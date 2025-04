Ukraine feuert Chef der Regionalverwaltung wegen des russischen Angriffs auf ukrainische Soldaten in Sumy

Angriff auf Truppen in Sumy

Der russische Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy wird im Westen als gezielter Angriff auf Zivilisten präsentiert. Tatsächlich galt der erfolgreiche Angriff einer Versammlung ukrainischer Truppen. Nun wurde der verantwortliche ukrainische Kommandeur offenbar entlassen, was die russische Version bestätigt.

Am 13. April gab es einen russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy. Selensky präsentierte das als russische Barbarei und Massaker an Zivilisten. Westliche Medien übernahmen kritiklos und ungeprüft Selensksys Formulierungen. Für den Spiegel war die Geschichte um Sumy Grund genug, den Angriff seitdem, also innerhalb von zwei Tagen, in acht Artikeln zu erwähnen. Überschriften im Spiegel lauteten beispielsweise „Angriff am Palmsonntag – Viele Tote bei russischem Raketenschlag auf Sumy“ oder „Krieg in der Ukraine – Russlands vernichtender Angriff auf Sumy, Trumps Versagen“ oder auch „Das Blutbad im ukrainischen Sumy – Trump lässt sich nicht bei seiner Empathie packen“.

Vor allem die letzte Überschrift zeigt anschaulich, worum es bei dieser Medienkampagne geht. Man will die Russen als Barbaren darstellen, mit denen Verhandlungen keinen Sinn machen, und Trump dazu bringen, die Gespräche mit Russland abzubrechen.

Auch der künftige Kanzler Merz schlug in diese Kerbe, als er am Sonntag in einem Interview mit Caren Miosga empört verkündete, das sei eindeutig ein Kriegsverbrechen gewesen, Putin sei ein Kriegsverbrecher. Das sei Putins Reaktion auf „Friedensangebote“, so reagiere Putin auf Schwäche. Merz nahm das auch zum Anlass, erneut die Lieferung von deutschen Taurus-Raketen an die Ukraine und Angriffe auf Ziele in Russland, inklusive der Krimbrücke, zu rechtfertigen.

In Kiew klingt das ganz anders

Deutsche Medien und Politiker belügen die Öffentlichkeit mit dieser Version, denn in der Ukraine sind die Informationen ganz andere als im Westen. Aus Kiew wurde schon einen Tag nach dem Angriff gemeldet – aber von den deutschen Medien natürlich verschwiegen -, dass der russische Beschuss einer großen Ansammlung von ukrainischen Soldaten gegolten hat, die Auszeichnungen erhalten sollten. Aus Kiew kam der Vorwurf, diese Veranstaltung sei nicht ausreichend geheim gehalten geworden, denn anscheinend wurde sie sogar öffentlich angekündigt und es wurden Einladungen verschickt, weshalb viele mit Frauen und Kindern zu der Veranstaltung gekommen sind.

Das bestätigt sich nun, denn gerade wurde bekannt, der für das Fiasko verantwortliche ukrainische Beamte sei gefeuert worden. Die ukrainische Regierung habe beschlossen, den Leiter der Regionalverwaltung von Sumy, Wladimir Artjuch, zu entlassen, schrieb der ukrainische Regierungssprecher Taras Melnitschuk auf Telegram.

Das Dekret über Artjuchs Entlassung muss noch von Wladimir Selensky unterzeichnet werden, derzeit gibt es auf Selenskys Website noch kein entsprechendes Dokument.

Außerdem habe die Regierung entschieden, Oleg Grigorov anstelle von Artjuch zum Leiter der Regionaverwaltung zu ernennen. In dem Telegram-Post von Melnitschuk wurden noch weitere personelle Veränderungen verkündet.

Bereits am Montag, einen Tag nach dem russischen Angriff, bestätigte Artjuch in einem Kommentar gegenüber der Zeitung „Obshchestvennoye“, dass am 13. April in Sumy ein Treffen von Militärs stattgefunden habe, er behauptete jedoch, nicht der Organisator gewesen zu sein. Allerdings gaben Vertreter der Behörden der Region Sumy an, dass Artjuch die Einladungen zu dem Treffen verschickt habe. Insbesondere der Bürgermeister von Konotop, Artem Seminikhin, gab Artjuch die Schuld für den Vorfall und forderte ihn und den Leiter der regionalen Abteilung des ukrainischen Geheimdienstes zum Rücktritt auf.

Wollen wir wetten, dass deutsche Medien darüber nicht berichten werden?



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen