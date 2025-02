Trump telefoniert mit Selensky, völlig neue Töne aus Kiew

Ukraine-Konflikt

Nach dem Telefonat mit Präsident Putin hat US-Präsident Trump angekündigt, umgehend Selensky anzurufen. Das Gespräch hat nun stattgefunden und ich übersetze, was beide Seiten dazu mitgeteilt haben.

Beginnen wir mit der Erklärung von Präsident Trump auf Truth Social.

Beginn der Übersetzung:

Ich habe gerade mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky gesprochen. Das Gespräch verlief sehr gut. Er möchte, wie Präsident Putin, FRIEDEN schaffen. Wir haben haben Themen im Zusammenhang mit dem Krieg diskutiert, aber hauptsächlich über das für Freitag geplante Treffen in München, bei dem Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio die Delegation anführen werden. Ich bin zuversichtlich, dass die Ergebnisse dieses Treffens positiv sein werden. Es ist Zeit, diesen lächerlichen Krieg zu beenden, der zu massivem und völlig unnötigem Tod und Zerstörung geführt hat. Gott segne die Völker in Russlands und der Ukraine!

Ende der Übersetzung

Selensky hat nach dem Telefonat mit Trump auf seinem Telegramkanal eine Erklärung abgegeben.

Beginn der Übersetzung:

Ich habe gerade mit Donald Trump gesprochen. Wir hatten ein langes Gespräch. Über die Möglichkeiten, Frieden zu erreichen. Über unsere Bereitschaft, auf Ebene der Teams zusammenzuarbeiten. Über unsere technologischen Möglichkeiten, insbesondere über Drohnen und andere moderne Produktionsmittel. Ich bin Präsident Trump dankbar für sein Interesse an dem, was wir gemeinsam tun können.

Wir haben über mein Gespräch mit Scott Bessent und die Vorbereitung unseres neuen Abkommens über Sicherheit und wirtschaftliche und ressourcenbezogene Zusammenarbeit gesprochen. Präsident Trump hat mich über die Einzelheiten seines Gesprächs mit Putin informiert.

Die Ukraine will den Frieden mehr als jeder andere. Wir legen unsere gemeinsamen Schritte mit Amerika fest, um die russische Aggression zu stoppen und einen zuverlässigen, dauerhaften Frieden zu garantieren. Wie Präsident Trump sagte, let’s get it done.

Wir haben uns auf weitere Kontakte und Treffen geeinigt.

Ende der Übersetzung

Man kann festhalten, dass diese Erklärung von Selensky wirklich anders klingt, als alles, was bisher von ihm gekommen ist. Selensky scheint sich Trump komplett unterworfen zu haben, wenn er erstens das Thema der von Trump gewollten Entschädigung für die US-Hilfen in Form der Übergabe von Bodenschätzen anspricht, und zweitens erklärt, er lege seine „Schritte mit Amerika Fest“. Von seinen in den letzten Tagen überall verkündeten Forderungen, vor Verhandlungen müsse es Sicherheitsgarantien der USA geben, ist keine Rede mehr.



