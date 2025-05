UNO prangert Folter in Frankreich und der Ukraine an

Warum berichten die Medien nicht?

Der UN-Ausschuss gegen Folter hat in seiner 82. Sitzung unter anderem "exzessive Gewaltanwendung, einschließlich tödlicher Gewalt" durch die Polizei in Frankreich und die Folterung russischer Kriegsgefangener in der Ukraine beklagt. Natürlich berichten deutsche Medien nicht darüber.