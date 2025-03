Ukraine-Konflikt

Am 2. März haben sich einige EU-Staats- und Regierungschefs in London getroffen und eine europäische Position in der Ukraine-Krise gesucht, nachdem US-Präsident Trump und der ukrainische Machthaber Selensky sich vor laufenden Kameras gestritten hatten. Was hat des Treffen gebracht?

Der Gipfel in London, der am 2. März stattfand, war aus mehreren Gründen bemerkenswert. Die dort versammelten EU-Staats- und Regierungschefs haben zusammen mit der EU und der NATO über die neue Rolle Europas im Ukraine-Konflikt beraten, nachdem der Streit zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Machthaber Selensky vor laufenden Kameras gezeigt hat, dass Europa bald de facto alleine gegen Russland steht, wenn es Kiew weiter unterstützt.

Daher war die Zusammensetzung des Gipfels vielsagend. Dass Ungarn und die Slowakei nicht eingeladen waren, war zu erwarten, denn die beiden Länder sprechen sich gegen die Unterstützung der Ukraine und für Friedensverhandlungen mit Russland aus. Sie hätten das Gipfeltreffen der europäischen Kriegstreiber nur gestört und waren daher wenig überraschend nicht eingeladen.

Nicht eingeladen waren auch die baltischen Staaten, was insofern überrascht, dass sie in der Reihe der europäischen Kriegsbefürworter eine führende Stellung einnehmen. Dass sie trotzdem nicht eingeladen wurden, zeigt den Ernst der Lage, denn zu dem Gipfel wurden nur die wichtigen europäischen Länder eingeladen, die bei Bedarf auch tatsächlich in der Lage sind, der Ukraine substanzielle finanzielle und militärische Hilfe zu leisten.

Die Schreihälse aus den kleinen Baltenstaaten hätten da nur gestört, weil sie nichts zu leisten in der Lage sind, aber ihre anti-russischen Ergüsse bei dem Treffen viel Zeit gekostet hätten, ohne dass sie in der Sache etwas beisteuern können. Die Balten sind für das mediale anti-russische und pro-ukrainische Propaganda-Konzert wichtig, nicht aber bei ernsthaften Gesprächen, bei denen wirklich etwas entschieden werden soll.

Den unvermeidlichen Protest der Balten über die fehlende Einladung nach London hat man denn auch einfach ignoriert.

Der London-Korrespondent der russischen Nachrichtenagentur TASS hat einen Artikel über das Treffen in London und seine Ergebnisse veröffentlicht, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Gipfeltreffen in London – Kann man ohne die USA leben, oder was ist von Europa Plus zu erwarten?

Illja Dmitryatschow, Leiter des TASS-Büros in London, über Europas Versuch, eine eigene Agenda für die Ukraine zu entwickeln, und die Frage, ob Europa in der Lage sein wird, Kiew ohne die Hilfe der USA zu unterstützen

Das außerordentliche Gipfeltreffen zur Ukraine in London bildete den Abschluss einer ereignisreichen diplomatischen Woche, in deren Mittelpunkt die Lösung des Konflikts in der Ukraine stand. In diesen sieben Tagen ist viel passiert: Der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer besuchten das Weiße Haus, wo sie mit allen Mitteln versuchten, die Gunst von US-Präsident Donald Trump zu gewinnen. Wladimir Selensky besuchte ebenfalls das Oval Office, schaffte es aber, sich mit dem amerikanischen Präsidenten und dem Vizepräsidenten J.D. Vance zu streiten, woraufhin man ihn hinauswies.

Am Sonntag, dem 2. März, versuchten die Staats- und Regierungschefs eines halben Dutzend europäischer Länder, diesen peinlichen Vorfall in Washington zu überwinden, der viele Politiker dazu veranlasste, sich an den Kopf zu fassen. Die Teilnehmer des Treffens waren entschlossen, den USA zu zeigen, dass auch sie eine wichtige Rolle bei der Suche nach Frieden in der Ukraine spielen können. Den europäischen Staats- und Regierungschefs ist das gelungen, aber nicht allen und nicht bis zum Ende. Genauer gesagt war das Treffen in London nur der Anfang eines komplexen und kurvenreichen Weges, und es ist noch nicht klar, wohin er führen wird. Aber der Reihe nach und ein wenig ausführlicher (Spoiler: ohne die USA geht nichts).

Alle Wege führen nach London

Der Gipfel in London war eine Fortsetzung des von Macron im Februar in Paris organisierten Treffens. Die Zahl seiner Teilnehmer wurde erhöht, im Lancaster House, das in der Nähe des Buckingham Palace liegt, waren die Staats- und Regierungschefs von 12 EU-Ländern, der kanadische Premierminister, der NATO-Generalsekretär, der türkische Außenminister und Selensky zu Gast.

Hauptziel des Treffens war es, Europa in den Prozess der Beilegung des Konflikts in der Ukraine einzubeziehen. Seit seinem Amtsantritt im Weißen Haus im Januar hat Trump eine intensive Tätigkeit auf dem Gebiet des Friedens entfaltet. Europa hatte darin allerdings keinen Platz. Es bekam nur Drohungen mit neuen Zöllen.

Macron und Starmer flogen sofort nach Washington, wo sie versuchten, den US-Präsidenten davon zu überzeugen, nicht alles direkt mit Russland zu lösen, sondern die Ukraine und Europa an den Verhandlungstisch zu holen. Sie versprachen sogar, Friedenstruppen in die Ukraine zu schicken, allerdings mit Sicherheitsgarantien der USA.

Obwohl der amerikanische Präsident in dieser Frage ausweichend war, wurden die Reisen von Macron und Starmer nach Washington als Erfolg gewertet. Der nächste Plan war, all das mit einer Gruppe gleichgesinnter Europäer in London zu besprechen.

Das neue Thema hat Selensky selbst organisiert. Seine Auseinandersetzung im Oval Office am Tag vor dem Gipfel wurde bereits ausführlich beschrieben. Man kann jedoch davon ausgehen, dass sie das von Starmer vorbereitete Treffen erheblich verändert hat. Wie eine britische Zeitung feststellte, erhielt der Gipfel plötzlich den Charakter eines Notfallgipfels.

Symbole der Unterstützung

Großbritannien versuchte, den Unterschied zwischen dem Empfang Selenskys in den USA und in London so deutlich wie möglich zu machen. So ging Starmer bei der Begrüßung des ukrainischen Gastes in seiner Residenz in der Downing Street 10 nicht nur auf ihn zu, sondern umarmte ihn auch, was gegen das Protokoll verstößt. Und das, obwohl die britischen Medien ihren Premierminister als einen Mann beschreiben, der nicht besonders zu körperlichem Kontakt neigt.

Es wurden die traditionellen Zusicherungen gemacht, die Ukraine „so lange wie nötig“ zu unterstützen und es wurden erstmals 2,26 Milliarden Pfund (etwa 3 Milliarden Dollar) aus den Erlösen eingefrorener russischer Vermögenswerte für Kiew gefunden und weitere 1,6 Milliarden Pfund (etwa 2 Milliarden Dollar) von der britischen Kreditagentur bereitgestellt. Die Regierung organisierte für Selensky sogar einen Empfang bei König Charles III.

Der ukrainische Gast wurde auch von den europäischen Staats- und Regierungschefs herzlich begrüßt. Nur eine Stimme ragte aus diesem optimistischen Chor heraus, die des NATO-Generalsekretärs Mark Rutte. Er nannte Selenskys Auseinandersetzung mit Trump „bedauerlich“ und forderte ihn auf, die Beziehungen zum amerikanischen Präsidenten und seiner Regierung wiederherzustellen.

Ungewöhnlich waren auch die Worte des britischen Botschafters in den USA, Peter Mandelson. Er forderte die Ukraine auf, die Beziehungen zu den USA vollständig neu zu gestalten und Trumps Friedensplan bedingungslos zu unterstützen. Darüber hinaus forderte der Diplomat die Ukraine auf, „sich als Erste zum Waffenstillstand zu bekennen“.

Es ist schwer vorstellbar, dass der neu ernannte Botschafter so unabhängig ist, dass er beschlossen hat, von der offiziellen Linie des Landes, das er vertritt, abzuweichen. Und wenn das der Fall ist, kann das auch als eine Botschaft Londons an Kiew interpretiert werden: Unterstützung hin oder her, aber sich mit Trump auszusöhnen ist Pflicht.

Medienberichten zufolge hat Starmer übrigens genau das unmittelbar nach dem Skandal im Weißen Haus, der so viel Aufsehen erregte, getan. Er rief sowohl Trump als auch Selensky an, war aber nicht in der Lage, den Konflikt schnell zu lösen.

Fragen mit und ohne Antworten

Der Gipfel war sehr kurz und dauerte etwas mehr als zwei Stunden. Starmer berichtete über die erzielten Ergebnisse, und ich möchte einige Punkte hervorheben.

• Unter den europäischen Ländern hat sich ein Paar aus Frankreich und Großbritannien gebildet, das eine einigende Rolle übernommen hat. Die Regierungschefs dieser beiden Staaten sprechen am aktivsten über ihre Bereitschaft, ihre Truppen (mit Unterstützung Washingtons) als Friedenstruppen in die Ukraine zu entsenden. Das ist besonders merkwürdig, wenn man bedenkt, dass Großbritannien schon seit fünf Jahren nicht mehr in der EU ist.

• Einige europäische Länder befürworten eine Beteiligung an der Ausarbeitung der Bedingungen an der Seite von Paris und London. Aber die Liste dieser Länder ist noch nicht bekannt.

• Andere europäische Staaten hingegen sind mit dem vorgeschlagenen Plan nicht einverstanden. Das hat Starmer selbst anerkannt, der sich wie folgt äußerte: „Nicht jedes Land wird sich in der Lage fühlen, [zu dieser Koalition] beizutragen. Aber das bedeutet nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen.“

• Realistisch betrachtet könnte das zu einer neuen Koalition führen, die in britischen Medien als Europa Plus bezeichnet wird.

• Europa ist bereit, weiterhin Waffen in den Ukraine-Konflikt zu liefern. Doch wie lange es dazu in der Lage sein wird, bleibt fraglich.

• Großbritannien beginnt, auf offizieller Ebene anzuerkennen, dass es unmöglich ist, Russland von einer Friedensregelung auszuschließen. „Letztendlich muss das Abkommen natürlich Russland einschließen“, räumte Starmer ein. Ja, fügte er sogleich hinzu, Moskau könne keine Bedingungen diktieren, aber die Veränderung der Position ist offensichtlich.

• Starmers eigener politischer Wert steigt nun an. Am 2. März gelang es ihm, Großbritannien wieder in seine lange vergessene Rolle als aktiver Akteur in internationalen Angelegenheiten zu bringen. Angesichts des bereits erwähnten Brexit scheint die Position Londons jetzt sogar noch attraktiver zu sein. Weil die Briten außerhalb der EU stehen, können sie bedingt versuchen, als eine Art „Brücke“ zwischen der EU und den USA zu fungieren.

Und was ist mit den USA?

Doch hinter all diesen Errungenschaften des Gipfels steht ein großes Fragezeichen. Und das hat Starmer selbst formuliert. „Um den Frieden auf unserem Kontinent zu erhalten, und um dabei erfolgreich zu sein, brauchen diese Bemühungen die zuverlässige Unterstützung der USA“, räumte er ein. Aber wird es sie geben? Wenn nicht, wie lange kann Europa Plus die Ukraine finanzieren und ihr Waffen liefern? Und woher wird es diese Waffen kurzfristig bekommen? Und ist eine europäische Friedenstruppe ohne die Unterstützung Washingtons möglich?

Wie die spanische Zeitung El Mundo am Montag, dem 3. März, als Antwort auf einige dieser Fragen berichtete, könnte die EU die Ukraine allein unterstützen, allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum, vielleicht ein paar Monate.

Die Chancen, dass sich die europäische Diskussion zu etwas Ernsthaftem entwickelt, stehen gut. Die Chancen, dass sie im Sande verläuft und zu nichts führt, sind ebenfalls vorhanden. Die nächste Station ist der für den 6. März geplante EU-Gipfel. Er und andere Treffen dieser Art werden Klarheit darüber schaffen, ob das Londoner Treffen in historischer Perspektive einen Wendepunkt darstellte oder zu nichts anderem als einer abgesperrten Innenstadt an einem Sonntag geführt hat.

Ende der Übersetzung



