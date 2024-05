Drohender Atomkrieg

Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates hat vor den Gefahren der Entscheidung gewarnt, Kiew zu erlauben, Ziele in Russland mit aus dem Westen gelieferten Waffen zu beschießen und eine atomare Reaktion Russland ausdrücklich nicht ausgeschlossen.

Dmitri Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, wird in westlichen Medien als „Scharfmacher“ bezeichnet, während andere ihm vorwerfen, in sozialen Netzwerken nur zu polemisieren und leere Drohungen auszusprechen. Aber so sollte man das nicht sehen, denn Medwedew ist nicht irgendwer in der russischen Machtstruktur und er hat offensichtlich die Rolle übernommen, dem Westen in äußerst deutlichen Worten vor den Folgen seines Vorgehens zu warnen. Und manche seiner Warnungen sind später ja auch eingetroffen.

Nun hat Medwedew auf Telegram auf die Entscheidung westlicher Staaten reagiert, Kiew zu erlauben, Ziele in Russland mit aus dem Westen gelieferten Waffen zu beschießen. Dabei hat er ausdrücklich vor eine nuklearen Reaktion Russlands gewarnt. Er sprach dabei vor allem vom Einsatz taktischer Atomwaffen gegen europäische Länder. Und wenn man sich daran erinnert, dass Russlands taktische Nuklearstreitkräfte derzeit an den Grenzen der Ukraine und in Weißrussland ein Manöver durchführen, dürfte das bei weitem keine leere Drohung gewesen sind.

In diesem Zusammenhang muss man sich an die in Russland laufende Diskussion über einen präventiven Atomschlag gegen ein europäisches Land erinnern, weil immer mehr russische Experten der Meinung sind, dass der Westen nur noch dadurch zur Vernunft gebracht werden kann, dass man ihn an die Gefahr eines Atomkrieges erinnert und zeigt, dass Russland diese Waffen im Notfall auch einsetzen würde.

Es folgt die Übersetzung von Medwedews Telegram-Post.

Beginn der Übersetzung:

Die westlichen Länder, die angeblich den Einsatz ihrer Langstreckenwaffen auf russischem Territorium „genehmigt“ haben (unabhängig davon, ob es sich um alte oder neue Teile unseres Landes handelt), sollten sich über Folgendes im Klaren sein:

1 Ihre gesamte militärische Ausrüstung und ihre Spezialisten, die gegen uns kämpfen, werden sowohl in der ehemaligen Ukraine als auch in anderen Ländern vernichtet werden, wenn von dort aus Angriffe auf das Territorium Russlands erfolgen.

2 Rußland geht davon aus, daß alle von der ehemaligen Ukraine eingesetzten Fernkampfmittel bereits heute direkt von NATO-Militärpersonal kontrolliert werden. Das ist keine „Militärhilfe“, sondern eine Beteiligung am Krieg gegen uns. Und ihre Aktionen können durchaus zum casus belli werden.

3 Die NATO wird entscheiden müssen, wie die Folgen möglicher Vergeltungsschläge gegen Ausrüstungen/Gegenstände/Militärpersonal einzelner Länder des Blocks im Rahmen der Artikel 4 und 5 des Washingtoner Vertrags zu bewerten sind.

Höchstwahrscheinlich will die NATO-Führung so tun, als handele es sich um souveräne Entscheidungen einzelner NATO-Länder, das Kiewer Regime zu unterstützen, und als gäbe es keinen Grund, die Bestimmungen des Vertrags über kollektive Selbstverteidigung von 1949 anzuwenden.

Das sind gefährliche und schädliche Fehleinschätzungen. Ein solcher „individueller Beistand“ von NATO-Staaten gegen Russland, sei es durch das Kommando über seine Langstrecken-Marschflugkörper oder die Entsendung eines Truppenkontingents in die Ukraine, stellt eine ernsthafte Eskalation des Konflikts dar. Die ehemalige Ukraine und ihre NATO-Verbündeten werden eine Antwort von solch zerstörerischer Wucht erhalten, dass das Bündnis selbst nicht umhin kommt, sich in den Konflikt einzumischen.

Und ganz gleich, wie viel pensionierte NATO-Furze darüber reden, dass Russland niemals nicht-strategische Atomwaffen gegen die ehemalige Ukraine und noch weniger gegen einzelne NATO-Länder einsetzen würde, das Leben ist viel beängstigender als ihre leichtsinnigen Träumereien.

Vor einigen Jahren hieß es noch, Russland würde sich nicht auf einen offenen militärischen Konflikt mit dem Bandera-Regime einlassen, um sich nicht mit dem Westen anzulegen. Sie haben sich verkalkuliert. Der Krieg läuft.

Sie könnten sich auch beim Einsatz von taktischen Atomwaffen verrechnen. Allerdings wird das dann schon ein tödlicher Fehler sein. Denn, wie der russische Präsident zu Recht feststellte, haben die europäischen Länder eine sehr hohe Bevölkerungsdichte. Und für die feindlichen Länder, deren Länder außerhalb der Abdeckungszone taktischer Atomwaffen liegen, gibt es schließlich das strategische Potenzial.

Und das ist leider weder Einschüchterung noch ein nuklearer Bluff. Der derzeitige militärische Konflikt mit dem Westen entwickelt sich nach dem schlimmstmöglichen Szenario. Es gibt eine ständige Eskalation der Macht der eingesetzten NATO-Waffen. Deshalb kann niemand ausschließen, dass der Konflikt heute in sein Endstadium übergeht.

Ende der Übersetzung

