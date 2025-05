USA und Ukraine

Letzte Woche haben die USA und die Ukraine den Vertrag über ukrainische Rohstoffe unterzeichnet, bei dem jedoch viele Fragen offen sind.

Dass es bei dem Vertrag über ukrainische Rohstoffe mehr offene Fragen als Antworten gibt, habe ich bereits berichtet. Der veröffentlichte Teil des Vertrages ist ausgesprochen vage gehalten, dafür verweist er auf weitere Abkommen, die bisher geheim gehalten werden, weshalb sogar vermutet wurde, sie wären noch nicht einmal ausgehandelt. Aber anscheinend sind sie bereits fertig, sollen aber geheim bleiben, bis das ukrainische Parlament sie „blind“ ratifiziert hat. Das deutet darauf hin, dass diese Zusatzabkommen für die Ukraine ausgesprochen schmerzlich sein dürften.

Das war auch eines der Themen des Berichts des USA-Korrespondenten, den das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick gezeigt hat und den ich, wie fast jede Woche, übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Die wirtschaftliche Kolonisierung der Ukraine durch die Amerikaner wurde offiziell formalisiert

Die wirtschaftliche Kolonisierung der Ukraine durch die Amerikaner wurde offiziell formalisiert. Am Mittwoch unterzeichneten US-Finanzminister Scott Bessent und die ukrainische Wirtschaftsministerin Julia Swyrydenko in Washington das Abkommen über die ukrainischen Bodenschätze. Beobachter wiesen darauf hin, dass der vollständige Text des Abkommens nicht veröffentlicht wurde und dass von Sicherheitsgarantien für die Ukraine keine Rede ist.

Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

Vor dem Hintergrund des Weißen Haues begannen die Teilnehmer des Marsches des Unsterblichen Regiments ihren Marsch durch Washington vom Lafayette Square aus. Zum ersten Mal seit sechs Jahren hatten russische Landsleute in den USA die Möglichkeit, in der amerikanischen Hauptstadt eine Gedenkveranstaltung für die Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges abzuhalten. Zu dieser Prozession reisten mehrere Generationen von Russen aus den Bundesstaaten Virginia, Maryland, Florida und New York an.

Angeführt wurde die Kolonne von einem amerikanischen Orchester. Gespielt wurde ein Repertoire, das auf der 17. Straße in Washington noch vor einem Jahr undenkbar gewesen wäre: „Katjuscha“, „Tag des Sieges“ und „Abschied von Slawjanka“. Zu den Klängen des Orchesters erreichten die über 100 Teilnehmer des „Unsterblichen Regiments“ das Denkmal des Großen Vaterländischen Krieges, wo sie an der Gedenkmauer, die dem Treffen der Alliierten an der Elbe gewidmet ist, Blumen niederlegten.

Eine Gruppe mit gelb-blauen Fahnen versuchte erfolglos, die Veranstaltung zum Gedenken an die Russen in Washington zu stören. Doch die Polizei von Washington D.C. drängte die Ukrainer vom Marsch des Unsterblichen Regiments ab.

Washington übte vor einem wichtigen Meilenstein für Donald Trump, seinem 100. Tag im Weißen Haus, auch auf die Ukraine selbst Druck aus. Trump präsentiert dem amerikanischen Publikum die Vereinbarung zur Übertragung der Kontrolle über die strategischen Ressourcen der Ukraine als unbestrittenen Erfolg der ersten hundert Tage seiner Präsidentschaft. Und dass der Deal selbst eher wie eine Mafia-Raubzug aussieht, stört Trump nicht im Geringsten, der sagte: „Sie machen eine harte Zeit durch. Es war brutal. Aber ich kam mir in meiner Funktion als Verantwortlicher sehr dumm vor. Also sagte ich: ‚Wir wollen für unsere Bemühungen mehr, als Sie für akzeptabel halten.‘ Und wir sagten: ‚Seltene Erden.‘ Sie verfügen über großartige Vorkommen an Seltenen Erden. Und wir haben einen Deal ausgehandelt, der unser Geld schützt und uns ermöglicht, mit dem Abbau zu beginnen und das zu tun, was getan werden muss.“

Weder in Kiew noch in Washington besteht Gewissheit darüber, ob das unterzeichnete Abkommen zur Lösung des Konflikts beitragen wird. Doch selbst wenn es dem Weißen Haus nicht gelingen sollte, als Vermittler erfolgreich zu sein, kann es zumindest melden, dass das von Biden für die Ukraine ausgegebene Steuergeld in den amerikanischen Haushalt zurückfließen wird. „Biden gab ihnen 350 Milliarden Dollar in bar und militärischer Ausrüstung“, fuhr Trump fort. „Wir haben nichts bekommen. Aber heute haben wir einen Deal gemacht, bei dem wir theoretisch viel mehr als 350 Milliarden Dollar bekommen.“

Das von Kiew und Washington unter anderem auf der Website des Weißen Hauses veröffentlichte Rahmenabkommen enthält keine Details zur Ausgestaltung der künftigen Konzession. Sie sollen nach dem 8. Mai bekannt gegeben werden, wenn das Grundsatzabkommen in der Rada ratifiziert wird.

„Dieses Abkommen zeigt, wie sehr sich der Präsident für einen wirklich dauerhaften Frieden einsetzt“, sagte seine Sprecherin Caroline Leavitt.

Die Verknüpfung des Rohstoff-Abkommens mit dem Verhandlungsprozess war Trumps Idee, da er davon überzeugt ist, dass das wirtschaftliche Interesse der USA an der Ukraine die wichtigste Sicherheitsgarantie darstellt. Doch selbst eine oberflächliche Betrachtung des Deals, der die amerikanische Presse verwirrt hat, führt zu dem Schluss, dass es Jahrzehnte dauern könnte, bis aus dem ukrainischen Boden echte Gewinne erzielt werden.

Die republikanische Politikerin Marjorie Taylor Greene schrieb auf X: „Wir haben eine Vereinbarung unterzeichnet, um die Hunderte von Milliarden zurückzuholen, die sie der Ukraine gegeben haben. Die hat sie zum Waschen von Geld und zum Verkauf der Waffen verwendet, die wir geliefert haben. Ihr Anführer ist ein Diktator, der die Wahl abgesagt hat, an der Amtsenthebung von Trump beteiligt war und für Biden Wahlkampf gemacht hat.“

Der Telegraph weist darauf hin, dass die Klausel zu den US-Forderungen nach Wahlen in der Ukraine aus dem ursprünglichen Entwurf des Abkommens verschwunden ist. Ebenso die Erwähnung, dass ukrainische Mineralien zur Tilgung alter Schulden verwendet werden sollen. Das könnte das wichtigste Ergebnis von Trumps 15-minütigem Treffen mit Selensky am Rande der Beerdigung des Papstes sein. Doch was ist die Ukraine heute? Natürlich macht sich Washington keine Illusionen, wie Trumps ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater Mike Waltz im Interview sagte: „Die Ukraine war und bleibt eines der korruptesten Länder der Welt. Wir müssen das Geld der Steuerzahler immer schützen, und es sind Milliarden hineingeflossen.“

Für Trumps Nationalen Sicherheitsberater Waltz war das Interview eines seiner letzten im Amt. Aufgrund seiner wenig erfolgreichen Verhandlungen und des Skandals um die durchgesickerte geheime Korrespondenz wurde er von Trump auf den Posten des US-Vertreters bei den Vereinten Nationen versetzt.

Marco Rubio übernahm Waltz‘ Aufgaben. Mit diesen außergewöhnlichen Vollmachten muss Rubio weitermachen, auch wenn der Enthusiasmus und die Eile in Trumps Team nach der Erlangung der Kontrolle über die ukrainischen Rohstoffe spürbar nachgelassen haben, wie man aus Rubios Worten heraushören konnte: „Es gibt keine militärische Lösung für diesen Krieg. Putin kann nicht die gesamte Ukraine einnehmen, und die Ukraine kann Russland nicht bis an die Grenzen von 2014 zurückdrängen. Zumal es viele andere Dinge auf der Welt gibt, die meiner Meinung nach für uns wichtiger sind. Nicht, dass der Krieg in der Ukraine unwichtig wäre, aber meiner Meinung nach sind unsere Beziehungen zu China langfristig und für die ganze Welt immer noch wichtiger. Hinzu kommen die nuklearen Ambitionen des Iran. Es gibt vieles.“,

Trumps Team hält geheim, was die USA als Sackgasse der Verhandlungen betrachten, wonach Washington, wie versprochen, damit beginnen wird, „seine Hände in Unschuld zu waschen“. Offiziellen Erklärungen zufolge dreht sich die Diskussion derzeit um Gebiete.

Donald Trump selbst machte in seinem Kommentar zum Treffen mit Selensky im Vatikan knapp klar, dass dieses Thema auf der Tagesordnung steht: „Ist Selensky bereit, die Krim ‚aufzugeben‘? Ich denke schon.“

Der Druck durch Trumps eigene Versprechen nach dem Abschluss des Abkommens über Bodenschätze mit Kiew hat etwas nachgelassen, und nun ist Washington bereit, für mindestens weitere 100 Tage über Frieden zu verhandeln. Und das, obwohl es laut Vizepräsident J.D. Vance noch immer eine echte Kluft zwischen den Ansätzen zum „Deal“ zwischen Russland und der Ukraine gibt, wie er sagte: „Wenn ich ‚Deal‘ sage, meine ich, dass wir mit diesen Leuten einen echten Friedensschluss erzielen wollen. Doch nun liegt es an den Russen und den Ukrainern, denn jede Seite kennt die Friedensbedingungen der anderen Seite. Sie sind diejenigen, die zu einer Einigung kommen und diesen brutalen Konflikt beenden müssen.“

Die USA bereiten sich darauf vor, mit den alten Methoden Druck auf Russland auszuüben, um die Verhandlungen zu beschleunigen. Mehr als 70 Senatsmitglieder unterstützten den Gesetzentwurf zur Einführung weiterer Sanktionen gegen Moskau. Der Entwurf wurde im Oberhaus bereits angenommen. Nun muss er im Unterhaus genehmigt werden, danach hängt alles von Trumps persönlicher Unterschrift ab.

Richard Blumenthal, ein US-Abgeordneter, sagte dazu: „Diese Unterstützung sollte Wladimir Putin ein deutliches Signal senden, dass der Kongress die Ukraine unterstützt. Er sollte aufhören, den Präsidenten hinzuhalten und zu bremsen. Das Sanktionsgesetz würde 500-prozentige Zölle auf Produkte aus Ländern wie China oder Indien vorsehen, die russisches Öl, Erdgas und andere Produkte kaufen. Das würde Russland wirtschaftlich völlig isolieren und die ohnehin schon schwächelnde russische Wirtschaft schwer treffen.“

Erstmal hat das unterzeichnete Abkommen über Bodenschätze der Ukraine eine neue Quelle für amerikanische Waffenlieferungen eröffnet. Zwar sind sie nicht kostenlos, aber Kiew hat nun die Möglichkeit, Waffen von den USA zu kaufen. Und der erste Vertrag über 310 Millionen Dollar ist für die Wartung von F-16-Kampfflugzeugen bestimmt. Die ausgemusterten Überreste amerikanischer Flugzeuge wurden zur Ersatzteilversorgung in die Ukraine verschifft. Das sind bislang die einzigen neuen Lieferungen, die von Biden genehmigten nicht mitgezählt. Die US-Tradition, mit Krieg Geld zu verdienen, wird unter Trump sicherlich nicht enden.

Zuvor hat das Weiße Haus einen vorläufigen Haushaltsplan veröffentlicht, in dem die Verteidigungsausgaben um 13 Prozent auf eine Rekordsumme von einer Billion Dollar erhöht wurden. Trump selbst sieht sich jedoch weiterhin als Friedensstifter. Und er versucht sogar, das Image eines Papstes anzunehmen. Er veröffentlichte das von künstlicher Intelligenz erstellte Bild, das ihn als Papst zeigt, in seinen sozialen Netzwerken.

Ende der Übersetzung



