Warum berichtet der Anti-Spiegel nicht über Meldungen über „Chinesen in der russischen Armee“?

Leserfragen

Vor einigen Tagen wurde gemeldet, dass angeblich "Chinesen in der russischen Armee" kämpfen und Leser haben mich gefragt, warum ich darüber nicht berichte. Bitte sehr, kein Problem.

Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, was an der Meldung, die vor einigen Tagen durch die deutschen Medien geisterte, so sensationell sein soll. Selensky hat erklärt, die Ukraine habe zwei Chinesen gefangen genommen, die im Donbass für Russland gekämpft haben, und auch Videos von ihnen veröffentlicht. Na und?

Auf beiden Seiten kämpfen ausländische Freiwillige, die für ihren Einsatz an der Front bezahlt werden und daher auch als Söldner bezeichnet werden. Natürlich, die Regeln der Propaganda sind simpel, daher sind für westliche Medien Ausländer, die auf ukrainischer Seite kämpfen, „Freiwillige“, während Ausländer, die auf russischer Seite kämpfen, für westliche Medien „Söldner“ sind. Umgekehrt gilt das gleiche.

Daher war die Meldung, dass Chinesen in der Ukraine in Kriegsgefangenschaft geraten sein sollen, für mich nicht sonderlich überraschend. Auf ukrainischer Seite kämpfen Ausländer aus aller Herren Länder und auf russischer Seite auch. Und manchmal geraten die eben auch in Kriegsgefangenschaft. Was ist daran jetzt die Sensation, über die ich schreiben sollte?

Kriegspropaganda

Tatsächlich ist daran nichts Sensationelles, aber die deutschen Medien haben daraus eine Sensation gemacht. Für den Spiegel durfte Christian Esch, früher Büroleiter des Spiegel in Moskau, der für seinen irregeleiteten moralischen Kompass hinlänglich bekannt ist, und heute in Kiew für den Spiegel arbeitet, einen Spiegel-Artikel mit der Überschrift „Anwerbung von Söldnern – Wie viele Chinesen kämpfen in der russischen Armee?“ schreiben. Der Artikel ist, wie bei Esch üblich, sehr einseitig und im Grunde zitiert er nur Selenskys Behauptungen, also die ukrainische Kriegspropaganda.

Der Artikel beginnt mit folgender Einleitung, die schon zeigt, was der Sinn der Meldung ist:

„In der Ukraine kämpfen auch Chinesen in russischer Uniform. Peking streitet ab, dass es viele sind. In Kyjiw legt Präsident Selenskyj nun eine Liste mit mehr als 150 Fällen vor. Er hofft auf eine Reaktion von Donald Trump.“

Selensky hat das aus Verzweiflung genau jetzt in die Medien gebracht, weil er mit allen Mitteln versucht, Trumps Friedensverhandlungen zu stören. China ist bekanntlich der Gegner Nummer 1 der USA, weshalb die Meldung über Chinesen in der russischen Armee Trump verärgern und zu einer Reaktion provozieren soll.

Und genau das versucht Selensky verzweifelt, was bei Herrn Esch vom Spiegel so klingt:

„Das Pekinger Außenministerium dementiert sofort: »Völlig haltlos« nannte ein Sprecher die Vorwürfe, schließlich habe die chinesische Regierung ihre Bürger aufgefordert, »sich in keiner Weise an bewaffneten Konflikten zu beteiligen«. (…) Aber schon am Mittwoch hat die Kyjiwer Führung Informationen vorgelegt – einschließlich Passdaten und Dienstrang chinesischer Söldner. 155 Chinesen kämpften auf russischer Seite, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj (…) Die chinesischen Söldner sind weniger an der Zahl, und anders als die Nordkoreaner vermutlich nicht von der Führung geschickt worden. Das behauptet man in Kyjiw auch nicht. »Wir sagen nicht, dass jemand eine Anweisung gab«, sagte Selenskyj. »Wir fixieren bloß dank der Daten und Details, die wir haben, dass China auf dem Niveau offizieller Vertreter von der Entsendung wusste.«“

Wir fassen zusammen: In der Ukraine sind ein paar Chinesen in Kriegsgefangenschaft geraten, die auf russischer Seite gekämpft haben. Niemand beschuldigt China, Soldaten geschickt zu haben, es sind also Leute, die als Freiwillige oder Söldner in den Krieg gegangen sind.

Da stellt sich wieder die Frage: Wo ist das Problem? Auf ukrainischer Seite kämpfen tausende ausländischer Söldner, von denen immer wieder welche in Kriegsgefangenschaft geraten. Das ist in diesem Krieg vollkommen normal.

Fragen, die der Spiegel nie stellen würde

Dass Esch, wie eigentlich alle Spiegel-Redakteure, ihr Publikum (anscheinend zu recht) für nicht allzu intelligent halten, zeigt dieser Teil des Artikels:

„Russland weite auf diese Weise den Krieg aus, sagte der ukrainische Präsident: »Sie ziehen gerade China in diesen Krieg hinein – und das, ehrlich gesagt, auf eine so direkte, billige Art.«“

Das lässt Esch so stehen, anscheinend seinen Lesern zu erklären, dass das eine nun wirklich sehr dumme Aussage ist. Wenn die Tatsache, dass einige Chinesen freiwillig auf russischer Seite kämpfen, bedeutet, dass Russland „gerade China in diesen Krieg hineinzieht“, was bedeutet dann die Tatsache, dass Russland schon Dutzende freiwillig auf ukrainischer Seite kämpfende Westler (Briten, Polen, etc.) gefangen genommen hat?

Das würde doch bedeuten, dass all diese Länder von der Ukraine „in diesem Krieg hineingezogen“ werden, oder nicht?

Aber diese Frage würde der Spiegel natürlich nie stellen, denn für den Spiegel ist es ja nicht einmal eine Kriegsbeteiligung der USA, wenn die USA die Ziele für den Beschuss mit US-Raketen in Russland selbst festlegen. Über den entsprechenden Artikel der New York Times hat der Spiegel, wenn auch mit einigen Tagen Verspätung, berichtet, dabei aber keinerlei Fragen zur offensichtlichen Kriegsbeteiligung der USA gestellt.

Der Spiegel ist kein „Nachrichtenmagazin“, der Spiegel ist einerseits ein Sprachrohr der ukrainischen Kriegspropaganda, die er eins-zu-eins weiter gibt, und andererseits verschweigt er seinen Lesern alles, was nicht in das Bild der ukrainischen und westlichen Kriegspropaganda passt. Das ist per Definition kein Journalismus.

Aber ich komme schon wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Jedenfalls ist die Meldung, dass anscheinend auch einige chinesische Freiwillige in dem Krieg kämpfen, keine Sensation. Und man kann übrigens nicht ausschließen, dass vielleicht auch auf ukrainischer Seite Chinesen, beispielsweise aus Taiwan, kämpfen. So ist dieser Krieg eben: Auf beiden Seiten gibt es ausländische Freiwillige.

Ach so: Nur um Missverständnisse zu vermeiden, muss ich darauf hinweisen, dass Freiwillige oder Söldner das Eine sind, etwas anderes ist es aber, wenn ein Land offiziell seine Soldaten in den Kampf in der Ukraine schickt. Das wäre dann tatsächlich eine Kriegsbeteiligung.

Am Sonntag hat die Times berichtet, dass Großbritannien genau das getan hat. Und raten Sie mal, was Spiegel-Leser darüber erfahren haben? Nichts, der Spiegel fand den Times-Artikel nicht interessant genug, um seinen Lesern davon zu berichten.

Aber wahrscheinlich kommt darüber, wie schon beim Artikel der New York Times, beim Spiegel in den nächsten Tagen ein Artikel, der das Ganze möglichst harmlos aussehen lässt. Der Spiegel braucht eben etwas länger, um sich zu überlegen, wie er Dinge, die nicht ins gewollte Bild passen, so darstellt, dass seine Leser nicht darüber stolpern.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen