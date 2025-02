Wenn der Spiegel einen „Faktencheck“ über den Streit zwischen Trump und Selensky macht…

Propaganda

Der Streit zwischen Trump und Selensky eskaliert weiter. Der Spiegel hat sich bemüßigt gefühlt, dazu einen "Faktencheck" zu veröffentlichen, der sich vor allem durch das Weglassen von Fakten auszeichnet.

Der Streit zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Machthaber Selensky eskaliert fast schon stündlich und beherrscht die Schlagzeilen. Den Spiegel hat das dazu motiviert, unter der Überschrift „Trumps wüste Attacken gegen Selenskyj – Von wegen »Diktator«“ einen „Faktencheck“ zu dem Streit zu veröffentlichen, der sich vor allem durch das Weglassen von Fakten auszeichnet.

Generell muss man sagen, dass der Spiegel-Artikel wenig mit einem „Faktencheck“ zu tun hat, weil der Spiegel darin über weite Strecken alle möglichen westlichen Politiker zitiert, die ihre Meinung sagen, aber Meinungen sind nun mal keine Fakten. Dafür bewirken diese aneinander gereihten Zitate beim Leser, dass er sich deren Meinung anschließt, weil der Spiegel ja nur die Leute zitiert, die das vom Spiegel gewollte Narrativ vertreten, dass Selensky der legitime Präsident der Ukraine und dass Trump ein Spinner ist.

In dem langen Artikel finden sich nur recht wenige Absätze, in denen es um so etwas wie Fakten geht. Und die wollen wir uns anschauen.

Die NATO-Erweiterung

Der Spiegel schreibt:

„Seit Langem wirft die russische Führung der Nato vor, den Konflikt in der Ukraine durch ihre Osterweiterung provoziert zu haben. Bei allen Diskussionen über mögliche Zusagen westlicher Politiker an Moskau in der Vergangenheit sowie einen potenziellen Beitritt Kyjiws zum Militärbündnis gibt es an einem nicht den geringsten Zweifel: Russland hat sein Nachbarland am 24. Februar 2022 überfallen.“

Hier zeigt sich ein beliebtes Mittel der westlichen Medien, nämlich die Vorgeschichte von Ereignissen zu verschweigen. Dass der Westen Russland bei der deutschen Wiedervereinigung versprochen hat, die NATO nicht nach Osten auszudehnen, übergeht der Spiegel mit der Formulierung von „Diskussionen über mögliche Zusagen westlicher Politiker an Moskau in der Vergangenheit“, was ziemlich dreist ist.

Der erste Botschafter Israels in Deutschland Asher Ben Nathan hat dazu einen sehr wichtigen Satz gesagt. Auf die Frage eines Journalisten, wer den ersten Schuss im Sechs-Tage-Krieg 1967 abgegeben habe, antwortete er:

„Das ist gänzlich belanglos. Entscheidend ist, was den ersten Schüssen vorausgegangen ist.“

Auch die Eskalation in der Ukraine hat eine Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte, die ich am Ende dieses Artikels noch einmal wiederholen werde, zeigt, dass der Westen Russland ganz bewusst so sehr in die Enge getrieben hat, dass Russland sich am Ende nur noch zu helfen wusste, indem es den drohenden NATO-Beitritt der Ukraine mit Gewalt verhindert.

Man kann zur NATO stehen, wie man will, aber Russland hat seit 2008, als die NATO der Ukraine erstmals einen Beitritt in Aussicht gestellt hat, immer klar gesagt, dass das eine rote Linie für Russland ist. Diese rote Linie wollte der Westen überschreiten.

Man muss der russischen Position nicht zustimmen, aber in einem „Faktencheck“ müssen solche Fakten erwähnt werden, weil Russlands Eingreifen den Westen keineswegs überrascht hat, wie die Vorgeschichte der Eskalation zeigt. Der Westen wusste, was er tat, und hat Russland bewusst zu dem Schritt provoziert.

Wer hat den Krieg begonnen?

Außerdem schreibt der Spiegel:

„Selenskyj ging im April 2019 aus freien und fairen Wahlen als ukrainischer Präsident hervor. Er gewann nicht nur deutlich, sondern bestritt den Wahlkampf mit dem Versprechen, sich für ein Ende des Krieges einzusetzen, den der Kreml 2014 begonnen hatte.“

Dass Selensky im April 2019 rechtmäßig gewählt wurde und danach legitimer Präsident der Ukraine war, bestreitet niemand. Auch Russland nicht. Darum geht es auch gar nicht, aber dazu kommen wir später noch.

Interessant ist die Aussage, der Kreml habe den Krieg 2014 begonnen, denn erstens ist es nett vom Spiegel, zuzugeben, dass der Krieg nicht erst 2022 begonnen hat, sondern schon 2014, aber zweitens lügt der Spiegel hier.

In meinem Buch über die Ukraine-Krise von 2014 habe ich die Chronologie der Ereignisse des Jahres 2014 im Detail auf knapp 700 Seiten nachgezeichnet und viele Teile davon hier als Leseproben veröffentlicht. Es ist vollkommen unstrittig, wer den Krieg begonnen hat, denn am 13. April 2014 beschloss der Nationale Sicherheitsrat der Ukraine die sogenannte Antiterror-Operation gegen die damals noch unbewaffneten Demonstranten im Osten der Ukraine. Als die Entscheidung getroffen wurde, saß auch der CIA-Chef in Kiew am Tisch. Er war inkognito in Kiew, was aber rauskam und auch vom Weißen Haus bestätigt wurde.

Wer den Krieg im Donbass begonnen hat, ist also vollkommen unstrittig. Und es war nicht „der Kreml“. Hinzu kommt, dass sich die durch den Maidan-Putsch an die Macht gekommene ukrainische Regierung zuvor sechs Wochen lang geweigert hatte, mit den Demonstranten, die im Osten der Ukraine von Odessa über Melitopol, Mariupol, Donezk, Lugansk und Charkow gegen den Maidan-Putsch demonstrierten, zu verhandeln. Die Maidan-Regierung wollte das Problem gewaltsam lösen und hat Panzer und Kampfflugzeuge in den Donbass anstatt einer Verhandlungsdelegation geschickt.

Wahlen im Krieg?

Weiter schreibt der Spiegel:

„Trumps Vorwurf, Selenskyj lasse keine Wahlen zu, stützt sich auf einen anderen Umstand: Die fünfjährige Amtszeit des ukrainischen Staatschefs hätte unter regulären Umständen im Mai vergangenen Jahres enden sollen. Allerdings gilt seit dem russischen Überfall im Februar 2022 das Kriegsrecht im Land. Gemäß der ukrainischen Verfassung finden deshalb keine Wahlen statt.“

Das ist alles richtig, der Spiegel verschweigt hier aber das Entscheidende: Die ukrainische Verfassung sieht für diesen Fall keine Verlängerung der Amtszeit des Präsidenten vor, dessen Amtszeit ist auf fünf Jahre begrenzt. Lediglich die Amtszeit des Parlaments wird in so einem Fall verlängert, und die Vollmachten des Präsidenten gehen in dem Fall auf den Parlamentspräsidenten über. Da das nicht passiert ist, ist Selensky laut ukrainischer Verfassung seit Mai 2024 nicht mehr legitimer Präsident der Ukraine.

Dann schreibt der Spiegel noch:

„Der Durchführung eines Urnengangs stünden nicht zuletzt enorme praktische Hindernisse entgegen. Städte wie Charkiw oder Cherson – um nur zwei Beispiele zu nennen – sind regelmäßig Ziele heftiger russischer Luftangriffe. Lange Warteschlangen vor Wahllokalen sind angesichts der Gefahr nur schwer vorstellbar. Hinzu kommt, dass Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer vor dem Krieg ins Ausland geflohen sind oder in den besetzten Gebieten unter russischer Herrschaft leben.“

Hier stellt sich eine einfache Frage: Wenn während eines Kriegs und während Teile des Landes nicht unter der Kontrolle der Zentralregierung stehen, nicht gewählt werden kann, wie konnte die Ukraine dann 2014 und 2019 Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abhalten? Denn auch damals waren die Krim und der Donbass nicht unter der Kontrolle Kiews und es herrschte Krieg im Land.

Das alleine zeigt, dass die Ukraine durchaus Wahlen abhalten könnte, wenn Selensky es denn wollte. Er will aber nicht.

Selenskys Zustimmungswerte

Der Spiegel kritisiert, dass Trumps Behauptung, Selenskys Zustimmungswerte würden bei nur vier Prozent liegen, „wahrheitswidrig“ sei. Dem kann ich nicht widersprechen, denn für so niedrige Zustimmungswerte von Selensky gibt es meines Wissens keine Bestätigung.

Danach schreibt der Spiegel:

„Selenskyjs Zustimmungswerte sind in den vergangenen Jahren tatsächlich gesunken – allerdings vom astronomisch hohen Wert von 90 Prozent zu Kriegsbeginn auf einen noch immer beachtlichen. Ende 2023 lagen sie noch bei 77 Prozent. Bei einer Anfang Februar durchgeführten KIIS-Erhebung gaben 57 Prozent der Befragten an, dem Präsidenten zu vertrauen – eine Verbesserung von fünf Prozentpunkten gegenüber einer Umfrage im Dezember.“

Hier verschweigt der Spiegel wieder ein kleines, aber wichtiges Detail. Der Spiegel erwähnt zwar, dass Selenskys Umfragewerte im Dezember niedriger waren, aber er verschweigt, dass das Kiewer Institut die neue Umfrage mit angeblichen 57 Prozent Zustimmung für Selensky just wenige Stunden nach Trumps Äußerung über Selenskys niedrige Umfragewerte veröffentlicht hat. So ein Zufall…

Im übrigen gibt es angesichts des in der Ukraine immer stärker wachsenden Widerstandes gegen die Zwangsmobilisierungen inklusive Brandanschlägen auf die Einberufungszentren keinen Grund anzunehmen, dass Selensky Umfragewerte in den letzten Wochen gestiegen sein könnten. Im Gegenteil, zumal alles darauf hindeutet, dass Selensky das Einberufungsalter sogar auf 18 Jahre senken will, was in der Ukraine sehr unpopulär ist.

Der nächste Teil des Spiegel-Artikels ist regelrecht lustig:

„In der Ukraine gibt es politisch relevante Stimmen, die Selenskyj und sein Führungsteam teils heftig kritisieren. Nicht wenige Menschen hielten etwa den früheren Armeechef Walerij Saluschny für einen besseren Präsidenten. Dass Selenskyjs Zustimmungswerte im Keller lägen, bedeutet das aber mitnichten.“

Soso, „nicht wenige Menschen hielten etwa den früheren Armeechef Walerij Saluschny für einen besseren Präsidenten“? Das ist per Definition Desinformation, denn gemäß Umfragen wäre Saluschny der klare Favorit, wenn als Präsidentschaftswahlen antreten würde. Aktuell würden in dem Fall 72 Prozent der Ukrainer für ihn stimmen.

Aber Spiegel-Leser müssen ja nicht alles wissen, sonst könnten sie verstehen, warum Trump Selensky vorwirft, sich vor Wahlen zu drücken: Selensky würde sie klar verlieren.

Wie viel Geld haben die USA für die Ukraine gezahlt?

Außerdem schreibt der Spiegel:

„Schließlich stimmt auch Trumps Behauptung nicht, die USA hätten der Ukraine Hilfen im Wert von 350 Milliarden Dollar zukommen lassen. Laut dem »Ukraine Support Tracker« des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) beläuft sich die Unterstützung insgesamt auf 114,1 Milliarden Euro, umgerechnet also gut 119 Milliarden Dollar.“

Ja, die von Trump genannten 350 Milliarden Dollar kann ich auch nicht nachvollziehen, allerdings sind die vom IfW genannten Zahlen definitiv zu niedrig angesetzt, denn sie beinhalten nur die offiziellen Ukraine-Hilfen. Neben diesen Geldern hat nämlich alleine USAID der Ukraine von 2022 bis heute 35 Milliarden Dollar zukommen lassen, die in den Zahlen des IfW nicht enthalten sind, weil bis vor kurzem niemand davon wusste.

Die Zuschüsse, die US-Behörden und Ministerien der Ukraine aus ihren regulären Budgets gezahlt haben, sind in den offiziellen Zahlen nicht enthalten und noch weiß niemand, um wie viel Geld es sich dabei handelt. Ob das insgesamt 350 Milliarden werden, wie Trump behauptet, weiß niemand, aber ausschließen kann man es angesichts der „kreativen“ Programme, die Elon Musk mit seiner Behörde derzeit aufdeckt, keineswegs.

Zusammenfassend kann mal wieder festhalten, dass es immer unterhaltsam ist, wenn der Spiegel einen „Faktencheck“ veröffentlicht, denn die wichtigste Frage ist dann immer, wie viele relevante Fakten der Spiegel dabei verschweigt.

Die Chronologie der Eskalation

Wie versprochen, zeige ich hier noch einmal die Vorgeschichte der Eskalation des Ukraine-Konfliktes auf. Wenn Sie diese Chronologie lieber als Video anschauen möchten, finden Sie diese Informationen auch in dieser Sendung von Anti-Spiegel-TV.

Anfang Dezember 2019 fand der letzte Normandie-Gipfel in Paris statt. Selensky kam danach zurück nach Kiew und verkündete seinen Leuten hinter verschlossenen Türen, dass er das Abkommen von Minsk nicht umsetzen wird. Allen Beteiligten in der Ukraine war damit klar, dass ein Krieg mit Russland unvermeidbar geworden war und Kiew begann mit konkreten Kriegsvorbereitungen. Das hat der Chef des ukrainischen Sicherheitsrates, Alexej Danilow, im August 2022 in einem Interview offen erzählt und auch Selensky hat das später in dem Spiegel-Interview bestätigt.

Im Januar 2021 wurde Joe Biden US-Präsident. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Trump, der keine Eskalation in der Ukraine wollte, gab Biden Selensky grünes Licht. Daraufhin begann Selensky im Februar 2021 gegen die Opposition vorzugehen, woraufhin der Chef der größten Oppositionspartei unter Hausarrest gestellt und alle oppositionellen Medien wurden verboten wurden.

Im März 2021 setzte Selensky die neue Militärdoktrin der Ukraine in Kraft, in der ein Krieg mit Russland mit dem Ziel festgeschrieben wurde, die Krim gewaltsam zurückzuerobern und den Konflikt im Donbass gewaltsam zu entscheiden. Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass Selensky die Wahlen 2019 mit dem Versprechen gewonnen hatte, um jeden Preis einen Frieden im Donbass zu erreichen.

Mitte April 2021 verkündete die Biden Regierung den Abzug aus Afghanistan bis zum 11. September.

Im April und Mai 2021 stand die Ukraine kurz vor einem Krieg mit Russland, wurde aber von den USA noch einmal zurückgepfiffen. War der Grund, dass die US-Truppen noch in Afghanistan und damit verwundbar waren, oder dass die USA die Ukraine nicht so umfänglich unterstützen konnten, solange sie noch in Afghanistan gebunden waren?

Mitte Juni 2021 fand ein Gipfeltreffen der Präsidenten Putin und Biden statt, bei dem es aber keine Annäherung gab.

Im August 2021 fand die überstürzte Flucht der NATO- und US-Truppen aus Afghanistan statt.

Während Kiew die Situation im Donbass ab Ende 2021 wieder eskaliert hat und die NATO ihre Truppenpräsenz in der Ukraine unter dem Vorwand von Manövern und Ausbildungsmissionen erhöht hat, haben Deutschland und Frankreich das Minsker Abkommen im November 2021 offiziell beerdigt, worüber es in westlichen Medien allerdings keine Berichte gab.

Die Russland-Sanktionen wurden, wie Politico im Oktober 2022 berichtet hat, bereits mindestens ab November 2021 in Gesprächen zwischen Washington und Brüssel vorbereitet. Das war drei Monate vor dem Beginn der russischen Intervention in der Ukraine und just zu dem Zeitpunkt, als Berlin und Paris das Minsker Abkommen beerdigt haben. Dass die Abkehr vom Minsker Abkommen zum Krieg in der Ukraine führen würde, war den Entscheidungsträgern in Washington und Brüssel (und wahrscheinlich auch in Berlin und Paris) offenbar klar, weshalb sie parallel die entsprechenden Sanktionen vorbereitet haben. Afghanistan war Vergangenheit und damit hatten die USA die Hände frei für einen neuen Konflikt.

Im Dezember 2021 forderte Russland von den USA und der NATO ultimativ gegenseitige Sicherheitsgarantien und den Abzug der NATO-Truppen aus der Ukraine und erklärte, dass es im Falle einer Ablehnung gegenseitiger Sicherheitsgarantien gezwungen sei, „militärtechnisch“ zu reagieren. Damit war klar, dass Russland auf weitere Bestrebungen, die Ukraine in die NATO zu ziehen, militärisch reagieren würde. Das war der Moment, in dem allen verantwortlichen Politikern bewusst war, dass eine Ablehnung von Verhandlungen mit Russland zu einem Krieg in der Ukraine führen würde. Der Krieg und all das Elend hätte verhindert werden können, wenn die USA bereit gewesen wären, einen neutralen Status der Ukraine dauerhaft zu akzeptieren und zu garantieren.

Am 8. Januar 2022 wurde Scott Miller zum US-Botschafter in der Schweiz berufen. In einem Interview vom November 2022 erzählte er ganz offen, dass die USA „Geheimdienstinformationen über die Invasion“ gehabt hätten und er diese sofort, also Anfang Januar 2022, der Schweizer Regierung gezeigt hätte. Da die Gespräche zwischen Russland und den USA über die Frage, ob es zu Verhandlungen über die von Russland geforderten gegenseitigen Sicherheitsgarantien kommen würde, zu diesem Zeitpunkt noch liefen, belegt die Aussage von Miller, dass die USA bereits beschlossen hatten, nicht in Verhandlungen einzutreten und sich der Folgen, nämlich der russischen Intervention in der Ukraine, in vollem Umfang bewusst waren. Miller bestätigte damit außerdem indirekt den Bericht von Politico darüber, dass die Sanktionen schon Monate vorher ausgearbeitet wurden, was Bundeskanzler Scholz und andere westliche Politiker später auch bestätigt haben, als sie sagten, dass die Russland-Sanktionen „von langer Hand vorbereitet“ waren.

Ende Januar 2022 wurde in den USA das Lend-Lease-Gesetz für die Ukraine eingebracht, über das bei seiner Einreichung in den Kongress geschrieben wurde:

„Mit diesem Gesetzentwurf wird vorübergehend auf bestimmte Anforderungen im Zusammenhang mit der Befugnis des Präsidenten, Verteidigungsgüter zu verleihen oder zu leasen, verzichtet, wenn die Verteidigungsgüter für die ukrainische Regierung bestimmt sind und zum Schutz der Zivilbevölkerung in der Ukraine vor der russischen Militärinvasion erforderlich sind“

Das bestätigt ein weiteres Mal, dass die USA sich bereits auf den Krieg vorbereitet haben, während sie offiziell noch immer mit Russland über mögliche Verhandlungen über gegenseitige Sicherheitsgarantien gesprochen haben, denn das Gesetz zur Unterstützung der Ukraine gegen die „russische Militärinvasion“ wurde einen Monat vor der russischen Intervention in den Kongress eingebracht.

Fast gleichzeitig mit der Einreichung des Gesetzes haben die USA und die NATO Ende Januar 2022 die von Russland vorgeschlagenen Verhandlungen über gegenseitige Sicherheitsgarantien abgelehnt.

Am 19. Februar 2022 hat Selensky auf der Münchner Sicherheitskonferenz unter dem Applaus der hochrangigen westlichen Zuhörer die atomare Bewaffnung der Ukraine angedroht. Damit war das russische Eingreifen nicht mehr zu verhindern, denn dass sich die Ukraine, die in ihrer Militärdoktrin offen einen Krieg gegen Russland vorbereitet hat, sich dazu auch noch mit Rückendeckung des Westens nuklear bewaffnen könnte, war für Russland eine inakzeptable Bedrohung der eigenen Sicherheit.

Am 21. Februar 2022 hat Putin die Donbass-Republiken anerkannt und Beistandsabkommen mit ihnen geschlossen. In seiner Rede dazu hat Putin Kiew deutlich vor den Folgen einer weiteren Eskalation gewarnt. Kiew hat den Beschuss auf zivile Ziele im Donbass danach aber noch einmal demonstrativ erhöht.

Am 24. Februar 2022 hat Putin in einer weiteren Rede den Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine verkündet.

Am 29. März 2022 gab es Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau über einen Waffenstillstand. Kiew selbst machte dabei den Vorschlag, die Krim als russisch anzuerkennen und eine Verhandlungslösung für den Donbass zu finden. Darüber hinaus hat Kiew zugesagt, keine ausländischen Truppen mehr in seinem Land zu stationieren und nicht NATO-Mitglied zu werden. Ein EU-Beitritt der Ukraine war hingegen möglich. Außerdem erklärte Russland als Zeichen des guten Willens, seine Truppen aus der Region Kiew abzuziehen, was westliche Medien sofort als militärische Niederlage Russlands umdeklarierten, obwohl der russische Rückzug ohne Kampfhandlungen stattgefunden hat.

Am 3. April 2022 erschienen die Meldungen von angeblichen Massakern der russischen Armee in Butscha, die sich jedoch schnell als False-Flag-Operation herausstellten. Dennoch wurde Butscha als russisches „Verbrechen“ bezeichnet und in den Medien breit behandelt, während die mögliche Verhandlungslösung, die nur Tage zuvor erreicht worden war, kein Thema in den Medien war.

Großbritannien ist ebenfalls nicht auf die erreichte Verhandlungslösung eingegangen, sondern hat der Ukraine stattdessen am 8. April 2022 Militärhilfe in Höhe von 100 Millionen Pfund für die Fortsetzung des Kampfes gegen Russland versprochen, was zum damaligen Zeitpunkt noch eines der größten bisherigen Hilfspakete gewesen ist.

Einen Tag später, am 9. April 2022, reiste der britische Premierminister Johnson nach Kiew und sprach mit Selensky, der das ukrainische Angebot im Anschluss an diese Gespräche zurückzog und stattdessen verkündete, die Entscheidung müsse auf dem Schlachtfeld erfolgen.

Am 30. September 2022 hat der ukrainische Präsident Selensky Verhandlungen mit einem von Putin geführten Russland per Dekret verboten.



