EU und Deutschland

Die EU versucht, angesichts der von Trump eingeführten Zölle Kampfgeist zu verbreiten, allerdings ist es fraglich, dass die EU den USA etwas entgegensetzen kann.

Die Zölle, die US-Präsident Trump gegen die EU verhängt hat, sorgen in der EU für Trotzreaktionen. Großspurig werden in Brüssel und Berlin Gegenzölle angekündigt, allerdings hat sich die EU so derartig in die Abhängigkeit der USA begeben, dass die EU kaum ernsthafte Möglichkeiten hat, sich zu wehren. Nach der Sprengung der Nord Streams durch die Biden-Regierung und die darauf erfolgte Nicht-Reaktion aus Deutschland und der EU haben die wegen den Importen von teurem US-Flüssiggas explodierten Energiepreise dazu geführt, dass die europäische Industrie versucht, in die USA abzuwandern.

Die von der Biden-Regierung parallel beschlossenen Subventionen für europäische Firmen, die in den USA Produktionsstandorte aufbauen, tun ihr Übriges, um den Prozess zu befeuern.

Die Zölle von Trump werden diesen Prozess noch einmal beschleunigen, wenn die Zölle lange genug in Kraft bleiben. Dass der französische Präsident als Reaktion europäische Unternehmen aufgefordert hat, Investitionen in den USA erstmal auf Eis zu legen, zeigt die Hilflosigkeit der europäischen Regierungen.

Die EU hat nichts, womit sie ernsthaft auf Trumps Zölle reagieren kann, denn sie hat sich komplett in die Abhängigkeit der USA begeben, indem sie die selbstmörderischen Russland-Sanktionen eingeführt und China einen faktischen Handelskrieg erklärt hat. Die EU steht auf der Welt politisch und wirtschaftlich isoliert da.

Die unbeholfene Reaktion in der EU und in Deutschland auf die Zölle von Trump war das wichtigste Thema des Berichts des Deutschland-Korrespondenten, den das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick gezeigt hat und den ich wie jede Woche übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Die US-Zölle könnten der EU einen wirtschaftlichen Schaden von 750 Milliarden Euro zufügen

In Deutschland bereitet die AfD, die sie ebenfalls vor Gerichten zu zerstören versuchen, Kopfschmerzen. Bereits im vergangenen Jahr wurde die AfD-Jugendorganisation von einem Gericht als rechtsextremistische Organisation eingestuft. So könnte man auch beschließen, die ganze Partei zu verbieten.

Der amtierende deutsche Wirtschaftsminister Habeck erschien nicht mit leeren Händen zur Pressekonferenz. Drei Jahre lang wurden ausgeklügelte grüne Experimente durchgeführt, und nun nimmt Trump mit seiner Unterschrift unter einem Dekret, das 20-prozentige Zölle auf europäische Importe einführt, Habeck seine Lorbeeren als Totengräber der deutschen Industrie weg – das muss er korrigieren.

Habeck wedelte vor der Presse mit einem Stapel Papier und erklärte: „Das sind die beidseitig bedruckten Gegenmaßnahmen. So sehen sie aus. Donald Trump beugt sich Druck, passt seine Aussagen an Druck an. Er muss den Druck spüren.“

Trump könnte unter Druck nachgeben, aber unter einem Druck, der ein Gefühl von Entschlossenheit und Stärke vermittelt. Ob dies so ein Fall ist, ist noch unklar.

Und das, obwohl die Zölle bereits ihre schmutzige Arbeit verrichten. Zehn Prozent der deutschen Exporte gehen in die USA, was dem Land im vergangenen Jahr einen Handelsüberschuss von 70 Milliarden Dollar bescherte. Doch das scheint vorbei zu sein, denn der deutsche Aktienindex DAX, der die größten Produzenten vereint, hat in der vergangenen Woche noch nicht den Boden erreicht.

Der gesamte wirtschaftliche Schaden könnte sich während Trumps vierjähriger Amtszeit für Deutschland auf rund 200 Milliarden Euro belaufen, für die EU auf rund 750 Milliarden Euro. Im deutschen Fernsehen wurde erklärt: „13,1 Prozent aller in Deutschland für den Export produzierten Neuwagen gehen in die USA. Das ist ein schwerer Schlag für uns und unsere Branche. Der Rückgang der Gesamtexporte könnte bis zu 15 Prozent betragen.“

Zahlen sind jetzt kein verlässlicher Richtwert mehr. Die Weltwirtschaft ist in einer völlig neuen Situation, doch es ist im Prinzip nicht schwer zu erkennen, welche Sektoren die größten Verluste erleiden werden. In Deutschland sind das die Chemieindustrie, die Pharmaindustrie sowie die Automobilhersteller BMW und Mercedes. Die größten Probleme hat VW, das keine Fabriken in den USA hat und die Produktion in Europa, China und Mexiko angesiedelt hat.

Für seine Premium-Automobilmarke Porsche waren die USA generell der wichtigste Absatzmarkt. Das Management hofft natürlich, dass die reichen Amerikaner die neuen Preise nicht beachten werden, testet aber bereits die Lage im Hinblick auf Militäraufträge, denn Porsche hat Erfahrung in der Arbeit für die Armee, obwohl das lange her ist: zwei Panzer, die nicht in Produktion gingen, der Tiger und die Maus sowie die Selbstfahrlafette Ferdinand, waren von Porsche.

Das kommt vor: Irgendwo verliert man, aber woanders gewinnt man etwas. So verlor die Partei des künftigen Bundeskanzlers Merz bis heute in Umfragen, die AfD hingegen legte zu, so dass sich Wahlsieger und Zweitplatzierte bei 24 Prozent einen Gleichstand liefern. Der offizielle AfD-Kommentar zu den neuen Zöllen lautete: „Der deutsche Exportmotor gerät ins Stocken: Erst der politisch bedingte Verlust des russischen Marktes, nun die zusätzliche Belastung durch neue US-Zölle. In Deutschland unterdrücken politische Dogmen jede wirtschaftliche Rationalität.“

Damit sind genau Habeck und seine „Grünen“ gemeint, die im Grunde die gesamte Scholz-Koalition mit dem Wahnsinn angesteckt haben. Ein Handelskrieg mit den USA – ob Europa nun mitmacht oder nicht – wird noch mehr Deutsche sehnsüchtig auf die Ruinen der Nord Stream-Pipeline blicken lassen. Trumps Neuerungen haben den Gaspreis auf 400 Dollar pro tausend Kubikmeter gesenkt, doch die unterirdischen Speicher sind leer, und im August, wenn es darum geht, Reserven für die Heizsaison anzulegen, werden die Preise wieder in die Höhe schnellen.

Die antirussischen Sanktionen plus amerikanische Zölle sind zu viel, und die klügsten Köpfe aus Merz‘ Partei, der selbst derzeit geheimnisvoll schweigt, melden sich wieder zu Wort. In einem Interview mit der Financial Times forderte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmar eine Normalisierung der Handelsbeziehungen mit Russland, was erwartungsgemäß aggressive Töne von Seiten bestimmter Parteimitglieder auslöste.

Doch wie sich herausstellte, war Kretschmar nicht allein, sondern wurde von seinem Kollegen aus Thüringen unterstützt, als er sagte: „Die kategorische Weigerung Deutschlands und anderer europäischer Länder, die Sanktionen gegen Russland zu lockern, ist eine völlig überholte Position, die nicht dem entspricht, was die Amerikaner jetzt tun. Wenn man versteht, dass man sich selbst stärker schwächt als die andere Seite, dann muss man darüber nachdenken, ob das alles richtig ist. Drei Jahre moralisch aufgeblasene Außenpolitik – und wohin hat sie uns geführt? Es ist Zeit, deutsche und europäische Interessen entschlossen zu verteidigen.“

Die Verluste der größten Volkswirtschaft der EU werden sehr ernst. Relativ gesehen drohen auch Italien ähnliche Einbußen, das ebenfalls zehn Prozent seiner Exporte in die USA schickt. Italienische Medien berichten über all die Beschwerden: Steinbrüche, Käsereien und Weingüter werden Hunderte Millionen Euro an Einnahmen verlieren.

Doch Ministerpräsidentin Meloni gibt sich nach außen hin unbeeindruckt: „Die Entscheidung der USA ist ein Fehler. Sie wird weder dem amerikanischen noch dem europäischen Markt helfen, aber es hat keinen Sinn, Panik zu schüren. Die USA machen nur 10 Prozent unserer Exporte aus. Das ist keine Katastrophe.“

Melonis Gelassenheit, die Verbindungen ins Weiße Haus und ein gutes Verhältnis zu Trump selbst hat, erklärt sich wahrscheinlich dadurch, dass sie erwartet, die Angelegenheit persönlich zu klären. Aus ihrem Büro durchgesickerte Informationen besagen, dass sie nach Washington fahren will.

Genau diese Spaltung der EU – des Nests der Globalisten – ist es, die Trump anstrebt.

Der italienische Politiker Maurizio Belpietro sagte im Fernsehen: „Es gibt keine Europäische Union, es gibt keine führende Persönlichkeit. Wer kann über Zölle verhandeln? Von der Leyen? Glauben Sie, die USA werden mit von der Leyen reden? Lasst uns keine Witze machen.“

Zu denen, die diese Ansicht teilen, gehört der slowakische Ministerpräsident Robert Fico. Er hatte sich bereits im Vorfeld, noch vor der Einführung der Zölle, über den Kopf von der Leyens hinweg an Trump gewandt. Als sie davon erfuhr, rief sie sofort Bratislava an, wie er danach vor der Presse erzählte: „Heute habe ich mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, telefoniert. Sie hat mich schrecklich beschimpft: ‚Robert, was hast du angerichtet? Warum um Himmels Willen hast du solche Verhandlungen mit Trump geführt? Bist du noch normal?‘ Eine halbe Stunde lang hat sie mich beschimpft und gesagt, ich sei ein Vollidiot.“

Diese ganze Situation macht von der Leyen sehr wütend. Sie läuft Gefahr, die Kontrolle zu verlieren und gemeinsam mit ihrer Kommission das erste Opfer der neuen wirtschaftlichen Realität zu werden, die vom Krieg zwischen den Trumpisten und den Globalisten bestimmt wird.

Die derzeitige US-Regierung scheint die Unvermeidlichkeit des allmählichen Verlustes der amerikanischen Hegemonie akzeptiert zu haben, die es e3rlaubt hat, alle Probleme durch Geldemissionen zu lösen, ohne sich um die Schulden zu kümmern. Washington wird sich nicht kampflos von diesem Status trennen, sondern bereitet bereits, wenn nicht einen Ersatz, so doch eine Unterstützung für das wichtigste in den USA hergestellte Produkt vor. Das kann nicht mehr nur der Dollar sein, es braucht wieder Maschinen, Autos und so weiter. Trump schaltet also seinen Investitionsstaubsauger ein und die EU hat kaum etwas außer Horrorgeschichten, um ihn dazu zu zwingen, ihn wieder abzuschalten.

„Zölle werden nur die Inflation anheizen. Das genaue Gegenteil von dem, was wir erreichen wollten“, sagte Ursula von der Leyen.

„Nach den Entscheidungen der letzten Nacht wird die US-Wirtschaft, ihre Unternehmen und ihre Bürger, schwächer und ärmer sein als zuvor“, warnte der französische Präsident Emmanuel Macron.

Brüssel verspricht, bis zum 15. April eine Liste amerikanischer Waren zu veröffentlichen, die mit Gegenzöllen belegt werden. Allerdings besteht keine absolute Gewissheit, dass sich die EU und insbesondere Großbritannien mit seinem großzügigen Zollsatz von 10 Prozent zu einer entsprechenden Reaktion entschließen werden. Sie wollen einen Handelskrieg mit den USA vermeiden und treiben die Welt gleichzeitig in einen weiteren Krieg, in dem die gegenseitigen „Zölle“ in Megatonnen ausgedrückt werden. Und ohne Amerika haben sie große Angst.

Zeitgleich mit der Verhängung der Zölle traf US-Außenminister Rubio in Europa ein. Es scheint, als wolle man den Verbündeten damit klarmachen, dass sie darauf nicht reagieren sollten, denn die Europäer sind zu verwundbar und zu sehr in den Konflikt mit Russland verstrickt, um auf ihren Rechten zu bestehen. Ja, und noch was: Niemand hat die Forderung des Weißen Hauses aufgehoben, mindestens fünf Prozent des BIP für Verteidigung auszugeben. Das bedeutet, dass sie amerikanische Waffen kaufen müssen, weil Europa nicht über die Produktionskapazitäten verfügt, um derart große Budgets zu stemmen.

An die Adresse der Europäer sagte Marco Rubio ganz offen: „Ich verstehe, dass es innenpolitische Fragen gibt und man jahrzehntelang an einem sozialen Sicherheitsnetz gearbeitet hat, das man vielleicht nicht aufgeben möchte. Und man möchte nicht noch mehr in die nationale Sicherheit investieren. Aber die Ereignisse der letzten Jahre, ein umfassender Bodenkrieg im Herzen Europas, erinnern uns daran, dass zur Abschreckung immer noch harte Macht notwendig ist.“

Aber es gibt auch Zuckerbrot. Wie die Euro-Diplomatin Kallas mitteilte, hat Rubio versprochen, die USA würden bei den Verhandlungen mit Russland die Position und Interessen Europas und der Ukraine berücksichtigen. Dasselbe sagte Trump offenbar auch dem finnischen Präsidenten Stubb, mit dem er in seiner Residenz in Mar-o-Lago sieben Stunden lang Golf gespielt hat. Mit dabei war auch eine dritte Person, der russophobe Senator Lindsey Graham, der das erste Paket antirussischer Sanktionen ausarbeitet, das auf Trumps Schreibtisch landen könnte.

Stubb kehrte inspiriert zurück. Er erklärte, dass die Beziehungen zu Russland natürlich irgendwie wiederhergestellt werden müssten und Macron direkten Kontakt mit dem Kreml aufnehmen solle, Moskau jedoch einem bedingungslosen Waffenstillstand zustimmen müsse. In Europa will man offensichtlich, dass Bidens Krieg dann zu Trumps Krieg wird.

Dass er dafür Geld verlangen kann und dass Pentagon-Chef Hegseth nicht an den wichtigen Versammlungen teilnehmen wird, ist unwichtig, die Hauptsache ist, dass Washington weiterhin Waffen und Geheimdienstinformationen liefert und durch diese gegenseitige Abhängigkeit zur globalistischen Agenda zurückkehrt, was letztlich zu einer Revision der meisten Pläne und Prioritäten führt, die Trump sich derzeit setzt. Und dann werden die Demokraten nach ihrer Niederlage wieder zu sich kommen und alles wird endlich wieder seinen gewohnten Gang gehen. Die Europäer halten sich für klüger als Trump. Und das beruht auf Gegenseitigkeit.

Übrigens ist einigen in Europa aufgefallen, dass die totalen amerikanischen Zölle Sanktionen sehr ähnlich sind. Dazu gehören auch Maßnahmen, die freiwillig gegen die eigenen Interessen ergriffen werden, um interne Wachstumsreserven freizusetzen und dem Ersatz von Importen Auftrieb zu geben. Man kann dem zustimmen oder nicht, dass Trump sich bei der Einleitung des Handelskriegs der Praxis der von der EU verhängten Sanktionen gegen Russland und vor allem den Erfahrungen Russlands bei der Bekämpfung dieser Sanktionen zugewandt hat. Es sieht einfach sehr danach aus.

Ende der Übersetzung



