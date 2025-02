Was wäre, wenn die EU nicht Krieg, sondern die Menschen als Priorität gehabt hätte…?

Eine echte "Zeitenwende"

Die EU und ihre Mitgliedsstaaten haben etwa 200 Milliarden Euro im Krieg in der Ukraine versenkt. Was wäre, wenn die EU nicht den NATO-Beitritt der Ukraine, sondern Wohlstand für die Menschen als Priorität gehabt hätte?

Bundeskanzler Olaf Scholz hat das Wort „Zeitenwende“ so sehr geprägt, dass es sogar ins Englische übernommen wurde. „Zeitenwende“ bedeutet laut Scholz, dass nun die Rüstung oberste Priorität hat und mit praktisch unbegrenzten Mitteln finanziert werden muss. Alleine Deutschland hat für den Krieg in der Ukraine etwa 30 Milliarden Euro verpulvert, hinzu kommen die 100 Milliarden Sonderkredit für die Bundeswehr und eine Erhöhung des Verteidigungshaushaltes um mehrere Milliarden pro Jahr. Wir reden in den letzten drei Jahren also von etwa 150 Milliarden Euro, die alleine Deutschland verballert hat, das sind 50 Milliarden pro Jahr, also über 10 Prozent des deutschen Staatshaushaltes.

Der Krieg in der Ukraine ist im Februar 2022 eskaliert, weil der Westen die Ukraine, die in ihrer offiziellen Militärdoktrin seit März 2021 festgeschrieben hatte, die Krim militärisch zurückzuerobern, also einen Krieg gegen Russland zu führen, unbedingt in die NATO ziehen wollte, und weil der ukrainische Präsident Selensky am 19. Februar 2022 auf der Münchner Sicherheitskonferenz unter dem Applaus der westlichen Regierungsvertreter erklärt hat, die Ukraine wieder nuklear bewaffnen zu wollen. Für Russland war beides eine existenzielle Bedrohung seiner Sicherheit, weshalb es keine andere Möglichkeit sah, als das militärisch zu verhindern.

Falls das für Sie neu sein sollte, finden Sie die Links mit Belegen zu diesen Aussagen in der Chronologie am Ende dieses Artikels.

Stellen wir uns nun mal folgendes vor.

Stellen wir uns vor, dass der Westen es tatsächlich ernst gemeint hätte, mit Frieden in Europa. Dann hätte der Westen mit Russland Verhandlungen über eine für beide Seiten akzeptable Sicherheitsarchitektur in Europa aufgenommen, wofür Russland im Dezember 2021 interessante Vorschläge gemacht hat (siehe wieder die Chronologie am Ende dieses Artikels).

Wenn der Westen der im Grunde einzigen russischen Forderung, die Ukraine als dauerhaft neutralen Staat eine Brückenfunktion zwischen der EU und Russland übernehmen zu lassen, zugestimmt hätte, wäre der seit 2014 laufende Krieg im Donbass schnell zu Ende gewesen und die Eskalation vom Februar 2022 hätte es nie gegeben. Europa hätte in Frieden und blühendem Handel mit Russland leben können. Und die Ukraine hätte als Brückenstaat mehr als jedes andere Land von diesem Handel profitiert und wäre wirtschaftlich vielleicht endlich mal auf die Füße gekommen.

Die Nordstreams würde es noch geben und Europa hätte reichlich billiges russisches Gas und die europäische Wirtschaft würde florieren, anstatt – wie heute – seit Jahren in der Rezession zu stecken und eine Deindustrialisierung zu erleben, die den Wohlstand in Europa vernichten wird.

Stellen wir uns weiter vor, Scholz hätte nach einer Einigung mit Russland über eine neutrale Ukraine eine „Zeitenwende“ mit dem Ziel ausgerufen, gegen die schleichende Verarmung in Deutschland vorzugehen. Stellen wir uns nur mal vor, Scholz hätte die 150 Milliarden Euro, die nun unwiederbringlich in der Ukraine verbrannt wurden, in Renten, Ausbildung, soziale Projekte und die Förderung von wirtschaftlichen Projekten investiert, die Deutschland wirklich nach vorne bringen, anstatt beispielsweise die deutsche Autoindustrie mit der Forderung nach Elektroautos zu ruinieren.

Nur zum Verständnis, über welche Summen wir reden: Als vor einigen Jahren über eine Erhöhung der Mindestrenten in Deutschland gestritten wurde, die weniger als fünf Milliarden jährlich gekostet hätte, sagte die Regierung, dafür sei kein Geld da. Nun waren plötzlich 50 Milliarden pro Jahr da, aber nicht für die Rentner in Deutschland, sondern für Krieg und Waffen.

Hätte Scholz eine mit 150 Milliarden Euro ausgestattete „Zeitenwende“ ausgerufen, um die wachsende Armut in Deutschland und die wirtschaftliche Schwächung Deutschlands anstatt Russland zu bekämpfen, wäre das eine wahre Zeitenwende gewesen, die allen in Deutschland Perspektiven und Wohlstand hätte bringen können.

Deutsche Firmen hätten im großen Stil in Kooperationen mit russischen Firmen Zugang zu so ziemlich allen denkbaren Rohstoffen bekommen und damit in Deutschland ganz neue Industrien schaffen können, bei denen Deutschland heute ein Entwicklungsland ist. Ich denke dabei an die Produktion von Computerchips und an die daran logisch anknüpfende Entwicklung moderner Computersysteme und IT-Lösungen, um nur ein Beispiel zu nennen. Deutschland hätte sich mit den 150 Milliarden, die sich in der Ukraine im wahrsten Sinne des Wortes in Rauch aufgelöst haben, wieder an die Spitze der Industrie- und Hightech-Nationen katapultieren können.

Und in Europa wäre heute Frieden, hunderttausende Menschen, die in der Ukraine sinnlos gestorben sind, würden noch leben. Russland, mit seinen einzigartigen Naturwundern und seinen fantastischen Städten und offenen und gastfreundlichen Menschen (wer mal in Russland war, weiß wovon ich rede), hätte ein neues Touristenziel für Deutsche sein können, und russische Touristen, die Europa immer gerne bereist haben, würden ihr Geld weiterhin in Europa ausgeben.

Aber es ist anders gekommen, denn Scholz und seiner Regierung war es genauso, wie der EU-Kommission unter Flinten-Uschi, wichtiger als alles andere, dass die Ukraine in die NATO kommt.

So wurde die „Zeitenwende“ von Scholz zu einer wahren Zeitenwende, die der Ukraine Tod und Zerstörung und Europa Deindustrialisierung und Wohlstandsverlust gebracht hat, anstatt eine Zeitenwende auszurufen, die Wohlstand für alle und Frieden in Europa hätte bringen können.

Diese Gedanken sind mir bei einem Spaziergang mit meinem Hund gekommen: Was hätte sein können, wenn…?

Man wird ja mal träumen dürfen…

Die Chronologie der Eskalation

Wie versprochen, zeige ich hier noch einmal die Chronologie der Eskalation des Ukraine-Konfliktes auf. Wenn Sie diese Chronologie lieber als Video anschauen möchten, finden Sie diese Informationen auch in dieser Sendung von Anti-Spiegel-TV.

Anfang Dezember 2019 fand der letzte Normandie-Gipfel in Paris statt. Selensky kam danach zurück nach Kiew und verkündete seinen Leuten hinter verschlossenen Türen, dass er das Abkommen von Minsk nicht umsetzen wird. Allen Beteiligten in der Ukraine war damit klar, dass ein Krieg mit Russland unvermeidbar geworden war und Kiew begann mit konkreten Kriegsvorbereitungen. Das hat der Chef des ukrainischen Sicherheitsrates, Alexej Danilow, im August 2022 in einem Interview offen erzählt und auch Selensky hat das nun in dem Spiegel-Interview bestätigt.

Im Januar 2021 wurde Joe Biden US-Präsident. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Trump, der keine Eskalation in der Ukraine wollte, gab Biden Selensky grünes Licht. Daraufhin begann Selensky im Februar 2021 gegen die Opposition vorzugehen, woraufhin der Chef der größten Oppositionspartei unter Hausarrest gestellt und alle oppositionellen Medien wurden verboten wurden.

Im März 2021 setzte Selensky die neue Militärdoktrin der Ukraine in Kraft, in der ein Krieg mit Russland mit dem Ziel festgeschrieben wurde, die Krim gewaltsam zurückzuerobern und den Konflikt im Donbass gewaltsam zu entscheiden.

Mitte April 2021 verkündete die Biden Regierung den Abzug aus Afghanistan bis zum 11. September.

Im April und Mai 2021 stand die Ukraine kurz vor einem Krieg mit Russland, wurde aber von den USA noch einmal zurückgepfiffen. War der Grund, dass die US-Truppen noch in Afghanistan und damit verwundbar waren, oder dass die USA die Ukraine nicht so umfänglich unterstützen konnten, solange sie noch in Afghanistan gebunden waren?

Mitte Juni 2021 fand ein Gipfeltreffen der Präsidenten Putin und Biden statt, bei dem es aber keine Annäherung gab.

Im August 2021 fand die überstürzte Flucht der NATO- und US-Truppen aus Afghanistan statt.

Während Kiew die Situation im Donbass ab Ende 2021 wieder eskaliert hat und die NATO ihre Truppenpräsenz in der Ukraine unter dem Vorwand von Manövern und Ausbildungsmissionen erhöht hat, haben Deutschland und Frankreich das Minsker Abkommen im November 2021 offiziell beerdigt, worüber es in westlichen Medien allerdings keine Berichte gab.

Die Russland-Sanktionen wurden, wie Politico im Oktober 2022 berichtet hat, bereits mindestens ab November 2021 in Gesprächen zwischen Washington und Brüssel vorbereitet. Das war drei Monate vor dem Beginn der russischen Intervention in der Ukraine und just zu dem Zeitpunkt, als Berlin und Paris das Minsker Abkommen beerdigt haben. Dass die Abkehr vom Minsker Abkommen zum Krieg in der Ukraine führen würde, war den Entscheidungsträgern in Washington und Brüssel (und wahrscheinlich auch in Berlin und Paris) offenbar klar, weshalb sie parallel die entsprechenden Sanktionen vorbereitet haben. Afghanistan war Vergangenheit und damit hatten die USA die Hände frei für einen neuen Konflikt.

Im Dezember 2021 forderte Russland von den USA und der NATO ultimativ gegenseitige Sicherheitsgarantien und den Abzug der NATO-Truppen aus der Ukraine und erklärte, dass es im Falle einer Ablehnung gegenseitiger Sicherheitsgarantien gezwungen sei, „militärtechnisch“ zu reagieren. Damit war klar, dass Russland auf weitere Bestrebungen, die Ukraine in die NATO zu ziehen, militärisch reagieren würde. Das war der Moment, in dem allen verantwortlichen Politikern bewusst war, dass eine Ablehnung von Verhandlungen mit Russland zu einem Krieg in der Ukraine führen würde. Der Krieg und all das Elend hätte verhindert werden können, wenn die USA bereit gewesen wären, einen neutralen Status der Ukraine dauerhaft zu akzeptieren und zu garantieren.

Am 8. Januar 2022 wurde Scott Miller zum US-Botschafter in der Schweiz berufen. In einem Interview vom November 2022 erzählte er ganz offen, dass die USA „Geheimdienstinformationen über die Invasion“ gehabt hätten und er diese sofort, also Anfang Januar 2022, der Schweizer Regierung gezeigt hätte. Da die Gespräche zwischen Russland und den USA über die Frage, ob es zu Verhandlungen über die von Russland geforderten gegenseitigen Sicherheitsgarantien kommen würde, zu diesem Zeitpunkt noch liefen, belegt die Aussage von Miller, dass die USA bereits beschlossen hatten, nicht in Verhandlungen einzutreten und sich der Folgen, nämlich der russischen Intervention in der Ukraine, in vollem Umfang bewusst waren. Miller bestätigte damit außerdem indirekt den Bericht von Politico darüber, dass die Sanktionen schon Monate vorher ausgearbeitet wurden, was Bundeskanzler Scholz und andere westliche Politiker später auch bestätigt haben, als sie sagten, dass die Russland-Sanktionen „von langer Hand vorbereitet“ waren.

Ende Januar 2022 wurde in den USA das Lend-Lease-Gesetz für die Ukraine eingebracht, über das bei seiner Einreichung in den Kongress geschrieben wurde:

„Mit diesem Gesetzentwurf wird vorübergehend auf bestimmte Anforderungen im Zusammenhang mit der Befugnis des Präsidenten, Verteidigungsgüter zu verleihen oder zu leasen, verzichtet, wenn die Verteidigungsgüter für die ukrainische Regierung bestimmt sind und zum Schutz der Zivilbevölkerung in der Ukraine vor der russischen Militärinvasion erforderlich sind“

Das bestätigt ein weiteres Mal, dass die USA sich bereits auf den Krieg vorbereitet haben, während sie offiziell noch immer mit Russland über mögliche Verhandlungen über gegenseitige Sicherheitsgarantien gesprochen haben, denn das Gesetz zur Unterstützung der Ukraine gegen die „russische Militärinvasion“ wurde einen Monat vor der russischen Intervention in den Kongress eingebracht.

Fast gleichzeitig mit der Einreichung des Gesetzes haben die USA und die NATO Ende Januar 2022 die von Russland vorgeschlagenen Verhandlungen über gegenseitige Sicherheitsgarantien abgelehnt.

Am 19. Februar 2022 hat Selensky auf der Münchner Sicherheitskonferenz unter dem Applaus der hochrangigen westlichen Zuhörer die atomare Bewaffnung der Ukraine angedroht. Damit war das russische Eingreifen nicht mehr zu verhindern, denn dass sich die Ukraine, die in ihrer Militärdoktrin offen einen Krieg gegen Russland vorbereitet hat, sich dazu auch noch mit Rückendeckung des Westens nuklear bewaffnen könnte, war für Russland eine inakzeptable Bedrohung der eigenen Sicherheit.

Am 21. Februar 2022 hat Putin die Donbass-Republiken anerkannt und Beistandsabkommen mit ihnen geschlossen. In seiner Rede dazu hat Putin Kiew deutlich vor den Folgen einer weiteren Eskalation gewarnt. Kiew hat den Beschuss auf zivile Ziele im Donbass danach aber noch einmal demonstrativ erhöht.

Am 24. Februar 2022 hat Putin in einer weiteren Rede den Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine verkündet.

Am 29. März 2022 gab es Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau über einen Waffenstillstand. Kiew selbst machte dabei den Vorschlag, die Krim als russisch anzuerkennen und eine Verhandlungslösung für den Donbass zu finden. Darüber hinaus hat Kiew zugesagt, keine ausländischen Truppen mehr in seinem Land zu stationieren und nicht NATO-Mitglied zu werden. Ein EU-Beitritt der Ukraine war hingegen möglich. Außerdem erklärte Russland als Zeichen des guten Willens, seine Truppen aus der Region Kiew abzuziehen, was westliche Medien sofort als militärische Niederlage Russlands umdeklarierten, obwohl der russische Rückzug ohne Kampfhandlungen stattgefunden hat.

Am 3. April 2022 erschienen die Meldungen von angeblichen Massakern der russischen Armee in Butscha, die sich jedoch schnell als False-Flag-Operation herausstellten. Dennoch wurde Butscha als russisches „Verbrechen“ bezeichnet und in den Medien breit behandelt, während die mögliche Verhandlungslösung, die nur Tage zuvor erreicht worden war, kein Thema in den Medien war.

Großbritannien ist ebenfalls nicht auf die erreichte Verhandlungslösung eingegangen, sondern hat der Ukraine stattdessen am 8. April 2022 Militärhilfe in Höhe von 100 Millionen Pfund für die Fortsetzung des Kampfes gegen Russland versprochen, was zum damaligen Zeitpunkt noch eines der größten bisherigen Hilfspakete gewesen ist.

Einen Tag später, am 9. April 2022, reiste der britische Premierminister Johnson nach Kiew und sprach mit Selensky, der das ukrainische Angebot im Anschluss an diese Gespräche zurückzog und stattdessen verkündete, die Entscheidung müsse auf dem Schlachtfeld erfolgen.

Am 30. September 2022 hat der ukrainische Präsident Selensky Verhandlungen mit einem von Putin geführten Russland per Dekret verboten.



