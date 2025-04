Terroranschlag in Indien

In Indien gab es einen schweren Terroranschlag und Indien beschuldigt den pakistanischen Geheimdienst der Mittäterschaft. Die Beziehungen zwischen den beiden zerstrittenen Atommächten haben sich radikal verschlechtert.

Die Beziehungen zwischen den zerstrittenen Atommächten Indien und Pakistan haben sich nach einem schweren Terroranschlag radikal verschlechtert. Hier übersetze ich eine Zusammenfassung der russischen Nachrichtenagentur über die Situation.

Beginn der Übersetzung:

Annullierung von Visa und Sperrung des Luftraums. Verschärfung der Beziehungen zwischen Indien und Pakistan

Die Beziehungen zwischen Pakistan und Indien haben sich nach einem Terroranschlag auf dem indischen Unionsterritorium Jammu und Kaschmir, bei dem 26 Menschen getötet wurden, verschärft. Nach dem Terroranschlag ergriff die indische Regierung eine Reihe von Maßnahmen, insbesondere setzte sie die Ausstellung von Visa für pakistanische Staatsbürger unverzüglich aus und beabsichtigt, bereits ausgestellte Visa ab dem 27. April zu annullieren. Nach einer Sitzung des pakistanischen Nationalen Sicherheitsrates wurden ebenfalls mehrere Entscheidungen getroffen, darunter die Sperrung des Luftraums für indische und in indischem Besitz befindliche Fluggesellschaften.

Die TASS hat eine Übersicht über die Verschärfung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern zusammengefasst.

Terroranschlag in Pahalgam

• Am 22. April eröffneten bewaffnete Männer in der Touristenstadt Pahalgam (indisches Unionsterritorium von Jammu und Kaschmir) das Feuer .

• 25 indische Staatsangehörige und ein Nepali wurden getötet und viele verletzt.

• Den Tätern gelang die Flucht.

• Die Times of India berichtete unter Berufung auf indische Geheimdienstquellen, dass der Anschlag auf Zivilisten in Pahalgam von Kämpfern der Widerstandsfront, dem Sabotageflügel der in Pakistan ansässigen radikalen Gruppe Lashkar-e-Taiba, verübt wurde.

• Wie die Hindustan Times unter Berufung auf Quellen berichtet, haben indische Geheimdienste Beweise für eine Beteiligung des pakistanischen Geheimdienstes ISI an dem Terroranschlag in Pahalgam gefunden.

• Die indische Polizei hat die Verdächtigen des Anschlags identifiziert, zwei der drei Verdächtigen sind pakistanische Staatsangehörige, berichtete die Nachrichtenagentur ANI unter Berufung auf Informationen der Strafverfolgungsbehörden.

Indiens Reaktion

• Die indische Regierung hat die Zahl der Mitarbeiter ihrer Botschaft in Islamabad fast halbiert, die Militärberater der pakistanischen diplomatischen Vertretung in Indien zur Personae non grata erklärt und den wichtigen Kontrollpunkt Attari an der Grenze zu Pakistan geschlossen.

• Außerdem hat Neu-Delhi das Abkommen über die gemeinsame Nutzung von Wasser mit Islamabad ausgesetzt.

• Die indische Regierung hat außerdem beschlossen, die Ausstellung von Visa für pakistanische Staatsangehörige unverzüglich auszusetzen und die bereits ausgestellten Visa ab dem 27. April zu annullieren.

Pakistans Reaktion

• Der pakistanische Sicherheitsrat bezeichnete die Reaktion Indiens auf den Terroranschlag in Kaschmir als unfair und politisch motiviert.

• Der Sicherheitsrat erklärte, dass er alle bilateralen Abkommen mit Indien aussetze.

• Es wurde auch erklärt, dass die Erklärung Indiens, den Indus-Wasservertrag auszusetzen, ablehnt wird und dass jeder Versuch, den Wasserfluss, der Pakistan gehört, zu stoppen oder umzuleiten, als Kriegshandlung betrachtet wird.

• Pakistan hat außerdem den Luftraum für indische und in indischem Besitz befindliche Fluggesellschaften gesperrt und den Wagah-Kontrollpunkt an der Grenze zu Indien geschlossen.

Pakistan hat auch indische Verteidigungs-, Marine- und Luftfwaffenberater zu Personae non grata erklärt.

Ende der Übersetzung



