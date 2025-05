Wieder Forderungen aus den USA, die russischen Vermögenswerte in der EU für die Ukraine zu konfiszieren

Finanzplatz EU

Die USA haben unter Biden gefordert, die EU solle die eingefrorenen russischen Vermögenswerte konfiszieren und für die Ukraine nutzen. Nun wird das vom Council in Foreign Relations erneut gefordert. Profitieren davon würde jedoch weder die Ukraine, noch die EU, sondern einzig die USA.

Aus den USA wird seit über einem Jahr gefordert, die EU solle die eingefrorenen russischen Vermögenswerte konfiszieren und in Rüstung und den Wiederaufbau der Ukraine stecken. Die EU weigert sich bisher, weil das nach dem Völkerrecht illegal wäre und weil das internationale Investoren dazu bringen würde, die EU als Finanzplatz und als Investitionsstandort zu meiden.

Nun haben zwei Mitarbeiter der ehemaligen Biden-Regierung bei Foreign Affairs, der Zeitung des einflussreichen Council on Foreign Relations, einen Artikel veröffentlicht, in dem sie die EU erneut und auffordern, die russischen Gelder endlich zu beschlagnahmen und „für die Ukraine“ einzusetzen. Ich habe den Artikel übersetzt, vor der Übersetzung will ich Sie jedoch zum aufmerksamen Lesen animieren, denn der Artikel sagt zwischen den Zeilen sehr deutlich, worum es tatsächlich geht.

Wenn im Westen vom „Wiederaufbau“ der Ukraine die Rede ist, dann ist vor allem eines gemeint: Es geht um gigantische Aufträge für westliche Konzerne für den „Wiederaufbau“ der Ukraine. Um diese Gelder tobt hinter den Kulissen längst ein erbitterter Kampf, bei dem zum Beispiel Polen lange versucht hat, sich den besten Startplatz zu sichern, indem es eine „Führungsrolle“ beim „Wiederaufbauprozess“ eingefordert hat.

Das war natürlich erfolglos und diese polnischen Forderungen wurden höflich überhört, denn an diese Geldtöpfe wollen alle westlichen Länder. Auch die USA.

Die Frage ist eben nur, woher das Geld nehmen, denn natürlich will dafür kein westlicher Staat nennenswerte Summen herausgeben und Russland wird als Sieger in dem Krieg sicher nicht freiwillig Reparationen zahlen, erst recht nicht, wenn die Gelder durch die Ukraine direkt an westliche Konzerne fließen. Daher wird trotz aller Risiken für den Finanzplatz der EU immer wieder gefordert, die russischen Vermögenswerte kurzerhand für den „Wiederaufbau der Ukraine“, also ein Konjunkturprogramm für westliche Konzerne, zu beschlagnahmen.

Hinzu kommt, dass die Ukraine-Unterstützer im Westen eine massive Aufrüstung nicht nur der Ukraine, sondern des gesamten Westens fordern. Das soll nicht nur hunderte Milliarden, sondern Billionen kosten. Und auch dafür sollen die russischen Gelder benutzt werden, zumindest wenn es nach den Vorstellungen der Befürworter der Konfiszierung der russischen Gelder geht.

Und wer ist der Waffenproduzent Nr. 1 in der Welt und der bei weitem wichtigste Waffenlieferant für die Staaten des Westens? Natürlich die USA. Daher ist es wenig überraschend, dass die Autoren des Artikels bei Foreign Affairs sehr offen davon sprechen, dass die russischen Gelder vor allem für Rüstung ausgegeben werden sollen, denn es ist klar, dass fast die gesamte Summe dann direkt in die USA fließen würde.

Das wäre ein feuchter Traum für die USA, denn russische Gelder würden die Waffen bezahlen, die die Europäer in den USA kaufen, die EU würde sich nebenbei selbst als Konkurrent der USA auf dem internationalen Finanzmarkt zerstören und damit die Rolle des Dollars stärken – und nicht zu vergessen: Der Keil zwischen der EU und Russland wäre nach so einem illegalen Raubzug auf Jahrzehnte festbetoniert, womit die EU endgültig und vollständig von den USA abhängig wäre und sie nicht einmal mehr die theoretische Möglichkeit hätte, sich einen anderen, starken internationalen Partner zu suchen.

Kommen wir nun zur Übersetzung des Artikels.

Beginn der Übersetzung:

Moskau zum Zahlen zwingen

Argumente für die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte zur Finanzierung der ukrainischen Verteidigung

Von Wally Adeyemo und David Shimer | Foreign Affairs

Während Russland seinen Krieg gegen die Ukraine fortsetzt und die Administration von Donald Trump die Hilfen aus den USA für Kiew zurückfährt, haben die europäischen Staaten ihre Unterstützung für die ukrainische Bevölkerung ausgeweitet. Doch es könnte noch mehr getan werden. In diesem kritischen Moment sollte die Europäische Union die in Europa eingefrorenen russischen Staatsvermögen beschlagnahmen und diese Ressourcen nutzen, um der Ukraine nachhaltige Hilfe zu ermöglichen.

Im Februar 2022, nur wenige Tage nach Beginn der groß angelegten Invasion Russlands in die Ukraine, schlossen sich die USA mit den G7-Staaten zusammen, um russische Vermögenswerte im Wert von rund 300 Milliarden US-Dollar einzufrieren – größtenteils in Europa. Vor dieser Entscheidung äußerten einige europäische Länder wirtschaftliche und rechtliche Bedenken, stimmten dem Schritt letztlich jedoch zu. Während der Administration von Joe Biden – der wir beide angehörten – ermutigten die USA Europa, noch einen Schritt weiter zu gehen und russische Gelder zu beschlagnahmen, damit diese genutzt werden könnten, anstatt sie eingefroren auf Konten zu belassen. Die europäischen Staats- und Regierungschefs waren jedoch nicht bereit, diese zusätzlichen Maßnahmen zu ergreifen: Ähnliche Bedenken wie bereits zuvor blieben bestehen.

Heute sollte die EU diese Entscheidung überdenken. Die Notwendigkeit, souveränes russisches Eigentum zu beschlagnahmen, ist heute dringlicher denn je seit Kriegsbeginn. Die unter Biden genehmigten US-Militärhilfen an die Ukraine aus US-Beständen laufen in den kommenden Wochen aus, und die Regierung von Donald Trump hat keine weitere Unterstützung für Kiew angekündigt.

Währenddessen hat der russische Präsident Wladimir Putin Forderungen nach einem 30-tägigen Waffenstillstand abgelehnt und die Friedensgespräche durch Maximalforderungen aus dem Kreml verzögert. Er setzt vermutlich darauf, dass sich die Lage der Ukraine mit dem Auslaufen der US-Hilfen – bei anhaltender Unterstützung für Russland aus China, dem Iran und Nordkorea – verschlechtern wird.

In den vergangenen drei Jahren haben europäische Länder der Ukraine außerordentliche Unterstützung gewährt – weit mehr, als der Kreml je erwartet hatte. Sie haben beispielsweise militärische und finanzielle Hilfen geleistet, eine beispiellose Preisobergrenze für russisches Öl eingeführt und 17 Sanktionspakete gegen die russische Wirtschaft erlassen. Doch die EU muss noch mehr tun, um jene Lücke zu schließen, die von den USA hinterlassen wurde. Die EU kann es sich nicht leisten, zuzusehen, wie Russland über die Ukraine triumphiert.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs müssen ihre Unterstützung für die Ukraine verstärken, doch ihre Bürger dürfen die Kosten nicht allein tragen. Es ist an der Zeit, Russland für den Krieg, den es selbst gewählt hat, bezahlen zu lassen. Durch die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte können die europäischen Regierungen dem Kreml ein klares Zeichen setzen, dass die Unterstützung für die Ukraine weitergehen wird. Ein solcher Schritt könnte die Verhandlungsposition der Ukraine und letztlich auch den Verlauf des Krieges verändern.

Konfiszieren oder nicht konfiszieren?

Nachdem Russland 2014 seinen Angriff auf die Ukraine lancierte, zog Moskau den Großteil seines Staatsvermögens aus den USA ab, um sich vor wirtschaftlichen Vergeltungsschlägen aus Washington zu schützen. Russland behielt jedoch weiterhin Vermögenswerte im Wert von Hunderten Milliarden US-Dollar bei Finanzinstituten anderer G7-Staaten, da es fälschlicherweise glaubte, deren Regierungen würden russische Staatsgelder nicht sanktionieren. Nun sind rund 300 Milliarden Dollar eingefroren, hauptsächlich in Europa. Das ist eine gewaltige Summe, vor allem, wenn man bedenkt, dass die USA und die EU der Ukraine seit Beginn des Krieges insgesamt rund 282 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern zur Verfügung gestellt haben, wie das Kieler Institut für Weltwirtschaft errechnete.



Die Regierung von Joe Biden argumentierte in ihrem letzten Amtsjahr, die eingefrorenen Vermögenswerte sollten zur Unterstützung der Ukraine eingesetzt werden, doch einige Verbündete blieben zurückhaltend. Als der Krieg schließlich weiterging und es immer schwieriger wurde, zusätzliche Mittel des US-Kongresses für die Ukraine zu sichern, einigten sich Präsident Joe Biden und die Staats- und Regierungschefs anderer G7-Staaten auf einen Kompromiss: Im Juni 2024 beschloss man, der Ukraine Kredite in Höhe von rund 50 Milliarden US-Dollar zu gewähren, die durch die Zinserträge aus den eingefrorenen russischen Vermögenswerten gedeckt werden. Dies war ein bedeutender Schritt nach vorn – doch nun ist es an der Zeit, die gesamten 300 Milliarden US-Dollar als Ganzes zur Verteidigung der Ukraine gegen die russische Aggression einzusetzen.

Einige europäische Politiker stellten die Rechtsgrundlage für die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte infrage und argumentierten, dies würde gegen die im Völkerrecht verankerten Grundsätze der Immunität von Staaten verstoßen. Es gibt jedoch klare und überzeugende rechtliche Argumente für die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte. Wie die UN-Generalversammlung 2022 eindringlich bekräftigte, verstößt Russlands Invasion in die Ukraine gegen das Aggressionsverbot – eine rechtliche Verpflichtung für alle Staaten der UN.

Russland verletzt die Souveränität der Ukraine eklatant und bislang ungestraft. Als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats kann Moskau rechtliche und diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Konflikts blockieren. Unter diesen Umständen ist die Beschlagnahmung russischen Staatsvermögens eine legitime Gegenmaßnahme. Dies ist auch eine der Begründungen des US-Kongresses für die Verabschiedung des REPO-Gesetzes (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians – Wiederaufbau des wirtschaftlichen Wohlstands und der Chancen für die Ukrainer) von 2024, das es einem US-Präsidenten erlaubt, russisches Staatsvermögen zu beschlagnahmen. Kanada seinerseits verabschiedete ein ähnliches Gesetz.

Putin glaubt, dass die Auslandshilfe für die Ukraine irgendwann versiegen wird

Die Beschlagnahmung steht im Verhältnis zu dem von Russland angerichteten Schaden. Da Russland rechtlich verpflichtet ist, der Ukraine die durch den Krieg entstandenen Schäden zu ersetzen, wäre eine Beschlagnahmung zulässig, da sie den ukrainischen Anspruch auf Reparation ausgleichen würde. Wie die ehemaligen US-Regierungsbeamten Larry Summers, Philip Zelikow und Robert Zoellick argumentierten, gibt es einen Präzedenzfall für die Beschlagnahmung von Vermögenswerten eines Aggressors: Als Reaktion auf den irakischen Einmarsch in Kuwait ergriffen die USA und ihre Verbündeten Maßnahmen, eingefrorene irakische Gelder auf ein internationales Treuhandkonto zu transferieren, um Reparationen in Kuwait zu finanzieren.

Weiter befürchten europäische Regierungsvertreter, dass Verwalter anderer Staatsvermögen im Falle einer Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte zögern würden, in Europa zu investieren. Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte Investitionen vom Kontinent abziehen würde. Investoren haben die EU nicht verlassen, als europäische Länder vor drei Jahren die Vermögenswerte des Kremls eingefroren haben, und die Grenze zwischen dem unbefristeten Einfrieren von Vermögenswerten und ihrer Beschlagnahmung verläuft schrittweise. Die Angst vor Kapitalflucht ist daher übertrieben.

Tatsächlich birgt eine Beschlagnahmung heute weniger Risiken für die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität Europas als zu jedem anderen Zeitpunkt während des Krieges. Europas Fähigkeit, Wachstum zu generieren und seine wirtschaftliche Stabilität zu bewahren, ist – insbesondere angesichts der anhaltenden Besorgnis der Anleger über die von den USA exportierte wirtschaftliche Unsicherheit – für Vermögensverwalter weitaus wichtiger als der Status der russischen Staatsvermögen. Ein möglicher Zusammenbruch der Ukraine stellt eine weitaus größere Bedrohung für die europäische Wirtschaft dar, da er massive Flüchtlingsströme aus der Ukraine auslösen und Russland ermutigen könnte, die Länder an der Ostflanke der NATO zu bedrohen. Die Nutzung des russischen Staatsvermögens würde somit dazu beitragen, die Ukraine zu stärken und ein solches Szenario zu verhindern.

Alle gewinnen – außer Putin

Die Vorteile der Beschlagnahme des russischen Vermögens überwiegen die Risiken bei weitem. Ohne Hilfe aus den USA wären die europäischen Regierungen gezwungen, die Ukraine weitgehend allein zu unterstützen, sogar während sie in ihre eigenen Militärbestände investieren und sich auf einen erhöhten eigenen Sicherheitsbedarf einstellen. Die EU kann die russischen Vermögenswerte nutzen, um die dringend benötigten Waffen für Kiew zu beschaffen, die innovative Verteidigungsindustrie der Ukraine zu finanzieren und die makroökonomische Stabilität des Landes zu erhalten. Im Rahmen dieses Ansatzes sollten die europäischen Staats- und Regierungschefs versuchen, mit dem Weißen Haus eine Vereinbarung über den Kauf US-amerikanischer Kapazitäten für die Ukraine auszuhandeln – beginnend mit Flugabwehrraketen. Dabei sollte vereinbart werden, dass das US-Verteidigungsministerium diesen Zukäufen angesichts des dringenden Bedarfs der Ukraine Priorität einräumt. Im Erfolgsfall könnte dieses Modell auf weitere US-Rüstungsexporte ausgeweitet werden.

Nach einem Waffenstillstand wird die Ukraine weiterhin nachhaltige Unterstützung für ihr Militär benötigen, um zukünftige russische Aggressionen abwehren zu können, sowie vor der gigantischen Wiederaufbauaufgabe stehen, die Hunderte Milliarden Dollar kosten wird. Die Staats- und Regierungschefs der G7 haben den Kreml aufgefordert, für den von ihm verursachten Schaden aufzukommen. Russland wird den Wiederaufbau der Ukraine jedoch niemals freiwillig finanzieren. Die einzige realistische Möglichkeit, Russland zu zwingen, Wiedergutmachung zu leisten, besteht darin, dass die EU Moskaus Vermögenswerte für die kurzfristige Verteidigung und den langfristigen Wiederaufbau der Ukraine einsetzt.

Die Beschlagnahmung von Vermögenswerten hat auch einen diplomatischen Zweck. Putin glaubt, dass die Zeit in diesem Krieg auf seiner Seite ist und die Hilfen aus dem Ausland für die Ukraine irgendwann versiegen werden. Die Freigabe der 300 Milliarden US-Dollar zur Beschlagnahmung könnte Putins Kalkulation ändern. Dieses Geld würde es der EU ermöglichen, die Ukraine über Jahre hinweg zu unterstützen, ohne dass in den jeweiligen Ländern der EU Kosten entstehen. Allein die Aussicht auf diese Unterstützung könnte Putin an den Verhandlungstisch bringen. Mit dieser langfristigen Unterstützung hätte die Ukraine mehr Verhandlungsspielraum und wäre besser aufgestellt, um einen gerechten und nachhaltigen Ausgang dieses Krieges zu erreichen.

Die Debatte über die Beschlagnahme des russischen Staatsvermögens muss daher von der Theorie zur Praxis übergehen. Ein wichtiger erster Schritt ist die Verabschiedung einer europäischen Version des REPO-Gesetzes. Dieses Gesetz gäbe den Mitgliedstaaten der EU die Möglichkeit, russische Vermögenswerte zu einem von ihnen gewählten Zeitpunkt zu beschlagnahmen und zu nutzen. Sollte die EU keinen Konsens darüber erzielen können, sollten die einzelnen Mitgliedstaaten – die russische Vermögenswerte in ihren nationalen Systemen aufweisen – Maßnahmen ergreifen, um eine Beschlagnahme zu ermöglichen. Mit dieser Befugnis sollten die europäischen Staats- und Regierungschefs dann einen Plan zur Bereitstellung der russischen Vermögenswerte zur Unterstützung des ukrainischen Militärs und der ukrainischen Wirtschaft entwickeln und umsetzen.

Der Krieg in der Ukraine befindet sich an einem Scheidepunkt: Die Unterstützung aus Washington für Kiew nimmt ab; Moskau setzt seine Invasion mit Unterstützung aus Peking, Pjöngjang und Teheran fort; und Putin setzt darauf, dass sich seine Position mit der Zeit verbessern wird. Die europäischen Länder können diese Dynamik verändern, der Ukraine nachhaltige Unterstützung bieten und Putin zu ernsthaften Verhandlungen bewegen.

US-Präsident Donald Trump hat wiederholt argumentiert, die Ukraine habe in Friedensgesprächen „keine Karten“. Doch mit Russlands souveränen Vermögenswerten hat Europa eine eigene Karte in der Hand. Jetzt ist es an der Zeit, sie auszuspielen.

_____________

Wally Adeyemo ist distinguierter Carnegie Kolleg an der Schule für internationale und öffentliche Angelegenheiten an der Columbia University. Von 2021 bis 2025 war er stellvertretender US-Finanzminister.

David Shimer ist Senior Lehrbeauftragter Forschungsbeauftragter an der Schule für internationale und öffentliche Angelegenheiten der Columbia University. Von 2021 bis 2025 war er Mitglied des Nationalen US-Sicherheitsrats, unter anderem als Direktor für Osteuropa und die Ukraine sowie als Direktor für Russlandangelegenheiten.

Ende der Übersetzung



