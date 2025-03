"Krieg gegen Russland auf Pump"

Die EU und ihre Mitgliedsstaaten haben letzte Woche ein nie dagewesenes Schuldenprogramm für den Krieg gegen Russland beschlossen. In Russland schüttelt man aufgrund der Hysterie in Europa den Kopf.

Die letzte Woche war reich an merkwürdigen Meldungen aus der EU, die sich damit rühmt, einst den Friedensnobelpreis bekommen zu haben, nun aber offen von einer „Ära der Militarisierung“ spricht, für die man Schulden in Billionenhöhe aufnehmen will, die wohl nie zurückgezahlt werden können. Hier übersetze ich einen Kommentar dazu, den das russische Fernsehen am Sonntagabend in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick ausgestrahlt hat und in dem mit deutlichen Worten nicht gespart wurde.

Beginn der Übersetzung:

Die EU ist fest entschlossen, den Krieg mit Russland fortzusetzen – und zwar auf Pump

Der Höhepunkt der politischen Aktivitäten der EU in dieser Woche sollte der Notgipfel in Brüssel sein. Ausgesehen hat das alles wie eine echte Clownshow. Zu Beginn stand wieder Selensky im Mittelpunkt der emotionalen Komposition, mit der die niemanden repräsentierenden Eurokraten und die wenig beliebten Führer Englands und Frankreichs die Idee voranbringen wollten, Amerika im Ukraine-Konflikt durch Europas zu ersetzen.

Die schlechte Gynäkologin Ursula von der Leyen sagte vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung, dass Europa einen Beitrag leisten und bis zu 800 Milliarden Euro für die militärische Unterstützung der Ukraine aufbringen solle. Das ist eine schwindelerregende Menge Geld. Dieses Geld gibt es einfach nicht, bei niemandem. Also müssen sie es sich irgendwo leihen. Mit anderen Worten, es geht nicht um Frieden, sondern um die Fortsetzung des Krieges, und zwar auf Pump. Das als „verantwortungslos“ zu bezeichnen, wäre sehr untertrieben.

Da geht es sofort um Vieles. Zunächst einmal will die EU-Kommission die Finanzströme zu sich lenken. Das heißt, Ursula wird, unter dem Deckmäntelchen der Einheit und der russischen Bedrohung, alles selbst verteilen.

Bei ihr klang das vor der Presse so: „Wir sind entschlossen, die Sicherheit Europas zu gewährleisten und mit dem Umfang, der Geschwindigkeit und der Entschlossenheit zu handeln, die diese Situation erfordert. Europa ist mit einer klaren und gegenwärtigen Gefahr konfrontiert. Deshalb habe ich den europäischen Staats- und Regierungschefs heute einen Plan vorgelegt, der Europa mit den militärischen Fähigkeiten ausstattet, die es braucht, um den heutigen Bedrohungen zu begegnen.“

Polens Ministerpräsident Tusk träumt bereits: „Ich bin überzeugt, dass Russland dieses Wettrüsten verlieren wird. Heute werden wir uns schneller, intelligenter und effizienter bewaffnen als Russland.“

Doch dann erinnerten sich einige an das kolossale Versagen und die Unklarheiten bei der zentralen Beschaffung von Impfstoffen während Covid. Ein starker Geruch von Korruption hängt in der Luft.

Dazu sagte der unabhängige französische Experte Alexis Poulin: „Ursula von der Leyen, deren Integrität bereits nach dem Pfizer-Skandal und der Unterzeichnung der Impfstoffverträge in Frage steht, hat sich noch immer nicht vor der Justiz verantwortet, bringt aber bereits einen Plan auf den Weg, um 800 Milliarden Euro in den Verteidigungssektor zu investieren. Wissen Sie, wie Waffenverkäufe funktionieren? Über Schmiergeldsysteme. Ich möchte wissen, wie viel von diesen 800 Milliarden Euro in die Taschen derer fließen wird, die diese Verträge unterzeichnen und realisieren werden. Das Problem ist, dass die Situation außer Kontrolle geraten kann, weil die Leute, die diese Entscheidungen treffen, nicht begreifen, was sie tun. Für sie ist das nur ein Spiel. Aber Krieg ist kein Spiel.“

Aber man kann in Podcasts oder sogar auf der Straße schreien, so viel man will, die europäischen Bürokraten lassen sich nicht umstimmen.

Eine gewisse Kaja Kallas, die EU-Chefdiplomatin aus Estland, dessen Staatshaushalt drei Kopeken beträgt, wird das nachplappern und Hunderte von Millionen Europäern in einen Krieg mit Russland ziehen. Einen Krieg, den man mit geliehenem Geld bezahlen will. António Costa, der neue Chef des Europäischen Rates, ein Portugiese mit dem Aussehen eines Piraten, ist der gleichen Meinung.

Und dann ist da noch der potenzielle neue deutsche Bundeskanzler. Merz träumt davon, das Grundgesetz zur sogenannten „Schuldenbremse“ aufzuheben, die es verbietet, sich wild zu verschulden. Da aber auch Deutschland in der Krise kein Geld hat, will Merz das Recht, bis zu 200 Milliarden Euro zu leihen, durch den alten Bundestag peitschen, um das Geld danach mit vollen Händen auszugeben und die Jugend mit den Schulden zurückzulassen.

Aber es gibt noch ein weiteres pikantes Detail: Es geht schließlich um die Erhöhung der Verteidigungsausgaben der EU-Länder. Und wohin fließt das Geld, an die NATO oder nicht an die NATO?

Königin Ursula, wie die Chefin der EU-Kommission wegen ihrer Machtgier bereits genannt wird, sieht sich eindeutig in der Rolle der Verteilerin von Geldströmen. Und es entsteht auch noch irgendeine Art europäischer Armee.

Wenn das so ist, wird Trump dieses Spiel sicher nicht gefallen. Er hegt schon lange den Verdacht, dass die EU seit ihrer Gründung als Instrument zur Täuschung Amerikas konzipiert worden ist, und nun wurde alles offensichtlich. Wozu brauchen die USA so eine NATO? Es bleibt also spannend. Und für den Fall der Fälle hält Trump jederzeit Zölle gegen Europa parat.

Unterm Strich haben die EU-Staats- und Regierungschefs dem von der EU-Kommission vorgeschlagenen Plan zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit nach stundenlangen Diskussionen zugestimmt. Aber noch ist das abstrakt. Aber die europäischen Sicherheitsgarantien für die Ukraine in Höhe von 21,7 Milliarden Euro sind gescheitert, denn Ungarn legte sein Veto ein.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban sagte dazu: „Wir sollen mehr ausgeben. Die Frage ist, wofür wir das Geld ausgeben sollen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Erstens sollen wir mehr Geld ausgeben, um unser eigenes militärisches Potenzial und unsere Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Aber gleichzeitig soll irgendwer die ukrainische Armee finanzieren, und das ist viel Geld, und die Amerikaner werden sich in Zukunft nicht daran beteiligen. Dann sollen wir irgendwie den Staat Ukraine finanzieren, denn sonst wird er auseinanderfallen. Ich denke, diese drei Aspekte zusammen sind zu viel, Europa kann sich das nicht leisten. Ungarn kann es sich ganz sicher nicht leisten.“

Die europäische Bürokratie hat diese Runde gegen Orban verloren, gibt aber dennoch nicht auf, denn sie hat einen Plan: das Einstimmigkeitsprinzip in der EU aufzugeben und Ungarn sein Vetorecht zu entziehen. Beschlüsse können dann mit einfacher Mehrheit gefasst werden. Das wäre eine Veränderung der genetischen Natur der EU.

Kaja Kallas ist dazu bereit, wie sie sagte: „Wir haben eine neue Initiative zur Bildung einer Mehrheitskoalition, damit ein Land nicht alle blockieren kann. Ich werde nicht für Ungarn sprechen. Wir wollen nach wie vor Einheit unter den 27 Mitgliedern der Union. Wenn das nicht möglich ist, soll Ungarn für sich selbst sprechen.“

Ende der Übersetzung



