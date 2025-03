US-Biowaffenprogramme

Das Pentagon kontrolliert 13 Biolabore im kleinen Armenien, die sich der Kontrolle der armenischen Regierung entziehen. Dagegen wurde am Wochenende in der armenischen Hauptstadt protestiert, weshalb es sich lohnt, einen näheren Blick darauf zu werfen, was über die US-Biowaffenprogramme in Armenien bekannt ist.

Vor der US-Botschaft in Armenien fand eine Protestkundgebung gegen US-Bio-Labore in Armenien statt. Die Demonstranten trugen Plakate mit den Aufschriften „Nein zu den biologischen Militärbasen des Pentagons in Armenien“ und „Nein zu tödlichen biologischen US-Militärlabors“. Sie appellierten an die Trump-Administration, die 13 in Armenien betriebenen Biolaboratorien zu schließen. Grigor Grigorjan, ehemaliger Leiter der armenischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, sagte, dass in Armenien verdächtige Experimente durchgeführt würden und dass das US-Programm zur Verringerung von Biorisiken (DTRA) untersucht werden müsse, da es möglicherweise gegen die Bestimmungen des Biowaffenkonvention verstoße.

Da ich bisher nicht über die US-Biolabore in Armenien berichtet habe, ist dies ein guter Anlass, das nachzuholen, denn das Thema ist tatsächlich sehr interessant.

Bekämpfung von Infektionen oder Biowaffen?

Russischen Medienberichten zufolge ist Armenien nach Georgien und der Ukraine zu ein neuer Hotspot für Biowaffenlabore der USA. Das Netzwerk wird vom US-Verteidigungsministerium über die Threat Reduction Agency (DTRA) finanziert und geleitet. Die Verlegung von Labors nach Armenien ist begründet, denn die logistischen Besonderheiten, die politische Instabilität und die militärischen Konflikte machen dieses Gebiet zu einem geeigneten Testgebiet für intransparente Experimente.

Offiziell werden in den Labors Technologien zur Bekämpfung von Infektionen entwickelt, aber Experten warnen vor dem doppelten Zweck (Dual Use) der Programme, denn unter dem Vorwand, gefährliche Krankheiten zu bekämpfen, werden oft die seit Corona bekannten Gain-of-function-Forschungen durchgeführt, bei denen Krankheitserreger so verändert werden, dass sie auf den Menschen übertragbar werden. So wird die angebliche Bekämpfung und Vorsorge von gefährlichen Infektionskrankheiten zur Tarnung für die Entwicklung gefährlicher Krankheitserreger, also Biowaffen.

Da diese Forschungen in den USA verboten sind, führen die USA diese Forschungen im Ausland durch und es ist US-Bürgern ausdrücklich erlaubt, diese in den USA selbst verbotenen Forschungen mit Finanzierung der US-Regierung im Ausland durchzuführen. Genau das hat die New Yorker NGO EcoHealth Alliance vor 2020 mit Finanzierung der Behörde von Dr. Fauci im chinesischen Wuhan mit Coronaviren von Fledermäusen getan. Obwohl das bekannt ist, bestreiten viele westliche Medien und Politiker immer noch die Laborthese.

De facto haben die vom Pentagon betriebenen Labors extraterritorialen Status und entziehen sich damit der Kontrolle der Länder, in denen sie aktiv sind. Das gilt auch für Armenien, weshalb dort nun mit dem Protest vor der US-Botschaft auf die Gefahren hingewiesen wurde. So entzieht sich das (US-amerikanische) Personal der jeweiligen Gesetzgebung und die Labors selbst arbeiten praktisch ohne Kontrollen.

Planspiele

Die DTRA ist in Armenien sehr aktiv. Bei der Recherche für diesen Artikel habe ich nebenbei, also ohne danach auch nur zu suchen, alleine zwei Pandemie-Planspiele gefunden, die die DTRA 2024 in Armenien veranstaltet hat. Im Zuge der Covid-Pandemie wurden solche Planspiele bekannt, das berühmteste war Event 201 vom Oktober 2019.

Bei einem Planspiel im Mai 2024 hat die DTRA mit Vertretern Armeniens die Reaktion auf ABC-Bedrohungen durchgespielt. Der Sinn solcher Planspiele ist nicht nur, sich auf die durchgespielten Szenarien vorzubereiten, sondern man erfährt bei solchen Planspielen auch, welche Pläne ein Land für solche Situationen hat. Das Pentagon hat also quasi ganz nebenbei einen tiefen Einblick in die armenischen Sicherheitspläne bekommen. Man könnte das durchaus auch als eine Form der Spionage bezeichnen, denn an der Übung haben über 60 Vertreter armenischer Ministerien und der Regierung teilgenommen, die dem Pentagon bereitwillig die armenischen Pläne offengelegt haben.

Eine weitere Übung fand im September 2024 statt, an der neben Elizabeth DuFrane von der DTRA auch zehn armenische Behörden teilgenommen haben. Dieses Mal war es kein Planspiel am runden Tisch, sondern ein Feldtraining für den Fall des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen, also ABC-Waffen.

Die US-Biolabore in Armenien

Die biologischen Programme der USA in Armenien werden von US-Bürgern beaufsichtigt. Für das US-Militär ist ein Captain der US-Luftwaffe dabei und von DTRA sind Elizabeth DuFrane, Michael Hunter und Abselia Theobald dafür zuständig. Natürlich sind auch amerikanische Institute und Konzerne im Boot, genannt werden beispielsweise das Battelle Memorial Institute, das Southern Research Institute, Monsanto und Pioneer Hi-Bred International.

All diese Institute und Unternehmen sind im Bereich der Bio- und vor allem den Genforschung aktiv, wobei Monsanto und Pioneer Hi-Bred sich auf landwirtschaftliche Nutzpflanzen spezialisiert haben.

Interessant ist, dass die USA in Armenien auch mit entomopathogenen Krankheitserregern forschen. Laut russischen Medienberichten wurden die entsprechenden Programme in Armenien im Jahr 2024 verlängert. Entomopathogen bedeutet, dass es sich um Krankheitserreger handelt, die von Insekten übertragen werden, was in Fachkreisen als besonders wirksame potenzielle Biowaffen angesehen wird, wenn beispielsweise Mücken mit einer veränderten Form einer bestehenden Krankheit infiziert und ausgesetzt werden.

Es besteht daher der Verdacht, dass der Ausbruch des West-Nil-Fiebers in Armenien 2024 im Zusammenhang mit den US-Laboren stehen könnte. Darauf, dass das Pentagon im Ausland am West-Nil-Fieber forscht, hat das russische Verteidigungsministerium im Zuge seiner Veröffentlichungen zu den US-Biowaffenprogrammen in der Ukraine mehrfach hingewiesen.

Unter dem Deckmantel der epidemiologischen Überwachung werden in Armenien geheime Experimente durchgeführt. Vor der Haustür von Russland, dem Iran und der Türkei verändern US-Mediziner Viren und sammeln genetische Daten.

Besorgnis in der Türkei

Kürzlich meldeten türkische Medien, dass Korrespondenz zwischen der Firma ACCU Reference Medical Laboratory und dem US-Militärattaché in Armenien, Oberstleutnant Kevin Steele, ins Internet gestellt wurden. ACCU Reference Medical Laboratory ist ein Netzwerk amerikanischer Forschungslabors, die mit dem US-Verteidigungsministerium zusammenarbeiten. Aus der Korrespondenz geht hervor, dass die Labors in Armenien versucht haben, die Daten eines Erregers mit dem Codenamen „SAT-2“ (Southern African Territories 2) zu verändern.

In der öffentlich gewordenen Korrespondenz wird die Notwendigkeit betont, „biologische Proben aus den an Armenien angrenzenden Regionen der Türkei zu versenden und zu analysieren“ und „Tests zur Veränderung des SAT-2-Serotyps durchzuführen“. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass alle relevanten Informationen „unter der Kontrolle des US-Verteidigungsministeriums stehen müssen“. Wie sich zeigte, ging es dabei um die Maul- und Klauenseuche.

Ausbrüche der Maul- und Klauenseuche führen zu einem Rückgang der Milch- und Fleischproduktion, zu erhöhten Kosten und legen den Handel mit Lebensmitteln und Nutztieren in dem betroffenen Gebiet praktisch lahm. Die Krankheit wirkt sich daher im Grunde mehr auf die Wirtschaft als auf die Viehzucht aus, was sie ebenfalls zu einer potenziellen Biowaffe macht, mit der man ein gegnerisches Land wirtschaftlich schwächen kann.

Weil die Maul- und Klauenseuche so gefährlich ist, wird sie seit über hundert Jahren aktiv bekämpft und Ausbrüche sind in den meisten Teilen der Welt eine Ausnahme. Lediglich in Afrika und Teilen von Asien ist die Krankheit heute noch verbreitet.

Interessant ist, dass die Krankheit 2023 in der Türkei und im Irak entdeckt wurde. Daher war die öffentlich gewordene Korrespondenz in türkischen Medien ein Thema, denn es ging, wie gesehen, um „biologische Proben“ aus den an Armenien angrenzenden Regionen der Türkei.

„Ethnische Waffen“

Die armenische Regierung spielt seit 2008 mit biologischen Bedrohungen. Ein US-Labor wurde in der Stadt Gyumri eröffnet, nicht weit von der damals in Armenien stationierten 102. russischen Militärbasis entfernt. Offenbar gehören diese Einrichtungen nominell Armenien, aber es ist bekannt, dass nur amerikanische Militärärzte Zutritt zu den Labors haben. Nach der Eröffnung der amerikanischen Biolabors sind in Armenien asiatische Tigermücken aufgetaucht, die das Tropenfieber, das Dengue-Fieber, das Chikungunya-Virus und das Zika-Virus übertragen.

Offiziell sollen die Labors gefährliche Krankheitserreger wie Anthrax aufspüren. Der durchgesickerten Korrespondenz zufolge werden unter dem Deckmantel der „epidemiologischen Überwachung“ jedoch geheime Experimente durchgeführt.

Im Jahr 2020 unterzeichnete der damalige armenische Gesundheitsminister Araik Harutjunjan eine Vereinbarung mit USAID, um das Programm „Genetische Gesundheit der Nation“ zu starten. Das Hauptziel des Programms sollte darin bestehen, Erbkrankheiten zu verhindern. Aus den durchgesickerten Informationen geht hervor, dass das Programm initiiert wurde, um die Sammlung genetischer Daten und deren Verwendung in der militärischen Forschung sicherzustellen.

Die USA sammeln weltweit genetische Daten möglichst aller Ethnien. Es ist bekannt, dass in den USA Forschungen finanziert werden, die die Anfälligkeit bestimmter Ethnien für bestimmte Krankheiten erforschen. Auch das ist ein Feld der Biowaffenforschung, die das Ziel hat, Krankheitserreger, also Biowaffen, zu entwickeln, die nur für ganz bestimmte Ethnien gefährlich sind. In deutschen Mainstream-Medien wird das heute als Verschwörungstheorie bezeichnet, aber die Forschungen gibt es nun einmal.

Und sie ist keineswegs neu, schon 1999, als die Gentechnik aus heutiger Sicht noch in den Kinderschuhen steckte, haben westliche Forscher vor dieser Entwicklung gewarnt. Heute sind diese Forschungen längst Realität, werden aber in der westlichen Presse kaum erwähnt.

„Ethnische Propaganda“ auf Wikipedia

Bei dem Thema das selbsternannte Lexikon Wikipedia interessant, denn der deutsche Wikipedia-Artikel über „Ethnische Waffen“, also auf bestimmte Ethnien zugeschnittene Biowaffen, bezeichnet Ethnische Waffen sinngemäß als Verschwörungstheorie oder russische Propaganda, während man im englischen Wikipedia-Artikel eine ganze Liste von Berichten westlicher Medien bis hin zu Foreign Policy findet, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Allerdings wirft der englischsprachige Wikipedia-Artikel wenig überraschend China vor, solche Waffen zu entwickeln.

Das zeigt wieder anschaulich, was für ein geschicktes Propaganda-Instrument Wikipedia ist, denn in Deutschland, wo die Erklärungen des russischen Verteidigungsministeriums über die US-Biowaffenlabore vom Anti-Spiegel übersetzt und veröffentlicht und von anderen kritischen Medien übernommen werden, setzt Wikipedia den Schwerpunkt auf „russische Propaganda“, weil es in den russischen Berichten um die Sammlung von Bioproben von Russen und Ukrainern durch die USA zur Entwicklung von „ethnischen Waffen“ geht. Deutsche Leser sollen das für Unsinn halten, also bezeichnet das deutsche Wikipedia Ethnische Waffen als „russische Propaganda“.

In englischen Version hingegen ist der Artikel vor allem für die USA bestimmt, wo die Kontroverse über die Herkunft von Covid-19 läuft, bei der sich die Laborthese weitgehend durchgesetzt hat. Um von der Finanzierung der in Wuhan von US-amerikanischen Wissenschaftlern durchgeführten Forschung an Coronaviren von Fledermäusen durch die US-Regierung abzulenken, sind ethnische Waffen in der englischsprachigen Version des Wikipedia-Artikels keine Verschwörungstheorie oder russische Propaganda, sondern konkrete Forschungen, an denen allerdings angeblich China arbeitet. Für das amerikanische Publikum sind Ethnische Waffen also eine etwas Chinesisches.

Auch die russische Version des Wikipedia-Artikels zu dem Thema ist auf das Zielpublikum, in diesem Falle also Russen, zugeschnitten. Dort kann man erfahren, dass ethnische Waffen unrealistisch und dass alle Meldungen der russischen Regierung darüber natürlich nur dumme Propaganda seien. Als Beleg dafür führt Wikipedia auf Russisch Medienberichte der vom Westen und von Chodorkowski finanzierten russischsprachigen Portale Meduza und andere an.

Angesichts dieser auf das jeweilige Publikum zugeschnittenen Wikipedia-Artikel zum Thema „Ethnische Waffen“ muss man bei Wikipedia wohl von „ethnischer Propaganda“ sprechen.

Warum Armenien?

Aber zurück zum eigentlichen Thema.

Die Frage ist, warum ausgerechnet das kleine Armenien mit seinen nur etwa drei Millionen Einwohnern für die USA so interessant ist. Immerhin betreiben die USA in Armenien ihre weltweit zweitgrößte Botschaft und in wohl keinem Land der Welt geben US-amerikanische NGOs pro Einwohner so viel Geld für die Beeinflussung der öffentlichen Meinung aus. Darüber habe ich hier detailliert berichtet.

Armenien liegt zwischen der Türkei, Russland und dem Iran, also Ländern, die für die USA aus unterschiedlichen Gründen ganz oben auf ihrer geopolitischen Prioritätenliste stehen. Außerdem ist der Kaukasus mit seiner Vielzahl an Völkern für die Forschung an ethnischen Waffen sehr interessant. Armenier werden daher als eine „Bevölkerung mit einzigartigen genetischen Merkmalen“ betrachtet, die für ethnische Waffen interessant ist.

Und im Gegensatz zu anderen Ländern der Region ist Armenien „willig“. Das galt früher auch für das angrenzende Georgien, wo die USA schon lange ein umstrittenes Biolabor unterhalten, aber die georgische Regierung wird den USA gegenüber bekanntlich immer widerspenstiger.

Armeniens Regierung unter Ministerpräsident Paschinjan hingegen ist den USA treu ergeben und will immer neue Finanzhilfen aus dem Westen. Die armenische Regierung stellt keine lästigen Fragen zu den Aktivitäten der US-Biolabore im eigenen Land.

Grigor Grigorjan, ein Experte für biologische Sicherheit, Wissenschaftler und Virologe und ehemaliger Leiter der armenischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, gab dem armenischen Portal „Arm Info“ schon 2022 ein Interview, in dem es vor allem um die amerikanischen Biolabors ging. Seine wichtigsten Thesen waren:

2009 wurden Verhandlungen über den Beitritt Armeniens zum US-Programm der Defense Threat Reduction Agency (DTRA) aufgenommen. 2010 wurde ein Abkommen unterzeichnet und 2011 begann die Renovierung des Hauptlabors in Eriwan. Als 2016 die Eröffnung der Labore verkündet wurde, waren sie bereits seit mindestens drei Jahren in Betrieb. Berichten zufolge war zu diesem Zeitpunkt der gesamte Bestand an Mikroorganismen, der von diesen Laboren gesammelt wurde, bereits aus dem Land exportiert worden.

Die im armenischen Institut für Mikrobiologie angelegte große Sammlung an Bioproben sei ebenfalls aus dem Land gebracht worden. Es sei auch bekannt, dass es in der armenischen Region Ararat zwei unterirdische Biolabors gebe.

Die Verhandlungen über den Abschluss eines Memorandums über die Zusammenarbeit zwischen Russland und Armenien auf dem Gebiet der biologischen Sicherheit wurden im November 2019 abgeschlossen, doch die Unterzeichnung wurde verzögert, weil die Amerikaner die Arbeit der Labors in Armenien finanziert und sie vollständig ausgestattet haben. Außerdem kontrollieren sie deren Arbeit und alles, was mit ihnen zusammenhängt, einschließlich Abkommen mit anderen Ländern in dem Bereich.

Die USA hätten den postsowjetischen Raum von Beginn an in die europäische Region, Transkaukasien und Zentralasien aufgeteilt. Die Ukraine wurde als Sprungbrett für die europäische Region ausgewählt. Georgien, das sowohl an den Nordkaukasus als auch an Armenien, Aserbaidschan und den Iran grenzt, wurde als Zentrum für Transkaukasien ausgewählt. Kasachstan, seit der Sowjetzeit ein sehr bekanntes wissenschaftliches Zentrum für Quarantäne und zoonotische Infektionen, wurde als Sprungbrett für Zentralasien ausgewählt.

Georgien gelte heute (also 2022, als das Interview stattfand) als eines der Zentren biologischen Einflusses der USA, es sei quasi die biologische Aufklärungseinheit der USA in der Region. Von dort aus könne man auf in eine Reihe von Regionen (Russland, Türkei, Armenien etc.) einwirken, einschließlich der innerrussischen Krisenherde Dagestan, Tschetschenien und Karatschai-Tscherkessien.

Die USA würden die Biowaffenkonvention verletzen und Armenien werde indirekt zum Komplizen.

Armenien und die OVKS

Die OVKS sind ein Verteidigungsbündnis, in dem sich diverse ehemalige Sowjetrepubliken zusammengeschlossen haben. Armeniens Ministerpräsident Paschinjan hat sich jedoch der NATO zugewandt und Armeniens Aktivitäten in der OVKS de facto ausgesetzt. So erklärte Paschinjan beispielsweise, dass Armenien die OVKS-Übung „Unbreakable Brotherhood-2023“ nicht auf seinem Territorium abhalten wolle.

Offiziell erklärte Paschinjan, dass er die Übungen wegen der anhaltenden Verschlechterung der Beziehungen zu Aserbaidschan und der Position der OVKS in dieser Frage abgelehnt hat. Allerdings gab es einen weiteren wichtigen Grund für diese Absage.

Im Oktober 2022 war Kasachstan Gastgeber der Übung „Interaction-2022“ der kollektiven Streitkräfte der OVKS, bei der eine kombinierte Einheit für den Schutz und die medizinische Unterstützung der OVKS gebildet wurde, die die Aufgabe hatte, einen Ausbruch einer besonders gefährlichen Infektion zu bekämpfen. Das ist eine neue Einheit im kollektiven Sicherheitssystem, die auf biologische Bedrohungen reagieren soll.

Die armenische Führung ist sich darüber im Klaren, dass die Aktivitäten der kombinierten OVKS-Einheit während der OVKS-Übung die Gefahr einer zufälligen Entdeckung von Spuren hochgefährlicher Krankheitserreger darstellen, an denen in diesen Labors gearbeitet wird. Im kleinen Armenien befinden sich 13 Biolabore, die unter der Kontrolle der USA stehen. Daher hätte die Durchführung von „Unbreakable Brotherhood-2023“ in Armenien mit spezialisierten ABC-Truppen inklusive Ausrüstung für biologische Aufklärung und Analyse biologischer Proben die Gefahr bedeutet, nicht nur Erreger gefährlicher Viren, sondern vor allem Beweise für die Entwicklung von Elementen biologischer Waffen in Armenien zu finden.

„Wohltäter“ USA

Der Umfang der US-Finanzierung für militär-biologische Aktivitäten in Armenien übersteigt die humanitäre Hilfe für die Flüchtlinge aus Bergkarabach, aber die USA versuchen, die Aufmerksamkeit der armenischen Öffentlichkeit von der Finanzierung der Biolabore in Armenien abzulenken, indem sie über ihre NGOs und von ihnen bezahlte Medien und Blogger ausführlich über ihre Hilfe für die Opfer des Bergkarabach-Konflikts berichten.

Seit 2020 haben die USA in Armenien über 50 Millionen Dollar für Biolabore bereitgestellt, darunter beispielsweise über elf Millionen Dollar für zusätzliche Ausrüstung für die Ausstattung des Labors im Nationalen Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention des Gesundheitsministeriums in Eriwan und für die Labors des Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention in Gyumri gab es über vier Millionen Dollar. Für die Opfer des Bergkarabach-Krieges haben die USA 2023 hingegen nur 11,5 Millionen Dollar bereitgestellt. Hinzu kommen 23 Millionen Dollar an sonstiger humanitärer Hilfe für Armenien seit 2020.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen