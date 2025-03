Versprochen, gebrochen: Der Schuldenwahnsinn von CDU und SPD für Aufrüstung

Orwell hätte seine wahre Freude...

Nachdem die CDU sich im Wahlkampf für Sparen und die Schuldenbremse ausgesprochen hat, tut sie nach der Wahl das Gegenteil und will unter Ignorierung des Wählervotums zur Aufrüstung noch schnell die größte Neuverschuldung der deutschen Geschichte durch den Bundestag bringen.

Es hat in Deutschland Tradition, dass die Parteien ihre Versprechen aus dem Wahlkampf sofort nach der Wahl brechen. Die Grünen waren im letzten Wahlkampf mit der Forderung nach einer Begrenzung der Waffenexporte angetreten, um nach der Wahl die größten Waffenexporte der deutschen Geschichte zu fordern, mit denen die Ukraine Krieg gegen Russland führen soll.

Die CDU ist da natürlich nicht besser, denn im Wahlkampf hat Friedrich Merz sich als Sparer präsentiert, der auf keinen Fall die Neuverschuldung erhöhen und die Schuldenbremse nicht anfassen wollte. Kaum eine Woche nach der Wahl ist das vergessen und Merz fordert, noch bevor der neu gewählte Bundestag zusammentritt, eine Grundgesetzänderung durch den alten Bundestag zu peitschen, um sagenhafte mindestens 500 Milliarden neuer Schulden aufzunehmen und außerdem zu erlauben, dass die Bundeswehr unbehindert von verfassungsrechtlichen Einschränkungen mit bis zu 100 Milliarden pro Jahr auf Kredit aufgerüstet werden darf.

Es sei daran erinnert, dass die gleichen Parteien, als es im Jahr 2020 um eine Erhöhung der Grundrente für die ärmsten Rentner in Deutschland ging, gesagt haben, das sei nicht finanzierbar. Dabei ging es um lächerliche 1,5 Milliarden Euro jährlich für die ärmsten deutschen Rentner, während heute hunderte Milliarden jährlich für die Rüstungskonzerne kein Problem sind.

So viel zu der Frage, wo die deutschen Parteien ihre Prioritäten setzen. Die Menschen in Deutschland sind ihnen unwichtig, die Rüstungskonzerne hingegen sind ihnen sehr wichtig.

Der Wahlbetrug mit Ansage

Vor einem Monat habe ich detailliert berichtet, wie die deutschen Medien und Parteien im Wahlkampf davon abgelenkt haben, was nach der Wahl auf die Deutschen zukommen wird. Die „Experten“, auf die sich deutsche Regierungen immer berufen, wenn sie unpopuläre Entscheidungen treffen wollen, haben schon im Januar eine massive Aufrüstung gefordert und auch gleich gesagt, wo das Geld dafür herkommen soll: Im sozialen Bereich soll gespart werden, genannt wurden die Renten, und es sollen neue Schulden aufgenommen werden.

Der „Experte“, der das gefordert hat, ist Moritz Schularick, der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Der durfte dem Spiegel angesichts der nun geplanten Rekordneuverschuldung nun wieder ein Interview geben, in dem er präzisiert hat, wo die neue Regierung seiner Meinung nach überall sparen soll, um die Aufrüstung zu bezahlen:

„Wir müssen unabhängig von der Verteidigung unsere Sozialsysteme zukunftsfest machen. Aber der Druck wird sicher noch mal höher. Das Elterngeld, die Pendlerpauschale, das Dieselprivileg – auch diese Dinge müssen auf den Prüfstand.“

Das ist wieder mal Orwell, wenn das Ansetzen der Axt im sozialen Bereich als „zukunftsfest machen“ der Sozialsysteme bezeichnet wird. Aber das kennt man von deutschen Politikern ja schon seit Jahrzehnten.

Die internationalen Vorzeichen

Während deutsche Medien Parteien das Thema im Wahlkampf ausgeblendet haben, beherrschte es im restlichen Europa im Februar die Schlagzeilen und es war absehbar, wohin die Reise gehen würde. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, die übrigens erklärt hat, Frieden sei für die Ukraine schlimmer als Krieg (Orwell hält sich den Bauch vor lachen), hat Mitte Februar beispielsweise verkündet, dass Dänemark seine Rüstungsausgaben auf 3 Prozent de BIP erhöhen will, und auch eine Erhöhung auf 5 Prozent des BIP nicht ausgeschlossen. Dazu hat sie sogar eine Kriegssteuer ins Spiel gebracht, die eine durchschnittliche dänische Mittelklassefamilie etwa 85.000 Kronen pro Jahr, umgerechnet rund 11.400 Euro, kosten würde.

Das sind fast 1.000 Euro pro Monat, die einer durchschnittlichen dänischen Familie weggenommen werden sollen.

In der EU hat Chefdiplomatin Kaja Kallas zur gleichen Zeit vorgeschlagen, die Aufrüstung durch gemeinsame Schulden der EU zu finanzieren, die laut dem Mastrichtvertrag eigentlich verboten sind, aber von Ursula von der Leyen im Zuge der Pandemie durchgedrückt wurden, um unter anderem den von ihr ausgeheckten und per SMS abgesprochenen Plan zur Bestellung von Pfizer-„Impfstoffen“ zum Preis von 70 Milliarden Euro zu finanzieren.

Und kaum war die Wahl in Deutschland gelaufen, hat das Kieler Institut für Weltwirtschaft von Moritz Schularick bereits gefordert, die Aufrüstung Deutschlands auf Pump zu finanzieren. Der Vorschlag war, die Rüstungsausgaben von den in Deutschland und der EU bestehenden gesetzlichen Begrenzungen für Neuverschuldung auszunehmen und die dadurch steigende Schuldenlast „durch höhere Steuereinnahmen und Reformen bei Sozialtransfers und Subventionen“ zu finanzieren.

Auch das ist wieder Orwell, denn was genau sind denn „Reformen bei Sozialtransfers und Subventionen“? Richtig: Massive Einschnitte in allen Bereichen der Sozialleistungen.

Es geht um viele Billionen Euro

Am 4. März hat die EU-Kommissionschefin freudig vorgeschlagen, 800 Milliarden Euro in die Aufrüstung der EU zu stecken, und am gleichen Tag hat CDU-Chef Merz zusammen mit der SPD erklärt, Deutschland solle ein „Sondervermögen“ von 500 Milliarden schaffen und außerdem die Ausgaben für Rüstung bei der Schuldenbremse nicht mehr berücksichtigen, um das von Merz gewollte Budget für Rüstung von jetzt knapp 50 Milliarden auf dann 130 Milliarden pro Jahr zu erhöhen. Diese Zahlen nennt zumindest die CDU für spätestens 2029, was fast 100 Milliarden neue Schulden für Aufrüstung pro Jahr bedeuten würde.

Und wieder hätte Orwell seine pure Freude, weil deutsche Politiker inzwischen immer von „Sondervermögen“ fabulieren, wenn sie in Wahrheit Sonderkredite meinen. Ehrlichkeit gegenüber den Wählern ist nicht deren Stärke. Und wie war das noch mit der Grundrente, deren Kosten von 1,5 Milliarden pro Jahr die gleichen Parteien vor ein paar Jahren als unbezahlbar bezeichnet haben?

Konkret wollen CDU und SPD folgende Bestimmungen des Grundgesetzes ändern: Erstens sollen Verteidigungsausgaben von mehr als einem Prozent des BIP von der Schuldenbremse ausgenommen werden, zweitens soll ein Sonderkredit von bis zu 500 Milliarden Euro für Infrastruktur im Grundgesetz verankert werden, der dann ebenfalls nicht unter die Schuldenbremse fällt.

Da ich nicht glaube, dass es den Parteien hier um die Sanierung der maroden Infrastruktur in Deutschland geht, würde ich vermuten, dass damit Straßen und Bahnverbindungen nach Osten für einen Krieg gegen Russland ausgebaut werden sollen.

Für diese Annahme habe ich handfeste Gründe, denn gerade heute wurde gemeldet, dass die EU Polen erlaubt hat, 7,2 Milliarden Euro aus dem Fonds zum Wiederaufbau der Wirtschaft nach der Pandemie für andere Zwecke zu verwenden. Kommunen sollen die Gelder für den Bau von Dual-Use-Anlagen wie Straßen und Notunterkünften zur Verfügung gestellt und außerdem sollen sie zur Finanzierung von Forschung und Produktion im Verteidigungsbereich verwendet werden.

So wird auch das Wort „Infrastruktur“, für die die deutschen Politiker 500 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen wollen, zu einem orwellschen Begriff, denn tatsächlich ist damit ganz offensichtlich etwas völlig anderes gemeint.

Wir reden also von 800 Milliarden Euro, die die EU als Schulden aufnehmen will, von 500 Milliarden Euro, die Deutschland aufnehmen soll, und nicht zu vergessen von bis zu 100 Milliarden Euro zusätzlichen Schulden pro Jahr für die Bundeswehr. Damit würden alleine Deutschland und die EU bis 2029 zusätzliche Schulden in Höhe von bis zu 1.700 Milliarden Euro aufnehmen. Dazu kommen noch die neuen Schulden all der anderen Mitgliedsstaaten der EU, die ja auch viel mehr für Rüstung ausgeben sollen.

Wir reden also von vielen Billionen Euro Schulden, die die EU und ihre Mitglieder nun aufnehmen und direkt in den Rachen der Rüstungskonzerne werfen sollen. Dagegen waren die einigen hundert Milliarden, die die Pandemie und ihre mRNA-„Impfstoffe“ von Pfizer gekostet haben, geradezu Peanuts.

Wer soll das bezahlen?

Der Spiegel war so freundlich, gegen eines seiner Artikel über die Pläne von CDU und SPD vorzurechnen, was die neuen Schulden, die alleine Deutschland aufnehmen soll, bedeuten. Dort erfahren wir:

„Das geplante Sondervermögen für die Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro könnte künftige Regierungen dagegen vor erhebliche Herausforderungen stellen. Sollte es nämlich – nachdem die bereit gestellten Mittel ausgegeben sind – genauso abgewickelt werden wie das Sondervermögen für die Bundeswehr, müsste es in einem Zeitraum von 31 Jahren getilgt werden.

Das würde bedeuten, dass künftige Finanzminister rund 16 Milliarden Euro im Jahr aus dem Haushalt herausschneiden müssen, um die Schuldenlast im vorgesehenen Zeitraum abzutragen. Dieses Geld stünde dann nicht mehr zur Verfügung, um zum Beispiel Straßen zu bauen, Brücken zu sanieren oder Renten zu finanzieren.

Dieser Betrag von 16 Milliarden Euro würde noch einmal zusätzlich zu den 14 Milliarden Euro anfallen, mit denen ab 2031 das Sondervermögen für die Bundeswehr sowie die Hilfen aus der Corona-Pandemie und die Energiepreishilfen aus der Anfangszeit des Ukrainekriegs zurückgezahlt werden. Diese waren ebenfalls mit einer Ausnahme von der Schuldenbremse finanziert worden.“

Wir reden also von 30 Milliarden Euro zusätzlichen Kosten pro Jahr, die in einigen Jahren auf den Bundeshaushalt zukommen und von denen niemand weiß, woher das Geld kommen soll. Darin noch nicht eingerechnet, sind die Kosten für die bis zu 100 Milliarden zusätzlichen Schulden, die jedes Jahr für die Bundeswehr aufgenommen werden sollen.

Man muss also kein Prophet sein, um zu verstehen, dass der soziale Bereich in Deutschland spätestens ab 2030 endgültig abgewickelt wird, denn wo sonst sollen all diese Summen eingespart werden?

Wen interessiert in der deutschen „Demokratie“ der Wählerwille?

Der besondere Skandal ist, dass sich die wahrscheinlich zukünftigen Regierungsparteien CDU und SPD darauf geeinigt haben, den noch amtierenden, aber schon abgewählten Bundestag zu einer Sondersitzung einzuberufen, um die für diese Schulden nötigen Grundgesetzänderungen zu beschließen. Der Grund dafür ist, dass sie im neuen Bundestag, der demnächst die Arbeit aufnimmt, kaum die dafür nötige Mehrheit finden werden.

Die Vernichtung der Reste des deutschen Sozialstaates zugunsten von Rüstung soll also gegen den Willen der Wähler durchgepeitscht werden. So funktioniert die Demokratie in Deutschland heute.

Noch besteht zwar die Hoffnung, dass sie dafür auch im alten Bundestag keine Mehrheit zustande bringen, aber in jedem Fall demonstrieren sie offen, was sie von den deutschen Wählern halten. Das lässt erahnen, was in den nächsten Jahren auf Deutschland zukommt, wenn diese Herrschaften die Regierung stellen.



