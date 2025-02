Überall Kasperletheater…

Anti-Spiegel-TV um 18.30 Uhr

In dieser Sendung von Anti-Spiegel-TV geht es um den Wahlkampf in Deutschland und darum, was USAID so alles finanziert hat. Und darum, warum es schwer ist, für beides eine andere Bezeichnung zu finden als „Kasperletheater“.

In dieser Folge von Anti-Spiegel-TV haben wir über die Folgen der Bundestagsdebatte über Migration gesprochen und warum all die Demos gegen Rechts nur „Kasperletheater“ sind, mit dem von den wirklich wichtigen Themen abgelenkt werden soll. Außerdem ging es darum, was USAID ist und was die so alles finanziert haben. Auch da passt der Begriff „Kasperletheater“ auf vieles und es wäre lustig, wenn die Folge nicht hunderttausende Tote wären

Anti-Spiegel-TV kommt immer sonntags um 18.30 Uhr unter folgenden Links:

RT DE-Webseite, aus der EU nur mit VPN: https://de.rt.com/LiveTV/

RT DE-TV-Livestream auf Odysee, aus Deutschland auch mit VPN: https://odysee.com/@RTDE:e/livetv:e

Diese Seite funktioniert aus der EU (noch) ohne VPN: https://smotriti.ru/live/rtde/

Nach der Erstausstrahlung stelle ich die Sendung auch hier online.



