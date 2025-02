Ukraine

In der Ukraine herrscht Verzweiflung. Bei Selensky, weil seine Möglichkeiten mit Trump gen Null gegangen sind, und bei den Menschen, weil die Lage an der Front verzweifelt ist und die Mobilmachung immer aggressiver wird, während die Friedhöfe immer weiter wachsen.

Die Meldungen, die man in ukrainischen Medien hört, werden immer hoffnungsloser, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, darüber eine Zusammenfassung zu schreiben. Daher trifft es sich gut, dass das russische Fernsehen am Sonntagabend in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick eine solche Zusammenfassung gebracht hat, die ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Das Kiewer Regime bietet den Ukrainern zwei Möglichkeiten – in die Schützengräben oder hinter Gitter

Das Regime stellt die Ukrainer in Videos vor die Wahl zwischen zwei Wegen: in die Schützengräben oder hinter Gitter. Eine Welle von Sabotageakten in den Rekrutierungsbehörden ist über das Land geschwappt.

Der Fass der Geduld ist übergelaufen. Rekrutierungszentren werden in die Luft gesprengt, Autos werden angezündet. Das ist ein eindeutiges Signal an die, die man in der Ukraine „Menschenfänger“ nennt. Das Kriegsrecht wurde im Land erneut verlängert.

In Odessa werden Eingezogene illegal in einer Sammelstelle festgehalten. In der Nähe von Kramatorsk hat ein ukrainischer Kommandeur einen Soldaten erschossen.

Selensky hat lange darüber nachgedacht, wie er es seinen Kuratoren recht machen kann, die die Mobilisierung von 18-Jährigen fordern, und wie er gleichzeitig so tun kann, als ob er nicht nachgegeben hätte. So kam er auf die Idee, Jugendlichen Verträge mit den ukrainischen Streitkräften zu geben, die sie unterschreiben sollen. Wie er Journalisten erklärte: „Das ist ein besonderer Vertrag mit vielen Vorteilen. Auch eine sehr hohe Bezahlung. Die Details werden in Kürze bekannt gegeben.“

Im gleichgeschalteten Telemarathon des Fernsehens preisen treue Experten bereits die weise Entscheidung des Mannes in Tarnkleidung.

Die alten Friedhöfe in der Ukraine wuchern und werden immer voller. Neue, riesige Flächen werden zu Friedhöfen umfunktioniert. Aber Selensky sagte diese Woche, dass sich die ukrainischen Verluste in drei Jahren auf 45.000 beliefen.

Wegen dieser, vor allem für die Ukrainer, beleidigenden Lüge von Selensky sind viele Menschen wütend. Wie jetzt 45.000? Mal erklärt Syrsky, dass die Mobilisierung die Verluste nicht deckt, dann werden massiv Soldaten anderer Truppengattungen in die Infanterie verlegt, weil deren Verluste so enorm sind. Die Armee braucht keine Bediener der westlichen IRIS-T-Systeme, sie braucht keine Leute in der Luftwaffe, zumal die Zahl der Flugzeuge ohnehin verschwindend gering ist. Sie braucht Infanteristen, um die Löcher an der Front zu stopfen.

Die Menschen sehen die Friedhöfe und den, der sie belügt und mit loyalen westlichen Journalisten spricht. Es ist eine Parade der Selbstverherrlichung von jemandem, der laut der akademischen Definition des Wortes schon seit einem Jahr ein Usurpator ist. Aber britischen Medien sagt er: „Ich wurde von 73 Prozent meiner Bevölkerung gewählt. 73! Und wissen Sie, ich habe immer gesagt, dass ich für jede Wahl offen bin. Aber in einer Zeit des Krieges kann es keine Wahlen geben. Da müsste man das Gesetz ändern, die Verfassung und so weiter.“

Und auch das ist eine Lüge, von der sich jeder überzeugen kann. Die Verfassung wurde ja gerade durch die Annullierung der Wahlen verletzt. Artikel 83 verlängert im Kriegsrecht nicht die Befugnisse des Präsidenten, sondern nur die des Parlaments. Und Artikel 5 der Verfassung gibt nur dem Volk das Recht, die verfassungsmäßige Ordnung zu ändern.

Im Grunde hat Selensky damit auf die Forderung von Trumps Gesandten Kellogg nach Wahlen mit einem kategorischen „Nein“ geantwortet, denn er weiß, dass er sie verlieren wird. Seine 73 Prozent gehen an seinen Rivalen Saluschny, so viel geben ihm die Umfragen jetzt, wenn er an der Wahl teilnehmen würde.

Saluschny, der ukrainische Botschafter in London, tauchte diese Woche in Kiew auf. Aber warum? Um den Außenminister Lammy auf dem Bahnsteig zu empfangen? Das war irgendwie seltsam, es entspricht nicht dem Protokoll, und wozu? V

ielleicht antwortet Saluschny so auf Jermak, der, wie durchgesickert ist, nach London geflogen ist, um dem ehemaligen Oberbefehlshaber zu drohen. Wenn er in die Ukraine zurückkehrt, würde er eingesperrt.

Ukrainische Medien berichteten: „Jermak sagte Saluschny, wenn er sich nicht zur Wahl aufstellen lasse und nicht an der Seite Selenskys antrete, könne der ehemalige Oberbefehlshaber den ersten Platz auf der Parteiliste und den Sitz des Parlamentssprechers bekommen. Wenn Saluschny sich dafür entscheidet, um den Posten des Präsidenten zu kämpfen, werde er mit Strafverfahren vor Gericht gestellt.“

Die ukrainische Botschafterin in den USA hat sich auf unangebrachte Weise in den öffentlichen Wirbel um die von den USA geforderten Wahlen eingemischt. Sie erklärte zunächst, Kiew sei bereit, die Frage der Wahlen mit dem Weißen Haus zu erörtern, aber am nächsten Tag nahm sie ihre Worte zurück und die ukrainische Botschaft erklärte: „Wir haben den Inhalt der Meldung geändert und den Teil über die Bereitschaft, über Wahlen zu sprechen, entfernt. <…> Die Botschafterin meinte, dass die Ukraine bereit sei, weiterhin zu erklären, warum es unmöglich ist, während des Krieges Wahlen abzuhalten.“

Während der Krieg weitergeht, steht Selensky an der Spitze. Das bedeutet, dass es in seinem Interesse liegt, den Krieg nicht zu beenden. Zumindest bis er einen Fluchtweg gefunden hat.

Die Pragmatiker, die ins Weiße Haus eingezogen sind, wollen der Ukraine keinen einzigen Cent geben, ohne wenigstens etwas dafür zu bekommen. Und genau hier scheint die Trump-Regierung einen Ansatz gefunden zu haben: bei seltenen Erden und Bodenschätzen, wie der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses sagte: „Präsident Trump ist der Ansicht, dass die USA sämtliches Geld zurückbekommen müssen, das sie für Hilfeleistungen an die Ukraine ausgeben oder ausgegeben haben.“

Bei der Rückzahlung wird es Schwierigkeiten geben, denn Kiew verkauft derzeit ausschließlich Projekte. Es gibt nachgewiesene Reserven, das ist alles. Und die Hälfte davon steht bereits unter russischer Kontrolle, denn sie sind in der Regel im Osten des Landes, also im Donbass.

Kiew wechselt zwischen großzügigen Angeboten und atomarer Erpressung. Diese Woche wieder, wie ukrainische Medien Kuleba zitierten: „Was Atomwaffen betrifft, so haben wir alle notwendigen Voraussetzungen, damit zumindest ’schmutzige‘ Atomwaffen in die Hände der Ukraine gelangen. Das ist zwar nicht das, was die USA und Russland derzeit haben, aber es kann eine abschreckende Wirkung haben.“

Keith Kellogg, Trumps Sondergesandter, reagierte auf diese Drohungen des ehemaligen ukrainischen Außenministers in einem Interview mit den Worten: „Die Wahrscheinlichkeit, dass Kiew seine Atomwaffen zurückbekommt, liegt irgendwo zwischen gering und null.“

Moskau hatte zuvor dieselbe Meinung geäußert: Russland wird das Auftauchen von Atomwaffen in der Ukraine nicht zulassen.

Der russische Auslandsgeheimdienst hat diese Woche Informationen über die Pläne des Westens mit dem inzwischen illegitimen Selensky veröffentlicht. Es werde ein groß angelegter Plan vorbereitet, ihn im großen Stil zu diskreditieren, er soll beschuldigt werden, westliches Geld gestohlen zu haben. Danach kann man ihn leicht loszuwerden.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen