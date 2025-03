Nun meint auch der BND, dass Covid-19 aus dem chinesischen Labor kommt

So eine Überraschung…

Deutsche Medien tun immer ganz überrascht, wenn Geheimdienste der USA, oder nun auch deutsche, der Meinung sind, dass Covid-19 aus dem Labor in Wuhan entwichen sein soll. Russland hat sich in dieser Frage schon 2022 festgelegt, aber das war natürlich nur "russische Propaganda"…

Aktuell melden deutsche Medien ganz überrascht, der BND habe Erkenntnisse, laut denen Covid-19 aus dem chinesischen Labor in Wuhan stammen dürfte und keinen natürlichen Ursprung hat. Der BND ist sich demnach „zu 80 bis 95 Prozent“ sicher, dass Covid aus dem Labor entwichen ist.

Wenn „Verschwörungstheoretiker“ mal wieder recht haben…

Der Spiegel berichtet unter der Überschrift „Ursprung der Coronapandemie – Spionage hinter Labortüren“ ganz überrascht darüber und schreibt beispielsweise:

„Verschwörungstheoretiker stürzten sich auf die Labortheorie. Die Mehrzahl der Wissenschaftler dagegen blieb skeptisch. Schnell mehrten sich die Indizien dafür, dass das Virus auf dem Huanan-Markt in Wuhan von einem Zwischenwirt, vermutlich einem Marderhund, auf einen oder auch mehrere Menschen übergesprungen war. Ein endgültiger Beweis jedoch ließ sich nicht finden.“

Der Spiegel sollte sich vielleicht langsam mal bei all jenen entschuldigen, die er all die Jahre wegen der Laborthese als „Verschwörungstheoretiker“ verunglimpft hat, denn offenbar haben sie mal wieder recht behalten. Dass die meisten Wissenschaftler, die die Laborthese mit aller Gewalt verteidigt haben, Verbindungen zu denen hatten, die laut meinem Buch „Inside Corona“ die Pandemie geplant und organisiert haben und daher keine andere Wahl hatten, als die Laborthese mit aller Kraft zu bestreiten, scheint man in der Spiegel-Redaktion nicht zu wissen.

China oder die USA?

Ich finde die in den USA schon länger geführte – und in Deutschland nun wohl beginnende – Diskussion über den Labor-Ursprung des Virus amüsant, weil dabei natürlich immer mit dem Finger auf China gezeigt, aber verschwiegen wird, dass die Forschungen in dem Labor in Wuhan daran, wie man Fledermaus-Coronaviren für den Menschen ansteckend machen kann, von der US-Regierung finanziert wurden. Die westlichen Medien bringen das Kunststück fertig, China zu beschuldigen, aber zu verschweigen, dass tatsächlich die USA hinter der Entstehung von Covid-19 stecken.

Ich habe darüber sehr viel geschrieben und werde aus aktuellem Anlass ein wenig aus älteren Artikeln zitieren, um zu belegen, dass das, was deutsche Medien nun als Sensation präsentieren, im Kern ein alter Hut ist. Welche Informationen der BND hat, ist geheim und wird auch in den Medien nicht erzählt, aber man braucht gar keine Geheiminformationen, um zu wissen, dass Covid-19 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit Geldern der US-Regierung in Wuhan entwickelt wurde, weil die Gain-of-function-Forschung in den USA verboten war und daher im Ausland betrieben wurde. Chinas Fehler war es, solche Forschungen unkontrolliert bei sich zuzulassen, viel mehr kann man China kaum vorwerfen.

Das alles ist nicht neu

Um zu belegen, dass das, was die deutschen Medien nun als Sensation verkaufen, ein alter Hut ist, werde ich hier aus drei meiner älteren Artikeln zitieren. Zum einen ist das ein Artikel mit der Überschrift „Covid-19 – Neue Enthüllungen: Die (Vor-)Geschichte der Entstehung von SARS-CoV-2 und der Pandemie“, den ich am 16. Februar 2022 geschrieben und in dem ich mich zum ersten Mal darauf festgelegt habe, dass das Virus aus dem Labor kommt. In dem Artikel habe ich das sehr ausführlich begründet und belegt, hier werde ich nur den zentralen Teil des Artikels zitieren.

Einen anderen Artikel, aus dem ich einen kurzen Teil zitieren will, habe ich am 5. August 2022 veröffentlicht und er trug die Überschrift „“Inside Corona“ – Russisches Verteidigungsministerium bezeichnet COVID-19 als US-Biowaffe“. Der Artikel war die Übersetzung einer Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums über die US-Biowaffenprogramme in der Ukraine, in dem das russische Verteidigungsministerium quasi nebenbei erklärt hat, dass es Covid für eine von den USA entwickelte Biowaffe hält.

Im Anschluss daran werde ich noch aus einer sehr interessanten und entlarvenden Pressekonferenz des US-Außenministeriums zu dem Thema zitieren, die man lustig finden könnte, wenn es nicht so traurig wäre.

Beginn des Zitats aus dem Artikel „Covid-19 – Neue Enthüllungen: Die (Vor-)Geschichte der Entstehung von SARS-CoV-2 und der Pandemie“ vom 16. Februar 2022

Das künstlich erschaffene Virus

Dass SARS-Cov-2 in dem Labor in Wuhan erschaffen wurde, ist mittlerweile die wahrscheinlichste Erklärung. Warum das so ist, will ich für alle, die davon noch nichts gehört haben, kurz erklären.

Über die ersten fundierten Berichte, Covid-19 sei in Wuhan erschaffen worden, habe ich im Juni 2021 berichtet. Seitdem sind viele weitere Informationen bekannt geworden, die diese These stützen und sich wie Puzzleteile in das Bild einfügen. Das Bild sieht folgendermaßen aus.

2014 hat Dr. Fauci, der Chef der amerikanische Gesundheitsbehörde National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Fördergelder an eine New Yorker NGO namens EcoHealth Alliance überwiesen, die von Dr. Peter Daszak geleitet wird. Daszak hat einen Teil der Gelder an das Labor in Wuhan überwiesen und er hat auch selbst dort geforscht. Dabei hat er mit dem amerikanischen Coronaviren-Experten Dr. Ralph Baric und der chinesischen Expertin für Fledermäuse, Dr. Shi, zusammengearbeitet.

Die drei haben in einer Höhle in China Coronaviren von Fledermäusen gesammelt und daran geforscht, wie man sie ansteckend für den Menschen machen kann. Diese Forschung nennt sich Gain of Function und wurde Ende 2014 von Präsident Obama mit einem Moratorium belegt, also verboten. Das hat die Forscher aber nicht daran gehindert, die Forschungen fortzusetzen und auch wissenschaftliche Artikel über ihre Arbeit zu veröffentlichen. Sie haben dabei Mäuse so verändert, dass sie ein menschliches Immunsystem haben (der Fachbegriff lautet „humanisiert“) und haben die Mäuse mit dem genetisch veränderten Coronavirus infiziert.

Die Datenbank mit den Gensequenzen ihrer Arbeit waren jahrelang auf der Seite des Labors in Wuhan online. Die Datenbank wurde jedoch am 12. September 2019 vom Netz genommen. Ein inzwischen bekannt gewordenes internes Schreiben (den kompletten Text finden Sie hier) aus dem Pentagon besagt, dass das Virus im August 2019 aus dem Labor entwichen ist und dass das Labor die Datenbank daher am 12. September offline genommen hat, um den Zusammenhang mit dem Labor zu vertuschen.

Dr. Daszak trat seit Beginn der Pandemie immer dann öffentlich in Erscheinung, wenn es darum ging, der Laborthese zu widersprechen. Er war einer der Unterzeichner eines offenen Briefes im Lancet vom Februar 2020, in dem eine Reihe von Wissenschaftlern der Laborthese widersprochen haben. Der Brief ist vor allem wegen seiner Mitunterzeichner interessant, dazu aber später mehr.

Übrigens hat auch Dr. Drosten den Brief unterzeichnet. Drosten hat sehr lange darauf bestanden, dass SARS-CoV-2 nicht im Labor entstanden sein könne, sondern natürlichen Ursprungs sein müsse. Angesichts der inzwischen öffentlich gewordenen Fakten ist Drosten in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung inzwischen zurückgerudert und hat gesagt, dass in Wuhan „durchaus Sachen gemacht wurden, die man als gefährlich bezeichnen könnte.“ Drosten glaube zwar immer noch, dass das Virus natürlich entstanden sei, aber wenn man sich an seine kategorischen Aussagen der letzten zwei Jahre erinnert, dann drängt sich der Eindruck auf, dass er versucht, seine früheren Aussagen zu relativieren.

Aber zurück zu Dr. Daszak.

Als die WHO im Februar 2021 eine Untersuchungskommission nach Wuhan geschickt hat, ist diese Kommission zu dem Schuss gekommen, dass es „extrem unwahrscheinlich“ sei, dass Covid-19 aus dem Labor stammt. Und wer war als einziger US-Amerikaner in der Kommission? Richtig: Dr. Daszak.

Einen Monat später wurde Daszak in London gefragt, ob die Kommission bei ihrer Untersuchung die vom Netz genommenen Gendatenbanken einsehen durfte. Seine Antwort war bestechend:

„Wir haben nicht darum gebeten, die Daten einzusehen… Wie Sie wissen, wurde ein großer Teil dieser Arbeit mit der EcoHealth Alliance… Wir wissen im Grunde, was in diesen Datenbanken steht.“

Daszak durfte für die WHO also seine eigene Arbeit in Wuhan untersuchen und sich selbst einen Persilschein ausstellen.

All das ist natürlich noch kein Beweis dafür, dass das Virus aus dem Labor stammt, aber die Indizienkette ist so dick, dass mein Informant – den ich bekanntlich Mr. X nenne, weil er anonym bleiben möchte – und ich inzwischen sicher sind, dass SARS-CoV-2 von den Doktoren Daszak, Baric und Shi in Wuhan erschaffen wurde und – ob beabsichtigt oder nicht – aus dem Labor entwichen ist. Dass auch biologische Details dafür sprechen, zum Beispiel die nur schwer erklärbare Furinspalte, die SARS-CoV-2 erst ansteckend für Menschen macht, die nur schwer durch natürliche Mutation zu erklären ist, oder die Tatsache, dass bis heute kein Zwischenwirt nachgewiesen werden konnte (was bei früheren zoonotischen Viren nie ein Problem war) und noch einige andere Details des Virus, die Virologen nicht durch natürliche Mutationen erklären können, kommt noch hinzu.

Ende des Zitats aus dem Artikel von Februar 2022

Anfang August 2022 hat sich Russland offiziell festgelegt und seitdem geht man in Russland davon aus, dass Covid-19 eine von den USA entwickelte Biowaffe ist. Das hat das russische Verteidigungsministerium erstmals 5. August 2022 erklärt und später immer wieder bestätigt. Ich zitiere hier einen Teil der Erklärung, die komplette Erklärung finden Sie im verlinkten Artikel. Ich habe den Erläuterungen des russischen Verteidigungsministeriums in meiner Übersetzung Anmerkungen hinzugefügt, die ich hier ebenfalls zeige.

Beginn des Zitats aus dem Artikel „“Inside Corona“ – Russisches Verteidigungsministerium bezeichnet COVID-19 als US-Biowaffe“ vom 5. August 2022

Angesichts des Interesses der US-Regierung an der Erforschung biologischer Agenzien mit „eng begrenzter Wirkung“ zwingen solche Aussagen zu einer neuen Betrachtung der Ursachen der Coronavirus-Pandemie und der Rolle der US-Militärbiologen bei der Entstehung und Verbreitung des Erregers von COVID-19.

Im Mai 2022 erklärte Geoffrey Sachs – ein führender Experte der angesehenen medizinischen Fachzeitschrift The Lancet und Professor an der Columbia University, der führenden Institution für globale Biosicherheitswissenschaft – auf einer Konferenz in Spanien, dass „…das Coronavirus künstlich und mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Hilfe amerikanischer Fortschritte in der Biotechnologie erzeugt wurde…“ (Anm. d. Übers.: Darüber habe berichtet, Details finden Sie hier)

Unseren Experten zufolge zeigt sich dies in der für die meisten Coronaviren uncharakteristischen Variabilität, die zu unterschiedlichen Spitzenwerten bei der Inzidenz, signifikanten Unterschieden bei der Letalität und Infektiosität, der ungleichmäßigen geografischen Ausbreitung und der Unvorhersehbarkeit des epidemischen Prozesses insgesamt führt. Trotz der Bemühungen, die Fälle einzudämmen und zu isolieren, scheint die Pandemie durch die Aussetzung neuer Varianten des Virus in dieser oder jener Region künstlich angeheizt zu werden. (Anm. d. Übers.: Über die unterschiedliche Letalität, also Todesrate, von COVID-19 bei verschiedenen Ethnien habe ich berichtet, den Artikel finden Sie hier. COVID-19 scheint vor allem für Chinesen wesentlich gefährlicher zu sein, als zum Beispiel für die meisten europäischen Ethnien, was auf eine speziell gegen China entwickelte Biowaffe hindeutet)

Wir untersuchen die Möglichkeit, dass die US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) an der Entstehung des neuen Coronavirus beteiligt war. Seit 2009 finanziert USAID das PREDICT-Programm, das neue Coronavirus-Arten untersucht und Fledermäuse einfängt, die die Viren übertragen. Einer der Auftragnehmer des Projekts war Metabiota, ein Unternehmen, das für seine militär-biologischen Aktivitäten in der Ukraine bekannt ist. (Anm. d. Übers.: Weitere Informationen über das PREDICT-Programm finden Sie hier, Informationen über die CIA-Firma Metabiota finden Sie hier.)

Bezeichnenderweise wurde 2019 – vor dem Auftreten der ersten COVID-19-Fälle – unter Beteiligung der Hopkins-Universität in den USA eine Übung mit der Bezeichnung „Event 201“ abgehalten, um den Umgang mit einem bis dahin unbekannten Coronavirus zu üben, das der Legende der Übung zufolge von Fledermäusen über einen Zwischenwirt, nämlich Schweine, auf den Menschen übertragen wurde. Auf diese Weise verbreitete sich das „Spanische Grippevirus“, das Dutzende Millionen von Todesopfern gefordert hat und zur Pandemie wurde.

Die Realisierung des COVID-19-Szenarios und die sofortige Einstellung des PREDICT-Programms von USAID im Jahr 2019 deuten auf einen vorsätzlichen Charakter der Pandemie und die Beteiligung der USA an ihrer Entstehung hin.

Ende des Zitats aus dem Artikel vom August 2022

Das russische Verteidigungsministerium hat USAID und sein PREDICT-Programm erwähnt. Dazu gab es im März 2023 eine interessante Episode, als ein amerikanischer Journalist dem Management von USAID dazu kritische Fragen stellen wollte, aber geradezu dreist abgebügelt wurde. Darüber habe ich am 12. März 2023 berichtet und ich zitiere hier aus dem Artikel.

Beginn des Zitats aus dem Artikel „US-Biowaffenprogramme – Die US-Regierung ignoriert Fragen von Journalisten zu US-Biowaffen und Covid-19“ vom 12. März 2023

Die absurde Pressekonferenz im US-Außenministerium

Als ich heute zu einem anderen Thema recherchiert habe, bin auf die Pressekonferenz des US-Außenministeriums vom 8. März 2023, also vor wenigen Tagen, gestoßen, auf der sich eine sehr bemerkenswerte Szene abgespielt hat. Zunächst kam Ministeriumssprecher Ned Price mit zwei hohen Mitarbeitern, dem stellvertretenden US-Außenminister John Bass und Paloma Adams-Allen, einer leitenden Mitarbeiterin von USAID, auf das Podium. Eine halbe Stunde lief alles hervorragend und die Journalisten haben „brave“ Fragen gestellt.

Im Video der Pressekonferenz kann man ab exakt Minute 30 sehen, wie ein Journalist eine Frage zum PREDICT-Programm stellt. Ich habe die Passage übersetzt, aber ich empfehle unbedingt, sich auch das Video ab Minute 30 anzuschauen, denn aus der schriftlichen Übersetzung geht das, was dann passiert ist, nicht so anschaulich hervor.

Als die Frage gestellt war, wollte die USAID-Mitarbeiterin die Pressekonferenz sofort verlassen, um nicht auf die Frage antworten zu müssen. Ministeriumssprecher Price verstand den Wink und verabschiedete John Bass und Paloma Adams-Allen augenblicklich, während der Journalist seine Frage wiederholte und eine Antwort erbat.

Price wollte die Frage dann ignorieren und einfach zur nächsten Frage übergehen, aber es entstand ein sehr peinlicher Dialog, der auch nur im Video wirklich zu verstehen ist, in der schriftlichen Übersetzung aber nur bedingt zu Geltung kommt. Price hat die Frage schließlich abgewürgt und ignoriert und stattdessen eine Erklärung zum Iran abgegeben, um anschließend einem anderen Journalisten das Wort zu erteilen.

Und auch das war bemerkenswert, denn dieser Journalist hat Price in die Hände gespielt und sich über die Frage zu PREDICT lustig gemacht, anstatt nachzuhaken, warum die leitenden Pentagon-Mitarbeiter bei dieser Frage von der Pressekonferenz fliehen und Price die Frage ignoriert.

Die Episode bestätigt die russische Version, dass die USA Fragen zu ihren Biowaffenprogrammen komplett ausweichen und ihre Beantwortung verweigern, obwohl sie laut Biowaffenkonvention verpflichtet sind, diese Fragen zu beantworten.

Kommen wir nun zur Übersetzung der Episode und ich fordere Sie dringend auf, den Wortwechsel auch im Video der Pressekonferenz ab Minute 30 anzuschauen.

Beginn der Übersetzung:

FRAGE: Über das PREDICT-Programm, ja? Das DNI soll Informationen von 18 Behörden, einschließlich des Außenministeriums, freigeben, die das Wuhan Institute of Virology belasten, nicht aber andere Informationen, die andere Institutionen, einschließlich US-Institutionen, belasten könnten. Letzten Monat habe ich mich nach dem PREDICT-Programm von USAID erkundigt, mit dem über die EcoHealth Alliance die Erforschung von Biowaffenwirkstoffen finanziert wird. Sie haben diese Forschung zur Entdeckung von Biowaffenwirkstoffen finanziert, die von Ralph Baric an der Universität von North Carolina und dem Wuhan Institute of Virology durchgeführt wurde. Inzwischen hat USAID nicht klassifizierte Informationen, die von U.S. Right To Know, einer Transparenzgruppe, ab 2020 angefordert wurden, drei Jahre lang nicht freigegeben, was die Gruppe dazu veranlasste, einen Rechtsstreit gegen USAID zu beginnen.

Meine Frage: Warum finanziert USAID die Erforschung von Biowaffenwirkstoffen? Warum hat USAID insbesondere Forschungsarbeiten an Biowaffenbestandteilen finanziert, die in Zusammenarbeit mit China durchgeführt wurden, was möglicherweise die Pandemie verursacht hat?

Deputy Administrator ADAMS-ALLEN: Möchten Sie darüber reden?

PRICE: Sicher. Vielen Dank Ihnen beiden, stellvertretender Minister und Deputy Administrator.

Deputy Administrator ADAMS-ALLEN: Ja, danke.

PRICE (an die abgehenden Mitarbeiter des Außenministerium): Ich danke Ihnen vielmals für…

FRAGE: Beantworten Sie die Frage?

PRICE (an die abgehenden Mitarbeiter des Außenministerium): …für Ihre Zeit.

FRAGE: Sprechen Sie über das PREDICT-Programm. In welcher Höhe finanzieren Sie das PREDICT-Programm in diesem Jahr?

Deputy Administrator ADAMS-ALLEN: Ich werde Ihnen gerne eine Reaktion darauf geben.

PRICE: Wir können…

FRAGE: Können Sie sagen, in welcher Höhe Sie das Programm finanzieren, das die Pandemie verursacht haben könnte?

PRICE: Wir können auf eine so spezifische Frage schriftlich antworten.

FRAGE: Schriftlich? Ich frage nicht nach einem obskuren Thema, Ned. Ich frage nach…

PRICE: Wir – Sam, danke.

FRAGE: …einem Programm, das Sie durchführen, das Sie weiterhin durchführen, das die Pandemie verursacht haben könnte. Können Sie darauf antworten? Kann sie antworten? Sie verlässt gerade den Raum.

PRICE: Sam, wir finanzieren auf der ganzen Welt Programme zur biologischen Sicherheit. Wir arbeiten überall auf der Welt mit Partnern zusammen, um das zu verhindern, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben.

Also, es gibt es Bemühungen, wie wir bereits erwähnt haben, den Ursprung von COVID-19 zu ermitteln. Das ist eine Anstrengung, die von der Geheimdienst-Community getragen wird. Sie haben gestern von den führenden Vertretern unserer Geheimdienst-Community erfahren, wie der aktuelle Stand dieser Untersuchungen ist. Wir werden sie zu diesen Einschätzungen sprechen lassen. Die kurze Antwort ist, dass wir die Ursprünge von COVID-19 nicht kennen. Es gibt zwei Haupttheorien; unsere Geheimdienst-Community geht dem weiter nach.

Aber unsere Priorität in der ganzen Welt, wenn es um unsere Finanzierung geht, und auch wenn es um das Programm geht, auf das Sie sich beziehen, ist die biologische Sicherheit, Sam. Ich habe…

FRAGE: Ned, Sie könnten es gut wissen…

PRICE: Sam, wir brauchen…

FRAGE: …und Sie haben die Informationen, aber Sie weigern sich, sie preiszugeben. Warum…

PRICE: Sam, ich bitte Sie, Ihren Kollegen gegenüber respektvoll zu sein.

FRAGE: Ich habe letzten Monat gefragt, warum Sie sich geweigert haben, Informationen an U.S. Right To Know herauszugeben. Die haben im Jahr 2020, also vor drei Jahren, Dokumente, die für dieses Thema relevant sind, per FOIA angefordert. Sie befinden sich in einem Rechtsstreit, und Sie wollen diese Tatsache verbergen. Sie und der Rest der US-Regierung wollen das allein dem Wuhan Institute of Virology anhängen, und Sie…

PRICE: Sam, ich möchte Sie bitten, Ihren Kollegen gegenüber respektvoll zu sein.

FRAGE: Ich bin sehr respektvoll.

PRICE: Das sind Sie in der Tat nicht.

FRAGE: Ich bin zu allen Menschen respektvoll und zu allen, die unter der Pandemie leiden. Werden Sie die Informationen freigeben?

PRICE: Sam, als…

FRAGE: Warum finanzieren Sie weiterhin ein Programm, das die Pandemie verursacht haben könnte?

PRICE: Sam, wie ich Ihnen schon beim letzten Mal gesagt habe, können Sie diese Art von detaillierten Fragen gerne schriftlich stellen…

FRAGE: Das habe ich letzten Monat getan, und ich habe nichts erhalten.

PRICE: …und wir werden auf Sie zurückkommen. Lassen Sie…

FRAGE: Sie werden auf mich zurückkommen? Nachdem der Senat eine Resolution verabschiedet hat, die besagt, dass wir alle Informationen über das Wuhan Institute of Virology herausgeben werden und keine der anderen Informationen. Das ist Verweigerung und Verzögerung.

PRICE: Sam, wir müssen…

FRAGE: Das ist Verweigerung und Verzögerung. Und währenddessen gefährden Sie die Welt mit diesen Programmen.

PRICE: Lassen Sie mich mit einer Sache an der Spitze beginnen, und dann werden wir…

FRAGE: Und Sie lächeln.

PRICE: Sam, weil Sie sich auf Verschwörungstheorien einlassen. Und diese…

FRAGE: Das ist keine Verschwörung. Das ist genau die gleiche Rhetorik, die wir vor drei Jahren gehört haben. „Oh, das kann nicht aus einem Labor stammen; das ist eine Verschwörung.“ Blödsinn. Blödsinn.

PRICE: Okay, Sam. Ich…

FRAGE: Geben Sie die Dokumente frei. Warum geben Sie die Dokumente nicht frei, Ned?

PRICE: Ich denke, Ihre Kollegen hier, ich denke, Ihre Kollegen wollen von Dingen hören und fragen, die keine Verschwörung sind, die in der Tat…

FRAGE: Das ist absurd. Es ist absurd, nach allem, was wir durchgemacht haben, nach allem, was wir durchgemacht haben, und nach all den Leugnungen und Verzögerungen der Regierung bezüglich der Herkunft von COVID, dass Sie sagen,…

PRICE: Sam…

FRAGE: …dass es sich um eine Verschwörungstheorie handelt, obwohl ich nur gefragt habe – ich habe letzten Monat gefragt: „Warum geben Sie die Dokumente nicht frei“, und Sie geben die Dokumente nicht frei. Und in der Zwischenzeit, das DNI…

PRICE: Wir werden – wie ich bereits sagte – einen Blick auf die spezifische Frage werfen, die Sie gestellt haben, und wir werden auf Sie zurückkommen. Ich möchte nicht noch mehr Zeit Ihrer Kollegen verschwenden.

FRAGE: „Verschwendung“. „Verschwendung“.

PRICE: Ich habe eine Sache an der Spitze, und dann werden wir uns Ihren Fragen zuwenden. Erstens: Heute ist es 16 Jahre her, dass Robert „Bob“ Levinson von der Insel Kish im Iran entführt wurde. Die vergangenen 16 Jahre haben unsagbares Leid über Bobs Familie gebracht, und die iranische Regierung hat noch immer keine Rechenschaft über Bobs Schicksal abgelegt. Wir fordern sie erneut auf, dies zu tun.

Das Vermächtnis von Bob Levinson wird durch das Levinson-Gesetz fortgesetzt, das unsere Möglichkeiten zur Rückführung von Geiseln und zu Unrecht inhaftierten US-Bürgern im Ausland stärkt. Im Juli letzten Jahres unterzeichnete Präsident Biden eine neue Durchführungsverordnung, die auf dem Levinson-Gesetz aufbaut und die Instrumente zur Abschreckung vor und zur Unterbindung von Geiselnahmen und unrechtmäßigen Inhaftierungen verstärkt.

Der Iran hält weiterhin unrechtmäßig Bürger anderer Länder fest, um sie als politisches Druckmittel einzusetzen. Diese Praxis ist ungeheuerlich und muss beendet werden.

Wir setzen uns weiterhin für die Freilassung von Morad Tahbaz, Emad Shargi und Siamak Namazi aus ihrer unrechtmäßigen Haft im Iran ein. Wir arbeiten unermüdlich daran, sie nach Hause zu bringen. Es ist an der Zeit, dass alle drei zu ihren Angehörigen zurückkehren, die schon viel zu lange gelitten haben.

Matt, würden Sie uns bitte den Anfang machen?

FRAGE: Sicher. Ich wollte eigentlich nach dem PREDICT-Programm fragen, aber… (Gelächter) Aber ich denke, wir haben dieses Thema erschöpft, oder zumindest so viel, wie Sie…

PRICE: Da haben Sie wahrscheinlich recht, ja.

Ende der Übersetzung und Ende des Zitats aus dem Artikel vom März 2023

Aber nicht vergessen, wenn die russische Regierung etwas behauptet, beispielsweise, dass Covid aus dem Labor kommt oder dass die USA Biowaffenprogramme durchführen, dann sind das natürlich „russische Propaganda“ und „Verschwörungstheorien“!

Dass der BND die Laborthese nun bestätigt und dass die Bundesregierung das geheim gehalten hat, zeigt, wie die deutschen Medien arbeiten. Es war alles längst bekannt, aber anstatt zu recherchieren, haben die deutschen Medien ihre Rolle als Sprachrohre der deutschen Regierung gespielt.

Mit Journalismus hat das allerdings nichts zu tun.



