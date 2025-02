Freitagsgedanken

Am Sonntag ist Bundestagswahl und ich finde das total uninteressant…

Auf dem Anti-Spiegel spielt Innenpolitik kaum eine Rolle, obwohl man mit deutscher Innenpolitik viele Klickzahlen sammeln könnte. Ich interessiere mich einfach nicht für Innenpolitik, denn die wichtigen Entscheidungen finden in der Außenpolitik statt. Daher interessiert es mich auch nicht, wie am Sonntag die Wahlen ausgehen, denn es wird sich kaum etwas Entscheidendes in Deutschland ändern.

Ich vergleiche Innenpolitik immer mit dem Leben in einer Familie. Wenn es eine Wirtschaftskrise gibt und die Eltern die Arbeit verlieren, dann versteht das fünfjährige Kind nicht, warum sie ihm plötzlich kein neues Spielzeug oder Süßigkeiten kaufen. Das Kind versteht nicht, dass es äußere Einflüsse sind, die das Leben in der Familie entscheidend beeinflussen.

So, wie dieses Kind, sind auch die meisten Menschen, wenn es um Politik geht. Die finanziellen Möglichkeiten und auch die politische Bewegungsfreiheit einer Regierung hängen entscheidend von der Außenpolitik ab. Die weltweite Lage (Sanktionen, Wirtschaftskrisen, Kriege, etc.) bestimmt entscheidend die Entwicklung der Wirtschaft, und auch die politische Richtung wird oft von außen vorgegeben. Das gilt zumindest für die Staaten der EU, deren Außenpolitik sich an den Wünschen der Transatlantiker orientiert, die normalerweise die US-Regierung stellen, wenn nicht gerade Trump an der Macht ist.

Natürlich kann eine gute Regierung mit den äußeren Einflüssen besser umgehen als eine schlechte, wie vor allem die letzten Jahre gezeigt haben, als Deutschland eine extrem schlechte Regierung hatte und daher am härtesten von den äußeren Einflüssen getroffen wurde. Aber auch europäische Länder mit besseren Regierungen als der deutschen waren von den außenpolitischen Einflüssen betroffen, die die Möglichkeiten der Innenpolitik nun einmal beschränken und sogar bestimmen.

Aus diesem Grund interessiert mich Innenpolitik nicht sonderlich und daher spielt sie auf dem Anti-Spiegel auch keine große Rolle. Hier geht es mehr um außenpolitische Themen, denn nur wer die Außenpolitik versteht, kann die Innenpolitik verstehen. Davon bin ich inzwischen fest überzeugt.

Um ein Beispiel zu nennen: Ich hatte vor etwa zwei Monaten eine Diskussion mit einem sehr intelligenten, aber auf die deutsche Innpolitik konzentrierten Menschen, der meinte, dass der Anruf von Scholz bei Putin im November ein innenpolitisches Manöver gewesen sei, weil Scholz im Wahlkampf als Friedenskanzler punkten wollte.

Erst als ich ihn fragte, ob er wirklich glaubt, dass Washington (damals noch die Biden-Regierung) und Brüssel Scholz einfach so und nur aus Wahlkampfgründen bei Putin anrufen lassen, ohne die Kontaktaufnahme mit Putin zu kritisieren – man denke nur an das Geschrei, als Orban im Sommer mit Putin gesprochen hat -, wurde er nachdenklich und begann zu verstehen, dass der Anruf vor allem der Außenpolitik geschuldet war. Worum es dabei wahrscheinlich ging, können Sie hier nachlesen.

Da am Sonntag Bundestagswahl ist und die derzeit in Deutschland viele Diskussionen bestimmt, wollte ich mit diesem Artikel erklären, warum Sie darüber hier nur minimale Informationen finden werden. Für Informationen über die deutsche Innenpolitik gibt es andere Portale, der Anti-Spiegel konzentriert sich eher auf Geopolitik. Und natürlich darauf, den deutschen Medien den Spiegel vorzuhalten, wobei ich dann manchmal auch die Innenpolitik thematisiere.

Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen ein schönes Wahl- (oder Qual-) Wochenende zu wünschen und mich, wie bei den „Freitagsgedanken“ üblich, bei allen bedanken, die meine Arbeit unterstützen.

