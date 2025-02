Und wieder eine Wahl…

Freitagsgedanken

Ich bin schon wieder als Wahlbeobachter unterwegs, weshalb es am Wochenende auf dem Anti-Spiegel recht ruhig bleiben wird.

Vor zwei Wochen war ich als Wahlbeobachter in der russischen Stadt Tscherkessk in dem Wahllokal, in dem knapp 2.000 Auslands-Abchasen ihre Stimme bei der Präsidentschaftswahl abgegeben haben. Da bei der Wahl keiner der Kandidaten über 50 Prozent der Stimmen bekommen hat, findet am Samstag die Stichwahl statt, zu der ich ebenfalls als Wahlbeobachter eingeladen wurde. Dieses Mal beobachte ich die Wahl in Abchasien selbst.

Ich habe vor zwei Wochen eine Artikelserie über Abchasien und die Wahlen geschrieben, die bei den Lesern leider kein großes Interesse geweckt hat, wahrscheinlich deshalb, weil kaum jemand in Deutschland wirklich etwas über Abchasien weiß. Die Artikel finden Sie bei Interesse hier, hier, hier und hier.

Tatsächlich ist Abchasien jedoch ausgesprochen interessant, denn es ist eine der Regionen, die sich nach dem Zerfall der Sowjetunion von Georgien losgesagt haben und die daher ein Hindernis für die Normalisierung der Beziehungen zwischen Georgien, dass die Gebiete zurückhaben will, und Russland sind, das die Unabhängigkeit der Gebiete nach dem Kaukasuskrieg von 2008 anerkannt hat.

Außerdem findet in Abchasien, wie auch im gesamten Kaukasus, eine Konkurrenz zwischen Russland und der Türkei um Einfluss statt. In Abchasien stehen sich in der Stichwahl de facto ein pro-russischer und ein pro-türkischer Kandidat gegenüber.

Leider führt mein Einsatz als Wahlbeobachter dazu, dass ich am Wochenende bestenfalls Kurzmeldungen veröffentlichen kann, wenn etwas wirklich interessantes passieren sollte, und das auch nur abends.

Am Sonntag fliege ich nach Moskau, wo ich nächste Woche einige wichtige Meetings habe, aber ich werde in Moskau versuchen, trotzdem Zeit zu finden, um den Anti-Spiegel mit Artikeln „zu füttern“.

Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen ein schönes Wahl- (oder Qual-) Wochenende zu wünschen und mich, wie bei den „Freitagsgedanken“ üblich, bei allen bedanken, die meine Arbeit unterstützen.

Ohne Ihre Unterstützung könnte ich den Anti-Spiegel nicht betreiben!

Ich betreibe den Anti-Spiegel alleine und im Hauptberuf, aber meine Rechnungen muss ich, wie jeder andere, auch bezahlen, daher bin ich auf Unterstützung angewiesen.

Seit einige meiner Bücher wieder verfügbar sind, können Sie meine Arbeit unterstützen, indem sie hier auf das Cover eines meiner Bücher klicken. Dieser Link führt Sie in den Shop des Kopp-Verlages und wenn Sie über den Link hineingehen, bekomme ich für alle Ihre Einkäufe eine kleine Provision.

Außerdem können Sie mir auch spenden. Das geht entweder über Kryptowährungen oder über mein russisches Konto, denn ein deutsches Konto habe ich nicht.

Auf Telegram hat jeder User eine Wallet, die man kinderleicht aktivieren kann: Man gibt in die Telegram-Suche einfach „@Wallet“ ein und schon öffnet sich ein Chat mit einem Bot. Man kann sein Wallet dann mit nur wenigen Klicks aktivieren, was keine zehn Sekunden dauert. In diesem Video wird das sehr ausführlich und mit vielen Zusatzinformationen erklärt, allerdings kann man das auch ohne das Video kinderleicht selbst machen.

Im Telegram-Wallet stehen drei Coins zur Auswahl, die man kostenlos an andere User überweisen kann. Dazu braucht man nur den Namen des Users. Daher können Sie mich nun über Telegram unterstützen, indem Sie einfach Coins an @HelpingThomas oder an die unten angegebenen Wallets schicken.

Auch Coins zu bekommen, ist denkbar einfach, man kann sie mit seiner Kreditkarte kaufen. Das funktioniert wie auf einem Marktplatz. Man drückt auf einen Knopf und entscheidet, ob man Coins in eine normale Währung (in Deutschland wahrscheinlich Euro) tauschen oder umgekehrt für Euros Coins kaufen möchte. Dann erscheinen Angebote anderer User und wenn einem ein Angebot gefällt, klickt man es an und der Tausch wird eingeleitet. Wie das funktioniert, wird in diesem kurzen Video erklärt.

Für „Fortgeschrittene“ Coin-Benutzer sind hier meine Wallet-Nummern für diverse Coins:

USDT über TRC20: TTQAaVUiQe9tkMTBAqPKHNXAovXAXt4TfG

Für Bitcoin: bc1qn3vt5xeldttv7upujxhe6ahhs6gvvpx6knda89

Für Ethereum: 0xcCde54dDE64ad6F3a474BCCC519111127903d8CC

Meine Kartennummer, auf die Sie, wenn Sie ein russisches Bankkonto haben, überweisen können, lautet 2202 2050 4608 0872



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen