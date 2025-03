Die illegalen Methoden von USAID

Das Vorgehen der Trump-Regierung gegen USAID wird im Westen heftig kritisiert, dabei hat Trump allen Grund dazu, denn USAID hat vollkommen illegal Organisationen finanziert, die dann politische Gegner der US-Demokraten diskreditiert haben, um die US-Demokraten zu unterstützen.

In der Ukraine gibt es eine Organisation namens Molfar, über die ich bereits einige Male berichtet habe. Molfar führt unter anderem schwarze Listen mit den Namen von „ausländischen Propagandisten“ und „Feinden der Ukraine“. Nicht selten werden diese Angaben von Molfar von westlichen Medien aufgenommen, um politische Gegner zu diffamieren. Das hatte auch in den USA Methode und Molfar hat viele prominente Amerikaner auf der Liste gehabt, darunter auch den heutigen US-Vizepräsidenten Vance, um nur ein Beispiel zu nennen.

US-Medien haben die Molfar-Behauptungen als Grundlage für Meldungen oder Artikel genommen, die wiederum von anderen Medien zitiert wurden, und so wurde Vance der Ruf angedichtet, ein „russischer Propagandist“ zu sein, gegen den man vorgehen müsse. Das traf auch viele andere Menschen und der Sinn dieser Kampagne war es – neben der Verbreitung ukrainischer Narrative – diesen US-Bürgern in den USA zu schaden und damit letztlich den US-Demokraten im US-Wahlkampf zu helfen.

Dass diese Aktivitäten von USAID und dem National Endowment for Democracy (NED), also von der US-Regierung der US-Demokraten, finanziert wurden, ist in den USA nicht nur ein Skandal, sondern vor allem ist es vollkommen illegal, weil damit Staatsgelder missbraucht wurden, um ausländische Organisationen zu bezahlen, die sich mit dem Geld wiederum in den US-Wahlkampf eingemischt haben.

The Grayzone hat dazu eine ausführliche Recherche veröffentlicht, die ich übersetzt habe, weil sie anschaulich zeigt, wie USAID vorgegangen ist. Dass USAID von deutschen Medien immer noch als „US-Entwicklungshilfebehörde“ bezeichnet wird, obwohl USAID ganz andere Aufgaben hatte, zeigt, was man von der deutschen Berichterstattung zu halten hat.

Aus der Recherche von The Grayzone erklärt sich auch, warum die Trump-Regierung so vehement gegen USAID, das NED und andere vorgeht, denn diese Organisationen waren vollkommen außer Kontrolle geratene Propaganda-Instrumente zur Unterstützung der Politik der US-Demokraten, die es auch mit Gesetzen nicht allzu genau genommen haben.

Übrigens werde auch ich auf der Seite von Molfar als „russischer Propagandist“ geführt, wie dieser Screenshot zeigt. Ich kann daher nicht umhin, eine gewisse Genugtuung zu empfinden, wenn in den USA endlich gegen diese Machenschaften vorgegangen wird.

Kommen wir nun zur Übersetzung des Artikels von The Grayzone. Links und Bilder habe ich aus dem Original übernommen.

Beginn der Übersetzung:

USAID hat eine Ukraine-Gruppe finanziert, die Vizepräsident Vance als pro-russischen „Propagandisten“ diffamiert hat

US-Präsident Donald Trump hat USAID für absurde Ausgaben im Ausland scharf kritisiert. Dabei verschwieg Trump jedoch die vielleicht skandalöseste Operation: In der Ukraine finanzierten die USA Gruppen, die den US-Vizepräsidenten, Kongressabgeordnete und US-Journalisten als „ausländische Propagandisten“ diffamiert und gleichzeitig Ukrainer in „PSYOP“-Taktiken ausgebildet haben.

Die US-Regierung hat einen ukrainischen Militärgeheimdienst finanziert, der US-Vizepräsident J.D. Vance, den US-Direktor für Terrorismusbekämpfung Joe Kent und den Abgeordneten Thomas Massie als „ausländische Propagandisten der Russischen Föderation“ diffamiert hat.

Bis heute führt die von der USAID-finanzierten ukrainischen Gruppe Molfar online veröffentlichte Schwarze Liste Vance, Massie und Kent als „ausländische Propagandisten“, die mit der russischen Regierung verbündet sind. Sie fordert ihre „Entfernung aus öffentlichen Ämtern, die Verhängung von Sanktionen und Ermittlungen wegen persönlicher Beteiligung an Verbrechen“.

„Diese Personen stellen eine Bedrohung für die nationale Sicherheit von Ländern dar, die die Terrorpolitik der Russischen Föderation nicht unterstützen“, erklärt Molfar.

Molfars Website verurteilt Vance dafür, dass er „die ukrainische Demokratie mit Afghanistan verglichen“ und erklärt habe, er sei „weiterhin gegen die Finanzierung dieses Krieges“. Am schlimmsten war in den Augen der ukrainischen Informationskrieger seine Haltung zu den NATO-Bestrebungen der Ukraine: „Er erklärte, die Ukraine solle der NATO nicht beitreten, da dies angeblich bedeuten würde, die amerikanische Nation zum Krieg einzuladen.“

2022 wurde ein Vertreter Molfars auf CNN zitiert, der Präsident Trump „absolut kremlfreundliches“ Verhalten vorwarf, weil „Trump sagte, die Krim sei russisch, weil die Menschen Russisch sprechen“.

Molfar, ein ukrainischer Begriff für Zauberer oder Magier, beschreibt sich selbst als Open-Source-Geheimdienst, der „Listen ukrainischer Feinde sammelt, um Kriegsverbrecher vor Gericht zu bringen“. Auf seiner Website wurden zuvor sowohl USAID als auch der US Civil Research and Development Fund (CRDF) als „Partner“ genannt. Die Rechtmäßigkeit der Förderung ausländischer Gruppen durch US-Behörden, um Amerikaner zu diffamieren und sich in die amerikanische Politik einzumischen, ist bestenfalls fraglich.

Ein Bericht mit dem Logo von USAID, der ein Jahr nach der russischen Invasion vom ukrainischen National Coordination Cybersecurity Center (NCSCC) veröffentlicht wurde, stellte fest, dass Molfar Tausende von Regierungsangestellten in Diffamierungstaktiken geschult und mit direkter Unterstützung der US-Regierung Angestellte des öffentlichen Dienstes in Cyberkriegsführung – einschließlich PSYOP-Techniken – geschult habe.

„Das NCSCC veranstaltete mit Unterstützung des US Civil Research and Development Fund (CRDF Global) und des US-Außenministeriums die dreitägige Online-Schulung „OSINT – Geheimdienstarbeit unter Verwendung offener Quellen“, heißt es in dem Bericht.

Gemeinsam mit führenden Praxisforschern des ukrainischen Unternehmens Molfar führten über 2.000 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes praktische Aufgaben zu folgenden Themen durch: Open-Source-Suche, Kontaktsuche, Nutzung von Telegram-Bots, PSYOP und deren Einsatz als Methode der Informationskriegsführung, Bildanalyse und Human Intelligence (HUMINT) oder Social Engineering.

Insgesamt „sagte USAID, es werde 60 Millionen US-Dollar für die Stärkung der Cybersicherheit der Ukraine bereitstellen“, schreiben die Autoren des Berichts.

Molfar hat nicht nur US-Politiker diffamiert, sondern auch zahlreiche amerikanische Journalisten ins Visier genommen, darunter den Chefredakteur von The Grayzone, Max Blumenthal, den die Organisation in einer Nachricht an Hunderte Medienkontakte als russischen Agenten bloßstellen wollte. In einer Massen-E-Mail von Molfars PR-Direktorin Daria Verbytska wurde Blumenthal fälschlich beschuldigt, sich „nach einer magischen Einkommenssteigerung russischen Narrativen anzupassen“. Gleichzeitig versprach sie, einen Bericht über Blumenthals „ungefähres Einkommen, dessen Quellen, gefälschte Lebenslaufinformationen, Zusammenarbeit mit anderen Propagandisten, negative Beweise, Verbindungen zu Personen weltweit, Familie, Kontakte, Eigentum und weitere Informationen“ vorzulegen.

Molfars Bericht bestand aus einer kaum schlüssigen Sammlung falscher, fast schon verleumderischer Behauptungen und warf Blumenthal „Fake News“ vor, weil er objektiv wahre Aussagen wie „Die USA und die NATO unterstützen den Krieg in der Ukraine“ gemacht hatte. Das Dossier enthielt jedoch seine Privatadresse, die Adressen von Familienmitgliedern und sogar die von Mitarbeitern. USAID hatte daher eine Doxxing-Operation finanziert, die amerikanische Bürger wegen Kritik an der ukrainischen Regierung in Gefahr brachte – und andere allein aufgrund ihrer Verbindung zu Blumenthals Familie ins Visier nahm.

In einem Bericht für die britische Zeitung Morningstar Online dokumentierte der Journalist Steve Sweeney, wie Molfar „rücksichtslos Leben gefährdete, indem sie eine ‚Verräter‘-Liste mit persönlichen Daten, Fotos und sogar Familiendaten mutmaßlicher russischer Kollaborateure – darunter auch Kinder – veröffentlichte.“

Zu den weiteren Zielen von Molfar gehörten der Tech-Mogul Elon Musk, die Journalisten Glenn Greenwald, Tucker Carlson und Aaron Maté von The Grayzone sowie der Ökonom und geopolitische Kommentator Jeffrey Sachs.

Erschreckenderweise war Molfar nicht die einzige Gruppe, die von der US-Regierung Gelder für die Erstellung einer schwarzen Liste erhielt, auf der Amerikaner angeblicher Gedankenverbrechen beschuldigt wurden.

Vox populi, VoxUkraine

Informationen, die The Grayzone überprüft hat, deuten darauf hin, dass mindestens zwei weitere ukrainische Gruppen, die prominente Journalisten und hochrangige Trump-Beamte angegriffen und verleumdet haben, direkt von US-Steuerzahlern subventioniert wurden: VoxUkraine, ein bekannter ukrainischer Thinktank und „fact-checker“, und das Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation, ein offizieller Ableger des ukrainischen Nationalen Sicherheitsrats.

Besucher der „History“-Seite von VoxUkraine werden mit der folgenden Frage begrüßt: „Wie hat sich Vox Ukraine von einem Blog, der von ein paar Enthusiasten betrieben wurde, zu einem Thinktank entwickelt, der Millionen von Ukrainern beeinflusst?“ Die Antwort, so stellt sich heraus, lautet: mit Millionen von Dollar amerikanischer Steuerzahler.

VoxUkraine wurde während des von den USA unterstützten Putsches in der Ukraine 2014 gegründet und behauptet, als eine Gruppe von „vier ukrainischen Ökonomen“ begonnen zu haben, die lediglich „das Niveau des wirtschaftlichen Diskurses in der Ukraine heben“ wollten. Beeindruckenderweise gelang es ihnen, gleich nach ihrer formellen Gründung im Jahr 2015 fast 2 Millionen US-Dollar einzunehmen. Der Jahresbericht der Gruppe vermerkte, dass ganze „42 % der Einnahmen von VoxUkraine“ in diesem Jahr von einem einzigen Spender stammten: dem National Endowment for Democracy (NED).

Seitdem hat VoxUkraine mit Unterstützung des US-finanzierten NED und USAID ein massives Wachstum erlebt. Heute bezeichnet ihre Website ihre selbsternannte „Faktencheck-Operation“ VoxCheck als ihr „prominentestes Projekt“.

Als offizielles Mitglied des sogenannten „International Fact-Checking Network“, dessen Muttergesellschaft Poynter erhebliche Mittel vom NED erhält, war VoxCheck in der Mainstream-Medienberichterstattung über angebliche russische Propaganda prominent vertreten. Die Website von VoxCheck, auf der 23 Mitarbeiter aufgeführt sind, zeigt, dass das Netzwerk vom NED, der US-Botschaft und auch von Facebook finanziert wurde, das die Gruppe 2020 als offiziellen Faktencheck-Partner von Meta beauftragte. Jahresberichte zeigen, dass das Netzwerk im Jahr 2021 fast vollständig auf Gelder von Facebook angewiesen war, die 61 Prozent seiner Einnahmen ausmachten. Mit Kriegsbeginn im Jahr 2022 sank dieser Anteil auf nur noch 6 Prozent, und die Finanzierung floss erneut von USAID und NED, die zusammen 28 Prozent des Budgets von VoxUkraine deckten.

VoxCheck nahm nicht nur Steuergelder und zensierte die Social-Media-Beiträge von Amerikanern, sondern arbeitete auch mit dem ukrainischen Zentrum für Desinformationsbekämpfung zusammen, um eine weitere schwarze Liste zu erstellen, die US-Bürger als Agenten Russlands darstellen sollte. Im Februar 2024 erklärten VoxUkraine und das CCD gemeinsam, sie hätten die Veröffentlichungen und Reden von 26 westlichen „Experten“ analysiert und festgestellt, dass ihre Aktivitäten Anzeichen eines Netzwerks aufweisen.

Zu dem angeblichen „Netzwerk“ gehörten unter anderem amerikanische Journalisten wie der Autor selbst, Max Blumenthal von „The Grayzone“, Richter Andrew Napolitano, Tucker Carlson, Glenn Greenwald, Jimmy Dore, Clayton Morris, Brian Berletic und Douglas Macgregor sowie die führenden akademischen Experten Jeffrey Sachs, John Mearsheimer und Richard Sakwa.

USAID sponsert zensierende ukrainische Informationskampagne

Das offizielle ukrainische Zentrum für Desinformationsbekämpfung (CCD) unterstützt VoxUkraine in Kiews offiziellem Informationskrieg. Das CCD wurde 2021 unter Selensky gegründet und operiert unter der Schirmherrschaft des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats der Ukraine. Es präsentiert sich als staatlich unterstützte Initiative zur Verhinderung der Verbreitung „destruktiver Desinformation“ und der „Manipulation der öffentlichen Meinung“.

Nur ein Jahr nach seiner Gründung war es bereits intensiv damit beschäftigt, Tulsi Gabbard, die heutige Direktorin der Nationalen Geheimdienste, als „auf der Gehaltsliste des Kremls stehend“ zu diffamieren. In einem Telegram-Beitrag über Gabbard vom April 2022 erklärte das CCD: „Der Feind [Russland] verbreitet weiterhin Desinformationen mithilfe angeworbener amerikanischer Politiker.“

Im Juli desselben Jahres dämonisierte die offizielle ukrainische Gruppe erneut US-Beamte als ausländische Agenten und veröffentlichte eine schwarze Liste mit Gabbard und Senator Rand Paul unter dem Titel „Sprecher, die Narrative verbreiten, die mit der russischen Propaganda übereinstimmen“. Obwohl das CCD Anfragen amerikanischer Medienorganisationen, die sich dagegen wehrten, nicht beantwortete, löschte es die Liste Mitte August stillschweigend.

Eine Woche nach Trumps Wahl im November 2024 löschte das CCD seinen ursprünglichen Beitrag über Gabbard. Kurz darauf versuchte die Gruppe einen Rückzieher zu machen. Sie machte einen nicht näher bezeichneten CCD-Mitarbeiter dafür verantwortlich, dass die Website über zwei Jahre lang eine inzwische hochrangige US-Beamtin diffamiert hatte, und behauptete, den Verantwortlichen entlassen zu haben. „Die Veröffentlichungen über Tulsi Gabbard entsprachen nicht den Standards des Zentrums, da sie ohne angemessene Überprüfung der Informationen veröffentlicht wurden. … Da die Veröffentlichungen im Jahr 2022 erfolgten und die für ihre Veröffentlichung Verantwortlichen im Januar 2023 entlassen wurden, ist dem Zentrum die Möglichkeit genommen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.“

Die ukrainischen Gruppen, die US-amerikanische öffentliche Gelder zur Diffamierung von US-Politikern verwendeten, überschnitten sich oft in ihrer Arbeit und koordinierten sich gelegentlich formell. Im Oktober 2024 gab das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation bekannt, dass es ein „Memorandum zur Zusammenarbeit“ mit VoxUkraine unterzeichnet hatte, nur acht Monate nachdem es angekündigt hatte, dass es die gleiche Vereinbarung mit Molfar getroffen hatte, um „den Kampf gegen Desinformation zu stärken“.

Molfar nimmt Russen im Feld ins Visier und erhöht so die Opferzahlen

Während Molfar im Westen für seine Verunglimpfung von Gegnern des Krieges gegen Russland bekannt ist, genießt es in der Ukraine einen anderen Ruf. Dort erlangte die Organisation Anerkennung für die Suche nach Fotos russischer Soldaten und die Geolokalisierung ihrer Positionen. Unter der Leitung eines am neoliberalen Aspen Institute ausgebildeten CEOs und eines weiteren leitenden Offiziers, der offizieller Ehrenbotschafter der Ukraine im IT-Bereich ist, entwickelte sich Molfar schnell zu einem der ersten digitalen privaten Militärunternehmen mit einem Ticket für den Stellvertreterkrieg, nachdem der ukrainische Geheimdienst Molfar beauftragt hatte, soziale Medien nach Hinweisen auf den Aufenthaltsort russischer Soldaten zu durchforsten.

Ein 2023 veröffentlichtes, kriecherisches Profil von Foreign Policy, das Molfar die Entwicklung neuer Methoden zur Nutzung von Open-Source-Informationen zuschrieb, um „feindliche Streitkräfte proaktiv zu töten und feindliche Ausrüstung auf dem Schlachtfeld selbst zu zerstören“, stellte fest, dass der CEO von Molfar „erstmals vor dem Krieg Kontakt zum ukrainischen Geheimdienst aufnahm“, und zwar auf einer nicht näher genannten Sicherheitskonferenz, auf der Molfar „eingeladen war, neue SBU-Rekruten [Sicherheitsdienst der Ukraine] in OSINT-Techniken zu schulen“.

„Sie erzählten mir, dass sie bereits zwei Wochen nach unserem Seminar in der Lage waren, den Standort russischer Soldaten zu orten und sie anzugreifen“, prahlte Starosiek.

Im Sommer 2022 setzte Molfar diese Fähigkeiten ein, indem es dem ukrainischen Militär die genauen Koordinaten einer vermeintlichen Gruppe tschetschenischer Soldaten in der Stadt Rubeschnoje übermittelte. Nach Angaben des Unternehmens wurden diese Informationen anschließend für einen HIMARS-Angriff verwendet.

Häufig sind am anderen Ende der Rakete schreckliche menschliche Verluste zu beklagen. Ende 2022 sprach dieser Journalist mit einer älteren Überlebenden in Rubeschnoje, deren Wohnung in den Wochen nach Molfars Hinweis durch einen HIMARS-Angriff zerstört worden war. Ein riesiger Krater vor ihrem Fenster im zweiten Stock zeugte von dem Blutbad, während das Innere ihrer Wohnung mit einer dicken Schicht Staub und Glassplittern bedeckt war. Eisige Oktoberwinde fegten durch die Ritzen, wo einst Fenster gewesen waren. Durch den Krieg von ihren Kindern getrennt, sagte sie, sie habe jede Nacht nach ihnen geschrien. Die ältere Frau verurteilte die ukrainischen „Faschisten“ und sagte, die Amerikaner, die die HIMARS-Rakete lieferten, die alles zerstörte, „können nicht menschlich sein“.

Es war nicht die erste Begegnung dieses Journalisten mit Waffen westlicher Produktion. Eine Woche zuvor, zwei Stunden nach seiner Ankunft im Donezker Hotel Donbass Palace, geriet das Gebäude unter ukrainischen Beschuss. Könnten Geheimdienstinformationen von Molfar oder einer ähnlichen, von den USA unterstützten Agentur auch bei der Zielerfassung des amerikanischen Journalisten eine Rolle gespielt haben?

Von der US-Regierung finanzierte ukrainische Gruppen überwachen die Zensur kriegskritischer Stimmen

Nach dem Ausbruch des Stellvertreterkriegs im Februar 2022, wenige Wochen nachdem der ehemalige Außenminister Antony Blinken russische Vorschläge zur Begrenzung der NATO-Erweiterung rundweg zurückgewiesen hatte, schlossen sich die Mainstream-Medien der Biden-Regierung und den EU-Staats- und Regierungschefs an und jubelten den mutigen Ukrainern zu.

Doch die totale Dominanz des heimischen Informationsraums war den westlichen Staats- und Regierungschefs offenbar nicht genug. Sie waren entschlossen, alle potenziellen Überträger der russischen Narrative auszuschalten, angefangen bei den staatlich unterstützten Medien. Nachdem die Führung von RT sanktioniert, der Sender aus den USA verbannt und Lesern in Europa der Zugriff auf seine Website komplett gesperrt worden war, griffen Big-Tech-Unternehmen ein, um alle verbleibenden Perspektiven zu beseitigen, die nicht mit den Zielen des Stellvertreterkriegs übereinstimmten. Kommentatoren, die der Kritik am NATO-Expansionismus zustimmten, mussten feststellen, dass ihre Beiträge von Facebook und Twitter (jetzt X) algorithmisch gedrosselt wurden, während Suchmaschinen sich verpflichteten, Videos und Artikel, die nicht mit den Positionen der ukrainischen Regierung übereinstimmten, zu entfernen.

In vielen Fällen scheint das CCD hinter diesen Bemühungen zu stecken. Zwei nahezu identische Pressemitteilungen des CCD nach Treffen mit Google-Vertretern in den Jahren 2023 und 2024 danken dem Tech-Giganten für die „Verbesserung der Medienbildung von Staatsbediensteten, die Identifizierung und Sperrung feindlicher YouTube-Kanäle, die von Russland finanziert wurden und Desinformationen in der Ukraine und im Ausland verbreiteten, [und] die Unterstützung von Faktencheck-Organisationen in der Ukraine usw.“ Gemeinsam verpflichteten sich CCD und Google, „neue innovative Lösungen im Bereich der Bekämpfung von Desinformation umzusetzen sowie die Arbeit zur Verbesserung der Medienkompetenz und der Widerstandsfähigkeit von Staatsbediensteten und der Öffentlichkeit gegen Desinformation zu intensivieren.“

Im September 2024 sponserte Google eine ukrainische Faktencheck-Konferenz mit Sprechern aller drei Gruppen – Molfar, CCD und VoxUkraine –, die mit US-Geldern schwarze Listen von Amerikanern erstellt hatten.

Trotz überwältigender digitaler Zensur konnten einige unabhängige Journalisten weiterhin aus Russland online für westliche Zuschauer senden. Mit Unterstützung der US-Regierung versuchten ukrainische Gruppen wie Molfar, sie dafür zu bestrafen.

Molfar verteidigt Neonazi-Einheit gegen US-Journalisten und kooperiert mit ihr

Einer der wenigen Journalisten, die einem englischsprachigen Publikum einen Einblick in das Leben in den von US-Waffen bombardierten Gebieten des Donbass gewährten, war der unabhängige amerikanische Journalist Patrick Lancaster.

Lancaster war ein ehemaliger Geheimdienstoffizier der US Navy und lebte im Februar 2022 in der Nähe der Frontlinie. Von hier aus war er in einer einzigartigen Position, um über den Konflikt zu berichten. Einen Monat später filmte der Journalist auf einem verlassenen ukrainischen Militärstützpunkt in Mariupol einige der verstörendsten Aufnahmen seit Kriegsausbruch – die Leiche einer offenbar von ukrainischen nationalistischen Kräften vergewaltigten Frau mit einem in den Bauch eingebranntem Hakenkreuz.

Bilder der Gräueltat, die vermutlich vom berüchtigten pro-nazistischen Asow-Bataillon begangen wurde, dessen Hauptquartier in Mariupol lag, bevor es von Russland eingenommen wurde, verbreiteten sich rasend schnell in den sozialen Medien. Westliche Medien verbreiteten stattdessen die Geschichte eines berüchtigt verlogenen ukrainischen Abgeordneten, der Lancasters Aufnahmen Dutzenden leichtgläubigen Reportern als russisches Werk verkaufte. Daraufhin trat das Netzwerk der US-finanzierten ukrainischen „Faktenchecker“ in Aktion.

Binnen weniger Tage erschien ein Artikel auf dem US-finanzierten Portal VoxUkraine mit der Überschrift: „Fälschung: Foto eines mit einem Hakenkreuz gebrandmarkten Mädchens in Mariupol beweist Asows Verbrechen.“ Der Beitrag, der in großen Lettern darauf hinweist, dass VoxUkraine im Rahmen von Metas „Third-Party Fact-Checking Program“ eine „Verifizierung“ durchführt, widerlegte die Behauptung über die ukrainische Verantwortung keineswegs. Stattdessen behauptete er lediglich, Lancasters „Videomaterial taucht häufig auf russischen Propagandakanälen auf“ und „Lancaster wiederholt oft russische Propagandanarrative“.

Wochen später schien ein Hetzartikel in Vice News, dem ehemaligen Hipster-Magazin von Soros Fund Management, zu bestätigen, dass sich das Ziel von der Widerlegung der Behauptung hin zur Attacke auf Lancaster verlagert hatte. Dessen Autor, der selbsternannte „Desinformations“-Reporter David Gilbert, eröffnete den Artikel mit der Behauptung, „Beweise deuten darauf hin, dass die Soldaten, die das Hakenkreuz auf den Körper der Frau gemalt haben, aus Russland stammten“ – doch er lieferte keine. Da er seine Behauptung nicht belegen konnte, konzentrierte er sich auf Lancasters Privatleben, das bescheiden und relativ normal wirkte. Diese Details wurden durch die Überwachung von Lancasters sozialen Medien und denen seiner Familie gesammelt. Laut Vice war das der Punkt, als Molfar ins Spiel kam.

„Von Molfar überprüfte Social-Media-Beiträge zeigen, dass Lancasters Frau sich bei Kriegsausbruch zunächst weigerte, Donezk zu verlassen, aber am 14. März mit ihren beiden Söhnen nach Russland zog. Lancaster besuchte sie dort im April, wie aus einem Foto hervorgeht, das auf den Social-Media-Konten seiner Frau veröffentlicht wurde.“ In einem separaten Beitrag auf Molfars Seite schrieben sie, Lancasters Veröffentlichungen „spiegeln die Position der russischen Propaganda wider“.

Molfars Bewunderung für Asow zeigt kaum Anzeichen eines Abklingens. Monate nachdem er Lancaster angegriffen hatte, weil er die grausamen Verbrechen in Mariupol den faschistischen Militanten zuschrieb, veröffentlichte Molfar einen Artikel mit dem Titel „Warum Asow Helden und keine Terroristen sind: 3 Erklärungen, die selbst Russen verstehen werden“. In dem Artikel lobte Molfar die bekennenden Neonazis als „hochmotivierte Patrioten“, die sie als „die wahren Helden der Ukraine“ bezeichneten. In Mariupol, wo die Gruppe gut dokumentierte Gräueltaten an der Zivilbevölkerung verübt hat, betonten sie, Asow habe „nur verteidigt und sich zurückgezogen“.

Als ukrainische Beamte 2024 beschlossen, den Nationalismus in ukrainischen Klassenzimmern zu schüren, leitete das Ministerium für digitale Transformation eine formelle Partnerschaft zwischen Molfar und Asow.

Ein ukrainisches Medium zitierte den Minister für digitale Transformation Michail Fedorov: „Ihm zufolge entwickelte das Ministerium für Bildung und Wissenschaft das Programm für [Lehrer-]Ausbilder gemeinsam mit dem Militär und zivilgesellschaftlichen Organisationen – insbesondere dem Militär von Asow [und] der größten OSINT-Agentur der Ukraine, Molfar.“

Trotz Molfars Partnerschaft mit einer Neonazi-Einheit des ukrainischen Militärs, die einst vom US-Kongress verboten worden war, subventionierte USAID die Aktivitäten der Gruppe weiterhin. Im August 2024, als USAID einen „Hackathon“ in der Ukraine sponserte, beauftragte sie Molfar-CEO Artem Starorsiek mit der Jury des Wettbewerbs.

Über zwei Jahre lang förderte USAID Kiewer Organisationen wie Molfar, CCD und VoxUkraine, um den Ruf von US-Politikern zu zerstören. Da diese Beamten nun Schlüsselpositionen der nationalen Sicherheit in der Trump-Administration und auch im Amt des Vizepräsidenten innehaben, ist es kein Wunder, dass sie entschlossen sind, den Apparat der Informationskriegsführung abzuschalten, der sie als ausländische Agenten diffamiert hat.

Ende der Übersetzung



