Die Stimmen, die den Einsatz westlicher Waffen gegen Ziele in Russland fordern, werden in der NATO lauter

Der Weg in den Krieg

NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat gefordert, dass die Ukraine westliche Waffen auch gegen Ziele in Russland einsetzen darf. Für seine Forderung bekommt er in der NATO offenbar weit mehr Zustimmung als Ablehnung. Sollte das umgesetzt werden, ist das der direkte Weg in einen großen Krieg.

Vor einigen Tagen hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg in einem Interview gefordert, Kiew zu erlauben, aus dem Westen gelieferte Waffen gegen Ziele in Russland einzusetzen. In dem Interview sagte er:

„Es ist an der Zeit, dass die Verbündeten darüber nachdenken, ob sie einige der Beschränkungen aufheben sollten, die sie für den Einsatz von Waffen, die sie der Ukraine zur Verfügung gestellt haben, auferlegt haben. Besonders jetzt, wo ein Großteil der Kämpfe in Charkow, nahe der Grenze, stattfindet, ist es für die Ukraine sehr schwierig, sich zu verteidigen, wenn ihr die Möglichkeit genommen wird, diese Waffen gegen legitime militärische Ziele auf russischem Gebiet einzusetzen.“

Mehrheit der NATO-Staaten ist für den Beschuss Russlands mit westlichen Waffen

Auf der Frühjahrstagung der Parlamentarischen Versammlung der NATO hat Stoltenberg am Montag noch einmal nachgelegt, als er erklärte:

„Die NATO-Länder, die Waffen an die Ukraine liefern, treffen Entscheidungen darüber, auf welcher Grundlage sie geliefert werden. Ich glaube, dass es an der Zeit ist, über die Aufhebung einiger Beschränkungen nachzudenken. Denn wir sehen heute, dass zum Beispiel in der Region Charkow die Frontlinie und die Grenze fast ein und dasselbe sind. Wenn die Ukrainer keine militärischen Ziele auf russischem Gebiet angreifen können, ist es für sie sehr schwierig, sich selbst zu verteidigen, weil sie Beschränkungen für den Einsatz von Waffen haben. Das ist Selbstverteidigung. Einige NATO-Länder haben Beschränkungen aufgehoben, jetzt ist es an der Zeit, auch die restlichen Beschränkungen aufzuheben.“

Stoltenberg betonte auch, dass 99 Prozent der Waffen von NATO-Ländern an Kiew geliefert werden, und fügte hinzu, dass diese Waffen „dazu beigetragen haben, der russischen Armee schwere Verluste zuzufügen“.

Die Parlamentarische Versammlung der NATO hat danach mehrheitlich eine Erklärung angenommen, die es Kiew erlaubt, die von NATO-Ländern gelieferten Waffen gegen Ziele in Russland einzusetzen. In der Erklärung heißt es, dass die Ukraine „legitime Ziele“, gemeint sind militärische Einrichtungen, auf russischem Gebiet angreifen darf. Vertreter von nur neun Ländern haben diese Initiative nicht unterstützt. Ebenfalls mit der Mehrheit der Stimmen, es gab nur eine Gegenstimme und eine Enthaltung, wurde eine Erklärung zur Unterstützung der Ukraine „bis zu ihrem Sieg“ gebilligt.

Der Widerstand in der NATO ist überschaubar

An der Frühjahrstagung der Parlamentarischen Versammlung der NATO nehmen rund 400 Parlamentarier aus den 32 NATO-Staaten und 25 Partnerländern teil, was bedeutet, dass es in der NATO eine ziemlich eindeutige Mehrheit in dieser Frage zu geben scheint.

Die Stimmen in der NATO, die sich offen gegen den Beschuss von Zielen in Russland mit westlichen Waffen aussprechen, ist begrenzt. Matteo Salvini, der stellvertretende italienische Ministerpräsident, forderte nach dem Interview von Stoltenberg umgehend dessen Rücktritt oder zumindest eine Entschuldigung und Richtigstellung. Auch Bundeskanzler Scholz meldete sich umgehend zu Wort und sprach sich gegen die Idee von Stoltenberg aus.

Erwartungsgemäß war die Reaktion aus Ungarn weitaus deutlicher. Der ungarische Ministerpräsident Orban hatte in einem Interview gerade erst Parallelen zu den Zeiten vor den beiden Weltkriegen gezogen und eine deutliche Warnung ausgesprochen:

„Vor den beiden Weltkriegen gab es in den Medien eine ziemlich lange Vorbereitung auf den Kriegseintritt. Ich glaube, dass das, was heute in Brüssel und in Washington passiert, aber mehr in Brüssel als in Washington, eine Art Vorbereitung auf einen möglichen direkten Konflikt ist. Wir können mit Sicherheit sagen, dass es Vorbereitungen für einen Kriegseintritt Europas gibt, sowohl in den Medien als auch in den Äußerungen von Politikern.“

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto pflichtete dem am Montag bei, als er erklärte, europäische Politiker hätten immer verrücktere Ideen zum Konflikt in der Ukraine, wenn sie beispielsweise vorschlagen, Truppen aus westlichen Ländern dorthin zu schicken und in der EU eine Wehrpflicht einzuführen:

„Die europäischen Politiker bringen immer mehr verrückte Ideen vor: Truppen in die Ukraine schicken, russische Raketen über der Ukraine zerstören, Atomkrieg, europäische Wehrpflicht, was noch? Mit welchen verrückten Ideen werden sie bei der heutigen Sitzung des Rates für Auswärtige Angelegenheiten aufwarten?“

Auch in der Tschechei, die bisher einer der bedingungslosesten Unterstützer Kiews war, kehrt bei einigen Politikern der Realitätssinn zurück. Der tschechische Minister für EU-Angelegenheiten, Martin Dvořák, erklärte, dass die Kultur des Hasses in Europa, den USA und anderen Ländern der Situation vor dem Zweiten Weltkrieg ähnelt. In einem Interview mit der Zeitung El País meinte er, „politische Karrieren sollten nicht auf der Grundlage von Hassbotschaften, aggressiven Reden und Lügen aufgebaut werden“. Seiner Meinung nach, sollte man „politischen Gegnern nicht als Feinde, Ratten oder Schweinen“ sprechen. Das sei „eine Kultur des Hasses“.

Wie auch die ungarischen Politiker sieht er Ähnlichkeiten zwischen der aktuellen Situation und der Situation vor dem Zweiten Weltkrieg:

„Europa, die USA und andere Länder sind in der gleichen Lage, und Hass und Feindseligkeit nehmen zu. Ich hoffe, dass sich die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs nicht wiederholen werden.“

Flugverbotszone: Direkter Krieg der NATO mit Russland

Noch verrückter sind die Forderungen einiger Politiker, die NATO sollte entlang der ukrainischen Grenzen Luftabwehr aufstellen und in der Ukraine eine Flugverbotszone innerhalb der Reichweite der Flugabwehr einrichten. Das würde bedeuten, dass NATO-Soldaten auf russische Raketen und Flugzeuge schießen würden, das wäre also der direkte bewaffnete Konflikt zwischen der NATO und Russland.

Die Befürworter der Idee argumentieren, dass westliche Kampfflugzeuge beim iranischen Angriff auf Israel ebenfalls geholfen haben, iranische Raketen abzuschießen, und dass das nicht zu einer Kriegsbeteiligung des Westens geführt habe. Die Argumentation ist strohdumm, denn sie blendet aus, dass es zwischen dem Iran und Israel keinen Krieg und keine permanenten Kampfhandlungen gibt, bei denen der Westen Kriegspartei werden könnte.

Um zu verstehen, was hier gefordert wird, muss man es sich umgekehrt vorstellen: Wie würde der Westen wohl reagieren, wenn Russland in Syrien beginnen würde, Kampfflugzeuge der NATO abzuschießen? Das ist keineswegs abwegig, denn die USA halten völkerrechtswidrig einen Teil Westsyriens besetzt und ihre Kampfjets verletzen jeden Tag den syrischen Luftraum.

Wie also würden die USA und die NATO reagieren, wenn Russland über Syrien eine Flugverbotszone ausrufen und dann auf US-Kampfjets und Drohnen schießen würde?

Die Antwort auf diese Frage zeigt, mit welchem Feuer die Kriegstreiber in den NATO spielen. Und offensichtlich verstehen sie gar nicht, was sie tun…

