Russischer Humor

Wenn USAID geschlossen wird, bedeutet das für die prowestlichen Propagandisten, die bisher von USAID bezahlt werden, dass sie vor dem finanziellen Ruin stehen. Im russischen Internet gehen dazu schon die ersten Witze um.

USAID hatte zuletzt ein Budget von über 40 Milliarden Dollar, das zum Großteil in Propaganda geflossen ist. USAID hat viele dieser Milliarden unter dem Vorwand, „freie und unabhängige Medien“ in aller Welt zu finanzieren, ausgegeben. Natürlich ging es dabei nicht um „freie und unabhängige“ Medien, sondern im Gegenteil um Medien, NGOs, Blogger, Influencer und so weiter, die dafür bezahlt wurden, in ihren Ländern die Politik der USA zu propagieren.

USAID hatte ein unglaublich großes Netzwerk an solchen abhängigen Geldempfängern, weil das Netzwerk quasi auch „auf Vorrat“ gehalten wurde, um in Ländern, die vom von der US-Regierung gewollten Kurs abweichen, kurzfristig Medienkampagnen und Proteste gegen die den USA gegenüber ungehorsame Regierung zu organisieren und diese Regierung eines anderen Staates wenn nötig (und möglich) zu stürzen.

Das letzte derartige Beispiel war Georgien, wo USAID unter anderem die NGO International Society For Fair Elections And Democracy (ISFED) finanziert hat, die sich unter anderem als internationale und neutrale Wahlbeobachterorganisation positioniert hat. Als es im April 2024 absehbar war, dass die georgische Regierung ungehorsam wird und mit ihrem Gesetz gegen ausländische Einflussnahme ernst macht, haben Mitarbeiter von ISFED schnell zusammen mit anderen vom Westen finanzierten Aktivisten die NGO Daitvoe gegründet, die ab November 2024 federführend bei der Organisation der Proteste gegen die georgische Regierung war. Die Details dazu finden Sie hier.

Das Gesetz gegen ausländische Einmischung wird auch als Gesetz über ausländische Agenten bezeichnet, was westliche Medien beispielsweise in Russland kritisieren, nachdem dort 2012 ein Gesetz über ausländische Agenten eingeführt wurde. Was die westlichen Medien dabei immer verschweigen, ist die Tatsache, dass es sich dabei nicht um eine russische Erfindung handelt, sondern um eine US-amerikanische. Die USA haben schon 1938 den FARA-Act (Foreign Agents Registration Act, auf deutsch Gesetz zur Registrierung ausländischer Agenten) eingeführt, Russland hat das amerikanische Gesetz 2012 im Grunde nur abgeschrieben.

Ein anderes aktuelles Beispiel ist die Ukraine. Als Trump die zunächst nur vorübergehende Einstellung der Finanzierung von USAID-Projekten beschlossen hat, sind ukrainische Medien in Panik geraten, weil alle ukrainischen Medien nur von den Finanzspritzen von USAID leben. Ohne die sind sie nicht lebensfähig, was für sich genommen schon eine Aussage über ihre Akzeptanz in der Ukraine ist. Da Medien mit abweichenden Meinungen in der Ukraine aber verboten sind, gibt es dort aber nur die von USAID finanzierten Medien.

Derzeit versucht das ukrainische Parlament verzweifelt, die EU zu überreden, die Finanzierung der ukrainischen Medien zu übernehmen, weil die meisten von ihnen sonst wohl bald den Betrieb einstellen müssen.

Im russischen Internet beginnt die Situation nun für Lacher zu sorgen und man fragt sich ironisch, wovon denn all die ausländischen Agenten nun leben sollen, wenn USAID ihnen nichts mehr bezahlt. Man muss dazu wissen, dass auch Leute wie Soros, die dabei immer mit USAID zusammengearbeitet haben, nicht nur nicht genug Geld haben, um USAID zu ersetzen, sondern sich ihre Aktivitäten im Ausland selbst zu einem großen Teil von USAID bezahlen ließen.

Man darf also gespannt sein, wie es mit all den kleinen und größeren Organisationen weitergeht, die seit Jahren oder Jahrzehnten nichts anderes kennen und können, als im Auftrag und mit Geld von USAID „für Demokratie“ zu kämpfen, also die US-Propaganda nachzuplappern, und als angeblich unabhängige Experten überall aufzutreten und zu erklären, warum die US-Politik für alle das beste ist, was einem passieren kann.

Ich bin sicher, dass es im russischen Netz bald sehr viele Witze über das Thema geben wird, heute bin ich beispielsweise auf dieses Bild gestoßen, unter dem zu lesen ist:

„Sie gehen jetzt zum Blumenbeet, stellen sich in den Schatten und betteln auf Französisch, Deutsch, Rumänisch und Russisch, weil Sie ein ausländischer Agent, ein ehemaliger unabhängiger Medienexperte und ein Kämpfer gegen den bösartigen Einfluss Russlands sind, der ein Opfer von Trumps Entscheidung, ausländischen Organisationen die Mittel zu streichen, ist.“



