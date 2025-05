Wie ich in die Tüte für die Tüten kam…

Sanktionen

In Russland werde ich mit Gratulationen für die Verhängung der EU-Sanktionen überhäuft und immer wieder ist die Rede davon, dass ich nun in der Tüte für die Tüten gelandet bin. Ich will hier nochmal erklären, was dieser russische Spruch bedeutet.

Nachdem ich am Dienstag offiziell unter EU-Sanktionen gestellt wurde, wird mir in Russland von allen Seiten gratuliert. Wenn ich mit dem Hund Gassi gehe, sprechen mich Menschen an und gratulieren mir. Leute schreiben mir auf Telegram, darunter auch solche, mit denen ich schon lange keinen Kontakt mehr hatte, und gratulieren mir. Gleiches passiert auf russischen sozialen Netzwerken.

Immer wieder schreiben Russen dabei, dass das ein Zeichen dafür ist, dass ich alles richtig machen würde. Und es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass ich nun der erste Deutsche bin, der in der Tüte für die Tüten gelandet ist. Diesen russischen Spruch mag ich und daher erkläre ich ihn hier noch einmal.

Wenn einen in Russland Freunde besuchen kommen, bringen sie immer irgend etwas mit – eine Torte, ein paar Süßigkeiten oder auch Chips oder ähnliches, wenn man sich abends zum Bier trifft. Und dann ist die Standardfrage, nachdem sie ihre Mitbringsel auf dem Tisch ausgebreitet haben, immer, wo die Tüte für die Tüten ist, damit sie die Plastiktüte loswerden können. Man antwortet dann „im Schrank da drüben unten rechts“. Das ist Standard, wenn man in Russland Besuch bekommt.

Das russische Wort für Plastiktüte lautet „Paket“. Und in jeder russischen Küche gibt es das in Russland sogenannte „Paket für Pakete“, also eine Tüte, in die man nach Einkäufen neue Plastiktüten stopft, um sie später als Müllbeutel zu verwenden.

Über die europäischen Sanktions-Pakete lachen die Russen schon lange mit dem in Russland gängigen Ausspruch von einem weiteren Paket, das in das alte Paket für Pakete gestopft wird. Die Sanktionen nimmt in Russland niemand mehr ernst.

Und nun bin eben auch ich im Paket für die Pakete, also der Tüte für die Tüten, gelandet, was in Russland als Auszeichnung angesehen wird – zumal ich der erste Deutsche in diesen Tüten bin.

Die EU hat vor der Verhängung des aktuellen, 17. Sanktionspakets stolz verkündet, diese Tüte werde Putin endlich in die Knie zwingen. Ob Putin wirklich die weiße Fahne rausholt, weil die EU schon so verzweifelt ist, dass sie ihre eigenen Staatsbürger sanktioniert, weil ihr nicht mehr genug Russen einfallen?

In Russland warten wir schon gespannt, was wohl in der 18. Tüte für die Tüten ist, die Kallas bereits angekündigt hat…



