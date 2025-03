Was die 6. Generation von Kampfjets können soll und warum Boeing den US-Auftrag erhalten hat

F-47

Boeing hat den Zuschlag für die Entwicklung des Kampfjets der 6. Generation bekommen. Was soll das Flugzeug können und kann der Pannen-Konzern das Projekt meistern?

Die sechste Generation von US-Kampfjets soll die F-22 und die F-35 der fünften Generation ersetzen. Nach dem Test von Prototypen hat Boeing nun den Zuschlag für das Programm bekommen. Die russische Nachrichtenagentur TASS hat in einem Artikel erklärt, was die sechste Generation von Kampfjets können soll, wie der Stand der Entwicklung in anderen Ländern ist und vor welchen Problemen Boeing bei dem Auftrag steht. Ich habe den TASS-Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die „Nummer 6 von Boeing“: Der Problem behaftete Konzern baut den F-47-Kampfjet der 6. Generation

Boeing hat den lang erwarteten Auftrag für die Produktion von Prototypen im Rahmen des NGAD-Programms zur Entwicklung von Kampfflugzeugen der sechsten Generation erhalten. Die TASS berichtet über Äußerungen von US-Beamten, über die Erwartungen an das Programm, die Schwierigkeiten bei seiner Durchführung und die Arbeit an Flugzeugen der sechsten Generation in Russland und anderen Ländern

Der lang erwartete Auftrag für die Entwicklung und Herstellung der ersten Muster der bemannten Komponente des NGAD-Flugzeugsystems (Next-Generation Air Dominance) der sechsten Generation für die US-Luftwaffe (USAF) wurde an das Unternehmen Boeing vergeben, das unter mehreren Bewerbern ausgewählt wurde.

Seit es das Programms gibt, stellen sich die Experten immer wieder Fragen: Wie wird das Kampfflugzeug aussehen, welche Fähigkeiten und Flugeigenschaften wird es haben? Mit der Vergabe des Auftrags an Boeing, ein Rüstungsunternehmen, das seine Aufgaben nicht allzu erfolgreich erfüllt hat, und aufgrund anderer Umstände scheinen sich diese Fragen nur noch zu vermehren.

Markige Worte

Die Gelegenheit, das der Öffentlichkeit mitzuteilen, hat sich auch der Präsident der USA selbst, Donald Trump, nicht entgehen lassen. Um den Vertrag am Morgen des 21. März bekannt zu geben, lud Trump Journalisten ins Oval Office des Weißen Hauses ein. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und andere Beamte des Verteidigungsministeriums waren ebenfalls anwesend.

Nach Angaben des US-Präsidenten wird die bemannte Komponente des NGAD den Namen F-47 erhalten und die F-22 Raptor-Kampfflugzeuge der fünften Generation ersetzen. Laut Trump wird die F-47 über „die fortschrittlichste Tarnkappentechnologie verfügen, die sie buchstäblich unsichtbar macht“, und bei Flugmissionen von einer Reihe unbemannter Luftfahrzeuge (UAVs) begleitet werden. Die Begleiter sind in den USA als CCA-Drohnen (Collaborative Combat Aircraft) bekannt.

„Das ist etwas, das noch nie jemand gesehen hat“, betonte Trump. „Von der Geschwindigkeit über die Manövrierfähigkeit bis hin zur Nutzlast, die sie transportieren können, hat es noch nie etwas auch nur annähernd Vergleichbares gegeben. Und an diesem [Produkt] wird schon seit langem gearbeitet“. „Amerikas Feinde hatten keine Ahnung, was sie erwartet“, so der Präsident weiter.

Generalleutnant David Allwine, Stabschef der nationalen Luftwaffe, der an dem Treffen teilnahm, sagte in einer Erklärung, dass die F-47 „das technologisch fortschrittlichste, effizienteste und vielseitigste Kampfflugzeug sein wird, das je entwickelt wurde“. „Wir bauen nicht einfach nur ein weiteres Kampfflugzeug“, so der Stabschef der nationalen Luftwaffe. „Wir entwickeln völlig neue Methoden und Taktiken der Kriegsführung, und davor warnen wir unsere Feinde“.

Trump machte keine genauen Angaben zum Wert des Auftrags. Reuters hatte zuvor berichtet, dass er sich auf über 20 Milliarden Dollar belaufen könnte.

Hegseth wiederum sagte, der Kampfjet werde ein großes Geschenk für künftige Generationen von Amerikanern sein. Ihm zufolge wird die Entwicklung der F-47 auch „historische Investitionen“ sowohl in das US-Militär als auch in die nationale Industrie ermöglichen.

Der Verteidigungsminister erinnerte daran, dass die vorherige US-Regierung dieses Programm „auf Eis gelegt“ habe. Das geschah, wie es hieß, um es zu überarbeiten und Wege zu finden, das geplante Flugzeug billiger zu machen.

Gleichzeitig äußerte sich der Pentagon-Chef auf eine entsprechende Frage von Reportern nicht dazu, ob die neue Bezeichnung des Kampfjets etwas mit Trump zu tun habe, der in seiner jetzigen Funktion der 47. Präsident der USA ist. „Ich bin stolz auf die F-47, sie ist eine sehr wichtige Plattform“, sagte er, als er das Oval Office verließ.

Trump wies auch darauf hin, dass die F-47 Überschallfluggeschwindigkeiten haben wird. „Sie hat Überschallgeschwindigkeit. Mehr als Mach 2. Das hört man nicht oft“, sagte der Präsident und versprach, dass die Air Force in den „nächsten Jahren“ eine Flotte dieser Kampfjets aufbauen werde.

Er bestätigte, dass Washington diese Flugzeuge unter anderem für den Export in verbündete Länder produzieren werde. „Unsere Verbündeten rufen ständig an, sie wollen sie (die neuen Kampfjets, Anm. TASS) auch kaufen. Und wir werden sie an bestimmte Verbündete verkaufen. Vielleicht weniger fortschrittliche Versionen. Wir wollen ihre Eigenschaften [in der Exportversion] um etwa zehn Prozent absenken, was Sinn macht, weil sie (die Abnehmerstaaten, Anm. TASS) irgendwann aufhören könnten, unsere Verbündeten zu sein“, erklärte der US-Präsident.

Das Wesentliche des Vertrags

Wie die Vertreter der US-Luftwaffe erklärten, zielt der am 21. März erteilte Auftrag darauf ab, die Phase der konstruktiven Verbesserung und der technologischen Vorbereitung der Serienproduktion künftiger NGAD-Kampfflugzeuge zu vollenden. Im Rahmen des Vertrags zahlt die Regierung dem Auftragnehmer einen Festbetrag zur Deckung der Kosten sowie zusätzliche Zahlungen in Abhängigkeit von der Vertragserfüllung. Der gleiche Finanzierungsmechanismus wurde in den frühen Phasen der Entwicklung des fortschrittlichen strategischen Bombers B-21 Raider eingesetzt.

Nach Angaben der US-Luftwaffe wird Boeing im Rahmen der Vereinbarung alle technischen Komponenten des bemannten Kampfflugzeugs NGAD fertig stellen und testen und anschließend mehrere Testmodelle des Flugzeugs herstellen. Darüber hinaus beinhaltet der Vertrag die Option, bei dem Unternehmen anschließend eine erste begrenzte Serie von F-47 zu wettbewerbsfähigen Beschaffungskosten zu bestellen.

In Allwyns Erklärung heißt es, dass experimentelle Versionen des NGAD in den letzten fünf Jahren Flugtests unterzogen wurden, „Hunderte von Flugstunden absolvierten, fortschrittliche [Technologie-]Konzepte validierten und die Tatsache bestätigten, dass wir ihr Leistungsspektrum mit Sicherheit erweitern können“. Die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des Pentagons war an den ersten Phasen dieser Bemühungen beteiligt.

Der General wies auch darauf hin, dass die jüngsten Fortschritte bei der F-47 darauf hindeuten, dass das Flugzeug bis zum Ende der Amtszeit von Präsident Trump in den Dienst der US-Luftwaffe gestellt werden wird.

„Die F-47 hat einen noch nie dagewesenen Grad an technologischer Raffinesse“, betonte Allwyn. „Während die F-22 derzeit das beste Luftüberlegenheitsflugzeug der Welt ist und durch die Modernisierung noch besser werden wird, ist die F-47 ein Sprung um eine Generation. Die [technologische] Einsatzbereitschaft des Flugzeugs in der gegenwärtigen Phase des Programms bestätigt seine Fähigkeit, in der Zukunft den Luftkampf zu dominieren.“

Der Stabschef der nationalen Luftwaffe äußerte sich auch skeptisch gegenüber Berichten, wonach China bereits zwei Varianten eines Kampfflugzeugs der sechsten Generation aus eigener Entwicklung testet. „Trotz der Behauptungen unserer Konkurrenten ist die F-47 das weltweit einzige und wirklich erste Kampfflugzeug der sechsten Generation, das entwickelt wurde, um den ernsthaftesten Gegner zu beherrschen und Einsätze in den gefährlichsten Kampfumgebungen durchzuführen, die man sich vorstellen kann“, sagte Allwine.

Die sechste Generation: eine langsame, breit angelegte Offensive

Verschiedene Länder haben die Entwicklung von Flugzeugen der sechsten Generation angekündigt. Russland zum Beispiel nähert sich der Entwicklung einer solchen Maschine stetig an. Wadim Badecha, Generaldirektor der Vereinten Flugzeug-Koropation (UAC, Teil von Rostec), sagte in der Sendung „Woennaja Prijomka“, dass das russische Kampfflugzeug der fünften Generation, die Su-57, Elemente der sechsten Generation von Kampfflugzeugen erhalten habe. Sergej Chochlow, Generaldirektor des Staatlichen Forschungsinstituts für Luftfahrtsysteme, sagte, dass an dem Flugzeug der sechsten Generation gearbeitet wird, aber er glaubt, dass es Dutzende von Jahren dauern wird, bis die Maschine fertig ist.

Im Dezember 2024 kursierten in sozialen Netzwerken Videoclips von bisher unbekannten Flugzeugen, die vermutlich von den Unternehmen CAIG und SAC entwickelt wurden und Testflüge absolvierten. Experten zufolge handelte es sich bei den Aufnahmen um Tests von Chinas vielversprechenden Tarnkappenflugzeugen der sechsten Generation. Experten zufolge hat mindestens eines der Flugzeuge eine beträchtliche Größe und Masse, und die geringe Manövrierfähigkeit deutet darauf hin, dass das Flugzeug für Angriffe auf Bodenziele aus großer Entfernung eingesetzt werden soll.

Europa ist sehr daran interessiert, sein eigenes Kampfflugzeug der sechsten Generation zu bekommen. Zu diesem Zweck arbeiten Frankreich, Deutschland und Spanien gemeinsam an dem FCAS/SCAF-Programm, das aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen den Partnern nicht gut vorankommt. Großbritannien (das vor seiner Trennung von der EU am FCAS-Programm beteiligt war), Japan und Italien entwickeln im Rahmen des GCAP-Programms ihre eigene Version eines Kampfflugzeugs. Das britisch-italienisch-japanische Kampfflugzeug soll im Jahr 2035 in Dienst gestellt werden.

Vor der Einleitung des Prüfverfahrens für das NGAD-Programm im August letzten Jahres hieß es, dass sich die geschätzten Kosten für die bemannte Komponente des neuesten Flugzeugsystems auf etwa 300 Millionen Dollar pro Stück belaufen würden, was dem Dreifachen des Kaufpreises des US-Kampfflugzeugs der fünften Generation F-35 entspricht.

In dem Gespräch mit Reportern im Weißen Haus am 21. März sagte Allwyn, die F-47 werde weniger kosten als die F-22 (etwa 143 Millionen Dollar pro Flugzeug) und gleichzeitig „anpassungsfähiger sein, um künftigen Bedrohungen zu begegnen“. Die kombinierte Flotte der neuesten Kampfflugzeuge wird dagegen die derzeitige Anzahl der F-22 übersteigen, die sich auf etwa 180 Flugzeuge beläuft.

Verantwortung und Enttäuschung

Der Kampf um den Auftrag für das NGAD-Kampfflugzeug fand zwischen Boeing und Lockheed Martin statt. Bis Juli 2023 beteiligte sich auch Northrop Grumman an der Ausschreibung für das Recht, die endgültige Version der bemannten Komponente des amerikanischen Flugzeugsystems der sechsten Generation zu entwickeln. Dann beschloss das Unternehmen, sich aus dem Wettbewerb um den Hauptauftrag für das Programm zurückzuziehen.

Gleichzeitig berichtete die DARPA anlässlich der Unterzeichnung des Abkommens mit Boeing, dass die Arbeit an dem Produkt, das schließlich den Index F-47 erhielt, im Jahr 2014 unter Beteiligung der Organisation begann. Nach Angaben des Portals The War Zone ist bekannt, dass mindestens drei Prototypen dieses Flugzeugs in den letzten Jahren unter strengster Geheimhaltung getestet wurden. Es wird vermutet, dass es sich dabei um Prototypen der drei genannten Unternehmen handelte.

Das Portal nennt sogar das Datum der Flüge von zwei dieser Muster, ohne jedoch zu spezifizieren, welches zu welchem Zeitpunkt: Die Prototypen von Boeing und Lockheed Martin sollen in den Jahren 2019 und 2022 geflogen sein.

„Wir sind uns der Bedeutung der Entwicklung und des Baus eines Kampfflugzeugs der sechsten Generation für die US-Luftwaffe bewusst“, sagte Steve Parker, stellvertretender Präsident und CEO von Boeing Defense, dessen Worte in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert wurden. „In Vorbereitung auf diese Mission haben wir die bedeutendste Investition in unserem Verteidigungscluster in unserer Geschichte getätigt, und wir sind bereit, [der US-Luftwaffe] die fortschrittlichsten und innovativsten NGAD-Flugzeuge zur Verfügung zu stellen, die [sie] zur Erfüllung [künftiger] Missionen benötigen wird.“

Lockheed Martin wiederum zeigte sich in einer Erklärung enttäuscht über das Ergebnis des Wettbewerbs, äußerte sich aber zuversichtlich, eine „wettbewerbsfähige Option“ für das Flugzeug eingereicht zu haben.

Die F-47 wird voraussichtlich das Kernstück des „Systems der Systeme“ sein, das das NGAD bilden wird. Weitere Komponenten des Flugzeugs sind die bereits erwähnten CCA-Drohnen, fortschrittliche Verfolgungs-, Waffen- und andere Technologien, die dem NGAD die Möglichkeit des Datenaustauschs mit anderen Luftfahrtplattformen und Aufklärungssatelliten bieten.

Darüber hinaus soll die Jagdkomponente des NGAD ein innovatives adaptives Antriebssystem erhalten, das im Rahmen des parallel laufenden Programms Next-Generation Adaptive Propulsion (NGAP) entwickelt wird. Die Besonderheit dieses Antriebssystems besteht darin, dass sich seine Konfiguration und seine Leistungsparameter je nach der spezifischen Situation, in der sich das Flugzeug befindet, und den Aufgaben, die es erfüllt, ändern, um seine Effizienz zu maximieren.

General Electric Aerospace und Pratt & Whitney entwickeln – ebenfalls auf Wettbewerbsbasis – NGAP-Prototypen. Was die CCA-Drohnen betrifft, so waren Gambit und Fury von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) und Anduril Industries die ersten Kandidaten für diese Rolle, und nach den Plänen der US-Luftwaffe sind das nicht die letzten Varianten solcher UAVs. Es wurde bereits berichtet, dass die Airforce Gambit und Fury offiziell mit den Flugzeugkennungen YFQ-42A und YFQ-44A bezeichnet hat.

Die US-Luftwaffe hat bereits wiederholt erklärt, dass das NGAD für die USA notwendig ist, wenn sie einem starken und technologisch fortgeschrittenen Gegner, wie beispielsweise China, gegenüberstehen. Insbesondere die CCAs müssen technologisch fortschrittlich sein, viele verschiedene Funktionen haben, aber auch relativ billig sein, damit es nicht schade ist, sie bei Kampfeinsätzen zu verlieren.

Was mit Boeing nicht stimmt

Dass Boeing den Auftrag für die bemannte Komponente des NGAD erhalten hat, dürfte dem militärisch-industriellen Komplex des Landes generell und seiner Flugzeugindustrie im Besonderen zugute kommen, so Douglas Burkey, Exekutivdirektor des Mitchell Institute for Aerospace Studies, gegenüber Defense News Weekly. Ihm zufolge werden nach der Auftragsvergabe an das Unternehmen alle drei großen US-Flugzeughersteller im Interesse der US-Luftwaffe an Flugzeugen der fünften und sechsten Generation arbeiten.

So leitet Lockheed Martin bereits das F-35-Kampfflugzeugprogramm, während Northrop Grumman die neuesten B-21-Bomber herstellt, die das Unternehmen selbst als „das weltweit erste Flugzeug der sechsten Generation“ bezeichnet hat.

Burkey wies auf die Bedeutung des Wettbewerbs zwischen den Unternehmen hin, die die Serienproduktion fortschrittlicher Flugzeuge beherrschen.

Trotzdem ist Boeing in den letzten Jahren für seine „Bauruinen“ im Bereich des zivilen und militärischen Flugzeugbaus bekannt geworden. Probleme mit der Einhaltung von Fristen im Rahmen bestehender Verträge und die Nachbesserung mangelhafter Flugzeuge werden von Zwischenfällen an den Produktionsstandorten und Streiks der Mitarbeiter begleitet.

Was die Vertragserfüllung der US-Luftwaffe betrifft, so werden Probleme mit der Produktqualität und die Nichteinhaltung von Lieferterminen seit langem mit dem Schulflugzeug T-7A Red Hawk und dem Tankflugzeug KC-46A Pegasus in Verbindung gebracht.

Im Januar, sieben Jahre nach Beginn der Entwicklung des T-7A, erklärte die US-Luftwaffe, dass sie die Eigenschaften des Flugzeugs überarbeiten müsse, da die im aktuellen Vertrag festgelegten nicht mehr den Anforderungen der Zeit entsprächen. Eigentlich sollte das Flugzeug vor etwa zwei Jahren bei der US-Luftwaffe in Dienst gestellt worden sein. Tatsächlich stehen den Streitkräften aber nur einige wenige Prototypen zur Verfügung.

Nach Angaben von Defense News und anderen Fachzeitschriften hat das Unternehmen in den letzten Jahren Verluste in Milliardenhöhe erlitten, die auf die Notwendigkeit der Behebung von Mängeln an den von ihm hergestellten Flugzeugen und auf die Inflation zurückzuführen sind. Vor diesem Hintergrund wurde der bisherige Leiter von Boeing Defence, Ted Colbert, im vergangenen September entlassen.

Dennoch ist Burkey der Ansicht, dass der Erfolg von Boeing bei der Auftragsvergabe für die NGAD sehr wichtig für das Unternehmen ist. Allerdings steigt damit auch die Verantwortung, die dem Unternehmen übertragen wird, da es nun beweisen muss, dass es in der Lage ist, eine derart ernste Mission zu bewältigen.

„Jetzt kann nur noch Boeing die Situation in eine für das Unternehmen günstige Richtung lenken“, betonte der Experte. „Ob das ihm gelingen wird, wird sich erst mit der Zeit zeigen“.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen