Elon Musk bläst zum Kampf gegen USAID

Elon Musk twittert momentan stündlich über die Machenschaften von USAID, einer Behörde des US-Außenministeriums, der Trump gerade die Finanzierung eingefroren hat. Und das aus gutem Grund.

USAID ist eine Behörde, die ich oft kritisiere. Ihre offizielle Aufgabe ist es, ausländische Märkte für US-Konzerne zu öffnen. Das können Absatzmärkte oder der Zugang zu billigen Rohstoffen sein. Dazu verfügt USAID über ein Milliardenbudget jährlich, das vor allem zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung, also für Propaganda, eingesetzt wird. Offiziell heißt es dann, USAID unterstütze „freie Medien“, in Wahrheit geht es aber nur um die Finanzierung einer pro-amerikanischen Berichterstattung, die die Menschen in anderen Ländern USA-freundlich einstimmen soll, wie ich gerade am Beispiel der Ukraine aufgezeigt habe.

US-Präsident Trump hat nach seinem Amtsantritt (mit nur zwei Ausnahmen) alle Programme zur Finanzierung von Projekten im Ausland für 90 Tage gestoppt, um die Programme zu überprüfen. Das hat natürlich vor allem USAID betroffen, deren einzige Aufgabe solche Programme im Ausland sind.

Elon Musk soll den US-Regierungsapparat im Auftrag von Trump effizienter machen, was bedeutet, dass Musk natürlich auch USAID unter die Lupe nimmt. Und dabei scheint Musk nun auf Dinge gestoßen zu sein, die ihn offenbar sehr ärgern. Auf X hat er einen Post retweetet, in dem es hieß:

„USAID leitete 53 Millionen Dollar an EcoHealth Alliance weiter, die die US-amerikanischen Steuergelder dann zur Unterstützung der Gain-of-Function-Forschung an Coronaviren im Wuhan-Labor benutzt hat – Forschung, die wahrscheinlich zur Entstehung von COVID-19 geführt hat.

Die Täuschung der CIA bezüglich der Ursprünge von COVID-19 wird viel deutlicher“

Musk schrieb dazu:

„Wussten Sie, dass USAID mit IHREN Steuergeldern die Erforschung von Biowaffen, einschließlich COVID-19, finanziert hat, die Millionen von Menschen getötet hat?“

Das ist nicht neu, Leser des Anti-Spiegel wissen das schon seit Februar 2022, sogar das Programm, mit dem USAID die Forschungen finanziert hat, ist längst bekannt. Es war das PREDICT-Programm und USAID verweigert dazu die Beantwortung selbst einfachster Fragen, wie dieses Beispiel anschaulich zeigt.

In einem weiteren Tweet hat Musk gemeldet:

„USAID hat Medienorganisationen dafür bezahlt, ihre Propaganda zu verbreiten“

Auch das ist weder neu, noch überraschend, schließlich ist es die Hauptaufgabe von USAID, Propaganda zu verbreiten. Anti-Spiegel-Leser wissen das schon lange, vielleicht sollte mal jemand Elon Musk den Anti-Spiegel empfehlen?

Musk hat auch einen Post retweetet, in dem mit Belegen gefragt wurde, warum USAID 20 Millionen Dollar an Journalisten gezahlt hat, um Schmutz über Rudy Giuliani auszugraben und diesen Schmutz als Grundlage für das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident im Jahr 2019 zu verwenden. Musk hat darauf mit „Gute Frage“ geantwortet.

In dem Tweet wurde gezeigt, dass USAID für den Kampf gegen Trump und Giuliani das von USAID finanzierte Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) benutzt hat, über das ich gerade im Zusammenhang mit den Protesten in Serbien berichtet habe. Offenbar hat USAID sich keineswegs darauf beschränkt, seine Gelder im Ausland einzusetzen, was die offizielle Aufgabe von USAID wäre, sondern USAID hat sich massiv in die US-Innenpolitik eingemischt.

Da USAID eine Behörde des US-Außenministeriums ist, bedeutet das, dass das US-Außenministerium 2019 gegen seinen eigenen Präsidenten gearbeitet hat, was wiederum darauf hindeutet, dass diese Tweets von Musk Teil von Trumps Kampf gegen den Tiefen Staat sind.

Die Tweets von Musk sind noch ganz frisch und wahrscheinlich kommt da demnächst noch mehr. Für eine Analyse ist es jetzt noch zu früh, aber es steht zu vermuten, dass Musk (also de facto Trump) im Kampf gegen den Tiefen Staat zu einem weiteren Schlag ausholt. Bei USAID dürften die noch weitaus mehr finden. Und nicht nur da.

Es könnte also spannend werden in den nächsten Tagen.



