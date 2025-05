Ukraine

Während die westlichen Medien berichten, der Westen und Kiew würden Russland einen 30-tägigen Waffenstillstand vorschlagen, zeigen die letzten Entscheidungen aus der EU, dass die EU überhaupt keinen Frieden mit Russland will.

In Kiew haben Bundeskanzler Merz, der französische Präsident Macron, der britische Premierminister Starmer und der polnische Ministerpräsidenten Tusk am Samstag mal wieder von einem Waffenstillstand gesprochen, den Russland angeblich nicht will, und auch gleich neue Sanktionen angedroht, wenn Russland ihr Ultimatum nicht befolgen sollte.

Das Problem dabei ist, dass die führenden europäischen Politiker (mit Ausnahme von Orban und Fico) gar nicht an einem Frieden interessiert sind und das auch sehr offen sagen. Die Forderung nach einer „strategischen Niederlage“ Russlands ist nicht vom Tisch, auch wenn sie seltener erwähnt wird, weil sie mittlerweile vollkommen unrealistisch ist.

Aber versuchen wir uns mal für einen Moment vorzustellen, die Europäer würden es ehrlich und ernst meinen mit einer Friedenslösung mit Russland – was würde das für die Europäer bedeuten?

Selensky wollte am 9. Mai die Führer der „Koalition der Willigen“ als Konkurrenzveranstaltung zu den russischen Feierlichkeiten aus Anlass des 80. Jahrestages des Kriegsendes nach Kiew einladen, aber denen war das offenbar zu heikel, und so sind Merz, Macron, Starmer und Tusk erst einen Tag später nach Kiew gefahren.

Dafür haben die EU-Außenminister am 9. Januar ein Sondertreffen im westukrainischen Lwow abgehalten, um die Einrichtung eines Sondertribunals zu verkünden, das den Hauptverantwortlichen „für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine den Prozess“ machen soll. Es soll seinen Sitz im niederländischen Den Haag haben, es soll Urteile auch in Abwesenheit der Angeklagten sprechen können und nach EU-Schätzungen sollen die Gesamtkosten des Tribunals eine Milliarde Euro betragen.

Wie passt das zu den Erklärungen, die EU wolle einen 30-tägigen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen mit Russland? Wie soll das gehen? Wird das „Tribunal“ im Falle von Verhandlungen wieder abgesagt? Oder will man mit Putin und Lawrow verhandeln, um sie bei der Gelegenheit zu verhaften und vor das Tribunal zu bringen?

Oder nehmen wir die von der EU eingefrorenen russischen Vermögenswerte. Die EU hat diese Gelder längst de facto verpfändet und Milliardenkredite aufgenommen, die aus den Zinseinnahmen der russischen Vermögenswerte zurückgezahlt werden sollen.

Was soll damit werden, wenn es morgen zu einer friedlichen Einigung kommt? Will die EU die geklauten russischen Gelder dann zurückgeben? Natürlich nicht, denn dann würde die EU auf den Krediten sitzen bleiben. Die EU hat also schon deshalb einen 50-Milliarden-Euro-Grund, keinen Frieden mit Russland zu wollen.

Aber was ist das für ein Frieden, wenn die EU die Sanktionen nicht aufhebt und die geklauten russischen Gelder nicht freigibt?

Und generell stellt sich die Frage, wie die Führung der EU und ihrer Mitgliedsländer ihren Bürgern einen Frieden mit Russland erklären will, nachdem sie mit freundlicher Unterstützung ihrer Presse die Menschen in Europa jahrelang gegen Russland aufgehetzt hat und vor allem, nachdem ihnen unter diesem Vorwand ein nicht geringer Wohlstandsverlust zugemutet wurde.

Wie wollen sie den Menschen erklären, dass all das umsonst war, wenn es mit Russland zu einem echten Frieden kommt?

Schon aus diesem Grund muss die Führung der EU auf eine strategische Niederlage Russlands setzen – und nicht etwa auf echte Friedensverhandlungen -, denn andernfalls könnte es in der EU zu großer Unzufriedenheit und zu Wahlsiegen der „echten“ Opposition kommen und irgendwer könnte auf die Idee kommen, die Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen.

Die Umfragen in Frankreich – wo vorsichtshalber schon mal versucht wird, Le Pen die Präsidentschaftskandidatur zu verbieten -, die Wahlen in Rumänien – die die EU-Führung in Panik sogar annullieren ließ -, der Wahlsieg von Fico in der Slowakei, die Unterstützung von Orban in Ungarn, der Erfolg der FPÖ in Österreich und so weiter zeigen, dass es ein keineswegs unrealistisches Szenario ist, dass eine „echte“ Opposition in Europa oder in wichtigen EU-Staaten an die Regierung kommt.

Aus diesen – und vielen weiteren – Gründen ist die politische Führung in der EU nicht an einem echten Frieden interessiert, sondern brauchen eine Fortsetzung des Krieges. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt und müssen die Einsätze nun weiter erhöhen, weil es für sie keinen anderen Ausweg mehr gibt.

Dass das so ist, sieht man schon daran, dass niemand in der EU auch nur andeutet, mit Russland verhandeln zu wollen. Und wenn jemand wie Fico zum 80. Jahrestag des Kriegsendes nach Moskau reist, wird er von der EU mit aller Kraft dabei behindert. Die baltischen Staaten haben für seine Präsidentenmaschine sogar ihre Lufträume gesperrt.

Verhalten sich so Leute, die an echten Friedensverhandlungen interessiert sind?



