelassen werden. Von außen betrachtet wirkt das Manöver riskant, doch die Crew ist zuversichtlich, alles unter Kontrolle zu haben, wie Trump vor Journalisten erklärte: „Das war zu erwarten. Wir sind ein Patient, der sehr krank war. Wir haben eine schreckliche Wirtschaftslage mit vielen Problemen geerbt. Das war ein kranker Patient, der am Tag der Befreiung operiert wurde.“

Statt eines Skalpells gibt es den schwarzen Filzstift. Statt eines Operationstisches gibt es den Rosengarten. Und unter den Assistenten befinden sich neben Mitgliedern der Regierung auch ganz normale Amerikaner: all jene, denen Trump versprochen hat, Amerika wieder groß zu machen. Mit einem Dekret ruft das Weiße Haus in den USA den Notstand aus, da es ein Ungleichgewicht im Handel mit dem Rest der Welt gibt. Trump blockiert diese einst zweispurige Straße mit der Zollschranke.

Auf einem Banner im Rosengarten waren die Länder aufgelistet, die von den USA profitieren. In einer Spalte wurden die Zölle und Gebühren aufgeführt, die diese Länder auf amerikanische Waren erheben, in der anderen die US-Vergeltungszölle. US-Vizepräsident J.D. Vance sagte dazu im Interview: „Ehrlich gesagt, wir hätten härter vorgehen können. Aber der Präsident möchte ein Signal senden, dass wir bereit sind, etwas großzügiger zu sein. Wir können die Zahlen senken.“

Vance wuchs in Ohio auf. In den 70er Jahren begann der Niedergang der Industrie im Mittleren Westen, worauf amerikanische Liberale arrogant antworteten: „Sie passte nicht in den Weltmarkt.“

Die ehemalige Automobilhauptstadt der USA, Detroit. Während Detroits Blütezeit hatte noch niemand von einer kanadischen Autoindustrie gehört. Doch aus der Stadt der Motoren wurde eine Ruinenstadt. Wie diese Werkstatt im Packard-Werk, eine amerikanische Automarke, die von 1899 bis 1958 produziert wurde.

Die Europäische Union erhielt Zölle von 20 Prozent auf alle Waren und 25 Prozent auf die Automobilindustrie, was ein Trump-Anhänger so kommentierte: „Die EU wird kein amerikanisches Hühnchen oder Hummer kaufen“. Sie hassen unser Rindfleisch, weil es schön ist.“

Wie die beispiellose Grausamkeit der neuen Zölle gegenüber sehr armen Ländern gerechtfertigt werden soll, bleibt unklar. Kambodscha 49 Prozent, Laos 48 Prozent. Produkte aus Sri Lanka und Myanmar kosten in den USA jetzt 44 Prozent mehr. Die Volkswirtschaften von 26 der ärmsten Länder der Welt sind unter die Räder der Zölle Washingtons geraten.

Die neuen Zölle betrafen sogar die unbewohnten Heard- und McDonald-Inseln mit ihren Pinguinen und den Tokelau-Archipel mit seinen berühmten schwimmenden Schweinen – drei winzige Inseln mit eineinhalbtausend Einwohnern. Trump verhängte auf Tokelau einen allgemeinen Zoll von 10 Prozent.

Auch die Ukraine wurde mit einem Zoll von 10 Prozent belegt, Russland steht jedoch aufgrund der geltenden Sanktionen nicht auf der Liste.

Die Sanktionen waren eine Folge der Sackgassenpolitik von Trumps Vorgängern. Der russische Sondergesandte Kirill Dmitrijew traf ein, um die Trümmer wegzuräumen. Dies ist der erste Besuch eines russischen Vertreters in den USA seit Beginn des Konflikts in der Ukraine. Die Biden-Regierung hatte Dmitrijew, den Chef des russischen Private-Equity-Fonds, einst auf die Sanktionsliste gesetzt, doch für den Erfolg der aktuellen Verhandlungen musste das Weiße Haus diese Beschränkung aufheben. In Washington wurde Dmitrijew, der Sondergesandte des russischen Präsidenten, auf höchster Ebene empfangen.

Nach Gesprächen mit Vertretern des Weißen Hauses sagte er vor russischen Journalisten: „Und was die Trump-Administration unterscheidet, ist, dass sie im Gegensatz zu Präsident Biden die Position Russlands anhört. Natürlich gibt es in verschiedenen Punkten Meinungsverschiedenheiten, aber es gibt einen Prozess, es gibt einen Dialog.“

Es hätten sich zu viele Fragen und gegenseitige Ansprüche zwischen beiden Seiten angesammelt und der Normalisierungsprozess wird Zeit brauchen, doch während Dmitrijews dreitägigem Aufenthalt in den USA seien mehrere bemerkenswerte Schritte unternommen worden, was durch die respektvolle und konstruktive Haltung der neuen Bewohner des Weißen Hauses erleichtert worden sei, so sagte er.

Es ist bekannt, dass Kirill Dmitrijew, der mit zwei Mitarbeitern in die USA geflogen war, im Weißen Haus ein Treffen mit dem Sondergesandten des amerikanischen Präsidenten, Steve Witkoff, abhielt. Der Sondergesandte Moskaus traf sich zudem mit US-Außenminister Marco Rubio, worüber dieser selbst in sozialen Medien berichtete.

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit wurde zu einem der Hauptthemen der Verhandlungen, wie Dmitrijew sagte: „Wir beobachten ein großes Interesse amerikanischer Unternehmen an einer Rückkehr nach Russland. Und wir sehen, dass viele amerikanische Unternehmen die Nischen besetzen wollen, die europäische Unternehmen verlassen haben. Wir haben auch mögliche Kooperationen in der Arktis, bei Seltenen Erden und in verschiedenen anderen Sektoren besprochen, in denen wir konstruktive und positive Beziehungen aufbauen können.“

Die Auftritte des russischen Unterhändlers gleich bei mehreren Fernsehkanälen wurde zu einem echten Durchbruch in der amerikanischen Medienlandschaft. Im republikanisch geprägten Sender Fox News fragte Moderator Bret Baer Dmitriev direkt, ob Russland plane, Europa zu übernehmen, worauf Dmitrijew antwortete: „Die Idee, dass Russland in Europa einmarschiert, ist verrückt. Das Problem ist, dass es viele Verrückte gibt, die untereinander darüber reden, es ist also eine kollektive Verrücktheit. Ich denke, Präsident Trump ist sehr realistisch und weiß, dass das nicht passieren wird.“

Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse stellte der russische Eishockeyspieler Alexander Owetschkin den Rekord von Wayne Gretzky für die meisten Tore in der NHL ein und nach dem Spiel sagte er: „Ich möchte alle Fans aus Russland grüßen.“

Zu Owetschkins Bewunderern zählt auch der US-Präsident, der seine Sympathien nie verbarg und den Russen ins Weiße Haus einlud, als die Capitals 2018 den Stanley Cup gewannen. Damals sagte Trump: „Sie wurden von einem besonderen Sportler zum Sieg geführt, von Kapitän Alex Owetschkin. Sie nennen ihn Alexander den Großen.“

RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan erinnerte auf ihrem Social-Media-Account an das Ausmaß des russischen Einflusses in den USA, denn eine Studie der Johns Hopkins University hat gezeigt, dass es in der New York Times 500 Veröffentlichungen über die Aktivitäten des Fernsehsenders RT gab, selbst nachdem dessen Arbeit in den USA verboten wurde. Das kommentierte sie so: „Wir verlangen Zahlungen für die Aufrufe jedes Artikels. Alle Gelder gehen an die Militäroperation.“

Wege zur Lösung des Konflikts zwischen Russland und den USA sollen in der nächsten Verhandlungsrunde erörtert werden, die bereits in einer Woche stattfinden könnte.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen