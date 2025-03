Keine Einigung auf Ukraine-Hilfe beim EU-Gipfel

Ukraine

Am Donnerstag fand eine EU-Gipfel statt, bei dem die EU sich in Sachen Ukraine auf nichts einigen konnte. Und Schuld daran war offenbar nicht nur Ungarn, in der EU scheinen Zweifel aufzukommen.

Nachdem EU-Kommissionschefin von der Leyen ein 800-Milliarden-Euro-Rüstungspropgramm für die EU gefordert, die EU-Kommission ein sogenanntes Weißbuch präsentiert hat, das faktisch eine Vorbereitung auf einen Krieg gegen Russland fordert, und EU-Chefdiplomatin Kallas ein 40-Milliardenprogramm für Waffenlieferungen für die Ukraine gefordert hat, ist der EU-Gipfel am Donnerstag für die EU-Kommission enttäuschend verlaufen, denn konkrete Beschlüsse zur Unterstützung für die Ukraine gab es nicht.

Der Grund ist nicht nur Ungarn, das wieder von seinem Vetorecht Gebrauch machte, sondern auch in anderen EU-Staaten scheint es Zweifel zu geben.

Ungarn stellt sich quer

Ungarn hat erneut ein gemeinsames Abschlussdokument des Gipfels der Staats- und Regierungschefs der EU zur Unterstützung der Ukraine blockiert. Nur 26 der 27 EU-Staaten haben es unterstützt.

Schon beim EU-Sondergipfel am 6. März hatte sich Ungarn geweigert, dem Abschlussdokument zur Ukraine zuzustimmen, da Ungarn die EU-Formulierung, man müsse in der Ukraine einen „Frieden durch Stärke erreichen“, ablehnt. Daher fügte die EU dem Abschlussdokument dieses Mal einen separaten Text zur Unterstützung der Ukraine bei, der von 26 der 27 EU-Staaten unterzeichnet wurde. So eine Zusatzerklärung hat es in der Praxis der EU bisher noch nicht gegeben.

Der ungarische Ministerpräsident Orban begründete seine Weigerung, die gemeinsame Erklärung zur Ukraine zu unterstützen, damit, dass in Ungarn eine Volksabstimmung zum Beitritt der Ukraine zur EU angesetzt ist, deren Ergebnis Orban abwarten will. Daher könne er keinem Abschlussdokument zustimmen, in dem es unter anderem um eine beschleunigte Aufnahme der Ukraine zur EU geht.

In der Erklärung, die von 26 EU-Staaten unterstützt wurde, ist ein beschleunigter Beitritt der Ukraine zur EU und Militärhilfe für Kiew in Milliardenhöhe vorgesehen. Wegen Ungarns Ablehnung hat die Erklärung jedoch keinerlei Wirkung, weil dafür Einstimmigkeit nötig wäre. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen die Gespräche darüber Ende Juni fortsetzen.

Außerdem beklagte Orban sich über Selensky, der bei dem EU-Gipfel per Video zugeschaltet wurde. Orban bezeichnete die Rede von Selensky beim EU-Gipfel als unfreundlich und sprach davon, sie sei in einem inakzeptablen Ton gehalten gewesen. Laut Orban benahm sich Selensky so, als sei die Ukraine bereits EU-Mitglied und als könne er sich deshalb einen schärferen Ton leisten, obwohl er das in Wirklichkeit nicht könne. Schon früher hatte Orban sich über Selenskys Ton beschwert und Orban hat immer wieder daran erinnert, dass die Ukraine ein Bittsteller ist, der keine dreisten Forderungen an die Länder stellen könne, auf deren Hilfe er angewiesen ist.

Orban fordert eine EU ohne die Ukraine

Zum ungarischen Nationalfeiertag hat Orban auf X (früher Twitter) einen Tweet mit ungarischen Forderungen an die EU veröffentlicht. Er begann mit den Worten: „Lasst Frieden, Freiheit und Einheit herrschen.“ Danach folgten die Forderungen Ungarns an die EU, von denen die letzte Forderung in Brüssel für besondere Wut gesorgt haben dürfte:

Wir fordern ein Europa der Nationen. Wir fordern Gleichheit vor dem Gesetz für alle Mitgliedstaaten. Wiederherstellung der den Nationen unrechtmäßig entzogenen Kompetenzen. Nationale Souveränität und ein starkes Vetorecht für nationale Regierungen. Ausschluss von Soros-Agenten aus der EU-Kommission und Entfernung korrupter Lobbyisten aus dem Parlament. Verpfändet nicht die Zukunft unserer Enkel, beseitigt die Schulden der Union. Behindert nicht unseren nationalen Grenzschutz beim Schutz unserer Grenzen. Lasst keine Migranten einreisen und schiebt die ab, die illegal eingereist sind. Korrupte Dollar und Euro dürfen nicht in die Mitgliedstaaten fließen. Verbot der unnatürlichen Umerziehung unserer Kinder. Schützt das christliche Erbe Europas. Wir fordern Frieden in Europa. Eine Union, aber ohne die Ukraine.

Orban beendete seinen Tweet mit den Worten „Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit!“

Orban scheint nach dem Amtsantritt von Trump mutiger geworden zu sein, wie sein Tweet und seine dementsprechendes Handeln bei EU-Gipfeln zeigen.

Keine Einigung bei Militärhilfe für Kiew

Allerdings ist Orban in der EU mit seiner kritischen Sicht auf die Ukraine-Hilfen offenbar nicht mehr alleine, wie das Scheitern eines Planes von EU-Chefdiplomatin Kallas auf dem Gipfel zeigte. Die hatte zunächst vorgeschlagen, einen Plan für Waffen- und Munitionslieferungen für die Ukraine im Wert von 40 Milliarden Euro zu verabschieden, die unter den EU-Ländern im Verhältnis zur Größe ihrer Volkswirtschaften aufgeteilt werden sollten.

Das führte umgehend zu Streit, weil die klammen EU-Länder im Süden der EU keine zusätzlichen Kredite für Kiew aufnehmen wollen und für gemeinsame Schulden der EU plädieren, wogegen aber wiederum die nordischen EU-Länder und vor allem die Niederlande sind. Schon vor dem EU-Gipfel räumte Kallas daher ein, dass ihr Plan auf so wenig Gegenliebe gestoßen war, dass bei dem Gipfel über eine abgespeckte Version ihres Vorschlags diskutiert werden sollte, bei der es „nur“ noch um fünf Milliarden Euro für Munition aller Art für Kiew gehe.

Aber auch das wurde abgelehnt und der Plan wurde in dem Abschlussdokument nicht einmal erwähnt, das die 26 EU-Staaten ohne Ungarn veröffentlicht haben. In dem Dokument steht lediglich, dass die 26 Staaten „die Initiativen zur Ausweitung der militärischen Unterstützung für die Ukraine zur Kenntnis genommen haben, insbesondere die Initiative der Hohen Vertreterin für die Koordinierung der Hilfe für EU-Länder und andere Teilnehmerstaaten, auf freiwilliger Basis großkalibrige Raketen und Artilleriegeschosse zu liefern“, ohne jedoch diese Hilfe quantitativ zu beschreiben. Die 26 EU-Länder blieben dabei bewusst schwammig und forderten eine „dringende Intensivierung der Bemühungen, den dringendsten militärischen Bedarf der Ukraine zu decken“.

Stattdessen enthält der Text eine Klausel, die besagt, dass „die gesamte militärische Unterstützung für die Ukraine von den EU-Ländern im Einklang mit den Anforderungen der Verteidigungspolitik“ jedes einzelnen von ihnen sowie unter Berücksichtigung der „Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen“ jedes EU-Landes geleistet wird.

Ohne Ungarn versprachen die 26 EU-Länder außerdem, die Ukraine weiterhin dabei zu unterstützen, „Frieden durch Stärke zu schaffen“ und ihr „Sicherheitsgarantien“ zu geben, die auf der „Stärkung ihrer Verteidigungsfähigkeit“ beruhten. Außerdem versprachen die 26 Länder, den Beitrittsprozess der Ukraine zur EU zu beschleunigen, wogegen Orban sich explizit ausgesprochen hatte.

Politico hat in einem lesenswerten Artikel berichtet, dass es bei weitem nicht nur Ungarn war, das gegen den Plan von Kallas war, und wie EU-Diplomaten sich über das ungeschickte Verhalten von Kallas beschweren, mit dem sie ihren eigenen Plan de facto an die Wand gefahren hat.



