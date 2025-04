Freitagsgedanken

Diese Woche habe ich einen Artikel über die "Wissenschaft der Propaganda" veröffentlicht, zu der ein Leser in den Kommentaren fragte, ob die Russen etwa "zu dumm für die Wissenschaft der Propaganda" seien. Die Antwort ist "ja", und das will ich hier erklären.

Am Dienstag habe ich einen Artikel mit der Überschrift „Die Wissenschaft hinter der antirussischen Propaganda“ übersetzt, in dem sehr gut erklärt wurde, wie und warum diese Propaganda der westlichen Medien so wunderbar funktioniert. Solche Artikel, in denen die Techniken der Propaganda erklärt werden, sprechen, wie die Klickzahlen zeigen, offensichtlich nicht das breite Publikum an, aber ich finde das ausgesprochen spannend, weil ich im Detail verstehen will, wie und warum Propaganda so effektiv ist.

In den Kommentaren unter dem Artikel schrieb ein Leser, es gäbe kein Monopol auf irgendeine Wissenschaft und die Methoden der Propaganda könnten und würden von allen benutzt. Er suggerierte damit, auch die Russen würden diese Art Propaganda betreiben und warf mir vor, das Thema auszuklammern. Zum Schluss stellte er folgende Frage:

„Oder will uns Herr Röper weismachen, dass die Russen zu dumm für die Wissenschaft der Propaganda sind.“

Und die Antwort ist „Ja“, die Russen sind tatsächlich zu dumm für Propaganda. Das bedeutet nicht, dass sie nicht verstehen, wie die Wissenschaft der Propaganda funktioniert, aber sie können – oder besser gesagt, wollen – diese Wissenschaft nicht einsetzen. Das erlebe und diskutiere ich bei jeder Konferenz über Medien, an der ich in Russland teilnehme.

Das muss ich wohl erklären.

Die westliche Propaganda

Propaganda ist das gleiche wie PR oder Werbung, sie funktioniert nach den gleichen Regeln und sie ist tatsächlich exakt das gleiche. Werbung will ein Produkt beliebt machen, PR will beispielsweise eine Organisation beliebt machen und (politische) Propaganda will einen politischen Kurs beliebt machen.

Und weil das alles exakt das gleiche ist, werden die gleichen Methoden und Instrumente eingesetzt. Dabei geht es darum, die Zielgruppe bei ihren Emotionen zu packen, es geht nicht um sachliche Argumente. Kein Autohersteller würde als Werbung eine trockene Auflistung der technischen Charakteristika seines Wagens veröffentlichen, sondern er benutzt schöne, mit Musik unterlegte Bilder, die eine Stimmung schaffen sollen. Das kann die Stimmung eines Off-Road-Abenteuers, die Stimmung einer harmonischen Familie sein, die in dem Auto furchtbar glücklich ist, oder was auch immer.

So funktioniert auch die anti-russische Propaganda der westlichen Medien. Sie lassen Bilder sprechen, schreiben blumige Texte und erzeugen beim Leser oder Zuschauer damit die gewollten Emotionen: Der Russe ist böse. Russische Männer schlagen ihre Frauen. Russische Soldaten plündern und vergewaltigen, weil das in Russland, wo die Männer ja ihre Frauen schlagen, ganz normal ist.

Kurz und gut, die Medien sprechen in ihren Berichten über Russland, genau wie in der Werbung, die Emotionen des Zielpublikums an und verbinden mit Russland und „den Russen“ negative Empfindungen.

Das weiß man in Russland natürlich, aber Russland nutzt diese Instrumente trotzdem nicht. Warum?

Sind die Russen zu dumm für Propaganda?

Der Grund ist nicht, dass die Russen zu dumm dazu wären, der Grund ist, dass es der russischen Natur widerstrebt, bei Sachthemen an Emotionen zu appellieren. In Russland appelliert man den Verstand.

Es wäre unvorstellbar, dass der russische Außenminister sich im UNO-Sicherheitsrat hinstellt und ein Reagenzglas mit einem weißen Pulver hochhält, um dem Irak vorzuwerfen, er würde Massenvernichtungswaffen entwickeln. US-Außenminister Powell hat genau das getan und damit am Ende dem Irak-Krieg politisch den Weg bereitet. Das hat funktioniert, weil es die Emotionen angesprochen hat, denn es gab ein Bild, das sich allen eingeprägt hat: Saddam hat Massenvernichtungswaffen, der muss mit Krieg gestoppt werden!

Ein russischer Außenminister stellt sich stattdessen in die UNO und erklärt in einer trockenen Rede, unter Verweis auf Bestimmungen des Völkerrechts und internationaler Verträge, die russische Position. Das klingt für die meisten langweilig und produziert keine Bilder, die man propagandistisch nutzen könnte, um die Emotionen des Publikums in Wallung zu bringen.

Russen widerstrebt der Ansatz, mit Emotionen für die eigene politische Position zu werben, Russen wollen argumentieren, erklären und überzeugen. Und das ist weit weniger effektiv als die emotionale Propaganda, die im Westen üblich ist.

Russen mögen keine Verallgemeinerungen

In Russland gibt es auch keine Berichte, in denen „die Ukrainer“ als böse dargestellt werden. Russische Medien trennen streng zwischen den Menschen in einem Land und der Politik seiner Regierung. Sie trennen zwischen den Radikalen, die es in jedem Land gibt, und der Masse der Menschen in einem Land. Sogar im Zweiten Weltkrieg war in russischen Wochenschauen nie von „den Deutschen“ die Rede, die böse seien, sondern es wurde immer zwischen den „Faschisten“ und den Deutschen getrennt.

Im Westen hingegen verteufelt und entmenschlicht die Propaganda die Menschen in Russland pauschal. Als Feind wird im Westen nicht nur Putin, sondern Russland und „die Russen“ präsentiert. Diesen einseitigen Ansatz kann man – im Gegensatz zu dem differenzierten Ansatz, der in Russland üblich ist – emotionalisieren und das wird ja auch getan, um die gewollte anti-russische Stimmung zu erzeugen.

Und genau das tun russische Medien nicht. Ich übersetze hier viele Meldungen und Berichte aus russischen Medien und jeder kann sich davon überzeugen, dass es das in Russland nicht gibt (wie immer mögen irgendwelche Ausnahmen die Regel bestätigen). Im russischen Fernsehen werden nicht pauschal „die Ukrainer“ verteufelt, sondern es werden die ukrainische Regierung und die radikalen Strömungen in der Ukraine kritisiert, während gleichzeitig gesagt wird, dass die durchschnittlichen Ukrainer unter denen leiden müssen. In russischen Medien wird immer zwischen der Politik eines Landes und den Menschen getrennt.

Daher könnte man sagen, dass die Russen zu dumm sind, die Wissenschaft der Propaganda einzusetzen. Man könnte aber auch sagen (und das wäre die korrekte Formulierung), dass man diese Methoden in Russland abstoßend findet und sich nicht auf dieses Niveau begeben will.

Daher gibt es unter russischen Journalisten einen alten Witz aus dem Kalten Krieg, in dem zwei russische Soldaten ihre vom Krieg dreckigen Stiefel im Potomac River in Washington waschen und es furchtbar bedauern, dass Russland den Informationskrieg verloren hat.

Den Informationskrieg hat Russland weder im Zweiten Weltkrieg gewonnen, noch gewinnt es ihn heute. Man mag bedauern, dass Russland die Wissenschaft der Propaganda nur versteht, sie aber nicht einsetzt. Aber man kann das nicht ändern, denn emotionale Manipulation in Sachfragen wie der Politik finden Russen abstoßend. Da können die Russen nicht über ihren Schatten springen…

