Das Telefonat zwischen dem russischen und dem amerikanischen Präsidenten von Montag ist immer noch eines der wichtigsten Themen in den Medien. Aber wie wird das in Russland eingeschätzt?

Nachdem ich schon gestern in einem eigenen Artikel meine Einschätzung des Telefonates zwischen Putin und Trump gezeigt habe, habe ich bei der TASS einen Artikel eines russischen Experten gefunden, den ich übersetzt habe, um zu zeigen, wie das Telefonat und seine Folgen in Russland eingeschätzt werden.

Beginn der Übersetzung:

Ist es gelungen, das ENDE näher zu bringen? Worauf man beim Gespräch von Putin und Trump achten sollte

Andrej Nisamutdinow über den Verlauf des Gesprächs zwischen den beiden Präsidenten und die anschließenden Telefonate und Erklärungen

Das zentrale Thema des Telefongesprächs zwischen Wladimir Putin und Donald Trump am 19. Mai war die Beilegung des Konflikts um die Ukraine. Nach dem mehr als zweistündigen Gespräch zeigten sich beide Präsidenten mit dem Inhalt und den Ergebnissen des Gesprächs zufrieden. „Der Ton und der Geist des Gesprächs waren ausgezeichnet“, stellte der amerikanische Präsident fest. „Wir sind im Großen und Ganzen auf dem richtigen Weg“, erklärte der russische Präsident seinerseits.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass Putin selbst vor der Kamera über den Inhalt des Gesprächs berichtete, während bei seinen beiden vorangegangenen Gesprächen mit Trump nur der Pressedienst des Kremls darüber informierte.

Vom Staatschef

Der russische Präsident lobte das Gespräch und bezeichnete es als „sehr informativ, ganz offen und überaus nützlich“. Er erklärte sich bereit, mit der Ukraine an einem Memorandum „über einen möglichen zukünftigen Friedensvertrag mit der Festlegung einer Reihe von Positionen zu arbeiten.“ „Wie zum Beispiel die Prinzipien der Beilegung, der Zeitplan eines möglichen Friedensabkommens und so weiter, einschließlich eines möglichen Waffenstillstands für einen bestimmten Zeitraum, wenn entsprechende Vereinbarungen getroffen werden.“ Putin erklärte auch die Bereitschaft Russlands, nach Kompromissen zu suchen, und stellte fest, dass „die Position Russlands im Großen und Ganzen klar ist“: „Das Wichtigste für uns ist, die Ursachen dieser Krise zu beseitigen.“

Wenig später gab der Berater des Präsidenten, Juri Uschakow, weitere Erklärungen ab. Ihm zufolge begann das Gespräch damit, dass Putin Trump zur Geburt seines elften Enkelkindes gratulierte und dem Neugeborenen und seiner Mutter gute Gesundheit wünschte. Unmittelbar danach „begannen die Präsidenten eine ausführliche Diskussion über die Beilegung des Konflikts in der Ukraine, auch unter Berücksichtigung der jüngsten direkten russisch-ukrainischen Gespräche in Istanbul“. Das ukrainische Thema wurde „sehr ausführlich“ erörtert, „es gab viele Nuancen, darunter recht interessante“, aber dabei blieb es nicht. Putin und Trump erörterten die Beziehungen zwischen den beiden Ländern, einschließlich der Möglichkeit, ein persönliches Treffen zu vereinbaren, sowie die Frage der Fortsetzung des Gefangenenaustauschs und die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über das iranische Atomprogramm.

Gegen Ende des Gesprächs vereinbarten die Präsidenten, sich bei Bedarf gegenseitig anzurufen, wobei Trump laut Uschakow sagte: „Wladimir, du kannst jederzeit zum Telefon greifen, ich werde dir gerne antworten und mit dir sprechen“. Der freundschaftliche Charakter des Gesprächs zeigt sich auch darin, dass „keiner von beiden das Gespräch beenden wollte, nicht auflegen wollte, wenn man so sagen darf.“

Das wichtigste in GROSSBUCHSTABEN

Trump schrieb auf TruthSocial über die Ergebnisse seines „sehr guten“ und sogar „großartigen“ Gesprächs mit Putin, wobei er wie üblich die wichtigsten Punkte in Großbuchstaben hervorhob. „Russland und die Ukraine werden sofort Verhandlungen über einen Waffenstillstand und, was noch wichtiger ist, über ein ENDE des Krieges aufnehmen“, schrieb der amerikanische Präsident. Und machte eine wichtige Klarstellung: „Die Bedingungen dafür werden zwischen den beiden Seiten ausgehandelt, so wie es sein sollte, denn sie kennen Details der Verhandlungen, die niemandem sonst bekannt sind.“

Trump wäre nicht Trump, wenn er nicht betonen würde, dass Russland nach Beendigung des Konflikts mit den USA „umfassenden HANDEL“ betreiben will. Zur Unterstützung dieses Bestrebens fügte der amerikanische Präsident hinzu: Russlands „Potenzial ist UNBEGRENZT“. Diese Worte des republikanischen Präsidenten bildeten einen klaren Kontrapunkt zu den Äußerungen seiner Vorgänger – der Demokraten Barack Obama und Joe Biden sowie einer Reihe von europäischen Staats- und Regierungschefs, die es vorzogen (und zum Teil noch immer vorziehen), arrogant über das „Zapfsäulenland“ und die „zerstörte“ russische Wirtschaft zu sprechen.

Apropos Europäer: Trump hat nach eigenen Angaben unmittelbar nach seinem Gespräch mit Putin eine Reihe von europäischen Staats- und Regierungschefs angerufen, darunter die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen, den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und den finnischen Präsidenten Alexander Stubb. Auch Wladimir Selensky wurde als Gesprächspartner genannt, aber bemerkenswert war die Abwesenheit des britischen Premierministers Keir Starmer, der zu den Mitverfassern des Ultimatums an Russland gehört, unverzüglich einem 30-tägigen Waffenstillstand zuzustimmen.

Der amerikanische Präsident berichtete auch, dass „der Vatikan, vertreten durch den Papst, gesagt habe, er wäre sehr daran interessiert, die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine auszurichten“.

Lange Gesichter

Nach der ersten Reaktion der Europäer zu urteilen, hatten sie mit einem anderen Ergebnis des Gesprächs gerechnet, und Trumps Enthusiasmus wurde mit einer gehörigen Portion Skepsis aufgenommen. Insbesondere die Präsidentin der EU-Kommission beschränkte sich darauf, Trump „für seinen unermüdlichen Einsatz für den Frieden in der Ukraine“ zu danken, forderte die USA auf, „weiterhin im Friedensprozess engagiert zu bleiben“ und versprach Kiew weitere europäische Unterstützung. Die italienische Ministerpräsidentin unterstrich den Vorschlag des Papstes, die Verhandlungen im Vatikan zu führen. Und nach Angaben des deutschen Regierungssprechers Stefan Kornelius haben sich die europäischen Gesprächsteilnehmer „darauf geeinigt, den Verhandlungsprozess eng zu koordinieren“ und „erklärt, dass sie den Druck auf Russland durch Sanktionen erhöhen werden“.

Offenbar hofften die Europäer vor allem darauf, den amerikanischen Präsidenten zu einer Erhöhung des Sanktionsdrucks auf Russland bewegen zu können. Und wie die britische Financial Times unter Berufung auf eine Quelle berichtet, waren die europäischen Staats- und Regierungschefs, die an dem Gespräch mit Trump teilnahmen, von dessen mangelnder Bereitschaft, neue Sanktionen gegen Moskau zu verhängen, durchaus geschockt.

Irgendwie ja, aber nein

Was Selensky betrifft, so hat er nach eigenen Angaben zweimal mit Trump gesprochen – vor und nach dem Gespräch zwischen dem russischen und dem amerikanischen Präsidenten. Wie France Presse unter Berufung auf einen anonymen ukrainischen Beamten berichtet, hat Selensky Trump während des ersten Gesprächs, das etwa eine Viertelstunde dauerte, versucht, davon zu überzeugen, den Sanktionsdruck auf Russland zu erhöhen. Aber offenbar war er nicht allzu erfolgreich.

Nach dem zweiten Gespräch, an dem auch die Europäer teilnahmen, gab Selensky eine Pressekonferenz, in dem er eine vage Erklärung über die Organisation des Verhandlungsprozesses abgab: „Es könnte ein Memorandum in einem bilateralen Format geben, das dann zu einer Karte führen könnte, die zum Ende des Krieges führt, zu einem Vertrag, der von beiden Ländern unterstützt werden sollte und der einen Waffenstillstand beinhalten würde“. Die Einzelheiten des Memorandums, so stellte Selensky klar, seien ihm noch nicht bekannt: „Wenn die russische Seite eine Art Memorandum vorschlägt, werden wir nach entsprechenden Signalen von unserer Seite aus, nachdem wir das Memorandum oder die Vorschläge der Russen erhalten haben, in der Lage sein, unsere Vorstellungen zu formulieren.“

Weitere Äußerungen des Kiewer Regierungschefs zeigten jedoch, dass er zu keinerlei Kompromissen und Zugeständnissen bereit ist. So sagte er insbesondere in Bezug auf die territoriale Frage: „Niemand wird unsere Truppen von unserem Gebiet abziehen. <…> Wenn Russland die Bedingung stellt, unserere Truppen abzuziehen <…>, bedeutet das, dass sie keinen Waffenstillstand wollen.“ In demselben kategorischen Ton lehnte es Selensky ab, die Frage eines möglichen neutralen Status der Ukraine und ihrer Weigerung, der NATO beizutreten, zu erörtern: „Was den Status anbelangt, so hat die Ukraine einen Status, der in der Verfassung des Landes verankert ist – alles steht dort geschrieben.“

Damit stellte er die Idee der Verhandlungen selbst auf den Kopf. Während Trump klar zu verstehen gab, dass die Verhandlungen direkt zwischen Russland und der Ukraine geführt werden sollten, begann Selensky über ein Treffen der Staats- und Regierungschefs der Ukraine, Russlands, der USA, der EU und Großbritanniens zu spekulieren. Selensky fügte dem Vatikan, den Trump als möglichen Ort für die Verhandlungen nannte, weil dort jetzt ein amerikanischer Papst regiert, die Türkei und die Schweiz hinzu, obwohl letztere aus Moskauer Sicht ihren neutralen Status verloren hat und nicht mehr als Veranstaltungsort für solche Treffen dienen kann.

Bei ihren Meinungen geblieben

Das Telefongespräch zwischen Putin und Trump hat zweifellos zur Annäherung und zur Vertiefung des gegenseitigen Verständnisses zwischen ihnen beigetragen, aber es war kein Durchbruch im Hinblick auf die Lösung des Konflikts um die Ukraine. Vielmehr haben alle beteiligten Parteien ihre bisherigen Positionen bekräftigt. Russland hat gezeigt, dass es zu einer friedlichen Beilegung des Konflikts und zur Suche nach einem Kompromiss bereit ist, aber nicht die Absicht hat, die Hauptaufgabe, die Ursachen des Konflikts zu beseitigen, aufzugeben. Darüber hinaus ist Moskau davon überzeugt, dass der Prozess der Suche nach für beide Seiten akzeptablen Lösungen eine lange und mühsame Arbeit erfordert, und Gipfeltreffen sollten nur als Ergebnis dieser Arbeit stattfinden. Aus diesem Grund gibt es aus Moskau keine Fristen oder Termine.

Trump teilt diesen Ansatz insgesamt und stimmt sogar zu, dass die Verhandlungen direkt zwischen Russland und der Ukraine geführt werden sollten. Er würde es zwar begrüßen, wenn der Prozess schneller vorankäme, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist er bereit, sich damit zufrieden zu geben, beide Seiten an den Verhandlungstisch zu bringen. Und er ist gegen übermäßigen Druck auf Russland, weil er an die Aufrichtigkeit der Absichten seines russischen Kollegen glaubt. Nach seinen jüngsten Äußerungen im Weißen Haus zu urteilen, schließt er jedoch nicht aus, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt härtere Sanktionen erforderlich sein könnten. Überhaupt habe Trump eine Art rote Linie, aber bisher will er „nicht darüber sprechen, weil ich glaube, dass das die Verhandlungen noch komplizierter machen würde“.

Die Staats- und Regierungschefs der EU und Großbritanniens, das sich ihnen angeschlossen hat, bleiben ebenfalls bei ihrer Position, so dass sie weiterhin Gründe für eine Verschärfung der anti-russischen Sanktionen und eine Eskalation des Konflikts erfinden werden. Für viele von ihnen ist das Überleben des Kiewer Regimes identisch mit ihrem eigenen politischen Überleben, weshalb sie ihre Unterstützung für die Ukraine nicht aufgeben wollen und weiterhin versuchen werden, Trump auf ihre Seite zu ziehen.

Auch Selensky wird sich einer Friedensregelung mit aller Kraft widersetzen, da er befürchtet (und das aus gutem Grund), dass ein Friedensabkommen bestenfalls ein unehrenhaftes Ende seiner kurzen politischen Karriere bedeuten würde. In der Tat ist er bereits damit beschäftigt, Steine in den Weg legen, weshalb er versucht, die Verhandlungen zu internationalisieren, indem er ein „Unterstützungsteam“ aus Europäern hinter sich stellt.

Andererseits hat Selensky Angst vor Trump und muss auf seine Anweisungen hören. Oder zumindest so tun, als ob er darauf hören würde. Das zeigen Trumps Eingeständnisse, es sei für ihn „nicht einfach, mit Selensky umzugehen“, und er werde erst „in drei oder vier Wochen“ sagen können, ob die Ukraine genug tut, um Vereinbarungen mit Russland zu treffen. Sollte es keine positiven Entwicklungen geben, drohte Trump: „Ich werde mich einfach zurückziehen, und sie werden weiter machen müssen.“ Mit „sie“ meint er Europa: Der Konflikt liegt vor deren Haustür, also sollen sie sich damrum kümmern.

Alles in allem bedeutet das, dass es noch zu früh ist, von einem baldigen Ende der heißen Phase des Konflikts zu sprechen. Dennoch geben der Inhalt und vor allem der Ton des Gesprächs zwischen dem russischen und dem amerikanischen Präsidenten Anlass zu der beachtlichen Hoffnung, dass es gelingen könnte, dieses Ende näher zu bringen. Oder wie Trump schreiben würde: Dieses ENDE.

Ende der Übersetzung



