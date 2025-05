Verhandlungen

An diesem Wochenende habe ich viel über das Ultimatum berichtet, das die "Koalition der Willigen" Russland in Kiew gestellt hat. Aber wie wurde darüber in Russland berichtet?

Das Ultimatum, das die „Koalition der Willigen“ Russland in Kiew gestellt hat, war in den letzten Tagen sicherlich das wichtigste Thema in russischen Medien und wurde erst von Putins Verhandlungsvorschlag abgelöst, der nun die Diskussion in den russischen Medien beherrscht. Auch im Bericht des Deutschland-Korrespondenten, der am Sonntagabend im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens gezeigt wurde, war das Ultimatum ein beherrschendes Thema. Aber es war nicht das einzige Thema, denn in dem Bericht habe ich viele interessante Denkanstöße zur deutschen Politik gefunden, die ich vielleicht in gesonderten Artikeln noch einmal aufnehme.

Ich habe den Bericht des russischen Deutschland-Korrespondenten wie jede Woche übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Keine Spur von Diplomatie: Europas „Kriegspartei“ stellt ein Ultimatum

In Begleitung des französischen Präsidenten und der Premierminister Großbritanniens und Polens ist der frischgebackene deutsche Bundeskanzler in Kiew eingetroffen. Um das Territorium zu markieren, posieren sie vor dem Hintergrund neonazistischer Tempel und SS-Symbole der Terrororganisation „Asow“. Merz stach hervor. Aber das war natürlich nicht das Wichtigste.

Die Wichtigste war das Ultimatum, zu dem Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte: „Wir fordern einen 30-tägigen Waffenstillstand, um in dieser Zeit Friedensgespräche vorzubereiten. Der Ball liegt nun bei Putin. Putin muss auf diesen Vorschlag reagieren.“

Und Selensky sagte dazu: „Diese Forderung stellen wir gemeinsam an Russland. Wir wissen, dass die USA uns dabei unterstützen.“

Sie wollen zeigen, was sie können und dass Europa und sogar die Ukraine Pässe spielen können. Berlin, London und Paris sind der Meinung, Schwankungen in Trumps Position gespürt zu haben und versuchen nun, diese zu verstärken, um einen Resonanzeffekt zu erzeugen, der – dabei gibt es zwei Möglichkeiten – entweder Washingtons friedliches Konstrukt zerstören und die derzeitige US-Regierung schließlich in einen Krieg hineinziehen oder Moskau zu Verhandlungen zu ihren Bedingungen zwingen wird. Letzteres versuchen sie als ihren Plan zu verkaufen.

Alles klingt ganz leicht. Aus einem 30-tägigen Waffenstillstand könnte sich im für sie besten Fall ein unbefristeter Waffenstillstand entwickeln, der die Ukraine für Russland weiterhin als Quelle ständiger Spannungen und für den Westen als Grenzgebiet im Osten erhalten würde, das sie mit Geld und Waffen aufpumpen würden. Nun ja, oder zumindest werden diese 30 Tage Kiew Zeit geben, zu sich zu kommen, um neues Kanonenfutter zu finden, Vorräte aufzufüllen und sich einzugraben, sodass es dann den Krieg fortsetzen kann, den es jetzt eindeutig verliert. Jede dieser Optionen ist für sie einer direkten und groß angelegten Beteiligung am Konflikt vorzuziehen.

Emmanuel Macron formulierte es so: „Die Stationierung eines bedeutenden Militärkontingents westlicher Länder mit Tausenden von Soldaten ist für die Gewährleistung der Sicherheit der Ukraine nicht sinnvoll. Es geht darum, unsere Solidarität an strategischen Orten und in strategischen Einrichtungen zu demonstrieren.“

Die Kampfpause ist ihnen auch aus einem anderen Grund wichtig. Sie wollen die Situation festschreiben und endlich den Prozess der Beschlagnahmung russischen Vermögens in Gang setzen, auf dessen Kosten sie alle weiteren Manipulationen mit der Ukraine durchführen wollen, wie EU-Chefdiplomatin Kallas sagte: „Wir leben im Informationszeitalter. Alles wird dokumentiert und für Straflosigkeit gibt es keinen Platz.“

Beim britischen Außenminister David Lammy klang es so: „Es ist klar, dass diejenigen, die in Russland diesen Krieg begonnen haben, sich nach dem Ende dieses Krieges für ihre Verbrechen verantworten müssen.“

Sie können den Russen ihr Geld nicht einfach wegzunehmen, auf europäischen Konten liegen rund 270 Milliarden Euro. Die sind durch internationales Recht vor Diebstahl geschützt, man sie einfrieren, aber nicht wegnehmen. Deshalb planen sie eine Show, in der sie fast alle Rollen selbst spielen: Ermittler, Kläger, Staatsanwalt und Richter. Sie werden wahrscheinlich sogar einen Anwalt auftreiben, aber der Ausgang dieses Prozesses ist im Voraus klar, und dann werden sie die Welt davon überzeugen, dass das Verfahren eingehalten wurde, und dass sie nicht einfach grundlos das Eigentum eines anderen gestohlen haben.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte dazu: „Keine Hymne, die heute über dem Roten Platz erklingt, wird den Ruf der Gerechtigkeit übertönen können. Denn heute, am Europatag, nimmt die Gerechtigkeit für die Ukraine Gestalt an.“

Natürlich beabsichtigen die Europäer nicht, Russland im Austausch für eine Waffenruhe ernsthafte Zugeständnisse zu machen, etwa in der Frage des Rechtsstatus der Gebiete. Und auch keine Anerkennung der Krim, wie Washington vorschlägt. Ihr Maximum besteht darin, diese Frage offen zu lassen.

Und wenn Russland dem nicht zustimmt, dann gibt es neue Sanktionen. Wenn Russland darauf eingeht, der Waffenstillstand aber gebrochen wird, gilt das Gleiche. Dabei werden sie nicht fragen, wer schuld ist, denn der Schuldige steht bereits fest. Das gibt Kiew freie Hand für jegliche Provokationen. Jederzeit.

Beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron klang das so: „Im Falle einer Verletzung dieses Waffenstillstandsabkommens sind wir auf umfassende Sanktionen vorbereitet, die von den Europäern und Amerikanern vorbereitet und koordiniert werden.“

Was ihre eigenen Sanktionen gegen Russland angeht, haben sie keinen großen Spielraum: Sie haben bereits alles ausgeschöpft, was ihnen zur Verfügung stand. Die Hoffnung liegt also vor allem auf den Amerikanern, das 17. europäische Paket kommt als Zugabe.

Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot sagte das deutlich: „Ich habe gestern mit US-Senator Lindsey Graham gesprochen, der zusammen mit 70 weiteren demokratischen und republikanischen Senatoren hinter dem neuen massiven Sanktionspaket steht, und ich habe ihm versichert, dass wir gemeinsam mit allen anderen Europäern auch ein neues Sanktionspaket auf den Weg bringen werden.“

Der polnische Präsident Andrzej Duda fügte dem hinzu: „Nur wer keine wirtschaftlichen Interessen mit Russland hat, wer sogar in wirtschaftlicher Hinsicht, insbesondere in strategischen Bereichen, ein Konkurrent Russlands ist, kann Russland an der Gurgel packen.“

Wer jemanden an die Gurgel packt, riskiert immer einen Gegenschlag zwischen die Beine. So glaubte beispielsweise Friedrich Merz im Hinblick auf die wichtigen politischen Ereignisse, die für dieses Wochenende geplant waren und an denen er bereits als Bundeskanzler Deutschlands teilnehmen wollte, offenbar, dass er alles in der Hand und die Lage völlig unter Kontrolle habe. De facto warteten sie nur darauf, dass er Russland ein weiteres Ultimatum stellt. Und beinahe wäre alles auseinandergefallen.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner erklärte nach der ersten Kanzlerwahl: „Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von 316 Stimmen nicht erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 des Grundgesetzes nicht zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt worden. Das bedeutet, dass ich die Sitzung unterbreche.“

Am Dienstag wurde Herr Merz zum einzigen deutschen Kanzlerkandidat, der im ersten Anlauf nicht vom Bundestag bestätigt wurde. Und „Schock“ ist nicht ganz das richtige Wort, um die Stimmung zu beschreiben, nachdem Christdemokraten und Sozialdemokraten 18 Stimmen fehlten. Darüber hinaus müssen sie in den eigenen Reihen nach den Abtrünnigen suchen, denn es ist klar, dass die Opposition geschlossen gegen ihn gestimmt hat.

AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel forderte danach: „Herr Merz muss sofort zurücktreten und den Weg für Neuwahlen in unserem Land frei machen.“

Nach dem Scheitern der Abstimmung gab es einen kurzen Moment, in dem ein Rücktritt von Merz nicht völlig ausgeschlossen schien. Es herrschte totale Verwirrung. Weder Merz noch Klingbeil, der Vorsitzender der Sozialdemokraten, wussten, wer gegen sie gestimmt hat. Wen hatten sie vor den Kopf gestoßen, wen bei einer Ernennung übergangen, wessen Erwartungen hatten sie getäuscht?

Scholz, der sich von seinem Amt bereits verabschiedet hatte, ging kopfschüttelnd durch den Saal und schien zu denken, muss ich noch weitermachen? Bei der AfD herrschte freudige Aufregung, denn mit so einer Überraschung, die für die AfD erfreulich und für das Image der an die Macht kommenden Parteien zerstörerisch ist, hatte man nicht gerechnet. Was ist hier überhaupt los?

Der „Spiegel“ schrieb danach: „Was ist nur los mit diesem Land? In manchen Bereichen läuft es schon seit längerem nicht rund. Die Wirtschaft schwächelt, die Infrastruktur verfällt, der Alltag wird immer mühsamer, weil die Bahn nicht kommt oder die Qualität von Dienstleistungen und Waren nachlässt. Die gescheiterte Kanzlerwahl wirkt wie ein weiterer Akt des allgemeinen Niedergangs.“

Es gab zwei Möglichkeiten: entweder sofort neu abstimmen und das gleiche Ergebnis riskieren, und dann wäre alles vorbei, oder bis Freitag warten und eine Untersuchung einleiten, die Schuldigen finden, sie einschüchtern oder ihre Stimmen kaufen. Doch dann hätte man die mit den europäischen Partnern und möglicherweise auch mit Washington vereinbarten Pläne ändern müssen. Und das wäre wirklich unschön gewesen.

Sie entschieden sich, das Risiko einzugehen, und Merz wurde beim zweiten Mal zum Kanzler gewählt. Das schallende Geräusch der Ohrfeige, die er erhalten hat, wird noch lange zu hören sein, auch wenn es wahrscheinlich keine Wirkung hat. Der deutsche Bundeskanzler hat die Wähler mit der Schuldenbremse betrogen und er wird das auch weiterhin tun, allerdings mit raffinierteren Mitteln.

Bei Bundeskanzler Friedrich Merz klang das so: „Bisher haben wir Putin alle unsere Strategien offen in den deutschen Nachrichten und in den Debatten im Bundestag mitgeteilt. Ich denke, damit müssen wir jetzt Schluss machen.“

Die neue deutsche Regierung wird die Informationen über die Waffen, die sie an die Ukraine liefert oder liefern will, als geheim einstufen. Wenn man bedenkt, dass es Scholz gelungen ist, fast die gesamte Palette an militärischer Ausrüstung aus deutscher Produktion dorthin zu liefern, mit Ausnahme der Taurus-Marschflugkörper, geht es höchstwahrscheinlich genau um sie. Genauer gesagt geht es darum, die Tatsache der Lieferung dieser Systeme zu verheimlichen, allerdings nicht vor dem russischen Präsidenten, sondern vor den eigenen Bürgern.

Es ist schwer vorstellbar, dass sich die deutsche Regierung ohne Abstimmung mit Washington und ohne irgendwelche Garantien zu diesem Schritt entschließen wird. Letzteres ist nicht notwendig, aber höchst wünschenswert. Also versucht Merz sein Bestes, um mit Trump Freundschaft zu schließen, auch wenn es lächerlich aussieht. Der Verfassungsschutz, der die AfD letzte Woche auf die Liste extremistischer Organisationen gesetzt hatte, was die Amerikaner verärgert hat, hat sie diese Woche wieder von der Liste gestrichen.

Das Lustigste ist, dass das nur vorübergehend ist.

End der Übersetzung



