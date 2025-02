"Mit dem Erbe von Biden aufräumen"

Letzte Woche fand das wichtige erste Treffen der Außenminister Russlands und der USA in Saudi-Arabien statt, das in Europa für kopflose Reaktionen gesorgt hat.

Das erste Treffen der Außenminister Russlands und der USA in Saudi-Arabien war durchaus ein historisches, denn sowohl Russland als auch die USA sind auf eine Verbesserung der Beziehungen aus machen dabei offenbar schnelle Fortschritte.

Natürlich war das am Sonntagabend ein wichtiges im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens, das aus Saudi-Arabien berichtet und den russischen Präsidenten und die russische Verhandlungsdelegation ausführlich zitiert hat. Schon die Tatsache, dass es solche ungekürzten Zitate russischer Politiker in deutschen Medien nicht gibt, war ein Grund für mich, diesen Beitrag zu übersetzen.

Beginn der Übersetzung:

Russland und die USA beginnen, mit dem Erbe der Biden-Administration aufzuräumen

Das wichtigste Thema der Woche. Eine weltweite Nachricht, die, wenn auch vorsichtigen, Optimismus weckt. Hochrangige russische und amerikanische Delegationen haben auf neutralem Boden in Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, ihre ersten direkten und stundenlangen Gespräche seit Jahren geführt.

Der russische Präsident Putin kommentierte die Gespräche hinterher vor Journalisten so: „Wie mir unsere Teilnehmer sagten, gab es auf amerikanischer Seite ganz andere Leute, die dem Verhandlungsprozess offen gegenüberstanden, ohne Voreingenommenheit, ohne Verurteilung dessen, was in der Vergangenheit getan wurde, zumindest gab es nichts dergleichen in den bilateralen Kontakten. Wir sind auf gemeinsame Arbeit eingestellt, wir sind offen für die gemeinsame Arbeit.“

„Offen für die gemeinsame Arbeit.“ So etwas hat es bisher nicht gegeben. Daher rührt das erste Ergebnis: Der Prozess des Auftauens der bilateralen Beziehungen hat begonnen. Das ist hoch einzuschätzen, wie Putin sagte: „Ich bewerte sie hoch, es gibt ein Ergebnis. Meiner Meinung nach haben wir den ersten Schritt zur Wiederaufnahme der Arbeit in einer Reihe von Bereichen von gemeinsamem Interesse getan. Dazu gehört der Nahe Osten im weitesten Sinne des Wortes, ich meine unsere Präsenz in Syrien, die palästinensisch-israelische Regelung und so weiter. Natürlich messen wir auch der Lage in der Ukraine größte Bedeutung bei. All dies war Gegenstand der Gespräche und Überlegungen bei dem Treffen in Riad. Die Bewertung ist positiv.“

Die Bandbreite der Themen ist sehr groß. Trümmer sind in unseren Beziehungen fast überall, und die Gespräche in Riad sind verständlicherweise nur eine Vorbereitung für einen vollwertigen russisch-amerikanischen Gipfel. Menschlich gesehen ist Putin dazu bereit, die Frage ist nur, wie die Teams im Vorfeld miteinander arbeiten. Das wird Zeit brauchen, wie Putin auch sagte: „Ich würde mich gerne mit Donald treffen. Aber wir sind in einer Situation, in der es nicht ausreicht, sich zu treffen, um Tee oder Kaffee zu trinken und sich hinzusetzen und über die Zukunft zu sprechen. Wir müssen es hinbekommen, dass unsere Teams die Themen vorbereiten, die sowohl für die USA als auch für Russland äußerst wichtig sind.“

Die Geschehnisse in der Ukraine sind ein besonderes Thema. Allmählich beginnt Trump zu begreifen, dass das Thema komplexer ist, als er früher dachte. Von Eile ist keine Rede mehr, wie Putin anmerkte: „Als Herr Trump für die US-Präsidentschaft kandidierte, sprach er von einem recht kurzen Zeitrahmen für die Lösung der Ukraine-Krise, aber nachdem er als bereits gewählter US-Präsident Informationen von Geheimdiensten und so weiter erhielt, änderte er seine Position. Er sagte, es würde sechs Monate dauern. Nun, wir werden jetzt nicht über Fristen sprechen.“

Trump braucht Zeit, denn er handelt nach dem Ratschlag seines Vaters, über den er in seinem autobiografischen Buch schrieb: „Mein Vater sagte immer: ‚Du musst absolut alles darüber wissen, was du tust.‘ Diesen Rat habe ich mein ganzes Leben lang befolgt.“

Nicht alles in den amerikanisch-russischen Beziehungen ist so kompliziert. In den Verhandlungen gab es Fragen, die man einfach durch den Wunsch lösen konnte. Und sofort gab es ein konkretes Ergebnis: Der diplomatische Mechanismus muss durch gemeinsame Anstrengungen repariert werden, wie Putin sagte: „Wir haben vereinbart, die normale Arbeit der diplomatischen Vertretungen wieder aufzunehmen. Die ständige Ausweisung von Diplomaten aus Washington und Moskau führt zu nichts Gutem. Wenn das so weitergeht, werden wir in diesen Gebäuden nur noch Putzfrauen haben, deren Arbeit geschätzt werden muss, aber dafür wurden diplomatische Vertretungen nicht geschaffen.“

Die ganze Welt verfolgte die russisch-amerikanischen Verhandlungen und in Europa wurden sie besonders schmerzlich wahrgenommen. Dazu fragte ein Journalist: „Aber die Europäer sind aufgeregt, alle sind fast in Panik, dass sie in keiner Weise an den Verhandlungen teilnehmen, und das gleiche Gefühl haben ukrainische Persönlichkeiten. Alle wollen ein Mitspracherecht haben, was soll man mit ihnen machen?“.

Darauf antwortete Putin: „Das Recht auf Mitsprache bei was? Ziel und Gegenstand unserer Verhandlungen war die Wiederherstellung der russisch-amerikanischen Beziehungen. Will irgendjemand Vermittler zwischen Russland und den USA sein? Das sind wahrscheinlich überzogene Forderungen. Und das Wichtigste bei der Lösung aller sehr akuten Probleme, einschließlich der Ukraine-Krise, ist, dass es unmöglich ist, viele Probleme, einschließlich der Ukraine-Krise, zu lösen, ohne das Vertrauen zwischen Russland und den USA zu erhöhen. Der Zweck dieses Treffens bestand genau darin, das Vertrauen zwischen Russland und den USA zu stärken. Was die anderen Teilnehmer betrifft, so hat Russland Kontakte zu den Europäern nie abgelehnt, Russland hat den Verhandlungsprozess mit der Ukraine nie abgelehnt, niemals. Aber wir haben zum Beispiel ein Thema wie die Verlängerung von NEW-START. Viele haben es vielleicht vergessen, aber erinnere daran, dass der Vertrag über die Begrenzung strategischer Atomwaffen in genau einem Jahr, im Februar 2026, ausläuft. Wollen die sich an den Verhandlungstisch setzen und zwischen Russland und den USA vermitteln? Nun, wahrscheinlich nicht. Warum also hier hysterisch werden? Hysterie ist unangebracht.“

Mit den Vertretern der EU haben sowohl Putin als auch Trump noch eine Rechnung offen. Putin sagte vor Journalisten: „Alle europäischen Staats- und Regierungschefs, alle ohne Ausnahme, haben sich de facto direkt in den Wahlprozess in den USA eingemischt. Es kam zu direkten Beleidigungen gegen einen der Kandidaten. Natürlich war klar, mit wem wir sympathisierten, aber wir haben uns nicht eingemischt und uns schon gar keine harschen Äußerungen und beleidigenden Ausbrüche gegen irgendeinen der Kandidaten erlaubt. Wir haben das einfach nicht getan, aber die Europäer schon.“

Zugleich stellt Putin bei Trump eine persönliche Eigenschaft fest, die ihn auch selbst auszeichnet: Zurückhaltung. Dazu sagte Putin: „Ich bin, offen gesagt, generell überrascht von der Zurückhaltung des neu gewählten US-Präsidenten Trump gegenüber seinen Verbündeten, die sich, um es offen zu sagen, beleidigend und frech verhalten haben.“

Über die Verhandlungen in Saudi-Arabien berichtet unser Korrespondent.

Es war der zu dieser Zeit am meisten verfolgte Flug im gesamten Internet. Die Maschine landete um 21:30 Uhr Moskauer Zeit in Riad. Die saudische Hauptstadt liegt in der gleichen Zeitzone. Die Bilder von der Ankunft des russischen Außenministers Sergej Lawrow und des Präsidentenberaters Juri Uschakow gingen um die Videonachrichtenagenturen der Welt.

Eine beeindruckende Autokolonne brachte die russische Delegation vom Flughafen Riad in die Stadt. Sehr wichtige Verhandlungen standen bevor. Es war der erste offizielle Kontakt auf so hoher Ebene seit drei Jahren, wozu Uschakow sagte: „Wir sind gekommen, um mit unseren amerikanischen Kollegen zu verhandeln. Es sind bilaterale, rein bilaterale Gespräche.“

Er widerlegte umgehend Gerüchte, wonach Selensky während der Verhandlungen oder unmittelbar danach unerwartet auftauchen könnte. Obwohl er in der Nähe war, er flog aus Europa in die Emirate und die Türkei, hat bei dem russisch-amerikanischen Treffen definitiv niemand auf ihn gewartet. Und zwar auf beiden Seiten.

Bloomberg meldete: „Prinz Mohammed wollte, dass Selensky bei den Gesprächen vertreten ist, doch sowohl die Amerikaner als auch die Russen bestanden darauf, dass sie sich ohne die Ukrainer treffen wollten, so eine mit den saudischen Vorbereitungen vertraute Person.“

Fahnen, ein roter Teppich, Gemälde und Vergoldungen prägen die Ausstattung des Diriyah-Palastes. Als Ort der Gespräche wurde einer der Paläste der saudischen Königsfamilie gewählt. Das war sowohl ein Zeichen für die Haltung der Gastgeber als auch ein Symbol für den Status der Verhandlungen, die die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich zogen.

Drinnen war nur eine äußerst begrenzte Zahl russischer und amerikanischer Journalisten. Sobald sich die Türen öffneten, beeilten sich alle, die beste Position einzunehmen. Es zeigte sich, dass die Delegationen bereits im Saal waren. Auf der rechten Seite saßen Außenminister Lawrow und der Berater des Präsidenten für internationale Angelegenheiten, Uschakow. Ihnen gegenüber saßen auf der linken Seite in der Mitte Außenminister Rubio, links von ihm der Nationale Sicherheitsberater Waltz und rechts der Sondergesandte für den Nahen Osten Witkoff.

Damals war noch unklar, wie alles ausgehen würde, aber ein gewisser Konsens war bereits erkennbar, scherzten Journalisten: Die Leiter der russischen und der US-Delegation wählten Krawatten im gleichen Farbschema: Lawrow und Rubio hatten den gleichen Ton, und die Krawatten des Präsidentenberaters Uschakow und des Sondergesandten Witkoff waren praktisch identisch in leuchtendem blau.

Im Ergebnis stellte sich heraus, dass die Ansichten Moskaus und des neuen Teams in Washington im Großen und Ganzen übereinstimmten, wie der russische Außenminister Sergej Lawrow danach auf einer Pressekonferenz sagte: „Zu Beginn unseres Gesprächs betonte Marco Rubio insbesondere, wie wichtig es in den internationalen Beziehungen sei, dass sich jedes Land von seinen nationalen Interessen leiten lasse. Dem stimmen wir voll und ganz zu. Wir waren uns auch einig, dass diese nationalen Interessen natürlich nicht immer, bei weitem nicht immer, übereinstimmen. Aber wenn sie nicht übereinstimmen, ist es sehr wichtig, diese Diskrepanzen zu regeln, sie nicht auseinanderdriften zu lassen und vor allem keine militärische oder sonstige Konfrontation zu provozieren.“

Der amerikanische Präsident verfolgte die Nachrichten aus Riad von seiner Residenz in Mar-a-Lago aus. Und diese Nachrichten waren laut Trump definitiv ermutigend.

„Sind Sie inzwischen zuversichtlicher oder weniger zuversichtlich, dass ein Deal zustande kommen kann?“, fragte ihn ein Journalist.

„Ich bin viel zuversichtlicher geworden, die Verhandlungen verliefen sehr gut“, antwortete Trump.

Aber die Stimmung in den liberalen amerikanischen Medien ist so schlecht, wie sie nur sein kann. Sie wollten, dass alles so bleibt wie unter Biden: Konfrontation und Ausweitung des Konflikts – des ukrainischen und des globalen.

NBC berichtete: „Das ist eine tektonische Verschiebung. Der Westen – die USA und Europa – bildeten eine sehr geschlossene Front, nicht vollständig, aber dennoch geschlossen, und isolierten Russland. Jetzt ist es anders.“

Bei CNN hieß es: „Diese Distanzierung von der Europäischen Union wurde von allen als Schlag in die Magengrube und Ohrfeige empfunden. Nach so vielen Jahren enger Zusammenarbeit.“

Es gibt eine breite Diskussion – auch in arabischen Medien, aber die Stimmung ist völlig anders, dort wurden inspirierende Videos mit Zitaten von Rubio und Lawrow zusammengeschnitten.

Auf der Pressekonferenz sagte Lawrow auch: „Wir sind uns praktisch einig, dass wir das Problem des Funktionierens unserer diplomatischen Vertretungen ein für alle Mal lösen müssen. Wir haben vereinbart, dass unsere Stellvertreter in naher Zukunft ein Treffen vereinbaren und die Notwendigkeit erörtern werden, diese künstlichen Hindernisse für die Arbeit der Botschaften und anderer ausländischer Institutionen in Russland und den USA zu beseitigen.“

Danach werden russisch-amerikanische Konsultationen beginnen, die regelmäßig stattfinden sollen. Uschakow sagte dazu: „Der gesamte Charakter der heutigen Diskussion war vom jüngsten Telefongespräch zwischen den beiden Präsidenten geprägt. Und natürlich kann man jetzt sagen, dass es angesichts der allgemeinen Situation wirklich eine einzigartige Entwicklung gibt.“

Die USA informierten die europäischen Verbündeten über die Ergebnisse der Gespräche in Saudi-Arabien. Der russische Außenminister besprach das Thema bei einem separaten Treffen am Rande des G20-Ministergipfels in Südafrika mit seinem chinesischen Amtskollegen. Danach sagte Chinas Außenminister Wang Yi: „China begrüßt alle Kontakte, die den Frieden fördern. Dialog ist immer besser als Konfrontation. Ich hatte gerade ein sehr gutes Gespräch mit meinem Freund Sergej Lawrow. Gemeinsam können unsere Länder einen großen Beitrag zur globalen Stabilität und zum Wohlstand leisten.“

Auch der Abbau von Handels- und Wirtschaftshemmnissen war in Riad Thema. Auf wirtschaftlicher Ebene wurden die Verhandlungen von Kirill Dmitrijew, dem Leiter des russischen Fonds für Direktinvestitionen, geleitet, der seine Kollegen aus den USA mit der Höhe der Verluste amerikanischer Unternehmen wegen der antirussischen Sanktionen, es sind über 300 Milliarden Dollar, verblüffte, wie er erzählte: „Die Summe hat sie sicherlich beeindruckt. Alle haben diese Tabelle gesehen. Wir sind die Branchen und Unternehmen im Detail durchgegangen. Und das ist wichtig, denn es gab die Erzählung, dass die Sanktionen Russland schaden würden. Und wir sagten: ‚Sehen Sie, sie schaden den USA, und tatsächlich schaden sie den USA vielleicht mehr als Russland.'“

Während der Verhandlungen zeigte Dmitrijew eine Aufschlüsselung nach Branchen. Am meisten verloren die Amerikaner aufgrund ihrer eigenen Sanktionen im IT- und Mediensektor, dort waren es 123 Milliarden Dollar. Als nächstes kommen Konsumgüter und Medikamente mit 94 Milliarden. Der Finanzsektor hätte in Russland Geld verdienen können, ihm entgingen jedoch 71 Milliarden. Zählt man Industrie und Energie hinzu, kommt man auf eine Summe von 324 Milliarden Dollar.

Und insgesamt scheint man sich darüber im Klaren zu sein, dass auch im Handels- und Wirtschaftsbereich eine Wende nötig ist, wie Steve Witkoff, der Sondergesandte des US-Präsidenten, sagte: „Das Gespräch war positiv und konstruktiv. Jeder der Teilnehmer war darauf fokussiert, Ergebnisse zu erzielen.“

„Die Kämpfe müssen dauerhaft eingestellt werden. Es kann nicht nur eine vorübergehende Einstellung sein, wie wir sie schon einmal erlebt haben“, fügte Trumps Berater Mike Waltz hinzu.

Saudi-Arabien hat seinen Status als beste neutrale Plattform für solche Kontakte bestätigt. Donald Trump pflegt ein ausgezeichnetes Verhältnis zu Kronprinz Mohammed bin Salman Al Saud. Wladimir Putin auch. Der Präsident dankte dem Kronprinzen telefonisch für die Durchführung der russisch-amerikanischen Gespräche in Riad.

Die Verhandlungen dauerten letztlich viereinhalb Stunden. Wichtig ist, zum Abschluss gab es ein gemeinsames Mittagessen. Um für die richtige Atmosphäre zu sorgen, sparten die Gastgeber nicht an Leckereien.

„Ich denke, das Wichtigste ist ein tiefgründiger Dialog. Am Ende gab es viele Witze. Die Witze haben die Atmosphäre aufgewärmt. Und Sergej Lawrow hat viele Witze gemacht, und auch die anderen Kollegen haben viele Witze gemacht. Es war gut.“, sagte Kirill Dmitrijew.

Die russische Delegation flog noch am selben Abend nach Moskau, um dem Präsidenten Bericht zu erstatten. Und am Morgen, wenige Stunden später, war der Außenminister bereits bei einer planmäßigen Fragestunde der Regierung in der Staatsduma, wo er vom Parlamentspräsidenten mit folgenden Worten angekündigt wurde: „Er ist sechs Stunden geflogen. Die ganze Nacht. Und am Morgen ist er bereits in der Staatsduma. Das ist auch ein Zeichen des Respekts für die Volksvertreter, die sich versammelt haben, um über die Prioritäten der Außenpolitik zu sprechen.“

Besonders jetzt, in einer Zeit rascher Veränderungen im internationalen Geschehen. Lawrow berichtete den Abgeordneten: „Präsident Trump ist der erste und meiner Meinung nach einzige westliche Staatschef, der öffentlich und lautstark erklärt hat, dass eine der Hauptursachen für die Situation in der Ukraine die unverschämte Haltung der vorherigen Regierung hinsichtlich der Aufnahme der Ukraine in die NATO war. Jetzt müssen wir mit dem Erbe der Biden-Regierung aufräumen.“

Und die russischen und amerikanischen Teams arbeiten bereits hart. Die wichtigste Aufgabe besteht darin, das Gipfeltreffen zwischen Putin und Trump in möglichst kurzer Zeit vorzubereiten.

Ende der Übersetzung



