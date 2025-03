Warum die Oreschnik die Luftüberlegenheit der NATO gefährdet und was das für die NATO bedeutet

Amerikanische Analyse

Die neue russische Raketen Orschnik bereitet den Militärexperten der NATO Kopfschmerzen. Das Council on Foreign Relations hat eine Analyse darüber veröffentlicht, wie die Oreschnik die Strategie der NATO beeinflusst, indem sie die Luftüberlegenheit der NATO gefährdet

Deutsche Medien haben über die neue russische Rakete Oreschnik kaum berichtet. Es war lediglich von einer neuen Mittelstreckenrakete die Rede, die Russland in der Ukraine eingesetzt habe. Welche Fähigkeiten die Oreschnik hat und dass sie mit den derzeitigen Mitteln der Luftabwehr nicht abgefangen werden kann, wurde den deutschen Publikum verschwiegen.

Nun hat das Council on Foreign Relations eine Analyse darüber veröffentlicht, was die Oreschnik für die Strategie der NATO bedeutet und ich habe den Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Analyse – Der jüngste russische Rakete ist eine schlechte Nachricht für die NATO

Die Oreschnik ist ein ganz anderes Kaliber als ihre Vorgänger.

Im vergangenen November startete Russland eine neue Raketenart auf die Ukraine. Moskau setzte die ballistische Mittelstreckenrakete Oreschnik (russisch „Haselnussbaum“) erstmals bei einem Angriff auf Dnipro ein. Obwohl sie ausschließlich inerte Submunition verwendete, war dies ein weiterer Versuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin, seine Bereitschaft zur Eskalation zu signalisieren.

Aufnahmen des Angriffs und die Analyse von Satellitenbildern deuten darauf hin, dass die Oreschnik wahrscheinlich sechs Sprengköpfe mit jeweils sechs Submunitionen tragen kann, also insgesamt 36. Beim Abstieg zur Erde kann die Rakete diese Submunitionen verteilen und ein weites Gebiet mit Sprengstoff bedecken, ähnlich wie eine Schrotflinte.

Die Oreschnik ist mit ziemlicher Sicherheit auch mit nuklearen Sprengköpfen bestückbar und viele Experten haben ihre Analysen vor allem auf diese Fähigkeiten und die Rolle der Rakete in Putins nuklearen Signalen konzentriert. Über die konventionellen Fähigkeiten der Oreschnik und darüber, wie sie eine Änderung der russischen Zielstrategie in einem möglichen zukünftigen Krieg mit der NATO ermöglichen könnte, wurde jedoch relativ wenig gesagt.

In einem Konflikt, in dem die Streitkräfte über große Gebiete verstreut sind, wie in der Ukraine, ist eine teure Rakete wie die Oreschnik eine schlechte Wahl. Für den Angriff auf dicht besiedelte Ziele wie Luftwaffenstützpunkte, wo ihre konventionellen Submunitionen erheblichen Schaden anrichten können, ist die Oreschnik jedoch durchaus sinnvoll.

In einem Fernsehinterview im vergangenen Dezember bemerkte Putin, dass Russland mit der Oreschnik „praktisch kurz davor stehe, den Einsatz von Atomwaffen zu vermeiden“. Der russische Präsident übertrieb, doch seine Aussage enthielt einen wahren Kern. Ein massiver russischer Angriff mit konventionellen Oreschnik-Raketen auf strategische NATO-Standorte – wie Luftwaffenstützpunkte, Kommando- und Kontrolleinrichtungen sowie Raketenbasen – könnte die NATO ins Wanken bringen, auch wenn Putin keine Atomwaffen einsetzt.

In einem Krieg mit der NATO wird Russland die Luftwaffenstützpunkte des Bündnisses wahrscheinlich bereits in den ersten Tagen eines Konflikts angreifen. Russland ist sich der Luftüberlegenheit der NATO durchaus bewusst und hofft, seinen Streitkräften etwas Luft zu verschaffen, indem es die Reaktionsfähigkeit der NATO zerstört oder zumindest verzögert.

Moderne Kampfflugzeuge – insbesondere die F-35, die in vielen NATO-Staaten zunehmend als Mehrzweckflugzeug der Wahl eingesetzt wird – sind zu komplex, um im Feld repariert zu werden. F-35 und ähnliche Flugzeuge wurden für die Unterstützung durch große, hochentwickelte Luftwaffenstützpunkte konzipiert. Jahrzehntelange Budgetkürzungen haben die Luftstreitkräfte der NATO auf nur wenige dieser Stützpunkte konzentriert und sie dadurch besonders anfällig für die Schrotflintenmunition der Oreshnik gemacht.

Russlands nukleare Interkontinentalraketen (ICBMs) könnten NATO-Luftwaffenstützpunkte sicherlich schnell zerstören. Was konventionelle Waffen betrifft, haben Russlands Erfahrungen in der Ukraine jedoch Probleme mit seinen vorhandenen Raketen beim Angriff auf strategische Ziele offenbart. Russische Raketen mit einheitlichen konventionellen Sprengköpfen konnten wichtige ukrainische Luftwaffenstützpunkte und andere Einrichtungen aufgrund ihrer geringen Genauigkeit und der erfolgreichen ukrainischen Luftabwehr nicht lahmlegen.

Die Oreschnik hilft bei der Lösung dieses Problems. Basierend auf Russlands Vorgehen in der Ukraine könnten Dutzende konventioneller Iskander-Raketen nötig sein, um Flugzeuge auf großen Luftwaffenstützpunkten zu zerstören. Für eine ähnliche Wirkung wären deutlich weniger Oreschniks nötig. Beim Angriff vom 21. November warf eine einzelne Oreschnik-Rakete 36 inerte Submunitionen auf den Raketenproduktionskomplex Pivdenmash ab. Wären die Submunitionen nicht inert gewesen, hätte die Rakete großen Schaden über ein großes Gebiet angerichtet und so die Genauigkeitsprobleme der russischen Iskander- und Kh-101-Raketen ausgeglichen.

Die gute Nachricht ist, dass die konventionellen Fähigkeiten der Oreshnik Russland mehr nichtnukleare Optionen eröffnen und damit theoretisch das Risiko verringern, dass der Kreml in einem Konflikt frühzeitig den Einsatz von Atomwaffen in Erwägung zieht. Die schlechte Nachricht ist, dass die nichtnuklearen Fähigkeiten der Oreshnik Russland mehr Möglichkeiten eröffnen, NATO-Operationen auf konventioneller Ebene erheblich zu stören.

Die derzeitigen europäischen Verteidigungsanlagen werden gegen die Oreshnik kaum etwas ausrichten können. Obwohl viele NATO-Stützpunkte durch ein mehrschichtiges Raketenabwehrnetz geschützt sind, kann die Oreshnik die Abfangreichweite der meisten Systeme überschreiten und erreicht für die meisten Abfangsysteme, wie beispielsweise das Patriot-Flugabwehrsystem, zu schnell die Erde. Die Abfangsysteme, die die Oreshnik stoppen können – nämlich die Systeme Arrow 3 und SM-3 Block IIA – werden bei gleichbleibenden Beschaffungsraten wahrscheinlich nur über begrenzte Vorräte verfügen. Darüber hinaus könnten russische Täuschkörper und andere Gegenmaßnahmen Abfangsysteme dazu verleiten, ein falsches Ziel anzugreifen.

Die Oreshnik ist technisch keine schwierige Waffe. Russland ist mit der Technologie bestens vertraut und fertigt seit Jahrzehnten Raketentriebwerke für Raketen ähnlich der Oreschnik. Russland erweitert bereits seine Raketenproduktion, um sein Arsenal langfristig zu erneuern. Einige der erweiterten Anlagen, wie das Kamensky-Werk an der Ostgrenze der Ukraine, sind auf die Herstellung großer Raketentriebwerke in Interkontinentalraketengröße spezialisiert, die die Oreschnik verwendet.

Unabhängig vom Ausgang des Krieges in der Ukraine könnte die NATO in ein bis zwei Jahrzehnten einem wiederbewaffneten Russland gegenüberstehen, das über ein wiederhergestelltes Arsenal verfügt, in dem große konventionelle ballistische Raketen wie die Oreschnik eine wichtige Rolle spielen. Diese neue Streitmacht könnte die Erwartungen widerlegen, dass Russland mit dem Abbau seiner konventionellen Fähigkeiten stärker auf sein Atomwaffenarsenal angewiesen sein wird.

Die NATO sollte sich jetzt darauf vorbereiten, indem sie ihre großen Luftwaffenstützpunkte zu weniger attraktiven Zielen für russische Raketen macht. Dies kann erreicht werden, indem Flugzeuge im Krisenfall an entlegene Orte – kleinere Start- und Landebahnen und Autobahnen in ganz Europa – verlegt werden, damit sie für Russland schwerer zu finden, anzuvisieren und zu zerstören sind.

Einige NATO-Staaten trainieren und bereiten sich bereits an verteilten Standorten auf bestimmte Betankungs- und Aufrüstungsoperationen vor. Das Problem der Flugzeugkomplexität bleibt jedoch bestehen. Obwohl die Verteilung der Standorte das Überleben der Flugzeuge selbst sichern kann, bleiben die großen Luftwaffenstützpunkte aufgrund der intensiven Wartung der Kampfflugzeuge verlockende Ziele. Sollte Russland diese größeren Stützpunkte angreifen, könnte es die wertvollen Wartungswerkzeuge und Ersatzteilbestände zerstören, die die Kampfflugzeuge im Kampfeinsatz halten.

Um den Einsatz einer wiederhergestellten und möglicherweise gefährlicheren russischen Raketentruppe zu planen, sollten die NATO-Staaten einen Verteilungsplan entwickeln, der längere Einsätze im Feld ermöglicht. Dieser Plan würde Investitionen in mehr Ersatzteile und Unterstützungsausrüstung sowie die Fähigkeit erfordern, komplexere Wartungsarbeiten im Feld durchzuführen – beispielsweise durch mobile Einheiten mit Arbeitsstationen in Fahrzeugen, die zu den Einsatzorten entsandt würden, um Flugzeuge zu warten. Dies würde sowohl der Abschreckung als auch der Kriegsführung dienen.

Zwei Probleme stehen diesem Vorhaben im Weg, die aber beide gelöst werden können. Das erste sind die fehlenden Ersatzteile. Budgetkürzungen bei vielen NATO-Luftwaffen haben die Einsatzbereitschaft der Flugzeuge verringert. Das ist insbesondere für die F-35-Flotte ein Problem, da es dort häufig zu Rückständen bei der Ersatzteilversorgung kommt. Das gilt aber auch für andere Flugzeuge wie den Eurofighter Typhoon. Die NATO-Staaten sollten nicht nur in die Behebung dieses Ersatzteilmangels investieren, sondern auch dafür sorgen, dass die Flugzeuge von ihrem Einsatzort aus schnell wieder einsatzbereit sind.

Das zweite Problem betrifft Erfahrung und Personal. Das Government Accountability Office (GCA) stellte in der Vergangenheit fest, dass US-Militärpersonal aufgrund fehlender Ersatzteile und Unterstützungsausrüstung nicht über ausreichend Erfahrung mit vielen Wartungsaufgaben der F-35 verfügt. Angesichts der globalen Lage in der Lieferkette der F-35 dürften auch andere NATO-Staaten mit diesen Problemen konfrontiert sein.

Die NATO-Staaten sollten regelmäßig komplexere Wartungsarbeiten üben und durchführen und sicherstellen, dass sie diese Aufgaben an jeder F-35 durchführen können, unabhängig von ihrer jeweiligen Luftwaffe. Das Bündnis führte im vergangenen Jahr seine erste streitkräfteübergreifende Wartungsübung mit der F-35 durch. Solche Übungen sollten in allen mit der F-35 ausgerüsteten NATO-Staaten regelmäßig stattfinden, um sicherzustellen, dass die Jets unabhängig von ihrem Einsatzort problemlos wieder in den Krieg zurückkehren können. Zusammengenommen können diese Maßnahmen die Abhängigkeit der NATO von wenigen großen Stützpunkten verringern, die in den ersten Kriegstagen schwer beschädigt werden könnten.

Russlands Schwierigkeiten mit Langstreckenangriffen auf verteidigte Militärziele in der Ukraine sollten Europa nicht dazu verleiten, die Sicherheit seiner Streitkräfte in den kommenden Jahrzehnten zu vernachlässigen. Der Oreschnik und ähnliche Systeme könnten die Erwartungen hinsichtlich der russischen Militärpräsenz übertreffen und werden, wenn nichts unternommen wird, die Fähigkeit der NATO, in einem zukünftigen Krieg durchzuhalten, stark beeinträchtigen.

Ende der Übersetzung



