Merz-Regierung

Nächste Woche wird die neue Bundesregierung ins Amt gewählt. Daher zeige ich, wie die in Russland eingeschätzt wird.

In wenigen Tagen wird die neue Bundesregierung unter Friedrich Merz ins Amt gebracht. Das war eines der Themen des Berichtes des Deutschland-Korrespondenten, der am Sonntag im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens gezeigt wurde und den ich wie jede Woche übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Die Regierung des künftigen deutschen Kanzlers könnte den anti-russischen Kurs verstärken

Die Ursachen für den massiven Stromausfall in Spanien und Portugal sind noch immer nicht geklärt. Vor dem Hintergrund der Geheimhaltung der Ermittlungsergebnisse und Gerüchten über Zusammenhänge mit der grünen Energie verschärfen sich die politischen Konflikte in Europa: In Deutschland wird angesichts der wachsenden Popularität der AfD ein mögliches Verbot der Partei diskutiert und der neue Bundeskanzler Friedrich Merz verspricht, den anti-russischen Kurs zu verschärfen und die Führung in der EU zu übernehmen.

Aus Europa berichtet unser Deutschland-Korrespondent.

Wer hat in Spanien und Portugal das Licht ausgeschaltet? Eine Woche ist vergangen und es gibt immer noch keine Antwort, obwohl der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez versprochen hat, die Gründe für die Mini-Apokalypse, die mehr als anderthalb Milliarden Euro gekostet und die Regierung gezwungen hat, die Armee in die Städte zu schicken, um diejenigen zu beruhigen, die im Dunkeln Dummheiten machen wollten, schnell herauszufinden.

„Wir warten auf vorläufige Ergebnisse der Expertenanalyse. Was ist in diesen fünf Sekunden passiert, die zum Systemabsturz geführt haben?“, sagte Sanchez.

Natürlich muss man Licht in die Ursachen des Stromausfalls bringen, doch statt der vom Ministerpräsident versprochenen „vorläufigen Ergebnisse der Analyse“ entschied das Nationale Gericht, die Untersuchung geheim zu halten. Spanien verkündete am 16. April freudig die vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien und die Version über einen starken Spannungsabfall im Netz aufgrund eines Ausfalls der Solarstromerzeugung wird von der Regierung so vehement dementiert, dass natürlich der Verdacht entsteht, das könnte der gewesen sein. Sie setzten auf grüne Technologien und mussten dann auf Gas umsteigen. Aber offiziell wird das nicht gesagt.

Sanchez erhielt Anrufe aus London und Paris, sogar Selensky rief an. Sie versuchten, ihn davon zu überzeugen, dass es sich um russische Hacker und hybride Kriege handele. Aber in Madrid sind sie noch schüchtern, denn sie sind kein Friedrich Merz, der sagte: „Wir sind einer unmittelbaren Bedrohung durch Russland ausgesetzt. Wir erleben täglich Sabotageakte, die Zerstörung von Datenleitungen und Unterseekabeln, systematische Desinformation unserer Bevölkerung. Wir erleben auch Vergiftungen und Morde in vielen Städten Europas. Das ist das Werk der russischen Regierung und ihrer Komplizen.“

Übermorgen wird dieser Herr der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestätigung wird im Bundestag erfolgen, der zu einem Fünftel aus eben jenen „Komplizen der russischen Regierung“ in Person der AfD besteht.

Wegen „Missachtung der Menschenwürde“ – so die offizielle Formulierung – ist die AfD offiziell in die bundesweite Liste rechtsextremistischer Organisationen aufgenommen worden. Einfach ausgedrückt, weil sie die Zugereisten, die Deutsche mit Messern aufschneiden und mit Autos überfahren, als Terroristen bezeichnen, oder vorschlagen, die Faulenzer, die auf Kosten der Deutschen leben, auszuweisen, und so weiter. Und der Wähler ist damit ja einverstanden. Was kann man also sonst noch tun? Wie kann man die stoppen?

Tino Chrupalla, Co-Vorsitzender der AfD, sagte im deutschen Fernsehen: „Wir sind in den Umfragen die stärkste Partei. Wir haben uns bei der Bundestagswahl souverän präsentiert und natürlich will man uns diskreditieren und so die Opposition ausschalten. Das ist ein wahrer schwarzer Freitag für die Demokratie in Deutschland.“

Die wichtigste Sünde der AfD wird nicht erwähnt: Sie mag russisches Gas, russisches Öl und im überhaupt mag sie Russland. Und Trump übrigens auch. Von Merz und seinen künftigen Gefährten in der Regierung kann man das nicht behaupten. Sie sind bereit, die Zähne zusammenzubeißen und Washingtons Unzufriedenheit zu ignorieren – sie haben Trump einmal ausgesessen, warum sollten sie ihn nicht ein zweites Mal aussitzen? Ja, sie werden das eine ganze Weile ertragen müssen, aber es gibt keine andere Möglichkeit, denn sie sind nicht bereit, zu kapitulieren. In naher Zukunft muss man damit rechnen, dass der deutsche Steuerzahler für die Rund-um-die-Uhr-Überwachung von AfD-Aktivisten – das Abhören von Telefonen, die Überwachung sozialer Netzwerke und Bankkonten der Feinde der Demokratie – aufkommen wird.

Lars Klingbeil ist Vorsitzender der SPD. Am Dienstag wird er Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland. Er deutet offen ein vollständiges Verbot der AfD an: „Die AfD ist keine Alternative für Deutschland, sondern ein Angriff auf Deutschland, auf unser Zusammenleben, auf unser demokratisches Zusammenleben. Sie wollen ein anderes Land, sie wollen unsere Demokratie zerstören, und das müssen wir sehr ernst nehmen. Was uns der Verfassungsschutz heute schwarz auf weiß geschrieben hat, darf nicht ohne Konsequenzen bleiben.“

Schließlich können sie versuchen, ein Verbot der AfD vor Gericht durchzusetzen. Präzedenzfälle gab es in jüngster Zeit viele: In Rumänien wurde der Sieger der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen, der unabhängige Calin Georgescu, von den Wahlen ausgeschlossen, und in Frankreich wurden der Vorsitzenden der Nationalkonservativen Marine Le Pen die Rechte entzogen. Repressive Methoden werden vor unabhängigen europäischen Gerichten getestet und verfeinert. Wer ist der Nächste?

Die BBC zeigte sich diese Woche besorgt über das Schicksal des Zweiparteiensystems in Großbritannien, denn die Kandidaten der Reformpartei von Nigel Farage gewannen souverän die Kommunalwahlen in Wahlkreisen, die als Herrschaftsgebiete der regierenden Labour-Partei gelten. In nationalen Umfragen liegen die Reformer sowohl vor Starmers Partei als auch – noch deutlicher – vor den Konservativen.

„Der britische Premierminister hat Veränderungen versprochen, aber niemand hat sie gesehen. Nichts Positives. Weder in der Wirtschaft noch im sozialen Bereich. Die Menschen werden ärmer, trotz der Erklärungen der Regierung. Die Menschen wollen etwas anderes“, sagte Nigel Farage.

Was kann Starmer, der nur die Ukraine und die Huthis im Kopf hat, den Menschen bieten? Der Zusammenbruch des Gesundheitssystems, die Inflation, die Verschuldung der Kommunen, der nicht abgeholte Müll, das Brände in den alten Umspannwerke – nein, dazu hat man von ihm nichts gehört. Aber es ist Geld da, um einen Flugzeugträger ins Rote Meer zu schicken. Es ist nicht sicher, dass er so weit kommen wird, denn bei ihm es kommt ständig zu Pannen, aber das ist die Pflicht eines Verbündeten und so weiter.

Auch in der Ukraine gibt es in den nächsten Tagen Pläne: Eine surreale Parade am Tag des Sieges unter Beteiligung eines Bataillons der ukrainischen Streitkräfte. Offenbar wurde im Zuge der Tendenz zur Inklusivität beschlossen, beide an diesem Krieg beteiligten Seiten zu zeigen, auch die Verlierer.

Das ist eine Revanche für die Weigerung der Verbündeten, am 9. Mai nach Kiew zu kommen. Die Briten und Franzosen hatten vor, als Gegengewicht zur Parade in Moskau in Kiew ein politisches Spektakel zu veranstalten, hielten Provokation und Erpressung dann aber für die bessere Option.

Selensky lehnte den von Russland vorgeschlagenen dreitägigen Waffenstillstand ab und erklärte, er könne die Sicherheit der Gäste und der Festveranstaltungen in Russland nicht garantieren. All das wurde ihm aus London diktiert, wo man die eigenen Pläne entsprechend angepasst hat, denn wenn etwas passiert, wird es Kiew als erstes treffen.

Es besteht die Möglichkeit einer solchen Entwicklung, obwohl es in diesem Fall eher um das geht, worin die Briten gut sind: Aufwiegelung und verdeckte Operationen. Die Times schreibt, dass Starmers und Macrons Idee, ein halbwegs ordentliches Militärkontingent aufzustellen und in die Ukraine zu schicken, fehlschlägt: Nicht 65.000 Soldaten, sondern sogar nur ein Drittel davon zu finden, erweist sich als Problem. Daher sind die Hoffnungen auf Deutschland so groß.

„Die CDU startet ein großes Projekt. Und dieses Projekt wird den gesamten europäischen Kontinent vereinen. Deutschland wird zum Garanten der EU. Bei der Existenz der Nato bin ich mir nicht sicher. Ihre Zukunft ist unklar. Und es ist nicht bekannt, ob das Bündnis in naher Zukunft noch bestehen wird“, sagte Friedrich Merz.

Merz hat Donald Trump noch nicht getroffen. Vor diesem Hintergrund wirken Macron und Starmer wie Experten für den US-Präsidenten. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie dem deutschen Bundeskanzler schnell nach vorne schicken wollen: Wenn man schon streiten muss, dann soll dieser selbsternannte Garant der EU streiten. Und sein Team ist genauso, wie beispielsweise Pistorius, der den Posten des Verteidigungsministers behält. Schauen Sie, wie mutig er ist.

„Die Ukraine wusste, dass sie möglicherweise Gebiete aufgeben muss, um einen dauerhaften Waffenstillstand zu erreichen. Aber sie würde und sollte sicher nicht so weit gehen wie der jüngste Vorschlag des amerikanischen Präsidenten. Das hätte die Ukraine schon vor einem Jahr durch eine Kapitulation erreichen können“, sagte Pistorius.

Er bringt es direkt auf den Punkt: Hört nicht auf Trump! Nachdem die künftige Regierung sich von der Schuldenbremse befreit hatte, die die Möglichkeit der Kreditaufnahme beschränkte, fühlte sie sich offensichtlich in der Lage, Berge zu versetzen, insbesondere wenn es ihr gelänge, die AfD zu erdrosseln.

Johann Wadephul, er wird als Außenminister für Merz arbeiten, sagte dazu: „Wenn sich die Amerikaner aus den Verhandlungen zurückziehen, was ich nicht erwarte, dann werden wir auf der Seite der Ukraine noch mehr Verantwortung und Funktionen übernehmen müssen, denn wir werden ihre Unterstützung natürlich nicht beenden. Deutschland war schon immer ein Land mit dem klaren Willen, Europa zu seiner früheren Größe zurückzuführen.“

„Europa zu seiner früheren Größe zurückführen“…

Trump hat Konkurrenten bekommen, die „make Europe great again“ wollen. Ob genug Großartigkeit für alle vorhanden ist und wie weit es bis zur Haltestelle „Deutschland über Alles“ ist, bleibt abzuwarten. Dabei ist es sinnlos, zu fragen, wann und unter welchen Umständen Europa seine Größe hatte, worin sie bestand, wie lange sie bestand und womit sie endete.

In den kommenden Wochen bereitet sich Berlin, dem medialen Tamtam nach zu urteilen, darauf vor, eine gewaltige Flut von Eskalationsinitiativen freizusetzen. Damit würde ich natürlich gerne falsch liegen, aber selbst dann müssen wir nicht von einer Kontinuität des anti-russischen Kurses sprechen, sondern nur von seiner Verstärkung. Bildlich gesprochen: Wenn die Regierung Scholz die Beziehungen zu Russland mit einem starken Riegel verschlossen hat, wird die Regierung Merz auch noch ein großes Vorhängeschloss daran hängen.

Ende der Übersetzung



