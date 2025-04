US-Außenminister sagt Teilnahme an den heutigen Verhandlungen zur Ukraine in London ab

Ukraine-Krieg

Heute soll es in London ein weiteres Treffen zwischen den USA, den Europäern und der Ukraine geben. Offenbar ist die US-Regierung über das Verhalten von Kiew und den Europäern sehr verärgert, denn der US-Außenminister hat seine Teilnahme an dem Treffen kurzfristig abgesagt.

Bei dem Treffen in Paris am 17. April haben die USA den Europäern und der Ukraine ihre Vorschläge für eine Lösung des Konflikts in der Ukraine vorgelegt. Soweit bekannt, umfassen die US-Vorschläge das Ende von Gesprächen über eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland und die Abtretung der von Russland kontrollierten Gebiete. Auch eine Anerkennung der Krim als russisch soll die US-Regierung für möglich halten.

Nach dem Treffen hat die US-Regierung mitgeteilt, sie erwarte eine schnelle Einigung – Gerüchte sprachen gar von dieser Woche -, ansonsten könnten die USA die Friedensverhandlungen verlassen. Dem Vernehmen nach will die Trump-Regierung auch die Ukraine-Hilfen einstellen und von Sicherheitsgarantien der USA für die Ukraine oder etwaige aus Europa in die Ukraine entsandte Truppen ist schon lange keine Rede mehr.

Die nächste Gesprächsrunde

Die nächste Gesprächsrunde soll am heutigen Mittwoch in London stattfinden. Die USA wollen den Europäern und der Ukraine zur Lösung des Ukraine-Konflikts vorschlagen, die Krim als russisch anzuerkennen, berichtete die Washington Post unter Berufung auf Quellen. Demnach solle das Angebot im Rahmen eines möglichen Friedensabkommens gemacht werden und Washington werde auch die Frage des Einfrierens der Frontlinie ansprechen.

Die Zeitung schreibt, dass die USA der Ukraine ihre Vorschläge bereits letzte Woche in Paris vorgelegt haben. Teil eines künftigen Friedensabkommens wären demnach die formelle Anerkennung der Krim als russisches Territorium durch die USA und am Ende die Aufhebung der Sanktionen gegen Russland. Im Gegenzug werde Moskau laut den Quellen der Zeitung trotz seiner Überlegenheit auf dem Schlachtfeld die Kampfhandlungen einstellen.

Außerdem heißt es dort, dass die ukrainische Delegation das als „letztes Angebot Washingtons“ interpretiert habe, „bevor es die Möglichkeit erwägt, den Friedensprozess aufzugeben“. In dem Artikel heißt es, Frankreich, Großbritannien und Deutschland würden darauf bestehen, dass jedes Abkommen zur Ukraine „Sicherheitsgarantien und Wiederaufbauprogramme für die Zeit nach dem Krieg einschließt, die möglicherweise teilweise durch eingefrorene russische Vermögenswerte finanziert werden“.

US-Außenminister sagt Teilnahme ab

Offenbar waren die Reaktionen aus Europa und Kiew nicht dazu geeignet, der US-Regierung Hoffnung auf einen funktionierenden Friedensprozess zu machen. Eigentlich sollten zur US-Delegation, wie schon letzte Woche in Paris, Außenminister Rubio und die Sondergesandten Witkoff und Kellogg gehören. Aber am Dienstag erklärte die Pressesprecherin von Außenminister Rubio, dass der nicht zu den Gesprächen reisen werde:

„Minister Rubio ist ein sehr beschäftigter Mann. Er ist einer der aktivsten, wenn nicht sogar der aktivste Außenminister, den wir je hatten, und das beeinflusst jeden Tag. Wenn es also gewisse Pläne gibt, sind die, wissen Sie, an Bedingungen geknüpft. Und in diesem speziellen Fall wird er, solange die Treffen in London laufen, nicht an ihnen teilnehmen.“

Sie fügte hinzu, dass Keith Kellogg, der Sondergesandte für die Ukraine, der für die Kontakte Washingtons mit Selensky und der ukrainischen Führung zuständig ist, bei den Gesprächen in der britischen Hauptstadt dabei sein werde. Er werde die Gespräche leiten.

Kellogg war von Trump zunächst zum Sondergesandten für Russland und die Ukraine, also für den Ukraine-Konflikt, ernannt worden. Aber der 80-jährige Ex-General und Kalte Krieger ist zu anti-russisch und zu pro-ukrainisch, um in dem Konflikt erfolgreich verhandeln zu können, daher wurde er schnell zum Beauftragten für die US-Kontakte zu Kiew ernannt und Witkoff begann, mit den Russen zu verhandeln. Wenn von der US-Seite also nur Kellogg an den Gesprächen in London teilnimmt, dann bedeutet das, dass er bestenfalls Nachrichten aus Washington mitbringt, aber ein Mandat für echte Verhandlungen dürfte er nicht haben.

Die Erklärung, Kellogg werde die US-Delegation leiten, war ein erster Hinweis darauf, dass auch Witkoff, Trumps wichtigster Vermittler, nicht an den Gesprächen teilnehmen könnte. Später gab es in den Medien weitere Gerüchte darüber, dass Witkoff ebenfalls nicht an den Gesprächen in London teilnimmt.

An den Verhandlungen sollen Vertreter Großbritanniens, Frankreichs und der Ukraine teilnehmen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur RBC-Ukraine werden der ukrainischen Delegation der Leiter von Selenskys Büro Andrej Jermak, sein Stellvertreter Pavel Palisa, Außenminister Andrej Sybiga und Verteidigungsminister Rustem Umerow angehören.

Zuvor hatte Juri Uschakow, ein Berater des russischen Präsidenten, Journalisten mitgeteilt, Witkoff plane, diese Woche nach Moskau zu kommen. Witkoff war zuletzt am 11. April in Russland. Bei dem Besuch traf er sich mit Putin in St. Petersburg und ihr Gespräch dauerte über vier Stunden, wobei das Hauptthema die Lösung des Konflikts in der Ukraine war. Einzelheiten des Gesprächs sind nicht bekannt geworden.

Dass Witkoff anscheinend nicht nach London, dafür aber in den nächsten Tagen nach Russland reist, ist eine vielsagende Entwicklung. Im Verlauf des Mittwochs, wenn das Treffen in London stattfindet, wissen wir sicher, ob Witkoff dabei ist oder nicht.

Was wird aus der US-Militärhilfe für Kiew?

US-Präsident Donald Trump hat sich bislang nicht dazu geäußert, ob er beabsichtigt, die Militärhilfe für die Ukraine einzustellen, falls die Friedensgespräche scheitern. Gleichzeitig erklärte Außenminister Marco Rubio, dass die USA nach drei Jahren Unterstützung der Ukraine und Ausgaben von „Milliarden Dollar“ an einem Punkt angelangt seien, an dem sie sich auf andere Prioritäten konzentrieren müssten. Und aus den USA wurde gemeldet, dass weder das Weiße Haus, noch der Kongress an weiteren Hilfspaketen für Kiew arbeiten. Die Ukraine verbrauche das, was noch unter Biden bereitgestellt wurde.

Selensky hat das bei einer Pressekonferenz bestätigt, bei der er erklärte:

„Die Hilfe, die wir jetzt erhalten, ist die Hilfe, die der Kongress vor einem Jahr genehmigt hat. Wir hatten bisher keine Gelegenheit, eine Einigung mit den USA zu erzielen oder Einzelheiten über neue Hilfen zu besprechen.“

Letzte Woche hat Selensky Trump angeboten, Patriot-Luftabwehrsysteme für etwa 15 Milliarden Dollar kaufen zu wollen, wobei er davon ausging, dass das Geld dafür von der EU kommen würde, möglicherweise aus den dort beschlagnahmten russischen Vermögenswerten.

Trump war darüber gemäß Meldungen nicht begeistert, weil der Versuch von Selensky, Trump quasi „zu kaufen“, allzu offensichtlich war. So beklagte Selensky bei der Pressekonferenz, dass es von der US-Regierung keine Reaktion auf die Idee des Kaufs der Patriotsysteme durch Kiew gegeben habe.

Am Ende der Pressekonferenz betonte Selensky auf die Frage eines Journalisten:

„Wir würden wirklich nicht wollen, dass Amerika seine Hilfe einstellt.“

Die US-Regierung wollte sich bisher nicht offiziell dazu äußern, ob die USA sich „nur“ von weiteren Bemühungen zur Lösung des Ukraine-Konflikts zurückziehen, oder ihre Militärhilfe für Kiew ganz einstellen könnten. Bei einer Pressekonferenz von Caroline Leavitt, der Pressesprecherin von Trump, klang das so:

„Es wäre unklug von mir, das von diesem Podium aus zu sagen. Letztendlich ist das eine Entscheidung des Präsidenten.“

Und sie fügte hinzu:

„Aber er hat es sehr deutlich gemacht: Er will Frieden, er will, dass dieser Krieg endet, er will, dass auf beiden Seiten keine Menschen mehr sterben <…>. Das macht er schon seit einiger Zeit sehr deutlich. Und er ist von beiden Seiten in diesem Krieg enttäuscht, und das hat er weithin kundgetan.“

Die Gespräche in London am heutigen Mittwoch und das, was die Seiten danach erklären werden, dürfte also sehr interessant werden.



