Die Ukraine schlägt in ihrer Verzweiflung wild um sich

Angriffe auf Pipelines

In den letzten Wochen hat die Ukraine sowohl Gas- als auch Ölpipelines angegriffen, die die EU mit Brennstoff aus Russland und anderen Ländern beliefern. Die Verzweiflung in Kiew ist so groß, dass man anscheinend jeden Strohhalm nutzt, um zu Eskalieren und Friedensgespräche zu sabotieren.

In den letzten Wochen hat Kiew mehrere Pipelines angegriffen, die Öl und Gas nach Europa pumpen. Der erste Angriff aus dieser aktuellen Serie fand am 17. Februar statt und galt einer Ölpumpstation des Kaspischen Pipeline-Konsortiums in der russischen Region Krasnodar, über die hauptsächlich kasachisches, aber kein russisches Öl nach Europa befördert wird. Die Anteilseigner des Konsortiums sind nicht nur russische und kasachische, sondern auch internationale Unternehmen, darunter US-amerikanische und europäische Konzerne wie Chevron und Eni. Die Pumpstation wurde beschädigt und die Reparatur dürfte Monate dauern.

Der Angriff kam überraschend, weil niemand erwartet hatte, dass die Ukraine offen Anlagen angreifen würde, die vor allem im Besitz westlicher Konzerne sind und die nicht etwa russisches, sondern Öl aus anderen Ländern nach Europa pumpen. Dass Kiew so offen eine Eskalation sucht, um mögliche von der Trump-Regierung initiierte Friedensverhandlungen zu sabotieren, hatte niemand erwartet.

Am 28. Februar führte Kiew einen weiteren Angriff durch, der dieses Mal der Gaspipeline TurkStream galt, die russisches Gas über die Türkei nach Südosteuropa bis nach Ungarn pumpt. Die drei eingesetzten Drohnen wurden jedoch abgefangen und die Pipeline wurde nicht beschädigt.

Ungarn reagiert mit Veto in der EU

Besonders Ungarn wurde dadurch in seiner Haltung bestätigt, sich gegen weitere EU-Hilfen für die Ukraine auszusprechen. Der Angriff dürfte auch ein Grund dafür sein, dass Ungarn beim letzten EU-Gipfel Beschlüsse zur Ukraine mit seinem Veto verhindert hat, wie der ungarische Außenminister Szijjarto nach den Angriffen erklärte:

„Die Energiesicherheit ist eine Frage der Souveränität, daher müssen solche Angriffe als Angriff auf die Souveränität betrachtet werden. Die EU-Kommission hat kürzlich eine Garantie gegeben, dass die Ukraine die Gaspipeline-Infrastruktur in die EU nicht angreifen wird. Daher fordern wir die EU-Kommission auf, unverzüglich klarzustellen, ob sie ihre Garantien einhält.“

Im Februar hat Ungarn von der EU-Kommission nämlich Garantien für seine Energiesicherheit erhalten. Die betreffen Verhandlungen mit der Ukraine über die Wiederaufnahme des russischen Gastransits nach Mitteleuropa, die Fortsetzung des russischen Öltransits über die Druschba-Pipeline nach Ungarn und in die Slowakei und die Zusicherung, dass die ukrainischen Streitkräfte die Gaspipeline Turkish Stream, durch die Gas aus Russland nach Europa geliefert wird, nicht mehr angreifen. Für all das sollte sich die EU-Kommission einsetzen.

Ungarn verband die Realisierung dieser Garantien mit der Frage der Ausweitung der EU-Sanktionen gegen Russland sowie mit der Aufnahme von Verhandlungen mit der Ukraine über einen EU-Beitritt. Mit seinem Veto beim letzten EU-Gipfel hat Ungarn also sein Wort gehalten, weitere Ukraine-Hilfen zu stoppen, wenn Kiew die Bedingungen nicht einhält und wenn die EU-Kommission nicht entsprechend auf Kiew einwirkt, was sie nicht getan hat.

Kiew setzt seine Angriffe unterdessen fort, denn am 11. März hat die Ukraine die Druschba-Ölpipeline angriffen. Westliche Medien haben zwar berichtet, dass die Ukraine in der Nacht zum 11. März einen massiven Drohnenangriff auf Moskau durchgeführt hat, dass dabei aber auch die Druschba-Pipeline angegriffen wurde, wurde im Westen kaum erwähnt. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil die ukrainischen Streitkräfte als das wichtigste Ziel des massiven Drohnenangriff nicht Moskau, sondern eben diese Pipeline genannt haben.

Aufgrund des Angriffs auf die Druschba-Pipeline wurden die Öllieferungen aus Russland nach Ungarn eingestellt, erklärte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto nach einem Telefongespräch mit dem stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten Alexander Novak;

„Der Öltransport nach Ungarn musste vorübergehend eingestellt werden, da eine ukrainische Drohne eine der Messstationen der Druschba-Pipeline angegriffen hat.“

Nowak habe ihm mitgeteilt, dass „der Öltransport noch nicht möglich, aber die Reparaturarbeiten bereits im Gange“ seien. Wenn „nichts Außergewöhnliches“ geschehe, könne der Transit in Richtung Ungarn bis zum Ende des nächsten Tages wieder aufgenommen werden.

Szijjarto wiederholte, dass Ungarn Angriffe der ukrainischen Streitkräfte mit Drohnen auf die Druschba-Ölpipeline sowie auf jede andere Infrastruktur, die der Energieversorgung von Russland nach Europa dient, für inakzeptabel hält und dass die ungarische Regierung derartige Maßnahmen daher als eine Bedrohung ihrer Energiesouveränität betrachtet, weil „Öllieferungen nach Ungarn und in die Slowakei ohne die Druschba-Ölpipeline physisch unmöglich werden“, sagte der Minister.

Die Verzweiflung in Kiew

Dass die Ukraine Ungarn schaden will, das sich seit Beginn der Eskalation für Frieden ausspricht, mag aus Kiewer Sicht verständlich sein, aber dass die Ukraine solche Angriffe nun gehäuft durchführt, zeigt die Verzweiflung in Kiew, denn der wichtigste Effekt solcher Angriffe auf die ungarische Energieversorgung führen zwangsläufig dazu, dass Ungarn in der EU weitere Ukraine-Hilfen und möglicherweise auch neue Russland-Sanktionen per Veto blockiert, was das Gegenteil von dem ist, was Kiew erreichen will.

Dass die EU-Kommission Ungarn trotz der von der EU-Kommission gegebenen Garantien nicht unterstützt, zeigt, was aus der angeblichen Solidarität in der „europäischen Familie“ geworden ist. Das ist nicht überraschend, denn die EU-Kommission hat schon letzten Sommer nicht reagiert, als Kiew den Öltransit nach Ungarn und Slowakei halbiert hat.

In Kiew mag man darauf hoffen, dass es den USA gefällt, wenn die Ukraine Pipelines zerstört, die russisches Öl und Gas nach Europa bringen, weil die USA (auch unter Trump) das erklärte Ziel haben, den europäischen Öl- und Gasmarkt zu kontrollieren und die russische Konkurrenz aus Europa zu verdrängen.

Allerdings scheint es Trump derzeit wichtiger zu sein, ein Ende der Kämpfe in der Ukraine zu erreichen, weshalb die Kiewer Versuche, mit solchen Attacken eine Eskalation zu provozieren, die die Friedensgespräche stören könnte, im Weißen Haus kaum auf Begeisterung stoßen dürften. Dass der aktuelle Angriff auf die Druschba-Pipeline nur Stunden vor dem Beginn der amerikanisch-ukrainischen Gespräche in Saudi-Arabien erfolgt ist, dürfte das Gesprächsklima nicht verbessert haben.

Das Regime in Kiew klammert sich in seiner Verzweiflung an jeden Strohhalm, um Friedensgespräche zu stören und den Krieg zu eskalieren. Bisher allerdings offenbar erfolglos und vor allem zum eigenen Schaden.



