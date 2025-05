Das Ringen um die russisch-ukrainischen Verhandlungen in der Türkei

Mögliche Gespräche in Istanbul

Nachdem der russische Präsident Putin für Donnerstag direkte Gespräche mit der Ukraine in Istanbul vorgeschlagen hat, hat ein Ringen um die Bedingungen begonnen. Die Europäer wollen die Verhandlungen an den von ihnen ultimativ geforderten Waffenstillstand binden.

Noch ist nicht einmal sicher, dass die direkten Gespräche zwischen einer russischen und einer ukrainischen Delegation am Donnerstag in Istanbul tatsächlich stattfinden und wer in den Delegationen sein wird, aber es hat bereits ein heftiges Ringen um die Deutungshoheit und die Umstände der Gespräche begonnen. Hier fasse ich die Ereignisse vom Montag zusammen.

Ich habe bereits berichtet, dass die Europäer offensichtlich Angst haben, die Ukrainer alleine mit den Russen reden zu lassen und daher auf einer Teilnahme an den Gesprächen pochen. Das hat sich am Montag bestätigt, weshalb ich mit den europäischen Erklärungen vom Montag beginne.

Die Europäer

Die Bundesregierung fühlte sich bemüßigt, Russland erneut ultimativ zu drohen, dass die EU neue – und dieses Mal ganz bestimmt vernichtende – Sanktionen gegen Russland verhängt, wenn Russland nicht auf das europäische Ultimatum eines 30-tägigen Waffenstillstandes ab der Nacht von Montag auf Dienstag eingeht, den die EU nutzen will, um Kiew neu zu bewaffnen.

Das haben sie auch ganz offen gesagt. Am Montag fand in London ein Treffen der Außenminister Großbritanniens, Spaniens, Italiens, Polens, Frankreichs, Deutschlands und der EU statt, nach dem das britische Außenministerium erklärte, die Außenminister seien sich einig, weiter an der Bewaffnung der Ukraine zu arbeiten. Außerdem würden sie den 30-tägigen Waffenstillstand in der Ukraine unterstützen (den sie in den letzten zwei Monaten, seit Trump ihn erstmals in Spiel brachte, immer abgelehnt hatten).

Auch EU-Chefdiplomatin Kallas schloss sich dem an und erklärte, Gespräche zwischen der Ukraine und Russland seien nur nach einem Waffenstillstand möglich. Die Dame irrlichtert also mal wieder durch die Gegend und sorgt selbst dafür, dass sie immer weniger ernst genommen wird. Der Grund ist, dass die US-Regierung unter allen Umständen auf den Gesprächen besteht und dass die Europäer vor allem den USA gefallen wollen, die sie wieder auf ihre Seite ziehen wollen. Daher wird die EU den Gesprächen – egal, was Kallas faselt – am Ende zustimmen, um Trump nicht gegen sich aufzubringen.

Außerdem forderten die Europäer erneut, mit am Tisch sitzen zu dürfen, wenn Russland und die Ukraine sich treffen. Der deutsche Regierungssprecher Kornelius sprach von der „Bereitschaft“ Deutschlands, an den Gesprächen teilzunehmen.

Die USA

Am frühen Abend europäischer Zeit, also früh am Morgen in den USA, schaltete Trump sich wieder ein und erklärte, er bestehe darauf, dass das Treffen am Donnerstag stattfinde. Die Europäer werden dem, wie schon gesagt, am Ende nicht widersprechen, um Trump nicht zu verärgern.

Trump ging sogar noch weiter und erklärte etwas später, er sei bereit, wenn nötig selbst nach Istanbul zu fliegen und an den Gesprächen teilzunehmen, weil er zu dem Zeitpunkt sowieso im Nahen Osten sei. Und er wiederholte, dass er auf die Gespräche besteht.

Das griff Selensky umgehend auf und sagte – entgegen allen seinen früheren Erklärungen, in denen er gegen direkte Verhandlungen mit Russland war – umgehend auf Telegram:

„Ich habe Donald Trump mit der Idee eines vollständigen und bedingungslosen Waffenstillstands unterstützt – lang genug, um eine Grundlage für Diplomatie zu schaffen. Und da wir dies wollen, sind wir bereit, unsererseits für ein Schweigen (der Waffen) zu sorgen. Ich habe Präsident Trump bei der Idee direkter Verhandlungen mit Putin unterstützt. Ich habe offen gesagt, dass ich für das Treffen bereit bin. Ich werde in der Türkei sein. <…> Und natürlich würden wir alle in der Ukraine uns wünschen, dass Präsident Trump bei diesem Treffen in der Türkei dabei wäre. Das ist die richtige Idee.“

Das Ringen um die Türkei

Der türkische Präsident Erdogan hat seine Bereitschaft bekräftigt, die Gespräche auszurichten und alles für ihr Gelingen zu tun. Aber auch er sagte, ein umfassender Waffenstillstand würde bessere Bedingungen für ihren Erfolg schaffen.

Da die Türkei, sollten die Gespräche tatsächlich stattfinden, als Vermittler mit am Tisch sitzen würde, begann umgehend ein Ringen um die Gunst der Türken. Der türkische Außenminister Fidan sprach zuerst mit US-Außenminister Rubio, wobei es den Erklärungen zufolge nicht nur um die Ukraine, sondern auch Syrien und Gaza ging.

Danach sprach Fidan Informationen der russischen Nachrichtenagentur TASS zufolge auch mit dem französischen Außenminister, der schon zuvor gefordert hatte, die Europäer sollten bei den Gesprächen mit am Tisch sitzen. Und auch ein Telefonat über die Ukraine zwischen Fidan und dem russischen Außenminister Lawrow wurde gemeldet.

Da parallel zu den wahrscheinlich am Donnerstag stattfindenden russisch-ukrainischen Gesprächen am gleichen Tag in Antalya auch ein Treffen der NATO-Außenminister zur Vorbereitung des NATO-Gipfels im Sommer stattfindet, hat die TASS aus NATO-Kreisen erfahren, die NATO-Außenminister seien bereit, Kiew bei den Gesprächen mit Russland „moralische Unterstützung“ zu gewähren oder „Hilfskonsultationen“ mit ihm durchzuführen.

Auch hier zeigt sich wieder die offensichtliche Angst der Europäer, die Ukrainer alleine mit Russland reden zu lassen.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen