Warum Kallas‘ Plan, der Ukraine 40 Milliarden Militärhilfe zukommen zu lassen, gescheitert ist

Auf dem EU-Gipfel am Donnerstag wollte EU-Chefdiplomatin Kallas einen EU-Plan zur militärischen Unterstützung auf den Weg bringen. Der Plan scheiterte, aber der Grund war nicht Ungarn, sondern die Inkompetenz von Kallas.

EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas wollte der Ukraine 40 Milliarden Euro Militärhilfe von der EU zukommen lassen, aber der Plan wurde nicht unterstützt. Auch nachdem Kallas die Zahl auf fünf Milliarden gesenkt hat, hat sie auf dem EU-Gipfel am Donnerstag keinen Erfolg gehabt. Über den Gipfel habe ich schon berichtet und dabei auch den Artikel von Politico erwähnt, in dem erklärt wurde, dass der Plan nicht etwa an Ungarn, sondern an der Inkompetenz von Kallas gescheitert ist. Ich habe den Artikel von Politico übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

EU-Plan für weitere Militärhilfe für die Ukraine gescheitert

Die EU hatte geplant, Milliarden an Militärhilfe und Artilleriemunition nach Kiew zu schicken, doch die Mitgliedsländer waren sich über den Plan uneinig.

Die europäische Spitzendiplomatin Kaja Kallas hatte große Hoffnungen, bis zu 40 Milliarden Euro an Militärhilfe mobilisieren zu können, um die Position der Ukraine auf dem Schlachtfeld zu stärken und ihre Position in den bevorstehenden Gesprächen mit Russland zu stärken.

Doch als die EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag ihr Treffen in Brüssel beendeten, lag der Plan in Trümmern – nicht wirklich tot, aber dramatisch unter seinem ursprünglichen Ziel.

Die Probleme begannen, so mehrere EU-Diplomaten, bereits bei der Entstehung des Plans, als es der ehemaligen estnischen Ministerpräsidentin nicht gelang, die Zustimmung wichtiger Beteiligter zu gewinnen. Der Prozess sei „verpfuscht“ worden, fasste einer der Diplomaten zusammen.

Der ursprüngliche „Kallas-Plan“ sah vor, der Ukraine bis 2025 mindestens 1,5 Millionen Schuss Artilleriemunition zu liefern. Diese im vergangenen Monat vorgestellte Idee scheiterte jedoch anm ungarischen Veto. Daraufhin versuchte sie es erneut und setzte auf eine Koalition williger Staaten, die in ihre Waffenlager und Staatskassen greifen würden, um der Ukraine in diesem Jahr bis zu 40 Milliarden Euro Militärhilfe zukommen zu lassen.

Unglücklicherweise für Kallas – und für die Ukraine – konnte ihr Plan der Realität einer EU nicht standhalten, in der die Bereitschaft, Opfer für Kiew zu bringen, von Land zu Land stark variiert.

Die südlichen Länder – viel weiter von der russischen Bedrohung entfernt – sind weniger eifrig als die im Osten oder Norden. Doch selbst Frankreich, die größte Militärmacht des Blocks, weigerte sich letztlich, dem Hilfspaket grünes Licht zu geben.

Es lag nicht an mangelndem Bemühen seitens Kallas.

Am Mittwoch schrieb sie an die Außen- und Verteidigungsminister und schlug einen deutlich bescheideneren Plan vor. Sie forderte „als ersten Schritt“ die Lieferung von zwei Millionen Schuss großkalibriger Artilleriemunition an die Ukraine.

„Ein realistischer Plan wären 5 Milliarden Euro für die Munition, und daran arbeiten wir gerade“, sagte sie vor Beginn des Gipfels gegenüber Reportern. „Diese Munitionsmenge ist auf dem Markt verfügbar und könnte 2025 geliefert werden.“

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky schloss sich ihrer Forderung an und erklärte den Staats- und Regierungschefs per Videoschalte: „Wir brauchen Mittel für Artilleriegeschosse und wären für Europas Unterstützung mit mindestens 5 Milliarden Euro so schnell wie möglich sehr dankbar.“

Doch trotz der deutlichen Reduzierung gegenüber ihrem ursprünglichen Ziel hat selbst dieses Vorhaben bisher nicht genügend Unterstützung gefunden.

Kallas‘ Versuch, ihren Plan durch eine Reduzierung seines Umfangs zu retten, erfolgte, nachdem die Botschafter Frankreichs, Italiens und der Slowakei am Mittwoch einen Schlag versetzt hatten. Sie hatten betont, der Plan solle die Länder nur dazu aufrufen, auf „freiwilliger Basis“ Beiträge zu leisten, um so den Druck zur Teilnahme zu verringern.

Das Problem lag nicht nur darin, dass einige Länder der Ukraine schlichtweg nicht mehr geben wollten und Haushaltsgründe anführten, oder dass andere ihre Hilfe lieber bilateral leisten wollten. Es lag auch daran, dass Kallas es versäumt hatte, die Mitgliedstaaten angemessen zu konsultieren, bevor sie ihren Plan vorstellte und sie aufforderte, mehr Geld bereitzustellen.

„Sie benimmt sich immer noch wie eine Ministerpräsidentin, sie hat nicht begriffen, dass sie jetzt einen anderen Job hat“, sagte ein mitteleuropäischer Diplomat.

Ein weiterer entscheidender Fehler war laut drei EU-Diplomaten, die fehlende Unterstützung von Schlüsselländern wie Frankreich und hochrangigen Beamten wie Björn Seibert, dem einflussreichen Berater von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, zu gewinnen.

Kallas‘ Scheitern, ihren Plan durchzusetzen, unterstreicht die Schwierigkeit, alle 27 Länder auf eine gemeinsame Linie zu bringen.

Der Schlag gegen Kallas‘ Autorität ist offensichtlich. „Wenn man überall sagt, wie sie es tut – und sie hat Recht –, dass wir die Einheit wahren müssen, dann muss man solche wichtigen Initiativen auch einheitlich vorbereiten“, beklagte sich ein hochrangiger EU-Diplomat.

„Das hätte besprochen werden müssen.“

Es ist unklar, wie es mit ihren Rüstungsanstrengungen weitergeht, aber die Ukraine genießt weiterhin die überwältigende Unterstützung der EU-Länder.

Wie es mittlerweile zur Gewohnheit geworden ist, verabschiedeten 26 Länder (ohne Ungarn) eine gemeinsame Erklärung, in der sie ihre „anhaltende und unerschütterliche Unterstützung für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine“ bekräftigten und versprachen, die Ukraine weiterhin regelmäßig und vorhersehbar finanziell zu unterstützen.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán blieb allein.

„Orbán hat sich für Isolation und einen Weg der illiberalen Demokratie entschieden, entgegen den offensichtlichen Interessen der EU und Ungarns“, sagte ein Diplomat.

Die Bemühungen, der Ukraine zu helfen, werden nächste Woche fortgesetzt. Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte, eine „Koalition der willigen Länder“ werde am kommenden Donnerstag in Paris einen Gipfel zur Ukraine abhalten, an dem auch Selensky teilnehmen werde.

Ende der Übersetzung



