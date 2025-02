Game over

Bei einem routinemäßigen Pressetermin haben US-Präsident Trump und Vizepräsident Vance sich mit Selensky einen offenen Streit geliefert, in dem Trump Selensky unter anderem als "dummen Präsidenten" bezeichnet hat.

Selensky ist am Freitag nach Washington gereist, um das für die Ukraine vernichtende Rohstoff-Abkommen zu unterzeichnen. Vor solchen Terminen gibt es immer einen kurzem Auftritt für die Presse, bei der die Präsidenten freundliche Worte austauschen, bevor sie hinter verschlossenen Türen verschwinden. Dieses Mal war alles anders.

Das freundliche Meeting vor der Presse geriet vollkommen außer Kontrolle und volle zehn Minuten lang haben sich Trump und Vance einerseits und Selensky andererseits vor laufenden Kameras heftig gestritten. In dem Streit nannte Trump Selensky einen „dummen Präsidenten“ und warf ihm danach vor, Millionen von Menschen sinnlos getötet und keine „Karten in der Hand“ zu haben, um über irgendetwas zu verhandeln.

Ich will hier nicht alles wiederholen, für Selensky war es ein vernichtender Termin. Englischkenntnisse vorausgesetzt, können Sie es sich in diesem zehnminütgen Video anschauen. Auf meinem Telegram-Kanal finden Sie einige wichtige Ausschnitte, unter anderem auch die Bilder, wie die ukrainische Botschafterin in den USA bei dem Termin fast in Tränen ausgebrochen ist.

Fakt ist, dass Trump Selensky vor laufenden Kameras brutal abgekanzelt hat, dass die für das Treffen vorgesehene Unterzeichnung des Rohstoff-Abkommens nicht stattgefunden hat und dass Trump Selensky laut US-Medien kurzerhand aus dem Weißen Haus geworfen hat. Auf seinem Netzwerk Truth Social schrieb Trump dazu einen langen Post, der mit folgendem Satz endete:

„Er kann zurückkommen, wenn er bereit für einen Frieden ist.“

Nach dem Treffen hat Trump US-Medien zufolge aus dem Weißen Haus geworfen und die Bilder von Selenskys Abfahrt, bei der er von niemandem verabschiedet wurde, bestätigen das. Außerdem haben ukrainische Medien berichtet, Selensky habe nach dem Treffen mit Trump mehrere andere geplante Treffen in Washington abgesagt.

Reaktionen

Nach dem Treffen wurde gemeldet, dass die USA ihre Programme zum Schutz der ukrainischen Energie-Infrastruktur abgebrochen haben.

Der Spiegel hat die ersten Reaktionen unter der Überschrift „Reaktionen auf Streit zwischen Trump und Selenskyj – »Die Ukraine ist nicht allein«“ korrekt zusammengetragen. Ich will hier nicht über die Reaktion des abgewählten Kanzlers Scholz berichten, für dessen Meinung sich schon während seiner Kanzlerschaft international niemand interessiert hat. Das gleiche gilt für die Reaktion von Baerbock.

Interessanter ist die Reaktion des künftigen Kanzlers Merz, über die der Spiegel schreibt:

„CDU-Chef Friedrich Merz richtete sich auf X direkt an Selenskyj. »Wir stehen der Ukraine in guten und in schwierigen Zeiten bei«, schreibt er. »Wir dürfen niemals Aggressor und Opfer in diesem schrecklichen Krieg verwechseln.«“

Über weitere erste Reaktionen berichtete der Spiegel:

„»Lieber Wolodymyr Selenskyj, liebe ukrainische Freunde, ihr seid nicht allein«, schreibt auch der polnische Ministerpräsident Donald Tusk auf X . Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez teilte einen Post auf Spanisch, Englisch und Ukrainisch: »Ukraine, Spanien steht zu dir.« Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es sei richtig gewesen, der Ukraine zu helfen und Russland seit Beginn des Krieges zu sanktionieren. »Wir sollten dies auch weiterhin tun«, so Macron. »Wir müssen diejenigen respektieren, die von Anfang an gekämpft haben.« Er betonte, dass Russland der Aggressor sei.“

Auch der polnische Ministerpräsident Tusk hat Selensky bereits moralisch unterstützt und die „ukrainischen Freunde“ wissen lassen, sie seien nicht alleine.

Ich will nun noch eine erste Zusammenfassung der russischen Nachrichtenagentur TASS über das Treffen von Selensky und US-Präsident Trump übersetzen.

Beginn der Übersetzung:

Selensky und Trump streiten sich im Weißen Haus: Das Wichtigste

Der amerikanische Präsident Donald Trump traf sich im Weißen Haus mit Wladimir Selensky. Der US-Präsident sagte, Selensky sei nicht bereit für eine friedliche Lösung der Ukraine-Krise. Bei dem Treffen verhielt er sich respektlos, unterbrach die Leute, stritt und war unhöflich zur Presse.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen zum Treffen im Weißen Haus zusammengetragen.

Verhandlungen mit Russland

Zu Beginn des Treffens bezeichnete Trump die Verhandlungen mit Russland als sehr gut. „Wir müssen einen Deal machen“, betonte er.

Er stellte fest, dass Moskau und Kiew kurz davor stünden, einen Deal über eine friedliche Beilegung des Konflikts zu erzielen.

Das Risiko eines Dritten Weltkriegs

Die ukrainische Führung müsse in der Frage einer friedlichen Lösung mit Russland Kompromisse eingehen.

Selensky spiele mit dem „Dritten Weltkrieg“. „Sie sind im Moment nicht in der besten Position. Ihnen gehen die Soldaten aus <…> und Sie sagen uns, dass Sie keinen Waffenstillstand wollen“, sagte Trump.

Der amerikanische Präsident bezeichnete die Frage, ob die USA im Konflikt auf der Seite der Ukraine stehen, als dumm.

Washington werde seine Unterstützung für Kiew zurückziehen, wenn Wladimier Selensky sich nicht um eine Lösung des Konflikts bemüht. Trump betonte, dass die Parteien entweder eine Einigung erzielen oder die USA „gehen“ würden. „Sie werden bis zum Ende kämpfen, aber Sie haben keine Trümpfe“, betonte er.

Trump äußerte die Hoffnung, dass die USA nicht viele Waffen an die Ukraine schicken müssten, sagte jedoch, dass es solche Lieferungen geben werde.

Streit im Oval Office

Trump sagte, er wolle über den Abschluss eines Abkommens zur Lösung der Krise in der Ukraine sprechen, nicht über seinen Besuch in dem Land.

Selensky versuchte, mit dem amerikanischen Präsidenten zu streiten, schrie, beantwortete manchmal Fragen der Presse vor Trump, unterbrach ihn direkt und reagierte unhöflich auf einige Fragen von Journalisten.

Die letzten Minuten des Gesprächs verliefen mit erhobener Stimmlage.

„Sie haben genug gesagt. Sie werden nicht gewinnen. Sie werden nicht gewinnen. Sie haben eine verdammt gute Chance, mit uns hier rauszukommen“, unterbrach Trump ihn und erhob seine Stimme in Richtung Selensky.

Laut Trump wäre dieser Konflikt in zwei Wochen vorbei, wenn die Ukraine nicht über amerikanische Waffen verfügen würde.

US-Vizepräsident J.D. Vance bezeichnete es als respektlos, „ins Oval Office zu kommen und zu versuchen, vor den amerikanischen Medien zu streiten.“

Trump sagte, Selensky sei nicht zu einer friedlichen Lösung bereit. „Was Sie tun, ist sehr respektlos gegenüber dem Land, diesem Land“, bemerkte der amerikanische Präsident.

Selensky verließ das Weiße Haus nach dem hitzigen Dialog vorzeitig. Auch die gemeinsame Pressekonferenz wurde abgesagt.

Die Unterzeichnung des Abkommens zwischen den USAn und der Ukraine über Bodenschätze wurde abgesagt, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt.

Reaktionen in Russland

Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, bezeichnete Trumps Rhetorik gegenüber Selensky als „heftige Standpauke“, aber das sei nicht genug. Medwedew forderte, die „Militärhilfe für die Nazi-Maschinerie“ Kiews einzustellen.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, glaubt, dass die Aufnahmen von Selenskys Abreise aus dem Weißen Haus „unter der Musik der Gruppe Leningrad“ angesehen werden können. (Anm. d. Übers.: Die Gruppe Leningrad ist in Russland für ihre schonunglsos politisch unkorrekten Lieder und Formulierungen bekannt)

Der Leiter des russischen Direktinvestitionsfonds, Kirill Dmitrejew, bezeichnete die Situation in den Verhandlungen als historisch.

Der stellvertretende Vorsitzende des Föderationsrates, Konstantin Kossatschow, stellte fest, dass Selensky kein Verständnis für die Realität gezeigt und nicht bereit sei, ein ehrliches Gespräch zu führen.

Der Sonderbotschafter des russischen Außenministeriums für die Verbrechen des Kiewer Regimes, Rodion Miroschnik, stellte fest, dass Selensky vom Weißen Haus eine schwere Rüge erhalten habe, die nicht weniger schwerwiegende Folgen für die Ukraine haben werde.

Nach dem „epischen Drama“, das sich während des Treffens zwischen Donald Trump und Wladimir Selensky abgespielt habe, sei dem US-Präsidenten klar geworden, dass der Chef des Kiewer Regimes nicht zum Frieden bereit sei, sagte LDPR-Vorsitzender Leonid Slutsky.

Reaktion in der Welt

Elon Musk sagte, dass Selensky sich in den Augen des amerikanischen Volkes selbst zerstört habe.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte, man solle denen dankbar sein, die Hilfe leisten.

Der Abgeordnete der Werchowna Rada, Alexander Dubinsky, glaubt, dass der Versuch von Wladimir Selensky, in den Streit einzusteigen und den amerikanischen Präsidenten emotional unter Druck zu setzen, zu einem völligen Verlust der Unterstützung Washingtons für Kiew führen könnte.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen